Протащил мяч по флангу Буанга, сместился в штрафную и пробил в ближний угол, но Дрейер без труда поймал мяч в руки.

Лорьенте по флангу забросил на ход Моффи, но того руками уложил на газон Мангала, который был наказан желтой карточкой.

Со штрафного навесил на дальнюю штангу Абергель. Здесь пробил головой Ле Фе, но мяч оказался в руках голкипера.

Убежал по флангу Ле Фе и прострелил низом вдоль ворот, но на выходе Бернардони забрал мяч в свои руки.

Долго катают мяч хозяева в центре поля, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.

12' Убежал по флангу Будебуз, обыгрался в стеночку с партнером, после чего пробил с острого угла, но крайне неточно.

11' По флангу забросил Колодзейчак на ход Будебузу, но того опередил Монкондю и вынес сферу в аут головой.

10' С угла поля навесил Лорьенте на дальнюю штангу, где пробил головой Моффи, но мяч полетел крайне неточно.

9' Со штрафного попытался закрутить в ближний угол Лорьенте, но мяч отбил в сторону Бернардони в падении.

8' Перед чужой штрафной на газоне оказался Моффи в борьбе против Наде. Судья назначил очередной стандарт.

7' Со штрафного навесил Будебуз на дальнюю штангу, но здесь мяч вынес головой подальше Петро.

6' В центре поля получил по ногам Буанга от Абергеля. Штрафной удар исполнять будут гости.

4' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Денис Буанга! Прорывался по флангу на скорости Колодзейчак и навесил в центр штрафной, где выиграл верх Буанга и головой вколотил снаряд точно в нижний угол ворот Дрейера.

3' С правого фланга навесил в центр штрафной Норден, но здесь до удара дело так и не дошло.

3' Хозяева будут играть в традиционных для себя оранжево-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.

2' Активнее начали встречу хозяева и провели уже несколько атак, но пока без ударов по воротам.

1' Матч начался!