Без особых проблем "Лорьян" дома разгромил "Сент-Этьен", проигрывая по ходу поединка в два гола. На этом я, Федосов Дмитрий, прощаюсь с Вами. До скорых встреч!

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 5-2! Теремас Моффи! Поймали хозяева соперника на контратаке. Убежал по флангу Буасгар и покатил поперек на Моффи, который финтом убрал защитника и пробил низом точно в дальний угол.

Двойная замена в составе "Лорьяна" произошла. Вместо Абергеля и Коне шанс проявить себя получили Лемуан и Сумано.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 6-2! Кентен Буасгар! Довели счет до крупного игроки "Лорьяна". С фланга покатил Лемуан в центр штрафной, где был совсем один Буасгар, который пробил в одно касание точно в ближнюю девятку.

На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершен со счетом 6:2!

86' С правого фланга подавал в штрафную соперника Сильва, но здесь Петро спокойно вынес сферу в аут.

85' Грамотно подставился перед чужой штрафной Юссуф и заработал для своей команды перспективный стандарт.

84' На фланге получил по ногам Сако в подкате от Абергеля. Штрафной удар исполнять будут игроки "Сент-Этьена".

83' Абергель после столкновения с соперником получил повреждение. Медики уже вышли на помощь футболисту.

82' Прорывался по флангу Уттара, сместился в штрафную и пробил в ближний угол, но точности ему явно не хватило.

80' Вынужденная замена в составе хозяев произошла. Вместо травмированного Лорьенте доигрывать встречу будет Уттара.

79' Пауза в матче. Получил повреждение на ровном месте Лорьенте. Присел он на газон и попросил помощи медиков.

78' Убежал по флангу Буасгар и с острого угла пробил по воротам, но мяч полетел рядом с дальней штангой.

76' Снова провалилась оборона гостей, позволив Моффи выскочить один на один с голкипером. Форвард легко переиграл Бернардони и отправил мяч в сетку, но гол был отменен из-за офсайда.

75' Замена теперь уже в составе хозяев случилась. Вместо Энцо Ле Фе свое игровое время получил Кентен Буасгар.

74' Диагональ исполнял Трауко на ход партнеру, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

73' Со штрафного Лорьенте пробивал в дальний нижний угол, но мяч полетел слабо и стал легкой добычей для голкипера.

72' Сразу несколько замена произошло в составе гостей. Вместо Гурна-Дуата, Тиуба и Мангала на поле появились Юссуф, Сильва и Сако.

71' Пауза в матче. Получил Коне повреждение в прошлом эпизоде. Потребуется ему помощь медиков.

70' Вот это да, снова в центре внимания Неу. Наступил он прямой ногой на ногу Коне, за что тут же получил вторую желтую и отправился "отдыхать".

69' В центре поля Неу откровенно сбивал Коне, срывая контратаку, такое обычно наказывается желтой карточкой.

68' Разыграли штрафной гости, после чего с дальней дистанции пробил по воротам Неу, но на пути мяча оказался защитник.

67' На чужой половине поля грамотно подставился Буанга и заработал для своей команды перспективный штрафной удар.

66' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 4-2! Ибраима Коне! Удвоили свое преимущество хозяева. Зацепился за мяч перед штрафной Моффи и покатил вперед на Коне, который без труда переиграл вратаря, пробив точно в дальний нижний угол.

65' С левого фланга Трауко подавал в центр штрафной, но здесь Лапорт выиграл верх и вынес сферу в центр поля.

63' Двойная замена в составе гостей произошла. Вместо Колодзейчака и Аушиша на поле появились Неу и Трауко.

62' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 3-2! Энцо Ле Фе! Впервые в этом матче вышел вперед "Лорьян". Отличным пасом Лорьенте разрезал всю оборону соперника и вывел один на один с голкипером Ле Фе, который без труда переиграл Бернардони, пробил в ближний угол.

61' Забросил по флангу Монкондю на ход Мендесу, но тот не смог убежать от Мангала и потерял мяч.

60' Прорывался в атаку по правому флангу Буанга и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете вышел за пределы поля.

59' С левого фланга сместился к центру Буанга и пробил в дальний угол, но мяч полетел немного выше ворот.

58' Убегал в контратаку Моффи, но отдал не самый лучший пас вперед на Ле Фе, так что мяч смог перехватить Наде в подкате.

57' Со штрафного навесил Тиуб в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь пробить Буанга не смог в борьбе с Лапортом.

56' Прорывался по флангу Буанга, но получил по ногам от Абергеля. Штрафной удар исполнять будут гости.

55' Ворвался в штрафную соперника на скорости Норден и прострелил поперек на Тиуба, который пробил в падении, но не попал в створ ворот.

54' Протащил мяч по левому флангу Абергель и прострелил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.

53' Мягко забросил в штрафную Будебуз на ход Нордену, но тот не смог пробить по воротам в борьбе с двумя защитниками.

52' Протащил мяч к штрафной Ле Фе и отдал вперед на Лорьенте, но на выходе забрал мяч в свои руки Бернардони.

51' С угла поля навесил Будебуз в центр штрафной, но здесь выиграл верх Петро и головой вынес сферу подальше.

50' Прорывался по флангу Буанга и пробил с острого угла, но в подкате заблокировал мяч Лапорт, переведя на угловой.

49' С правого фланга низом прострелил вдоль ворот Мендес, но мяч от ноги защитника полетел за боковую линию.

48' Диагональ исполнял Абергель на правый фланг, куда забегал Мендес, но перехватил мяч Наде в последний момент.

47' Мягко забросил Будебуз в штрафную на Нордена, но тот в борьбе против Петро нарушил правила.

46' В центре поля получил по голове в верховой борьбе Норден. Штрафной удар в пользу гостей назначил арбитр.