Франция: Лига 1 2021-2022
2:3
Конец матча
Стадион: Стад Огюст Делон
0:1
39' ГолБуриго Бенжамен
41' Желтая карточкаМанетси Маршал
0:2
43' ГолБуриго Бенжамен
0:3
58' ГолТеррье Мартен
1:3
60' ГолБузи Максим
68' Желтая карточкаБузи Максим
1:3
78' Не забитый пенальтиДумбия Мусса
2:3
81' ПенальтиКаюсте Йенс
Ход матча
39'
0:1
41'
43'
0:2
58'
0:3
60'
1:3
68'
78'
1:3
81'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы
-
6 Удары по воротам
-
7 Удары в створ
-
2 Угловые
-
3 Офсайды
-
15 Нарушения правил
-
2 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
4 Замены
-
40 Владение мячом, %
Владение мячом
2
Фас
Ваут
32
Фокет
Томас
26
Лопи
Дион
14
Бериша
Валон
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
21
Майер
Ловро
28
Мартен
Жонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Фокет ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
-
28 Локо БанзузиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Кеббаль ИланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Думбия МуссаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Диуф ЭндиПолузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Нападающий
-
39 Тель МатисНападающий
-
17 Чауна ЛумНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реймс
Ренн
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
18.2%
11 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
17 матчей
52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитик Юго
|9 (1)
|0.29
|Фас Ваут
|4
|0.13
|Манетси Маршал
|3
|0.1
|Флипс Алексис
|2 (1)
|0.06
|Мбюкю Натанаэль
|2
|0.06
|Кассама Морету
|2
|0.06
|Каюсте Йенс
|2 (1)
|0.06
|Кеббаль Илан
|1
|0.03
|Конан Гислен
|1
|0.03
|Туре Эль Билал
|1 (1)
|0.03
|Матусива Азор
|1
|0.03
|Абдельамид Юнис
|1
|0.03
|Фокет Томас
|1
|0.03
|Бузи Максим
|1
|0.03
|Локо Банзузи
|1
|0.03
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0.03
|Зенели Арбер
|0
|0
|Бериша Валон
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Террье Мартен
|18 (1)
|0.58
|Буриго Бенжамен
|8
|0.26
|Гирасси Серу
|8
|0.26
|Сулемана Камалдин
|4
|0.13
|Майер Ловро
|3
|0.1
|Трюффер Адриен
|3
|0.1
|Траоре Амари
|2
|0.06
|Тэт Флавьен
|2
|0.06
|Агер Наиф
|2
|0.06
|Сантамария Батист
|2
|0.06
|Докю Жереми
|1
|0.03
|Мартен Жонас
|1
|0.03
|Угочукву Лесли
|1
|0.03
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|7
|2
|Гарсия Оскар
|5
|2
|Матусива Азор
|6
|1
|Абдельамид Юнис
|5
|1
|Манетси Маршал
|6
|0
|Фокет Томас
|4
|0
|Бузи Максим
|3
|0
|Лопи Дион
|3
|0
|Локо Банзузи
|3
|0
|Бериша Валон
|1
|1
|Экитик Юго
|1
|1
|Фас Ваут
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Туре Эль Билал
|2
|0
|Донис Анастасиос
|0
|1
|Райкович Предраг
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Конан Гислен
|1
|0
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0
|Кеббаль Илан
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартен Жонас
|6
|0
|Сантамария Батист
|6
|0
|Траоре Амари
|4
|0
|Омари Вармед
|4
|0
|Баде Луак
|2
|1
|Мелинг Биргер
|3
|0
|Сулемана Камалдин
|3
|0
|Трюффер Адриен
|3
|0
|Bruno Genesio
|1
|1
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Агер Наиф
|2
|0
|Докю Жереми
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Гомис Альфред
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Гирасси Серу
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Террье Мартен
|1
|0
|Алемдар Доган
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
28
6 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 11
21 Не забивали 19
3
15%
5
18%
1-15
2
10%
5
18%
16-30
1
5%
5
18%
31-45
5
25%
6
21%
46-60
2
10%
1
4%
61-75
7
35%
6
21%
76-90
Пропущено
16
21
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 14
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
6
38%
5
24%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
6
38%
4
19%
61-75
0
0%
7
33%
76-90
Забито
14
39
6 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 12
20 Не забивали 17
2
14%
3
8%
1-15
3
21%
5
13%
16-30
1
7%
8
21%
31-45
1
7%
8
21%
46-60
5
36%
5
13%
61-75
2
14%
10
26%
76-90
Пропущено
19
10
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
3
30%
16-30
4
21%
3
30%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
5
26%
1
10%
61-75
6
32%
2
20%
76-90
Забито
34
67
12 В 1-м тайме 31
22 Во 2-м тайме 36
14 Забивали первыми 23
10 Не забивали 5
5
15%
8
12%
1-15
5
15%
10
15%
16-30
2
6%
13
19%
31-45
6
18%
14
21%
46-60
7
21%
6
9%
61-75
9
26%
16
24%
76-90
Пропущено
35
31
14 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 21
2
6%
0
0%
1-15
2
6%
4
13%
16-30
10
29%
8
26%
31-45
4
11%
5
16%
46-60
11
31%
5
16%
61-75
6
17%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Труа - Реймс 1:0 Реймс - Лион 0:0 Анже - Реймс 0:1 Реймс - Страсбург 1:1
Монако - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 1:0 Реймс - Бордо 5:0 Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Метц 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1
Ренн
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ницца - Ренн 1:1 Ренн - Метц 6:1 Ренн - Лестер 2:1 Лион - Ренн 2:4
Лестер - Ренн 2:0 Ренн - Анже 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Ренн - Труа 4:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|30
|21
|5
|4
|64 - 28
|68
|2.
|Марсель
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|49 - 30
|56
|3.
|Ренн
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|67 - 31
|56
|4.
|Страсбург
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|51 - 32
|51
|5.
|Ницца
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|41 - 24
|51
|6.
|Лилль
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|38 - 35
|47
|7.
|Монако
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 31
|47
|8.
|Лион
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|43 - 39
|46
|9.
|Нант
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|39 - 33
|45
|10.
|Ланс
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|45 - 40
|44
|11.
|Монпелье
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|44 - 42
|41
|12.
|Брест
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|38 - 44
|38
|13.
|Реймс
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|34 - 35
|36
|14.
|Анже
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|34 - 44
|32
|15.
|Труа
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|28 - 42
|32
|16.
|Лорьян
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|31 - 50
|31
|17.
|Клермон
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|30 - 54
|28
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|33 - 61
|27
|19.
|Бордо
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|38 - 70
|23
|20.
|Метц
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|27 - 54
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|39 - 8
|43
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|39 - 10
|34
|3.
|Страсбург
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 13
|30
|4.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|28 - 20
|29
|5.
|Нант
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|6.
|Монако
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 13
|28
|7.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 16
|26
|8.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 16
|25
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 20
|24
|10.
|Ницца
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|24
|11.
|Марсель
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 17
|23
|12.
|Лорьян
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 16
|20
|13.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 18
|19
|14.
|Брест
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|15.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 14
|18
|16.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 16
|18
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 31
|15
|18.
|Клермон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 22
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 29
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 13
|33
|2.
|Ницца
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 9
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 20
|25
|4.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|5.
|Ренн
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 21
|22
|6.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|7.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 22
|20
|8.
|Монако
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|9.
|Ланс
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|10.
|Реймс
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 19
|18
|11.
|Лион
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 19
|17
|12.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|13.
|Нант
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|14.
|Метц
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 27
|14
|15.
|Клермон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|16.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|17.
|Анже
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|18 - 26
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 41
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 30
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 34
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Реймс 2:3 Ренн
Исход игры
Реймс
9.3% (10)
Ничья
33.6% (36)
Ренн
57% (61)
Тотал 2.5
Больше
42.99% (46)
Меньше
57.01% (61)
Обе команды забьют
Да
75.7% (81)
Нет
24.3% (26)
Популярный счёт
1:2 Ренн
33.6% (36)
1:1 Ничья
32.7% (35)
0:1 Ренн
17.8% (19)
2:1 Реймс
6.5% (7)
0:2 Ренн
2.8% (3)
1:3 Ренн
2.8% (3)
1:0 Реймс
1.9% (2)
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