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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лорьян
6:2
Конец матча

Стадион:
Сент-Этьен
0'
0:1
4' Гол
Буанга Денис
14' Желтая карточка
Мангала Эльяким
0:2
22' Гол
Норден Арно
29' Желтая карточка
Ле Фе Энцо
35' Желтая карточка
Наде Микаэль
41' Желтая карточка
Колодзейчак Тимоти
1:2
42' Пенальти
Моффи Теремас
2:2
45' Гол
Коне Ибраима
3:2
61' Гол
Ле Фе Энцо
4:2
65' Гол
Коне Ибраима
68' Желтая карточка
Неу Иван
68' Вторая желтая карточка
Неу Иван
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Моффи Теремас
5:2
87' Гол
Моффи Теремас
87' Желтая карточка
Моффи Теремас
6:2
89' Гол
Буасгар Кентен
90'+1

Ход матча

4'
0:1
Буанга Денис
(Колодзейчак Тимоти)
14'
 
Мангала Эльяким
22'
0:2
Норден Арно
(Будебуз Риад)
29'
Ле Фе Энцо
 
35'
 
Наде Микаэль
41'
 
Колодзейчак Тимоти
42'
Моффи Теремас
1:2
45'
Коне Ибраима
(Мендес Убулан)
2:2
61'
Ле Фе Энцо
(Лорьенте Арман)
3:2
62'
 
Неу Иван
Аушиш Адиль
63'
 
Трауко Мигель
Колодзейчак Тимоти
65'
Коне Ибраима
(Моффи Теремас)
4:2
68'
 
Неу Иван
68'
 
Неу Иван
70'
 
Сако Бакари
Мангала Эльяким
70'
 
Юссуф Зейду
Гурна-Дуат Люка
70'
 
Сильва Габриэль
Тиуб Сада
73'
Буасгар Кентен
Ле Фе Энцо
 
74'
Моффи Теремас
 
78'
Уттара Данго
Лорьенте Арман
 
87'
Моффи Теремас
(Буасгар Кентен)
5:2
87'
Моффи Теремас
 
88'
Лемуан Фабьен
Абергель Лоран
 
88'
Сумано Самбу
Коне Ибраима
 
89'
Буасгар Кентен
(Уттара Данго)
6:2

Статистика матча

  • 6 Голы
  • 5 Удары по воротам
  • 12 Удары в створ
  • 2 Угловые
  • 4 Офсайды
  • 18 Нарушения правил
  • 2 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 4 Замены
  • 44 Владение мячом, %

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 112
Лорьян 42% (47)
X 45.5% (51)
Сент-Этьен 12.5% (14)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Встречаются команды, для которых важно добыть турнирные баллы в этой игре – оба клуба в опасной зоне... Ещё
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Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Дрейер
Маттье
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
19
Петро
Лео
25
Ле
Гофф
Венсан
10
Ле
Фе
Энцо
6
Абергель
Лоран
23
Монкондю
Томас
28
Лорьенте
Арман
13
Моффи
Теремас
9
Коне
Ибраима
50
Бернардони
Поль
2
Мукуди
Ароль
22
Мангала
Эльяким
3
Наде
Микаэль
9
Тиуб
Сада
17
Аушиш
Адиль
6
Гурна-Дуат
Люка
5
Колодзейчак
Тимоти
7
Будебуз
Риад
18
Норден
Арно
20
Буанга
Денис
Лорьян
4-4-2
Сент-Этьен
3-4-1-2

История личных встреч

Лорьян
Сент-Этьен

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

27 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
12 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
4:0
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
2:0
КЛ
0:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
3:2
Л1
3:1
К
1:2
Л1
0:2
КЛ
1:1
Л1
4:2
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
4:0
К
4:1
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
1:4
Л1
1:0
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 7 (2) 0.23
Коне Ибраима 5 0.16
Лорьенте Арман 4 (1) 0.13
Монкондю Томас 3 0.1
Сумано Самбу 3 0.1
Лапорт Жульен 2 0.06
Ле Фе Энцо 1 0.03
Буасгар Кентен 1 0.03
Ле Гофф Венсан 1 0.03
Грбич Адриан 1 0.03
Петро Лео 1 0.03
Дженц Мориц 1 0.03
Абергель Лоран 0 0
Лемуан Фабьен 0 0
Мендес Убулан 0 0
Уттара Данго 0 0
Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 9 (3) 0.29
Буанга Денис 6 0.19
Норден Арно 3 0.1
Будебуз Риад 3 (1) 0.1
Колодзейчак Тимоти 2 0.06
Соу Саиду 2 0.06
Амума Ромен 1 0.03
Крассо Жан-Филипп 1 0.03
Трауко Мигель 1 0.03
Наде Микаэль 1 0.03
Камара Махди 1 0.03
Гурна-Дуат Люка 1 0.03
Аушиш Адиль 0 0
Тиуб Сада 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 8 0
Лапорт Жульен 6 0
Мендес Убулан 3 1
Дженц Мориц 3 1
Эрго Жером 1 2
Инносент Бонке 4 0
Лемуан Фабьен 3 0
Монкондю Томас 3 0
Буасгар Кентен 3 0
Лорьенте Арман 3 0
Уттара Данго 3 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Коне Ибраима 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Моффи Теремас 1 0
Ле Фе Энцо 1 0
Сумано Самбу 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0
Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 7 0
Мангала Эльяким 6 0
Колодзейчак Тимоти 4 1
Масон Иван 5 0
Гурна-Дуат Люка 5 0
Буанга Денис 3 1
Юссуф Зейду 3 1
Хазри Вахби 4 0
Неу Иван 2 1
Норден Арно 3 0
Наде Микаэль 3 0
Грин Этьен 1 1
Будебуз Риад 2 0
Амума Ромен 2 0
Трауко Мигель 2 0
Тиуб Сада 2 0
Мукуди Ароль 2 0
Аушиш Адиль 2 0
Соу Саиду 2 0
Сильва Габриэль 1 0
Муэффек Аймен 1 0
Сиссоко Альфа 1 0
Сабан Матис 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
12
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
21 Не забивали 22
2
12%
2
17%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
5
29%
29%
4
33%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
5
29%
29%
1
8%
76-90

Пропущено

16
30
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
3
19%
2
7%
1-15
3
19%
4
13%
16-30
0
0%
7
23%
31-45
4
25%
3
10%
46-60
1
6%
8
27%
61-75
5
31%
6
20%
76-90

Забито

15
22
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 17
2
13%
2
9%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
3
20%
2
9%
46-60
3
20%
4
18%
61-75
3
20%
10
45%
76-90

Пропущено

33
29
15 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
4
12%
3
10%
1-15
6
18%
6
21%
16-30
5
15%
4
14%
31-45
5
15%
5
17%
46-60
7
21%
3
10%
61-75
6
18%
8
28%
76-90

Забито

32
34
14 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 9
11 Не забивали 8
4
13%
4
12%
1-15
4
13%
4
12%
16-30
6
19%
7
21%
31-45
5
16%
3
9%
46-60
5
16%
5
15%
61-75
8
25%
11
32%
76-90

Пропущено

49
59
21 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 33
16 Пропускали первыми 21
22 Не пропускали 28
7
14%
5
8%
1-15
9
18%
10
17%
16-30
5
10%
11
19%
31-45
9
18%
8
14%
46-60
8
16%
11
19%
61-75
11
22%
14
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
ПСЖ - Лорьян 5:1 Лорьян - Страсбург 0:0 Клермон - Лорьян 0:2 Лорьян - Лион 1:4
Брест - Лорьян 0:1 Лорьян - Монпелье 0:1 Монако - Лорьян 0:0 Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0
Сент-Этьен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сент-Этьен - Марсель 2:4 Сент-Этьен - Труа 1:1 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Метц 1:0
ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1 Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 30 21 5 4 64 - 28 68
2. Марсель Заявка 30 16 8 6 49 - 30 56
3. Ренн Заявка 30 16 5 9 64 - 29 53
4. Страсбург Заявка 30 14 9 7 51 - 32 51
5. Ницца Заявка 30 15 7 8 41 - 24 51
6. Лилль Заявка 30 12 11 7 38 - 35 47
7. Монако Заявка 30 13 8 9 45 - 31 47
8. Лион Заявка 30 12 10 8 43 - 39 46
9. Нант Заявка 30 13 6 11 39 - 33 45
10. Ланс Заявка 30 12 8 10 45 - 40 44
11. Монпелье Заявка 30 12 5 13 44 - 42 41
12. Брест Заявка 30 10 8 12 38 - 44 38
13. Реймс Заявка 30 8 12 10 32 - 32 36
14. Анже Заявка 30 8 8 14 34 - 44 32
15. Труа Заявка 30 8 8 14 28 - 42 32
16. Лорьян Заявка 31 7 10 14 31 - 50 31
17. Клермон Заявка 30 7 7 16 30 - 54 28
18. Сент-Этьен Заявка 31 6 9 16 33 - 61 27
19. Бордо Заявка 30 4 11 15 38 - 70 23
20. Метц Заявка 30 4 11 15 27 - 54 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 14 1 0 39 - 8 43
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Страсбург Заявка 15 9 3 3 29 - 13 30
4. Лион Заявка 16 8 5 3 28 - 20 29
5. Нант Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
6. Монако Заявка 15 8 4 3 29 - 13 28
7. Ланс Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
8. Лилль Заявка 15 6 7 2 19 - 16 25
9. Монпелье Заявка 16 7 3 6 25 - 20 24
10. Ницца Заявка 15 7 4 4 20 - 15 24
11. Марсель Заявка 15 6 5 4 24 - 17 23
12. Лорьян Заявка 15 5 5 5 17 - 16 20
13. Анже Заявка 15 6 1 8 16 - 18 19
14. Брест Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
15. Труа Заявка 15 4 6 5 14 - 14 18
16. Реймс Заявка 14 4 6 4 18 - 13 18
17. Сент-Этьен Заявка 16 3 6 7 20 - 31 15
18. Клермон Заявка 15 3 5 7 16 - 22 14
19. Бордо Заявка 15 2 5 8 20 - 29 11
20. Метц Заявка 15 1 6 8 16 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 15 10 3 2 25 - 13 33
2. Ницца Заявка 15 8 3 4 21 - 9 27
3. ПСЖ Заявка 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Лилль Заявка 15 6 4 5 19 - 19 22
5. Страсбург Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
6. Брест Заявка 16 5 5 6 17 - 22 20
7. Монако Заявка 15 5 4 6 16 - 18 19
8. Ренн Заявка 15 5 4 6 25 - 19 19
9. Ланс Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
10. Реймс Заявка 16 4 6 6 14 - 19 18
11. Лион Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
12. Монпелье Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
13. Нант Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
14. Метц Заявка 15 3 5 7 11 - 27 14
15. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
16. Труа Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
17. Анже Заявка 15 2 7 6 18 - 26 13
18. Бордо Заявка 15 2 6 7 18 - 41 12
19. Сент-Этьен Заявка 15 3 3 9 13 - 30 12
20. Лорьян Заявка 16 2 5 9 14 - 34 11
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Новости матча
  • После матча
  • Без особых проблем "Лорьян" дома разгромил "Сент-Этьен", проигрывая по ходу поединка в два гола. На этом я, Федосов Дмитрий, прощаюсь с Вами. До скорых встреч!
  • Второй тайм
  • Свисток
    На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершен со счетом 6:2!
  • Описание гола
    89'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 6-2! Кентен Буасгар! Довели счет до крупного игроки "Лорьяна". С фланга покатил Лемуан в центр штрафной, где был совсем один Буасгар, который пробил в одно касание точно в ближнюю девятку.
  • Замена
    88'
    Двойная замена в составе "Лорьяна" произошла. Вместо Абергеля и Коне шанс проявить себя получили Лемуан и Сумано.
  • 2 гола - дубль!
    87'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 5-2! Теремас Моффи! Поймали хозяева соперника на контратаке. Убежал по флангу Буасгар и покатил поперек на Моффи, который финтом убрал защитника и пробил низом точно в дальний угол.
  • 86'
    С правого фланга подавал в штрафную соперника Сильва, но здесь Петро спокойно вынес сферу в аут.
  • 85'
    Грамотно подставился перед чужой штрафной Юссуф и заработал для своей команды перспективный стандарт.
  • 84'
    На фланге получил по ногам Сако в подкате от Абергеля. Штрафной удар исполнять будут игроки "Сент-Этьена".
  • 83'
    Абергель после столкновения с соперником получил повреждение. Медики уже вышли на помощь футболисту.
  • 82'
    Прорывался по флангу Уттара, сместился в штрафную и пробил в ближний угол, но точности ему явно не хватило.
  • Замена
    80'
    Вынужденная замена в составе хозяев произошла. Вместо травмированного Лорьенте доигрывать встречу будет Уттара.
  • 79'
    Пауза в матче. Получил повреждение на ровном месте Лорьенте. Присел он на газон и попросил помощи медиков.
  • 78'
    Убежал по флангу Буасгар и с острого угла пробил по воротам, но мяч полетел рядом с дальней штангой.
  • Офсайд
    76'
    Снова провалилась оборона гостей, позволив Моффи выскочить один на один с голкипером. Форвард легко переиграл Бернардони и отправил мяч в сетку, но гол был отменен из-за офсайда.
  • Замена
    75'
    Замена теперь уже в составе хозяев случилась. Вместо Энцо Ле Фе свое игровое время получил Кентен Буасгар.
  • 74'
    Диагональ исполнял Трауко на ход партнеру, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 73'
    Со штрафного Лорьенте пробивал в дальний нижний угол, но мяч полетел слабо и стал легкой добычей для голкипера.
  • Замена
    72'
    Сразу несколько замена произошло в составе гостей. Вместо Гурна-Дуата, Тиуба и Мангала на поле появились Юссуф, Сильва и Сако.
  • 71'
    Пауза в матче. Получил Коне повреждение в прошлом эпизоде. Потребуется ему помощь медиков.
  • Жёлтая и сразу красная
    70'
    Вот это да, снова в центре внимания Неу. Наступил он прямой ногой на ногу Коне, за что тут же получил вторую желтую и отправился "отдыхать".
  • Желтая карточка
    69'
    В центре поля Неу откровенно сбивал Коне, срывая контратаку, такое обычно наказывается желтой карточкой.
  • 68'
    Разыграли штрафной гости, после чего с дальней дистанции пробил по воротам Неу, но на пути мяча оказался защитник.
  • 67'
    На чужой половине поля грамотно подставился Буанга и заработал для своей команды перспективный штрафной удар.
  • Описание гола
    66'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 4-2! Ибраима Коне! Удвоили свое преимущество хозяева. Зацепился за мяч перед штрафной Моффи и покатил вперед на Коне, который без труда переиграл вратаря, пробив точно в дальний нижний угол.
  • 65'
    С левого фланга Трауко подавал в центр штрафной, но здесь Лапорт выиграл верх и вынес сферу в центр поля.
  • Замена
    63'
    Двойная замена в составе гостей произошла. Вместо Колодзейчака и Аушиша на поле появились Неу и Трауко.
  • Описание гола
    62'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 3-2! Энцо Ле Фе! Впервые в этом матче вышел вперед "Лорьян". Отличным пасом Лорьенте разрезал всю оборону соперника и вывел один на один с голкипером Ле Фе, который без труда переиграл Бернардони, пробил в ближний угол.
  • 61'
    Забросил по флангу Монкондю на ход Мендесу, но тот не смог убежать от Мангала и потерял мяч.
  • 60'
    Прорывался в атаку по правому флангу Буанга и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете вышел за пределы поля.
  • 59'
    С левого фланга сместился к центру Буанга и пробил в дальний угол, но мяч полетел немного выше ворот.
  • 58'
    Убегал в контратаку Моффи, но отдал не самый лучший пас вперед на Ле Фе, так что мяч смог перехватить Наде в подкате.
  • 57'
    Со штрафного навесил Тиуб в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь пробить Буанга не смог в борьбе с Лапортом.
  • 56'
    Прорывался по флангу Буанга, но получил по ногам от Абергеля. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 55'
    Ворвался в штрафную соперника на скорости Норден и прострелил поперек на Тиуба, который пробил в падении, но не попал в створ ворот.
  • 54'
    Протащил мяч по левому флангу Абергель и прострелил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 53'
    Мягко забросил в штрафную Будебуз на ход Нордену, но тот не смог пробить по воротам в борьбе с двумя защитниками.
  • 52'
    Протащил мяч к штрафной Ле Фе и отдал вперед на Лорьенте, но на выходе забрал мяч в свои руки Бернардони.
  • 51'
    С угла поля навесил Будебуз в центр штрафной, но здесь выиграл верх Петро и головой вынес сферу подальше.
  • Угловой
    50'
    Прорывался по флангу Буанга и пробил с острого угла, но в подкате заблокировал мяч Лапорт, переведя на угловой.
  • 49'
    С правого фланга низом прострелил вдоль ворот Мендес, но мяч от ноги защитника полетел за боковую линию.
  • 48'
    Диагональ исполнял Абергель на правый фланг, куда забегал Мендес, но перехватил мяч Наде в последний момент.
  • 47'
    Мягко забросил Будебуз в штрафную на Нордена, но тот в борьбе против Петро нарушил правила.
  • 46'
    В центре поля получил по голове в верховой борьбе Норден. Штрафной удар в пользу гостей назначил арбитр.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет пока равный!
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-2! Ибраима Коне! Удалось еще до перерыва сравнять счет хозяевам. Убежал по правому флангу Мендес и вырезал пас точно на дальнюю штангу, где Коне выскочил из-за спин защитников и вколотил сферу в сетку.
  • 44'
    Диагональ исполнял Абергель в штрафную соперника на Моффи, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
  • Описание гола
    43'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Теремас Моффи! Уверенно реализовал пенальти Моффи, пробив на силу точно по центру ворот, а голкипер еще до удара завалился в угол и не смог спасти.
  • Желтая карточка
    42'
    Еще и желтую карточку показал Колодзейчаку арбитр в прошлом эпизоде, вот такое двойное наказание для защитника.
  • Пенальти!
    41'
    В своей штрафной Колодзейчак откровенно грубо в подкате снес Мендеса. Судья тут же назначил пенальти!
  • 40'
    Пробивал по воротам Ле Фе с линии штрафной после паса от Моффи, но мяч полетел рядом с ближней штангой.
  • 39'
    В центре поля получил по затылку локтем в верховой борьбе Норден. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 38'
    Абергель прорвался по левой бровке и подал в штрафную, но здесь Мангала вынес сферу головой подальше от ворот.
  • 37'
    Со штрафного Лорьенте пробил в ближний угол. Отбил перед собой Бернардони, а на добивании Лапорт был неточен.
  • Желтая карточка
    36'
    Налетел на соперника Наде грубо прямой ногой перед своей штрафной, за что получил тут же желтую карточку.
  • 35'
    Со штрафного Лорьенте навесил на ближнюю штангу, но здесь после серии рикошетов мяч вынес подальше Мангала.
  • 34'
    Ле Фе на фланге получил по ногам в подкате от Колодзейчака. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 33'
    Диагональ исполнял Аушиш на левый фланг, куда забегал Колодзейчак, но мяч перехватил в подкате Мендес.
  • 32'
    С правого фланга сместился в центр Тиуб и после паса от Будебуза, пробил по воротам, но крайне неточно.
  • 31'
    Убежал по флангу Коне и отдал пас низом в штрафную на Моффи, но тот с убойной позиции не попал в створ ворот.
  • Желтая карточка
    30'
    На скорости ворвался в штрафную Ле Фе, но упал на газон в борьбе с защитником. Судья показал желтую карточку за симуляцию в этом эпизоде.
  • 29'
    В центре поля Буанга заехал сзади по ногам Лапорту. судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 28'
    Со штрафного навесил Лорьенте на дальнюю штангу, где пробил в падении головой Лапорт, но не попал в створ ворот.
  • 27'
    Разыграли угловой хозяева, после чего получил по ногам Абергель в борьбе против Наде. Штрафной удар исполнят игроки "Лорьяна".
  • Угловой
    26'
    Отличным пасом Коне запустил Моффи в штрафную соперника. Теремас пробил в нижний угол, но голкипер смог перевести на угловой.
  • 25'
    С угла поля навесил Будебуз на дальнюю штангу, где головой пробил Норден, но мяч полетел крайне неточно.
  • Угловой
    24'
    Мягко забросил в штрафную соперника Будебуз на Буанга, но того опередил Мендес и вынес сферу на угловой.
  • Описание гола
    23'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Арно Норден! А вот гостям удалось отличиться второй раз. Зацепился за мяч на чужой половине поля Норден, расшатал защитника, сместился в штрафную, после чего пробил точно в ближний нижний угол ворот Брейера.
  • 22'
    Прорывался по флангу Тиуб и попытался низом прострелить в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • Видеоповтор
    20'
     Отличным пасом Абергель вывел один на один с голкипером Коне, который выдержал паузу и без труда переиграл Бернардони, пробив точно в ближний нижний угол ворот, но гол был отменен из-за офсайда.
  • 19'
    Ушел от соперника по центру Буанга и покатил в штрафную на ход Нордену, но этот пас перехватил Лапорт
  • 18'
    Убежал по левому флангу Лорьенте и прострелил вдоль ворот, но перехватил этот пас Мукуди в подкате.
  • 17'
    Долго катают мяч хозяева в центре поля, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.
  • 16'
    Убежал по флангу Ле Фе и прострелил низом вдоль ворот, но на выходе Бернардони забрал мяч в свои руки.
  • 15'
    Со штрафного навесил на дальнюю штангу Абергель. Здесь пробил головой Ле Фе, но мяч оказался в руках голкипера.
  • Желтая карточка
    14'
    Лорьенте по флангу забросил на ход Моффи, но того руками уложил на газон Мангала, который был наказан желтой карточкой.
  • 13'
    Протащил мяч по флангу Буанга, сместился в штрафную и пробил в ближний угол, но Дрейер без труда поймал мяч в руки.
  • 12'
    Убежал по флангу Будебуз, обыгрался в стеночку с партнером, после чего пробил с острого угла, но крайне неточно.
  • 11'
    По флангу забросил Колодзейчак на ход Будебузу, но того опередил Монкондю и вынес сферу в аут головой.
  • 10'
    С угла поля навесил Лорьенте на дальнюю штангу, где пробил головой Моффи, но мяч полетел крайне неточно.
  • 9'
    Со штрафного попытался закрутить в ближний угол Лорьенте, но мяч отбил в сторону Бернардони в падении.
  • 8'
    Перед чужой штрафной на газоне оказался Моффи в борьбе против Наде. Судья назначил очередной стандарт.
  • 7'
    Со штрафного навесил Будебуз на дальнюю штангу, но здесь мяч вынес головой подальше Петро.
  • 6'
    В центре поля получил по ногам Буанга от Абергеля. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • Описание гола
    4'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Денис Буанга! Прорывался по флангу на скорости Колодзейчак и навесил в центр штрафной, где выиграл верх Буанга и головой вколотил снаряд точно в нижний угол ворот Дрейера.
  • 3'
    С правого фланга навесил в центр штрафной Норден, но здесь до удара дело так и не дошло.
  • 3'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя оранжево-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • 2'
    Активнее начали встречу хозяева и провели уже несколько атак, но пока без ударов по воротам.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
    • Прогнозы 112
    Лорьян 42% (47)
    X 45.5% (51)
    Сент-Этьен 12.5% (14)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    Встречаются команды, для которых важно добыть турнирные баллы в этой игре – оба клуба в опасной зоне... Ещё
    BEEFS #
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Прогнозы на матч Лорьян 6:2 Сент-Этьен

Исход игры
Лорьян
42% (47)
Ничья
45.5% (51)
Сент-Этьен
12.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
27.1% (29)
Меньше
72.9% (78)
Обе команды забьют
Да
71.96% (77)
Нет
28.04% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.9% (48)
1:0 Лорьян
21.4% (24)
2:1 Лорьян
17.9% (20)
1:2 Сент-Этьен
7.1% (8)
0:1 Сент-Этьен
2.7% (3)
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