Франция: Лига 1 2021-2022
6:2
Конец матча
Стадион: Стад де Мустуар
0:1
4' ГолБуанга Денис
14' Желтая карточкаМангала Эльяким
0:2
22' ГолНорден Арно
29' Желтая карточкаЛе Фе Энцо
35' Желтая карточкаНаде Микаэль
41' Желтая карточкаКолодзейчак Тимоти
1:2
42' ПенальтиМоффи Теремас
2:2
45' ГолКоне Ибраима
3:2
61' ГолЛе Фе Энцо
4:2
65' ГолКоне Ибраима
68' Желтая карточкаНеу Иван
68' Вторая желтая карточкаНеу Иван
74' Undefined phrase: football_event_Моффи Теремас
5:2
87' ГолМоффи Теремас
87' Желтая карточкаМоффи Теремас
6:2
89' ГолБуасгар Кентен
Ход матча
4'
14'
22'
0:2
29'
35'
42'
1:2
45'
2:2
61'
3:2
62'
65'
4:2
68'
68'
74'
87'
5:2
87'
89'
6:2
Статистика матча
-
6 Голы
-
5 Удары по воротам
-
12 Удары в створ
-
2 Угловые
-
4 Офсайды
-
18 Нарушения правил
-
2 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
4 Замены
-
44 Владение мячом, %
Владение мячом
19
Петро
Лео
10
Ле
Фе
Энцо
17
Аушиш
Адиль
18
Норден
Арно
20
Буанга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
- Защитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Уттара ДангоПолузащитник
-
22 Сумано СамбуНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Норден АрноНападающий
-
20 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
40 Грин ЭтьенВратарь
- Защитник
-
25 Диуссе АссанПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Сако БакариНападающий
-
Главный тренер: Дюпре Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Лорьян
Сент-Этьен
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
27 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
12 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|7 (2)
|0.23
|Коне Ибраима
|5
|0.16
|Лорьенте Арман
|4 (1)
|0.13
|Монкондю Томас
|3
|0.1
|Сумано Самбу
|3
|0.1
|Лапорт Жульен
|2
|0.06
|Ле Фе Энцо
|1
|0.03
|Буасгар Кентен
|1
|0.03
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.03
|Грбич Адриан
|1
|0.03
|Петро Лео
|1
|0.03
|Дженц Мориц
|1
|0.03
|Абергель Лоран
|0
|0
|Лемуан Фабьен
|0
|0
|Мендес Убулан
|0
|0
|Уттара Данго
|0
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|9 (3)
|0.29
|Буанга Денис
|6
|0.19
|Норден Арно
|3
|0.1
|Будебуз Риад
|3 (1)
|0.1
|Колодзейчак Тимоти
|2
|0.06
|Соу Саиду
|2
|0.06
|Амума Ромен
|1
|0.03
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0.03
|Трауко Мигель
|1
|0.03
|Наде Микаэль
|1
|0.03
|Камара Махди
|1
|0.03
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0.03
|Аушиш Адиль
|0
|0
|Тиуб Сада
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|8
|0
|Лапорт Жульен
|6
|0
|Мендес Убулан
|3
|1
|Дженц Мориц
|3
|1
|Эрго Жером
|1
|2
|Инносент Бонке
|4
|0
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|Монкондю Томас
|3
|0
|Буасгар Кентен
|3
|0
|Лорьенте Арман
|3
|0
|Уттара Данго
|3
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Диарра Стефан
|2
|0
|Коне Ибраима
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
|Ле Фе Энцо
|1
|0
|Сумано Самбу
|1
|0
|Кристоф Пелиссье
|1
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Махди
|7
|0
|Мангала Эльяким
|6
|0
|Колодзейчак Тимоти
|4
|1
|Масон Иван
|5
|0
|Гурна-Дуат Люка
|5
|0
|Буанга Денис
|3
|1
|Юссуф Зейду
|3
|1
|Хазри Вахби
|4
|0
|Неу Иван
|2
|1
|Норден Арно
|3
|0
|Наде Микаэль
|3
|0
|Грин Этьен
|1
|1
|Будебуз Риад
|2
|0
|Амума Ромен
|2
|0
|Трауко Мигель
|2
|0
|Тиуб Сада
|2
|0
|Мукуди Ароль
|2
|0
|Аушиш Адиль
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Сильва Габриэль
|1
|0
|Муэффек Аймен
|1
|0
|Сиссоко Альфа
|1
|0
|Сабан Матис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
12
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
21 Не забивали 22
2
12%
2
17%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
5
29%
29%
4
33%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
5
29%
29%
1
8%
76-90
Пропущено
16
30
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
3
19%
2
7%
1-15
3
19%
4
13%
16-30
0
0%
7
23%
31-45
4
25%
3
10%
46-60
1
6%
8
27%
61-75
5
31%
6
20%
76-90
Забито
15
22
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 17
2
13%
2
9%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
3
20%
2
9%
46-60
3
20%
4
18%
61-75
3
20%
10
45%
76-90
Пропущено
33
29
15 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
4
12%
3
10%
1-15
6
18%
6
21%
16-30
5
15%
4
14%
31-45
5
15%
5
17%
46-60
7
21%
3
10%
61-75
6
18%
8
28%
76-90
Забито
32
34
14 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 9
11 Не забивали 8
4
13%
4
12%
1-15
4
13%
4
12%
16-30
6
19%
7
21%
31-45
5
16%
3
9%
46-60
5
16%
5
15%
61-75
8
25%
11
32%
76-90
Пропущено
49
59
21 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 33
16 Пропускали первыми 21
22 Не пропускали 28
7
14%
5
8%
1-15
9
18%
10
17%
16-30
5
10%
11
19%
31-45
9
18%
8
14%
46-60
8
16%
11
19%
61-75
11
22%
14
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
ПСЖ - Лорьян 5:1 Лорьян - Страсбург 0:0 Клермон - Лорьян 0:2 Лорьян - Лион 1:4
Брест - Лорьян 0:1 Лорьян - Монпелье 0:1 Монако - Лорьян 0:0 Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0
Сент-Этьен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сент-Этьен - Марсель 2:4 Сент-Этьен - Труа 1:1 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Метц 1:0
ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1 Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|30
|21
|5
|4
|64 - 28
|68
|2.
|Марсель
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|49 - 30
|56
|3.
|Ренн
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|64 - 29
|53
|4.
|Страсбург
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|51 - 32
|51
|5.
|Ницца
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|41 - 24
|51
|6.
|Лилль
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|38 - 35
|47
|7.
|Монако
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 31
|47
|8.
|Лион
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|43 - 39
|46
|9.
|Нант
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|39 - 33
|45
|10.
|Ланс
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|45 - 40
|44
|11.
|Монпелье
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|44 - 42
|41
|12.
|Брест
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|38 - 44
|38
|13.
|Реймс
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|32 - 32
|36
|14.
|Анже
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|34 - 44
|32
|15.
|Труа
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|28 - 42
|32
|16.
|Лорьян
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|31 - 50
|31
|17.
|Клермон
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|30 - 54
|28
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|33 - 61
|27
|19.
|Бордо
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|38 - 70
|23
|20.
|Метц
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|27 - 54
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|39 - 8
|43
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|39 - 10
|34
|3.
|Страсбург
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 13
|30
|4.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|28 - 20
|29
|5.
|Нант
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|6.
|Монако
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 13
|28
|7.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 16
|26
|8.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 16
|25
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 20
|24
|10.
|Ницца
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|24
|11.
|Марсель
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 17
|23
|12.
|Лорьян
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 16
|20
|13.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 18
|19
|14.
|Брест
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|15.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 14
|18
|16.
|Реймс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 13
|18
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 31
|15
|18.
|Клермон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 22
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 29
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 13
|33
|2.
|Ницца
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 9
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 20
|25
|4.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|5.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|6.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 22
|20
|7.
|Монако
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|8.
|Ренн
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|25 - 19
|19
|9.
|Ланс
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|10.
|Реймс
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 19
|18
|11.
|Лион
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 19
|17
|12.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|13.
|Нант
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|14.
|Метц
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 27
|14
|15.
|Клермон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|16.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|17.
|Анже
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|18 - 26
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 41
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 30
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 34
|11
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Прогнозы на матч Лорьян 6:2 Сент-Этьен
Исход игры
Лорьян
42% (47)
Ничья
45.5% (51)
Сент-Этьен
12.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
27.1% (29)
Меньше
72.9% (78)
Обе команды забьют
Да
71.96% (77)
Нет
28.04% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.9% (48)
1:0 Лорьян
21.4% (24)
2:1 Лорьян
17.9% (20)
1:2 Сент-Этьен
7.1% (8)
0:1 Сент-Этьен
2.7% (3)
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