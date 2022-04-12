Франция: Лига 1 2021-2022
Позже
Стадион: Роазон Парк
История личных встреч
Ренн
Монако
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед
27 матчей
25.9%
18.5%
55.6%
7 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
6 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Террье Мартен
|18 (1)
|0.58
|Лаборд Гаэтан
|11 (2)
|0.35
|Буриго Бенжамен
|8
|0.26
|Гирасси Серу
|8
|0.26
|Сулемана Камалдин
|4
|0.13
|Майер Ловро
|3
|0.1
|Трюффер Адриен
|3
|0.1
|Траоре Амари
|2
|0.06
|Тэт Флавьен
|2
|0.06
|Агер Наиф
|2
|0.06
|Сантамария Батист
|2
|0.06
|Докю Жереми
|1
|0.03
|Мартен Жонас
|1
|0.03
|Угочукву Лесли
|1
|0.03
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|18 (7)
|0.58
|Фолланд Кевин
|7 (1)
|0.23
|Диоп Софьян
|6
|0.19
|Желсон Мартиньш
|4
|0.13
|Кайо Энрике
|2
|0.06
|Головин Александр
|2
|0.06
|Боаду Мирон
|2
|0.06
|Чуамени Орельен
|1
|0.03
|Лукас Жан
|1
|0.03
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.03
|Дисаси Аксель
|1
|0.03
|Дьятта Крепен
|1
|0.03
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Агилар Рубен
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартен Жонас
|6
|0
|Сантамария Батист
|6
|0
|Траоре Амари
|4
|0
|Омари Вармед
|4
|0
|Баде Луак
|2
|1
|Мелинг Биргер
|3
|0
|Сулемана Камалдин
|3
|0
|Трюффер Адриен
|3
|0
|Bruno Genesio
|1
|1
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Агер Наиф
|2
|0
|Докю Жереми
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Гомис Альфред
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Гирасси Серу
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Террье Мартен
|1
|0
|Алемдар Доган
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чуамени Орельен
|7
|1
|Фолланд Кевин
|7
|0
|Диоп Софьян
|6
|0
|Сидибе Джибриль
|5
|0
|Марипан Гильермо
|5
|0
|Павлович Страхиня
|3
|1
|Агилар Рубен
|4
|0
|Дисаси Аксель
|4
|0
|Фофана Юссуф
|4
|0
|Лукас Жан
|2
|1
|Кайо Энрике
|3
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Головин Александр
|1
|1
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|Желсон Мартиньш
|2
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Матазо Элио
|1
|0
|Аклиоче Махнес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
39
17
16 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 5
17 Не забивали 24
3
8%
0
0%
1-15
5
13%
2
12%
16-30
8
21%
4
24%
31-45
8
21%
6
35%
46-60
5
13%
2
12%
61-75
10
26%
3
18%
76-90
Пропущено
10
17
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
0
0%
3
18%
1-15
3
30%
3
18%
16-30
3
30%
3
18%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
1
10%
4
24%
61-75
2
20%
3
18%
76-90
Забито
28
32
15 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
5
18%
4
13%
1-15
5
18%
5
16%
16-30
5
18%
6
19%
31-45
6
21%
5
16%
46-60
1
4%
6
19%
61-75
6
21%
6
19%
76-90
Пропущено
21
13
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
0
0%
2
15%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
5
24%
4
31%
31-45
4
19%
3
23%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
7
33%
3
23%
76-90
Забито
67
49
31 В 1-м тайме 21
36 Во 2-м тайме 28
23 Забивали первыми 16
5 Не забивали 11
8
12%
4
8%
1-15
10
15%
7
14%
16-30
13
19%
10
20%
31-45
14
21%
11
22%
46-60
6
9%
8
16%
61-75
16
24%
9
18%
76-90
Пропущено
31
30
12 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
0
0%
5
17%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
8
26%
7
23%
31-45
5
16%
4
13%
46-60
5
16%
4
13%
61-75
9
29%
29%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Реймс - Ренн 2:3 Ницца - Ренн 1:1 Ренн - Метц 6:1 Ренн - Лестер 2:1
Лион - Ренн 2:4 Лестер - Ренн 2:0 Ренн - Анже 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Ренн - Труа 4:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5
Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Монако - Труа 2:1 Метц - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0 Монако - Брага 1:1
Страсбург - Монако 1:0 Брага - Монако 2:0 Марсель - Монако 0:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Реймс 1:2 Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|31
|22
|5
|4
|70 - 29
|71
|2.
|Марсель
|Заявка
|31
|17
|8
|6
|51 - 30
|59
|3.
|Ренн
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|67 - 31
|56
|4.
|Страсбург
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|52 - 33
|52
|5.
|Ницца
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|41 - 27
|51
|6.
|Монако
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|47 - 32
|50
|7.
|Лилль
|Заявка
|31
|12
|12
|7
|39 - 36
|48
|8.
|Лион
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|44 - 40
|47
|9.
|Ланс
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|48 - 40
|47
|10.
|Нант
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|40 - 34
|46
|11.
|Монпелье
|Заявка
|31
|12
|5
|14
|44 - 44
|41
|12.
|Брест
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|39 - 45
|39
|13.
|Реймс
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|34 - 35
|36
|14.
|Анже
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|35 - 45
|33
|15.
|Труа
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|29 - 44
|32
|16.
|Лорьян
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|31 - 50
|31
|17.
|Клермон
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|31 - 60
|28
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|33 - 61
|27
|19.
|Бордо
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|41 - 71
|26
|20.
|Метц
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|28 - 57
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|39 - 8
|43
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|39 - 10
|34
|3.
|Страсбург
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 14
|31
|4.
|Монако
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|31 - 14
|31
|5.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|28 - 20
|29
|6.
|Нант
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|7.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 16
|29
|8.
|Марсель
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 17
|26
|9.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 16
|25
|10.
|Монпелье
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 20
|24
|11.
|Ницца
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|24
|12.
|Анже
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 19
|20
|13.
|Лорьян
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 16
|20
|14.
|Брест
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 23
|19
|15.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 14
|18
|16.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 16
|18
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 31
|15
|18.
|Клермон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 30
|14
|20.
|Метц
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 13
|33
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|31 - 21
|28
|3.
|Ницца
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 12
|27
|4.
|Лилль
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 20
|23
|5.
|Ренн
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 21
|22
|6.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|7.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 22
|20
|8.
|Монако
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|9.
|Лион
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|16 - 20
|18
|10.
|Ланс
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|11.
|Реймс
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 19
|18
|12.
|Монпелье
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 24
|17
|13.
|Нант
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 20
|17
|14.
|Метц
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 30
|14
|15.
|Клермон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|16.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 30
|14
|17.
|Анже
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|18 - 26
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 41
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 30
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 34
|11
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Прогнозы на матч Ренн - Монако
Исход игры
Ренн
38.3% (18)
Ничья
34% (16)
Монако
27.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
50% (22)
Меньше
50% (22)
Обе команды забьют
Да
81.82% (36)
Нет
18.18% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.8% (14)
2:1 Ренн
21.3% (10)
1:2 Монако
19.1% (9)
1:0 Ренн
8.5% (4)
0:2 Монако
4.3% (2)
0:1 Монако
4.3% (2)
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