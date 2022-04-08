Встречаются команды, для которых важно добыть турнирные баллы в этой игре – оба клуба в опасной зоне... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|5 (1)
|0.16
|Лорьенте Арман
|4 (1)
|0.13
|Монкондю Томас
|3
|0.1
|Коне Ибраима
|3
|0.1
|Сумано Самбу
|3
|0.1
|Лапорт Жульен
|2
|0.06
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.03
|Грбич Адриан
|1
|0.03
|Петро Лео
|1
|0.03
|Дженц Мориц
|1
|0.03
|Абергель Лоран
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Лемуан Фабьен
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|9 (3)
|0.29
|Буанга Денис
|6
|0.19
|Будебуз Риад
|3 (1)
|0.1
|Норден Арно
|2
|0.06
|Колодзейчак Тимоти
|2
|0.06
|Соу Саиду
|2
|0.06
|Амума Ромен
|1
|0.03
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0.03
|Трауко Мигель
|1
|0.03
|Наде Микаэль
|1
|0.03
|Камара Махди
|1
|0.03
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0.03
|Аушиш Адиль
|0
|0
|Тиуб Сада
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|8
|0
|Лапорт Жульен
|6
|0
|Мендес Убулан
|3
|1
|Дженц Мориц
|3
|1
|Эрго Жером
|1
|2
|Инносент Бонке
|4
|0
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|Монкондю Томас
|3
|0
|Буасгар Кентен
|3
|0
|Лорьенте Арман
|3
|0
|Уттара Данго
|3
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Диарра Стефан
|2
|0
|Коне Ибраима
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|Сумано Самбу
|1
|0
|Кристоф Пелиссье
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Махди
|7
|0
|Мангала Эльяким
|5
|0
|Масон Иван
|5
|0
|Гурна-Дуат Люка
|5
|0
|Колодзейчак Тимоти
|3
|1
|Буанга Денис
|3
|1
|Юссуф Зейду
|3
|1
|Хазри Вахби
|4
|0
|Норден Арно
|3
|0
|Грин Этьен
|1
|1
|Будебуз Риад
|2
|0
|Амума Ромен
|2
|0
|Трауко Мигель
|2
|0
|Тиуб Сада
|2
|0
|Мукуди Ароль
|2
|0
|Наде Микаэль
|2
|0
|Аушиш Адиль
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Сильва Габриэль
|1
|0
|Неу Иван
|1
|0
|Муэффек Аймен
|1
|0
|Сиссоко Альфа
|1
|0
|Сабан Матис
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|30
|21
|5
|4
|64 - 28
|68
|2.
|Марсель
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|49 - 30
|56
|3.
|Ренн
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|64 - 29
|53
|4.
|Страсбург
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|51 - 32
|51
|5.
|Ницца
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|41 - 24
|51
|6.
|Лилль
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|38 - 35
|47
|7.
|Монако
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 31
|47
|8.
|Лион
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|43 - 39
|46
|9.
|Нант
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|39 - 33
|45
|10.
|Ланс
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|45 - 40
|44
|11.
|Монпелье
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|44 - 42
|41
|12.
|Брест
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|38 - 44
|38
|13.
|Реймс
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|32 - 32
|36
|14.
|Анже
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|34 - 44
|32
|15.
|Труа
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|28 - 42
|32
|16.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|31
|7
|9
|15
|32 - 55
|30
|17.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|31
|6
|10
|15
|25 - 49
|28
|18.
|Клермон
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|30 - 54
|28
|19.
|Бордо
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|38 - 70
|23
|20.
|Метц
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|27 - 54
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|39 - 8
|43
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|39 - 10
|34
|3.
|Страсбург
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 13
|30
|4.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|28 - 20
|29
|5.
|Нант
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|6.
|Монако
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 13
|28
|7.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 16
|26
|8.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 16
|25
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 20
|24
|10.
|Ницца
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|24
|11.
|Марсель
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 17
|23
|12.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 18
|19
|13.
|Брест
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 14
|18
|15.
|Реймс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 13
|18
|16.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 15
|17
|17.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 31
|15
|18.
|Клермон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 22
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 29
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 13
|33
|2.
|Ницца
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 9
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 20
|25
|4.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|5.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|6.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 22
|20
|7.
|Монако
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|8.
|Ренн
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|25 - 19
|19
|9.
|Ланс
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|10.
|Реймс
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 19
|18
|11.
|Лион
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 19
|17
|12.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|13.
|Нант
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|14.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|15.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|16.
|Метц
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 27
|14
|17.
|Клермон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|18.
|Анже
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|18 - 26
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 41
|12
|20.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 34
|11