Второй тайм

95' Ренн владели мячом большую часть игры и выиграли.

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

93' Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Лесли Угочукву

92' Илан Кеббал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

92' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Удар от ворот произведет Ренн

88' Лоренц Ассиньон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Конан Гислен из команды Реймс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

88' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Ренн

85' Илан Кеббал из команды Реймс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

84' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

84' Тактическая замена. Траоре Амари уходит с поля и его заменяет Лоренц Ассиньон

83' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

82' Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе

81' Г О О О О О Л - Каюсте Йенс из команды Реймс забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Доган Алемдар прыгнул не в ту сторону.

80' ПЕНАЛЬТИ! - Адриен Трюффер играет рукой в штрафной! Адриен Трюффер вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.

80' Плохо сыграл Алемдар Доган - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

79' Тэт Флавьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' СПАСЕНО - Думбия Мусса пробил пенальти, но Доган Алемдар отбивает!

77' Отличные скиллы показывает Илан Кеббал, обводя своих соперников

76' Вратарь парирует удар, который нанес Думбия Мусса , и мяч снова в игре

76' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Каюсте Йенс нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

73' Илан Кеббал из команды Реймс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

73' Думбия Мусса из команды Реймс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

73' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Реймс выполняет удар от ворот.

72' Майер Ловро не смог попасть в створ ударом издали

72' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Илан Кеббал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

70' Игрок Думбия Мусса из команды Реймс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

68' Матч возобновлен

68' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

68' Бузи Максим получил желтую карточку от судьи

68' Безумный фол. Бузи Максим грубо играет против соперника. Пострадал Адриен Трюффер

65' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Локо Банзузи из команды Реймс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

64' Реймс выполняет удар от ворот.

63' Адриен Трюффер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Тактическая замена. Лопи Дион уходит с поля и его заменяет Илан Кеббал

62' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Г О О О О Л - Террье Мартен забивает с правой ноги!

58' Игрок Буриго Бенжамен из команды Ренн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

57' Манетси Маршал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Отличные скиллы показывает Майер Ловро , обводя своих соперников

57' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Тактическая замена. Натанаэль Мбуку уходит с поля и его заменяет Каюсте Йенс

55' Агер Наиф нанес удар головой, но Предраг Райкович спокойно отбил мяч.

54' Террье Мартен нанес удар головой, но Предраг Райкович перевел мяч на угловой!

54' Райкович Предраг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Удар от ворот произведет Ренн

52' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Буриго Бенжамен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

49' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля