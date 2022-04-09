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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Реймс
2:3
Конец матча

Стадион:
Ренн
0'
0:1
39' Гол
Буриго Бенжамен
41' Желтая карточка
Манетси Маршал
0:2
43' Гол
Буриго Бенжамен
0:3
58' Гол
Террье Мартен
1:3
60' Гол
Бузи Максим
68' Желтая карточка
Бузи Максим
1:3
78' Не забитый пенальти
Думбия Мусса
2:3
81' Пенальти
Каюсте Йенс
90'+5

Ход матча

39'
0:1
Буриго Бенжамен
(Лаборд Гаэтан)
41'
Манетси Маршал
 
43'
0:2
Буриго Бенжамен
(Траоре Амари)
55'
Каюсте Йенс
Мбюкю Натанаэль
 
55'
Локо Банзузи
Бериша Валон
 
56'
Думбия Мусса
Ван Берген Митчелл
 
58'
0:3
Террье Мартен
(Агер Наиф)
60'
Бузи Максим
(Конан Гислен)
1:3
62'
Кеббаль Илан
Лопи Дион
 
68'
Бузи Максим
 
76'
 
Тэт Флавьен
Майер Ловро
78'
Думбия Мусса
1:3
81'
Каюсте Йенс
2:3
84'
 
Ассиньон Лоренс
Траоре Амари
84'
 
Гирасси Серу
Лаборд Гаэтан
90'
 
Мелинг Биргер
Террье Мартен
90'
 
Угочукву Лесли
Буриго Бенжамен

Статистика матча

  • 2 Голы
  • 6 Удары по воротам
  • 7 Удары в створ
  • 2 Угловые
  • 3 Офсайды
  • 15 Нарушения правил
  • 2 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 4 Замены
  • 40 Владение мячом, %

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 107
Реймс 9.3% (10)
X 33.6% (36)
Ренн 57% (61)
0
выиграет Ренн, со счетом 1:2
Несмотря на хорошую форму и качественную защиту Реймса предпочтение дружине Генезио. Уж очень классно... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Райкович
Предраг
4
Бузи
Максим
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
32
Фокет
Томас
15
Манетси
Маршал
26
Лопи
Дион
14
Бериша
Валон
11
Мбюкю
Натанаэль
19
Ван
Берген
Митчелл
40
Алемдар
Доган
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
6
Агер
Наиф
3
Трюффер
Адриен
21
Майер
Ловро
8
Сантамария
Батист
28
Мартен
Жонас
14
Буриго
Бенжамен
24
Лаборд
Гаэтан
7
Террье
Мартен
Реймс
4-4-2
Ренн
4-3-3

История личных встреч

Реймс
Ренн

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
18.2%
11 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

17 матчей

52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
1:0
К
1:1
Л1
1:3
Л1
1:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
К
3:4

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 9 (1) 0.29
Фас Ваут 4 0.13
Манетси Маршал 3 0.1
Флипс Алексис 2 (1) 0.06
Мбюкю Натанаэль 2 0.06
Кассама Морету 2 0.06
Каюсте Йенс 2 (1) 0.06
Кеббаль Илан 1 0.03
Конан Гислен 1 0.03
Туре Эль Билал 1 (1) 0.03
Матусива Азор 1 0.03
Абдельамид Юнис 1 0.03
Фокет Томас 1 0.03
Бузи Максим 1 0.03
Локо Банзузи 1 0.03
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.03
Зенели Арбер 0 0
Бериша Валон 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 18 (1) 0.58
Буриго Бенжамен 8 0.26
Гирасси Серу 8 0.26
Сулемана Камалдин 4 0.13
Майер Ловро 3 0.1
Трюффер Адриен 3 0.1
Траоре Амари 2 0.06
Тэт Флавьен 2 0.06
Агер Наиф 2 0.06
Сантамария Батист 2 0.06
Докю Жереми 1 0.03
Мартен Жонас 1 0.03
Угочукву Лесли 1 0.03
Мелинг Биргер 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 7 2
Гарсия Оскар 5 2
Матусива Азор 6 1
Абдельамид Юнис 5 1
Манетси Маршал 6 0
Фокет Томас 4 0
Бузи Максим 3 0
Лопи Дион 3 0
Локо Банзузи 3 0
Бериша Валон 1 1
Экитик Юго 1 1
Фас Ваут 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Флипс Алексис 2 0
Туре Эль Билал 2 0
Донис Анастасиос 0 1
Райкович Предраг 1 0
Кассама Морету 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Конан Гислен 1 0
Мбюкю Натанаэль 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Адлен Мартин 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартен Жонас 6 0
Сантамария Батист 6 0
Траоре Амари 4 0
Омари Вармед 4 0
Баде Луак 2 1
Мелинг Биргер 3 0
Сулемана Камалдин 3 0
Трюффер Адриен 3 0
Bruno Genesio 1 1
Буриго Бенжамен 2 0
Агер Наиф 2 0
Докю Жереми 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Гомис Альфред 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Гирасси Серу 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Майер Ловро 1 0
Террье Мартен 1 0
Алемдар Доган 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
28
6 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 11
21 Не забивали 19
3
15%
5
18%
1-15
2
10%
5
18%
16-30
1
5%
5
18%
31-45
5
25%
6
21%
46-60
2
10%
1
4%
61-75
7
35%
6
21%
76-90

Пропущено

16
21
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 14
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
6
38%
5
24%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
6
38%
4
19%
61-75
0
0%
7
33%
76-90

Забито

14
39
6 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 12
20 Не забивали 17
2
14%
3
8%
1-15
3
21%
5
13%
16-30
1
7%
8
21%
31-45
1
7%
8
21%
46-60
5
36%
5
13%
61-75
2
14%
10
26%
76-90

Пропущено

19
10
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
3
30%
16-30
4
21%
3
30%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
5
26%
1
10%
61-75
6
32%
2
20%
76-90

Забито

34
67
12 В 1-м тайме 31
22 Во 2-м тайме 36
14 Забивали первыми 23
10 Не забивали 5
5
15%
8
12%
1-15
5
15%
10
15%
16-30
2
6%
13
19%
31-45
6
18%
14
21%
46-60
7
21%
6
9%
61-75
9
26%
16
24%
76-90

Пропущено

35
31
14 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 21
2
6%
0
0%
1-15
2
6%
4
13%
16-30
10
29%
8
26%
31-45
4
11%
5
16%
46-60
11
31%
5
16%
61-75
6
17%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Труа - Реймс 1:0 Реймс - Лион 0:0 Анже - Реймс 0:1 Реймс - Страсбург 1:1
Монако - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 1:0 Реймс - Бордо 5:0 Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Метц 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1
Ренн
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ницца - Ренн 1:1 Ренн - Метц 6:1 Ренн - Лестер 2:1 Лион - Ренн 2:4
Лестер - Ренн 2:0 Ренн - Анже 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Ренн - Труа 4:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 30 21 5 4 64 - 28 68
2. Марсель Заявка 30 16 8 6 49 - 30 56
3. Ренн Заявка 31 17 5 9 67 - 31 56
4. Страсбург Заявка 30 14 9 7 51 - 32 51
5. Ницца Заявка 30 15 7 8 41 - 24 51
6. Лилль Заявка 30 12 11 7 38 - 35 47
7. Монако Заявка 30 13 8 9 45 - 31 47
8. Лион Заявка 30 12 10 8 43 - 39 46
9. Нант Заявка 30 13 6 11 39 - 33 45
10. Ланс Заявка 30 12 8 10 45 - 40 44
11. Монпелье Заявка 30 12 5 13 44 - 42 41
12. Брест Заявка 30 10 8 12 38 - 44 38
13. Реймс Заявка 31 8 12 11 34 - 35 36
14. Анже Заявка 30 8 8 14 34 - 44 32
15. Труа Заявка 30 8 8 14 28 - 42 32
16. Лорьян Заявка 31 7 10 14 31 - 50 31
17. Клермон Заявка 30 7 7 16 30 - 54 28
18. Сент-Этьен Заявка 31 6 9 16 33 - 61 27
19. Бордо Заявка 30 4 11 15 38 - 70 23
20. Метц Заявка 30 4 11 15 27 - 54 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 14 1 0 39 - 8 43
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Страсбург Заявка 15 9 3 3 29 - 13 30
4. Лион Заявка 16 8 5 3 28 - 20 29
5. Нант Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
6. Монако Заявка 15 8 4 3 29 - 13 28
7. Ланс Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
8. Лилль Заявка 15 6 7 2 19 - 16 25
9. Монпелье Заявка 16 7 3 6 25 - 20 24
10. Ницца Заявка 15 7 4 4 20 - 15 24
11. Марсель Заявка 15 6 5 4 24 - 17 23
12. Лорьян Заявка 15 5 5 5 17 - 16 20
13. Анже Заявка 15 6 1 8 16 - 18 19
14. Брест Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
15. Труа Заявка 15 4 6 5 14 - 14 18
16. Реймс Заявка 15 4 6 5 20 - 16 18
17. Сент-Этьен Заявка 16 3 6 7 20 - 31 15
18. Клермон Заявка 15 3 5 7 16 - 22 14
19. Бордо Заявка 15 2 5 8 20 - 29 11
20. Метц Заявка 15 1 6 8 16 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 15 10 3 2 25 - 13 33
2. Ницца Заявка 15 8 3 4 21 - 9 27
3. ПСЖ Заявка 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Лилль Заявка 15 6 4 5 19 - 19 22
5. Ренн Заявка 16 6 4 6 28 - 21 22
6. Страсбург Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
7. Брест Заявка 16 5 5 6 17 - 22 20
8. Монако Заявка 15 5 4 6 16 - 18 19
9. Ланс Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
10. Реймс Заявка 16 4 6 6 14 - 19 18
11. Лион Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
12. Монпелье Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
13. Нант Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
14. Метц Заявка 15 3 5 7 11 - 27 14
15. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
16. Труа Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
17. Анже Заявка 15 2 7 6 18 - 26 13
18. Бордо Заявка 15 2 6 7 18 - 41 12
19. Сент-Этьен Заявка 15 3 3 9 13 - 30 12
20. Лорьян Заявка 16 2 5 9 14 - 34 11
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Ренн владели мячом большую часть игры и выиграли.
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Реймс: 40%, Ренн: 60%.
  • 95'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 95'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    93'
    Думбия Мусса из команды Реймс в офсайде
  • 93'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 93'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 93'
    Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Лесли Угочукву
  • 93'
    Тактическая замена. Террье Мартен уходит с поля и его заменяет Мелинг Биргер
  • 92'
    Илан Кеббал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 92'
    Фокет Томас из команды Реймс навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 92'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 91'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 91'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 90'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: Реймс: 39%, Ренн: 61%.
  • 90'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 89'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 89'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 89'
    Шанс! Манетси Маршал из команды Реймс пробил головой, но мимо
  • 89'
    Конан Гислен из команды Реймс делает заброс на партнера по команде.
  • 88'
    Лоренц Ассиньон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 88'
    Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 88'
    Конан Гислен из команды Реймс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 88'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Матч возобновлен
  • 88'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 87'
    Конан Гислен из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 87'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 87'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 86'
    Реймс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    86'
    Манетси Маршал из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Мартен Жонас пострадал.
  • 85'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    85'
    Судья сигнализирует, что Бузи Максим из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Адриен Трюффер
  • 85'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 85'
    Контроль мяча: Реймс: 38%, Ренн: 62%.
  • 85'
    Илан Кеббал из команды Реймс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 84'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 84'
    Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Гирасси Серу
  • 84'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 84'
    Тактическая замена. Траоре Амари уходит с поля и его заменяет Лоренц Ассиньон
  • 83'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 83'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 83'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 83'
    Ренн контролирует мяч.
  • 82'
    Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе
  • 82'
    Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 82'
    Реймс пытается что-то создать.
  • Описание гола
    81'
    Г О О О О О Л - Каюсте Йенс из команды Реймс забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Доган Алемдар прыгнул не в ту сторону.
  • Фол, нарушение
    80'
    ПЕНАЛЬТИ! - Адриен Трюффер играет рукой в штрафной! Адриен Трюффер вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 80'
    Бузи Максим нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 80'
    Плохо сыграл Алемдар Доган - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 80'
    Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 80'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 80'
    Контроль мяча: Реймс: 36%, Ренн: 64%.
  • 79'
    Ренн контролирует мяч.
  • 79'
    Реймс контролирует мяч.
  • 79'
    Тэт Флавьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    79'
    Конан Гислен из команды Реймс подал угловой слева.
  • 78'
    Конан Гислен из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 78'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Описание гола
    78'
    СПАСЕНО - Думбия Мусса пробил пенальти, но Доган Алемдар отбивает!
  • Фол, нарушение
    77'
    ПЕНАЛЬТИ - Агер Наиф из команды Ренн привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Илан Кеббал.
  • 77'
    Отличные скиллы показывает Илан Кеббал, обводя своих соперников
  • 76'
    Вратарь парирует удар, который нанес Думбия Мусса, и мяч снова в игре
  • 76'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 76'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 76'
    Тактическая замена. Майер Ловро уходит с поля и его заменяет Тэт Флавьен
  • 75'
    Ренн контролирует мяч.
  • 75'
    Реймс контролирует мяч.
  • 75'
    Контроль мяча: Реймс: 37%, Ренн: 63%.
  • 74'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 74'
    Каюсте Йенс нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 73'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 73'
    Илан Кеббал из команды Реймс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 73'
    Думбия Мусса из команды Реймс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 73'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 73'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 72'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 72'
    Майер Ловро не смог попасть в створ ударом издали
  • 72'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 72'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    71'
    Лаборд Гаэтан наказан за толчок Абдельамид Юнис
  • Фол, нарушение
    70'
    Локо Банзузи задерживает мяч рукой
  • 70'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Контроль мяча: Реймс: 34%, Ренн: 66%.
  • 70'
    Конан Гислен из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 70'
    Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 70'
    Илан Кеббал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 70'
    Игрок Думбия Мусса из команды Реймс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 69'
    Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 69'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 68'
    Матч возобновлен
  • 68'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • Желтая карточка
    68'
    Бузи Максим получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    68'
    Безумный фол. Бузи Максим грубо играет против соперника. Пострадал Адриен Трюффер
  • 67'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 67'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    66'
    Конан Гислен из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Буриго Бенжамен.
  • Фол, нарушение
    66'
    Судья сигнализирует, что Каюсте Йенс из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Майер Ловро
  • 65'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 65'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: Реймс: 33%, Ренн: 67%.
  • 64'
    Локо Банзузи из команды Реймс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 64'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 64'
    Реймс контролирует мяч.
  • 64'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 63'
    Адриен Трюффер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 63'
    Террье Мартен из команды Ренн увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • Фол, нарушение
    63'
    Локо Банзузи из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Лаборд Гаэтан пострадал.
  • 62'
    Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 62'
    Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 62'
    Тактическая замена. Лопи Дион уходит с поля и его заменяет Илан Кеббал
  • 62'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Реймс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    62'
    Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Уормед Омари
  • 61'
    Реймс контролирует мяч.
  • 60'
    Ренн контролирует мяч.
  • 60'
    Контроль мяча: Реймс: 32%, Ренн: 68%.
  • 60'
    Конан Гислен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    60'
    ГОООООЛ - Бузи Максим Реймс забивает ударом головой
  • 60'
    Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 59'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 59'
    Реймс контролирует мяч.
  • 58'
    Агер Наиф сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    58'
    Г О О О О Л - Террье Мартен забивает с правой ноги!
  • 58'
    Террье Мартен из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 58'
    Агер Наиф из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 58'
    Игрок Буриго Бенжамен из команды Ренн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 58'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 58'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 57'
    Манетси Маршал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    57'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 57'
    Майер Ловро из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 57'
    Отличные скиллы показывает Майер Ловро, обводя своих соперников
  • 57'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Траоре Амари из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 56'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 56'
    Реймс контролирует мяч.
  • 56'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Тактическая замена. Ван Берген Митчелл уходит с поля и его заменяет Думбия Мусса
  • 55'
    Тактическая замена. Бериша Валон уходит с поля и его заменяет Локо Банзузи
  • 55'
    Тактическая замена. Натанаэль Мбуку уходит с поля и его заменяет Каюсте Йенс
  • 55'
    Агер Наиф нанес удар головой, но Предраг Райкович спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    55'
    Майер Ловро из команды Ренн подал угловой слева.
  • 55'
    Контроль мяча: Реймс: 32%, Ренн: 68%.
  • 54'
    Террье Мартен нанес удар головой, но Предраг Райкович перевел мяч на угловой!
  • Угловой
    54'
    Майер Ловро из команды Ренн подал угловой слева.
  • 54'
    Райкович Предраг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 54'
    Реймс контролирует мяч.
  • 53'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает неудачный навес.
  • 53'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 53'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 52'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Реймс контролирует мяч.
  • 52'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 51'
    Ренн контролирует мяч.
  • 51'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 50'
    Реймс контролирует мяч.
  • 50'
    Контроль мяча: Реймс: 32%, Ренн: 68%.
  • Офсайд
    50'
    Траоре Амари из команды Ренн в офсайде
  • 50'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 49'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 49'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    49'
    Судья сигнализирует, что Бериша Валон из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
  • 49'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 48'
    Ренн контролирует мяч.
  • 48'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    47'
    Траоре Амари задерживает мяч рукой
  • 46'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Ренн контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    Контроль мяча: Реймс: 31%, Ренн: 69%.
  • 45'
    Траоре Амари из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 45'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 45'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 45'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 44'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Траоре Амари сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Буриго Бенжамен наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
  • 43'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Траоре Амари и Буриго Бенжамен из команды Ренн.
  • 43'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 43'
    Ренн контролирует мяч.
  • 42'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    42'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 42'
    Манетси Маршал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 42'
    Майер Ловро из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Конан Гислен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    42'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 41'
    Манетси Маршал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 41'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 41'
    Контроль мяча: Реймс: 31%, Ренн: 69%.
  • Желтая карточка
    41'
    Манетси Маршал получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    41'
    Манетси Маршал задерживает мяч рукой
  • 39'
    Лаборд Гаэтан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    39'
    ГОООООЛ - Буриго Бенжамен Ренн забивает ударом головой
  • 39'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает отличный кросс...
  • 39'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 39'
    Ренн контролирует мяч.
  • 39'
    Бузи Максим из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 38'
    Ренн контролирует мяч.
  • 38'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Реймс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Лаборд Гаэтан из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Манетси Маршал
  • 37'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 36'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 36'
    Ренн контролирует мяч.
  • 36'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Бузи Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 35'
    Контроль мяча: Реймс: 36%, Ренн: 64%.
  • 34'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 34'
    Агер Наиф нанес удар головой, но Предраг Райкович спокойно отбил мяч.
  • 34'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Манетси Маршал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Лопи Дион из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
  • 33'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 32'
    Ренн контролирует мяч.
  • 32'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 31'
    Манетси Маршал из команды Реймс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 31'
    Конан Гислен из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 31'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 30'
    Шанс! Террье Мартен из команды Ренн пробил головой, но мимо
  • 30'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 30'
    Реймс контролирует мяч.
  • 30'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Реймс: 40%, Ренн: 60%.
  • 29'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 28'
    Ренн контролирует мяч.
  • Офсайд
    28'
    Ван Берген Митчелл из команды Реймс в офсайде
  • 28'
    Реймс контролирует мяч.
  • 27'
    Лаборд Гаэтан пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем
  • 27'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 27'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 26'
    Бузи Максим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 26'
    Плохо сыграл Уормед Омари - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 26'
    Конан Гислен из команды Реймс делает отличный кросс...
  • 26'
    Реймс контролирует мяч.
  • 26'
    Ренн контролирует мяч.
  • 25'
    Натанаэль Мбуку имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 25'
    Ван Берген Митчелл из команды Реймс увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 25'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: Реймс: 35%, Ренн: 65%.
  • 25'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Манетси Маршал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    24'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Фас Ваут пострадал.
  • 23'
    Реймс контролирует мяч.
  • 23'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 23'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 22'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 21'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Реймс: 35%, Ренн: 65%.
  • 20'
    Ренн контролирует мяч.
  • 19'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 19'
    Мартен Жонас из команды Ренн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 19'
    Майер Ловро из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 19'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 19'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Майер Ловро бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Конан Гислен из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Майер Ловро
  • 16'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 15'
    Бериша Валон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 15'
    Ван Берген Митчелл из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 15'
    Контроль мяча: Реймс: 31%, Ренн: 69%.
  • 15'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 14'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Ренн контролирует мяч.
  • 13'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 13'
    Реймс контролирует мяч.
  • 13'
    Майер Ловро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Майер Ловро
  • 12'
    Ренн контролирует мяч.
  • 12'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    11'
    Ван Берген Митчелл из команды Реймс в офсайде
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Майер Ловро из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Конан Гислен
  • 10'
    Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Бериша Валон из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    10'
    Бериша Валон из команды Реймс разыграл угловой с левого угла.
  • 10'
    Контроль мяча: Реймс: 30%, Ренн: 70%.
  • 10'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 9'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 8'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    8'
    Террье Мартен наказан за толчок Лопи Дион
  • 8'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 7'
    Шанс! Сантамария Батист из команды Ренн пробил головой, но мимо
  • Угловой
    7'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 7'
    Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 7'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Майер Ловро из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
  • 6'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Ренн контролирует мяч.
  • 5'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Ренн контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Реймс: 62%, Ренн: 38%.
  • 5'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Манетси Маршал имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 4'
    Отличные скиллы показывает Манетси Маршал, обводя своих соперников
  • 4'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 4'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • 3'
    Бериша Валон из команды Реймс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 3'
    Реймс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    3'
    Ван Берген Митчелл из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Буриго Бенжамен.
  • 3'
    Реймс контролирует мяч.
  • 2'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 2'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Реймс контролирует мяч.
  • 1'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 107
Реймс 9.3% (10)
X 33.6% (36)
Ренн 57% (61)
0
выиграет Ренн, со счетом 1:2
Несмотря на хорошую форму и качественную защиту Реймса предпочтение дружине Генезио. Уж очень классно... Ещё
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Прогнозы на матч Реймс 2:3 Ренн

Исход игры
Реймс
9.3% (10)
Ничья
33.6% (36)
Ренн
57% (61)
Тотал 2.5
Больше
42.99% (46)
Меньше
57.01% (61)
Обе команды забьют
Да
75.7% (81)
Нет
24.3% (26)
Популярный счёт
1:2 Ренн
33.6% (36)
1:1 Ничья
32.7% (35)
0:1 Ренн
17.8% (19)
2:1 Реймс
6.5% (7)
0:2 Ренн
2.8% (3)
1:3 Ренн
2.8% (3)
1:0 Реймс
1.9% (2)
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