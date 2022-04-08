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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лорьян
0:1
Первый тайм: 15'

Стадион:
Сент-Этьен
0'
0:1
4' Гол
Буанга Денис
14' Желтая карточка
Мангала Эльяким
15'

Ход матча

4'
0:1
Буанга Денис
(Колодзейчак Тимоти)
14'
 
Мангала Эльяким

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 1 Удары по воротам
  • 2 Удары в створ
  • 1 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 2 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 0 Замены
  • 32 Владение мячом, %

Владение мячом

Прогнозы 112
Лорьян 42% (47)
X 45.5% (51)
Сент-Этьен 12.5% (14)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Встречаются команды, для которых важно добыть турнирные баллы в этой игре – оба клуба в опасной зоне... Ещё
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Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Сент-Этьен
2.23
3.26
3.97
Все Коэффициенты
1
Дрейер
Маттье
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
19
Петро
Лео
25
Ле
Гофф
Венсан
10
Ле
Фе
Энцо
6
Абергель
Лоран
23
Монкондю
Томас
28
Лорьенте
Арман
13
Моффи
Теремас
9
Коне
Ибраима
50
Бернардони
Поль
2
Мукуди
Ароль
22
Мангала
Эльяким
3
Наде
Микаэль
9
Тиуб
Сада
17
Аушиш
Адиль
6
Гурна-Дуат
Люка
5
Колодзейчак
Тимоти
7
Будебуз
Риад
18
Норден
Арно
20
Буанга
Денис
Лорьян
4-4-2
Сент-Этьен
3-4-1-2

История личных встреч

Лорьян
Сент-Этьен

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

27 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
12 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
4:0
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
2:0
КЛ
0:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
3:2
Л1
3:1
К
1:2
Л1
0:2
КЛ
1:1
Л1
4:2
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
4:0
К
4:1
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
1:4
Л1
1:0
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 5 (1) 0.16
Лорьенте Арман 4 (1) 0.13
Монкондю Томас 3 0.1
Коне Ибраима 3 0.1
Сумано Самбу 3 0.1
Лапорт Жульен 2 0.06
Ле Гофф Венсан 1 0.03
Грбич Адриан 1 0.03
Петро Лео 1 0.03
Дженц Мориц 1 0.03
Абергель Лоран 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Лемуан Фабьен 0 0
Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 9 (3) 0.29
Буанга Денис 6 0.19
Будебуз Риад 3 (1) 0.1
Норден Арно 2 0.06
Колодзейчак Тимоти 2 0.06
Соу Саиду 2 0.06
Амума Ромен 1 0.03
Крассо Жан-Филипп 1 0.03
Трауко Мигель 1 0.03
Наде Микаэль 1 0.03
Камара Махди 1 0.03
Гурна-Дуат Люка 1 0.03
Аушиш Адиль 0 0
Тиуб Сада 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 8 0
Лапорт Жульен 6 0
Мендес Убулан 3 1
Дженц Мориц 3 1
Эрго Жером 1 2
Инносент Бонке 4 0
Лемуан Фабьен 3 0
Монкондю Томас 3 0
Буасгар Кентен 3 0
Лорьенте Арман 3 0
Уттара Данго 3 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Коне Ибраима 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Сумано Самбу 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0
Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 7 0
Мангала Эльяким 5 0
Масон Иван 5 0
Гурна-Дуат Люка 5 0
Колодзейчак Тимоти 3 1
Буанга Денис 3 1
Юссуф Зейду 3 1
Хазри Вахби 4 0
Норден Арно 3 0
Грин Этьен 1 1
Будебуз Риад 2 0
Амума Ромен 2 0
Трауко Мигель 2 0
Тиуб Сада 2 0
Мукуди Ароль 2 0
Наде Микаэль 2 0
Аушиш Адиль 2 0
Соу Саиду 2 0
Сильва Габриэль 1 0
Неу Иван 1 0
Муэффек Аймен 1 0
Сиссоко Альфа 1 0
Сабан Матис 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
21 Не забивали 22
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
3
27%
4
40%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Пропущено

14
24
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
2
14%
2
8%
1-15
2
14%
4
17%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
4
29%
3
13%
46-60
1
7%
6
25%
61-75
5
36%
4
17%
76-90

Забито

15
22
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 16
2
13%
2
9%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
3
20%
2
9%
46-60
3
20%
4
18%
61-75
3
20%
10
45%
76-90

Пропущено

33
29
15 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
4
12%
3
10%
1-15
6
18%
6
21%
16-30
5
15%
4
14%
31-45
5
15%
5
17%
46-60
7
21%
3
10%
61-75
6
18%
8
28%
76-90

Забито

26
32
12 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 8
11 Не забивали 8
4
15%
3
9%
1-15
4
15%
3
9%
16-30
4
15%
7
22%
31-45
5
19%
3
9%
46-60
3
12%
5
16%
61-75
6
23%
11
34%
76-90

Пропущено

47
53
19 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 21
21 Не пропускали 27
6
13%
5
9%
1-15
8
17%
10
19%
16-30
5
11%
9
17%
31-45
9
19%
8
15%
46-60
8
17%
9
17%
61-75
11
23%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
ПСЖ - Лорьян 5:1 Лорьян - Страсбург 0:0 Клермон - Лорьян 0:2 Лорьян - Лион 1:4
Брест - Лорьян 0:1 Лорьян - Монпелье 0:1 Монако - Лорьян 0:0 Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0
Сент-Этьен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сент-Этьен - Марсель 2:4 Сент-Этьен - Труа 1:1 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Метц 1:0
ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1 Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 30 21 5 4 64 - 28 68
2. Марсель Заявка 30 16 8 6 49 - 30 56
3. Ренн Заявка 30 16 5 9 64 - 29 53
4. Страсбург Заявка 30 14 9 7 51 - 32 51
5. Ницца Заявка 30 15 7 8 41 - 24 51
6. Лилль Заявка 30 12 11 7 38 - 35 47
7. Монако Заявка 30 13 8 9 45 - 31 47
8. Лион Заявка 30 12 10 8 43 - 39 46
9. Нант Заявка 30 13 6 11 39 - 33 45
10. Ланс Заявка 30 12 8 10 45 - 40 44
11. Монпелье Заявка 30 12 5 13 44 - 42 41
12. Брест Заявка 30 10 8 12 38 - 44 38
13. Реймс Заявка 30 8 12 10 32 - 32 36
14. Анже Заявка 30 8 8 14 34 - 44 32
15. Труа Заявка 30 8 8 14 28 - 42 32
16. Сент-Этьен 1:0 Заявка 31 7 9 15 32 - 55 30
17. Лорьян 0:1 Заявка 31 6 10 15 25 - 49 28
18. Клермон Заявка 30 7 7 16 30 - 54 28
19. Бордо Заявка 30 4 11 15 38 - 70 23
20. Метц Заявка 30 4 11 15 27 - 54 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 14 1 0 39 - 8 43
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Страсбург Заявка 15 9 3 3 29 - 13 30
4. Лион Заявка 16 8 5 3 28 - 20 29
5. Нант Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
6. Монако Заявка 15 8 4 3 29 - 13 28
7. Ланс Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
8. Лилль Заявка 15 6 7 2 19 - 16 25
9. Монпелье Заявка 16 7 3 6 25 - 20 24
10. Ницца Заявка 15 7 4 4 20 - 15 24
11. Марсель Заявка 15 6 5 4 24 - 17 23
12. Анже Заявка 15 6 1 8 16 - 18 19
13. Брест Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14. Труа Заявка 15 4 6 5 14 - 14 18
15. Реймс Заявка 14 4 6 4 18 - 13 18
16. Лорьян 0:1 Заявка 15 4 5 6 11 - 15 17
17. Сент-Этьен 1:0 Заявка 16 3 6 7 20 - 31 15
18. Клермон Заявка 15 3 5 7 16 - 22 14
19. Бордо Заявка 15 2 5 8 20 - 29 11
20. Метц Заявка 15 1 6 8 16 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 15 10 3 2 25 - 13 33
2. Ницца Заявка 15 8 3 4 21 - 9 27
3. ПСЖ Заявка 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Лилль Заявка 15 6 4 5 19 - 19 22
5. Страсбург Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
6. Брест Заявка 16 5 5 6 17 - 22 20
7. Монако Заявка 15 5 4 6 16 - 18 19
8. Ренн Заявка 15 5 4 6 25 - 19 19
9. Ланс Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
10. Реймс Заявка 16 4 6 6 14 - 19 18
11. Лион Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
12. Монпелье Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
13. Нант Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
14. Сент-Этьен 1:0 Заявка 15 4 3 8 12 - 24 15
15. Труа Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
16. Метц Заявка 15 3 5 7 11 - 27 14
17. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
18. Анже Заявка 15 2 7 6 18 - 26 13
19. Бордо Заявка 15 2 6 7 18 - 41 12
20. Лорьян 0:1 Заявка 16 2 5 9 14 - 34 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 17'
    Долго катают мяч хозяева в центре поля, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.
  • 16'
    Убежал по флангу Ле Фе и прострелил низом вдоль ворот, но на выходе Бернардони забрал мяч в свои руки.
  • 15'
    Со штрафного навесил на дальнюю штангу Абергель. Здесь пробил головой Ле Фе, но мяч оказался в руках голкипера.
  • Желтая карточка
    14'
    Лорьенте по флангу забросил на ход Моффи, но того руками уложил на газон Мангала, который был наказан желтой карточкой.
  • 13'
    Протащил мяч по флангу Буанга, сместился в штрафную и пробил в ближний угол, но Дрейер без труда поймал мяч в руки.
  • 12'
    Убежал по флангу Будебуз, обыгрался в стеночку с партнером, после чего пробил с острого угла, но крайне неточно.
  • 11'
    По флангу забросил Колодзейчак на ход Будебузу, но того опередил Монкондю и вынес сферу в аут головой.
  • 10'
    С угла поля навесил Лорьенте на дальнюю штангу, где пробил головой Моффи, но мяч полетел крайне неточно.
  • 9'
    Со штрафного попытался закрутить в ближний угол Лорьенте, но мяч отбил в сторону Бернардони в падении.
  • 8'
    Перед чужой штрафной на газоне оказался Моффи в борьбе против Наде. Судья назначил очередной стандарт.
  • 7'
    Со штрафного навесил Будебуз на дальнюю штангу, но здесь мяч вынес головой подальше Петро.
  • 6'
    В центре поля получил по ногам Буанга от Абергеля. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • Описание гола
    4'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Денис Буанга! Прорывался по флангу на скорости Колодзейчак и навесил в центр штрафной, где выиграл верх Буанга и головой вколотил снаряд точно в нижний угол ворот Дрейера.
  • 3'
    С правого фланга навесил в центр штрафной Норден, но здесь до удара дело так и не дошло.
  • 3'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя оранжево-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • 2'
    Активнее начали встречу хозяева и провели уже несколько атак, но пока без ударов по воротам.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
    • Прогнозы 112
    Лорьян 42% (47)
    X 45.5% (51)
    Сент-Этьен 12.5% (14)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    Встречаются команды, для которых важно добыть турнирные баллы в этой игре – оба клуба в опасной зоне... Ещё
    BEEFS #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лорьян
    Ничья
    Сент-Этьен
    2.23
    3.26
    3.97
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Лорьян 0:1 Сент-Этьен

Исход игры
Лорьян
42% (47)
Ничья
45.5% (51)
Сент-Этьен
12.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
27.1% (29)
Меньше
72.9% (78)
Обе команды забьют
Да
71.96% (77)
Нет
28.04% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.9% (48)
1:0 Лорьян
21.4% (24)
2:1 Лорьян
17.9% (20)
1:2 Сент-Этьен
7.1% (8)
0:1 Сент-Этьен
2.7% (3)
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Лорьян
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