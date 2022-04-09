Несмотря на хорошую форму и качественную защиту Реймса предпочтение дружине Генезио. Уж очень классно... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитик Юго
|9 (1)
|0.29
|Фас Ваут
|4
|0.13
|Манетси Маршал
|3
|0.1
|Флипс Алексис
|2 (1)
|0.06
|Мбюкю Натанаэль
|2
|0.06
|Кассама Морету
|2
|0.06
|Кеббаль Илан
|1
|0.03
|Конан Гислен
|1
|0.03
|Туре Эль Билал
|1 (1)
|0.03
|Матусива Азор
|1
|0.03
|Абдельамид Юнис
|1
|0.03
|Фокет Томас
|1
|0.03
|Каюсте Йенс
|1
|0.03
|Бузи Максим
|1
|0.03
|Локо Банзузи
|1
|0.03
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0.03
|Зенели Арбер
|0
|0
|Бериша Валон
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Террье Мартен
|18 (1)
|0.58
|Буриго Бенжамен
|8
|0.26
|Гирасси Серу
|8
|0.26
|Сулемана Камалдин
|4
|0.13
|Майер Ловро
|3
|0.1
|Трюффер Адриен
|3
|0.1
|Траоре Амари
|2
|0.06
|Тэт Флавьен
|2
|0.06
|Агер Наиф
|2
|0.06
|Сантамария Батист
|2
|0.06
|Докю Жереми
|1
|0.03
|Мартен Жонас
|1
|0.03
|Угочукву Лесли
|1
|0.03
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|7
|2
|Гарсия Оскар
|5
|2
|Матусива Азор
|6
|1
|Абдельамид Юнис
|5
|1
|Манетси Маршал
|6
|0
|Фокет Томас
|4
|0
|Лопи Дион
|3
|0
|Локо Банзузи
|3
|0
|Бериша Валон
|1
|1
|Экитик Юго
|1
|1
|Фас Ваут
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Бузи Максим
|2
|0
|Туре Эль Билал
|2
|0
|Донис Анастасиос
|0
|1
|Райкович Предраг
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Конан Гислен
|1
|0
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0
|Кеббаль Илан
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартен Жонас
|6
|0
|Сантамария Батист
|6
|0
|Траоре Амари
|4
|0
|Омари Вармед
|4
|0
|Баде Луак
|2
|1
|Мелинг Биргер
|3
|0
|Сулемана Камалдин
|3
|0
|Трюффер Адриен
|3
|0
|Bruno Genesio
|1
|1
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Агер Наиф
|2
|0
|Докю Жереми
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Гомис Альфред
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Гирасси Серу
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Террье Мартен
|1
|0
|Алемдар Доган
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|30
|21
|5
|4
|64 - 28
|68
|2.
|Марсель
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|49 - 30
|56
|3.
|Ренн
|3:1 Заявка
|31
|17
|5
|9
|67 - 30
|56
|4.
|Страсбург
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|51 - 32
|51
|5.
|Ницца
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|41 - 24
|51
|6.
|Лилль
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|38 - 35
|47
|7.
|Монако
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 31
|47
|8.
|Лион
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|43 - 39
|46
|9.
|Нант
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|39 - 33
|45
|10.
|Ланс
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|45 - 40
|44
|11.
|Монпелье
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|44 - 42
|41
|12.
|Брест
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|38 - 44
|38
|13.
|Реймс
|1:3 Заявка
|31
|8
|12
|11
|33 - 35
|36
|14.
|Анже
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|34 - 44
|32
|15.
|Труа
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|28 - 42
|32
|16.
|Лорьян
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|31 - 50
|31
|17.
|Клермон
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|30 - 54
|28
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|33 - 61
|27
|19.
|Бордо
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|38 - 70
|23
|20.
|Метц
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|27 - 54
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|39 - 8
|43
|2.
|Ренн
|3:1 Заявка
|15
|11
|1
|3
|39 - 10
|34
|3.
|Страсбург
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 13
|30
|4.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|28 - 20
|29
|5.
|Нант
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|6.
|Монако
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 13
|28
|7.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 16
|26
|8.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 16
|25
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 20
|24
|10.
|Ницца
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|24
|11.
|Марсель
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 17
|23
|12.
|Лорьян
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 16
|20
|13.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 18
|19
|14.
|Брест
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|15.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 14
|18
|16.
|Реймс
|1:3 Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 16
|18
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 31
|15
|18.
|Клермон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 22
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 29
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 13
|33
|2.
|Ницца
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 9
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 20
|25
|4.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|5.
|Ренн
|3:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 20
|22
|6.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|7.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 22
|20
|8.
|Монако
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|9.
|Ланс
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|10.
|Реймс
|1:3 Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 19
|18
|11.
|Лион
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 19
|17
|12.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|13.
|Нант
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|14.
|Метц
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 27
|14
|15.
|Клермон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|16.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|17.
|Анже
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|18 - 26
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 41
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 30
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 34
|11