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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Клермон
 
Позже

Стадион:
ПСЖ
Клермон
  •   Главный тренер: Pascal Gastien
  • Травмы и дисквалификации
  • Дисквалифицирован
ПСЖ
  •   Главный тренер: Почеттино Маурисио

История личных встреч

Клермон
ПСЖ

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
4:0
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 10 (1) 0.33
Рашани Эльбасан 7 0.23
Бертомье Жезон 1 0.03
Н'Симба Виталь 1 0.03
Аллевина Джим 1 0.03
Доссу Жодель 1 0.03
Телль Жордан 1 0.03
Ожье Флоран 1 0.03
Унтонджи Седрик 1 0.03
Хауи Саиф-Эдин 1 0.03
Маньен Йоанн 1 0.03
Да Кунья Лукас 1 0.03
Абдул-Самед Салис 1 0.03
Зедатка Аким 0 0
Гастьен Йоан 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 18 (2) 0.6
Неймар 7 (1) 0.23
Данилу Перейра 5 0.17
Икарди Мауро 4 0.13
Месси Лионель 3 0.1
Хакими Ашраф 3 0.1
Ди Мария Анхель 3 0.1
Эррера Андер 3 0.1
Гуэйе Идрисса 3 0.1
Маркиньос Маркос 3 0.1
Дракслер Юлиан 2 0.07
Керер Тило 2 0.07
Вейналдум Джорджиньо 1 0.03
Паредес Леандро 1 0.03
Верратти Марко 1 0.03
Рамос Серхио 1 0.03
Сарабия Пабло 1 0.03
Кимпембе Преснел 1 0.03
Мендеш Нуну 0 0
Диалло Абду 0 0
Мишю Эдуар 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдул-Самед Салис 9 3
Гастьен Йоан 6 2
Pascal Gastien 3 2
Сейду Алиду 4 1
Ожье Флоран 4 0
Зедатка Аким 4 0
Yadaly Diaby 1 1
Рашани Эльбасан 2 0
Унтонджи Седрик 2 0
Доссу Жодель 2 0
Н'Симба Виталь 2 0
Амель Пьер-Ив 2 0
Маньен Йоанн 2 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Киэ Грежон 1 0
Менди Ариал 1 0
Биллонг Жан-Клод 1 0
Телль Жордан 1 0
Аллевина Джим 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 10 0
Мбаппе Килиан 8 0
Кимпембе Преснел 5 0
Хакими Ашраф 3 1
Неймар 4 0
Ди Мария Анхель 3 0
Гуэйе Идрисса 3 0
Паредес Леандро 3 0
Маркиньос Маркос 3 0
Данилу Перейра 3 0
Рамос Серхио 1 1
Вейналдум Джорджиньо 2 0
Мендеш Нуну 2 0
Навас Кейлор 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Бернат Хуан 1 0
Эррера Андер 1 0
Икарди Мауро 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Дагба Колин 1 0
Эбимбе Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
25
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
2
11%
2
8%
1-15
2
11%
5
20%
16-30
4
22%
5
20%
31-45
4
22%
2
8%
46-60
5
28%
4
16%
61-75
1
6%
7
28%
76-90

Пропущено

20
20
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
10%
3
15%
1-15
3
15%
4
20%
16-30
3
15%
5
25%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
5
25%
5
25%
76-90

Забито

13
37
3 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 10
21 Не забивали 16
3
23%
5
14%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
0
0%
5
14%
31-45
2
15%
5
14%
46-60
1
8%
9
24%
61-75
7
54%
8
22%
76-90

Пропущено

33
10
14 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
9%
0
0%
1-15
3
9%
1
10%
16-30
8
24%
2
20%
31-45
6
18%
3
30%
46-60
5
15%
2
20%
61-75
8
24%
2
20%
76-90

Забито

31
62
11 В 1-м тайме 27
20 Во 2-м тайме 35
13 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
5
16%
7
11%
1-15
2
6%
10
16%
16-30
4
13%
10
16%
31-45
6
19%
7
11%
46-60
6
19%
13
21%
61-75
8
26%
15
24%
76-90

Пропущено

53
30
22 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 21
5
9%
3
10%
1-15
6
11%
5
17%
16-30
11
21%
7
23%
31-45
9
17%
4
13%
46-60
9
17%
4
13%
61-75
13
25%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Клермон - Нант 2:3 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - Лорьян 0:2 Лилль - Клермон 4:0
Клермон - Бордо 1:1 Марсель - Клермон 0:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Клермон 0:1 Клермон - Ренн 2:1 Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2
ПСЖ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1
Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 30 21 5 4 64 - 28 68
2. Марсель Заявка 30 16 8 6 49 - 30 56
3. Ренн Заявка 30 16 5 9 64 - 29 53
4. Страсбург Заявка 30 14 9 7 51 - 32 51
5. Ницца Заявка 30 15 7 8 41 - 24 51
6. Лилль Заявка 30 12 11 7 38 - 35 47
7. Монако Заявка 30 13 8 9 45 - 31 47
8. Лион Заявка 30 12 10 8 43 - 39 46
9. Нант Заявка 30 13 6 11 39 - 33 45
10. Ланс Заявка 30 12 8 10 45 - 40 44
11. Монпелье Заявка 30 12 5 13 44 - 42 41
12. Брест Заявка 30 10 8 12 38 - 44 38
13. Реймс Заявка 30 8 12 10 32 - 32 36
14. Анже Заявка 30 8 8 14 34 - 44 32
15. Труа Заявка 30 8 8 14 28 - 42 32
16. Лорьян Заявка 30 6 10 14 25 - 48 28
17. Клермон Заявка 30 7 7 16 30 - 54 28
18. Сент-Этьен Заявка 30 6 9 15 31 - 55 27
19. Бордо Заявка 30 4 11 15 38 - 70 23
20. Метц Заявка 30 4 11 15 27 - 54 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 14 1 0 39 - 8 43
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Страсбург Заявка 15 9 3 3 29 - 13 30
4. Лион Заявка 16 8 5 3 28 - 20 29
5. Нант Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
6. Монако Заявка 15 8 4 3 29 - 13 28
7. Ланс Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
8. Лилль Заявка 15 6 7 2 19 - 16 25
9. Монпелье Заявка 16 7 3 6 25 - 20 24
10. Ницца Заявка 15 7 4 4 20 - 15 24
11. Марсель Заявка 15 6 5 4 24 - 17 23
12. Анже Заявка 15 6 1 8 16 - 18 19
13. Брест Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14. Труа Заявка 15 4 6 5 14 - 14 18
15. Реймс Заявка 14 4 6 4 18 - 13 18
16. Лорьян Заявка 14 4 5 5 11 - 14 17
17. Сент-Этьен Заявка 16 3 6 7 20 - 31 15
18. Клермон Заявка 15 3 5 7 16 - 22 14
19. Бордо Заявка 15 2 5 8 20 - 29 11
20. Метц Заявка 15 1 6 8 16 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 15 10 3 2 25 - 13 33
2. Ницца Заявка 15 8 3 4 21 - 9 27
3. ПСЖ Заявка 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Лилль Заявка 15 6 4 5 19 - 19 22
5. Страсбург Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
6. Брест Заявка 16 5 5 6 17 - 22 20
7. Монако Заявка 15 5 4 6 16 - 18 19
8. Ренн Заявка 15 5 4 6 25 - 19 19
9. Ланс Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
10. Реймс Заявка 16 4 6 6 14 - 19 18
11. Лион Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
12. Монпелье Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
13. Нант Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
14. Метц Заявка 15 3 5 7 11 - 27 14
15. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
16. Труа Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
17. Анже Заявка 15 2 7 6 18 - 26 13
18. Бордо Заявка 15 2 6 7 18 - 41 12
19. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
20. Лорьян Заявка 16 2 5 9 14 - 34 11
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Где смотреть матч Клермон - ПСЖ онлайн

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Прогнозы на матч Клермон - ПСЖ

Исход игры
Клермон
0% (0)
Ничья
0% (0)
ПСЖ
100% (38)
Тотал 2.5
Больше
59.46% (22)
Меньше
40.54% (15)
Обе команды забьют
Да
32.43% (12)
Нет
67.57% (25)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
39.5% (15)
0:3 ПСЖ
21.1% (8)
1:3 ПСЖ
15.8% (6)
1:2 ПСЖ
13.2% (5)
0:4 ПСЖ
5.3% (2)
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