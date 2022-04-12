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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ренн
 
Позже

Стадион:
Монако
Прогнозы 47
Ренн 38.3% (18)
X 34% (16)
Монако 27.7% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Монако
2.17
3.85
3.56
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ренн
Монако

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

27 матчей

25.9%
18.5%
55.6%
7 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
6 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
2:2
КЛ
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:3
КЛ
7:0
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
К
3:1
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 18 (1) 0.58
Лаборд Гаэтан 11 (2) 0.35
Буриго Бенжамен 8 0.26
Гирасси Серу 8 0.26
Сулемана Камалдин 4 0.13
Майер Ловро 3 0.1
Трюффер Адриен 3 0.1
Траоре Амари 2 0.06
Тэт Флавьен 2 0.06
Агер Наиф 2 0.06
Сантамария Батист 2 0.06
Докю Жереми 1 0.03
Мартен Жонас 1 0.03
Угочукву Лесли 1 0.03
Мелинг Биргер 0 0
Баде Луак 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 18 (7) 0.58
Фолланд Кевин 7 (1) 0.23
Диоп Софьян 6 0.19
Желсон Мартиньш 4 0.13
Кайо Энрике 2 0.06
Головин Александр 2 0.06
Боаду Мирон 2 0.06
Чуамени Орельен 1 0.03
Лукас Жан 1 0.03
Скардовелли Вандерсон 1 0.03
Дисаси Аксель 1 0.03
Дьятта Крепен 1 0.03
Фофана Юссуф 0 0
Агилар Рубен 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартен Жонас 6 0
Сантамария Батист 6 0
Траоре Амари 4 0
Омари Вармед 4 0
Баде Луак 2 1
Мелинг Биргер 3 0
Сулемана Камалдин 3 0
Трюффер Адриен 3 0
Bruno Genesio 1 1
Буриго Бенжамен 2 0
Агер Наиф 2 0
Докю Жереми 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Гомис Альфред 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Гирасси Серу 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Майер Ловро 1 0
Террье Мартен 1 0
Алемдар Доган 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуамени Орельен 7 1
Фолланд Кевин 7 0
Диоп Софьян 6 0
Сидибе Джибриль 5 0
Марипан Гильермо 5 0
Павлович Страхиня 3 1
Агилар Рубен 4 0
Дисаси Аксель 4 0
Фофана Юссуф 4 0
Лукас Жан 2 1
Кайо Энрике 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Головин Александр 1 1
Бен-Йеддер Виссам 2 0
Желсон Мартиньш 2 0
Скардовелли Вандерсон 1 0
Нико Ковач 1 0
Клемент Филипп 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Матазо Элио 1 0
Аклиоче Махнес 1 0

Голы по времени матча

Забито

39
17
16 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 5
17 Не забивали 24
3
8%
0
0%
1-15
5
13%
2
12%
16-30
8
21%
4
24%
31-45
8
21%
6
35%
46-60
5
13%
2
12%
61-75
10
26%
3
18%
76-90

Пропущено

10
17
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
0
0%
3
18%
1-15
3
30%
3
18%
16-30
3
30%
3
18%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
1
10%
4
24%
61-75
2
20%
3
18%
76-90

Забито

28
32
15 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
5
18%
4
13%
1-15
5
18%
5
16%
16-30
5
18%
6
19%
31-45
6
21%
5
16%
46-60
1
4%
6
19%
61-75
6
21%
6
19%
76-90

Пропущено

21
13
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
0
0%
2
15%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
5
24%
4
31%
31-45
4
19%
3
23%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
7
33%
3
23%
76-90

Забито

67
49
31 В 1-м тайме 21
36 Во 2-м тайме 28
23 Забивали первыми 16
5 Не забивали 11
8
12%
4
8%
1-15
10
15%
7
14%
16-30
13
19%
10
20%
31-45
14
21%
11
22%
46-60
6
9%
8
16%
61-75
16
24%
9
18%
76-90

Пропущено

31
30
12 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
0
0%
5
17%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
8
26%
7
23%
31-45
5
16%
4
13%
46-60
5
16%
4
13%
61-75
9
29%
29%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Реймс - Ренн 2:3 Ницца - Ренн 1:1 Ренн - Метц 6:1 Ренн - Лестер 2:1
Лион - Ренн 2:4 Лестер - Ренн 2:0 Ренн - Анже 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Ренн - Труа 4:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5
Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Монако - Труа 2:1 Метц - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0 Монако - Брага 1:1
Страсбург - Монако 1:0 Брага - Монако 2:0 Марсель - Монако 0:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Реймс 1:2 Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 31 22 5 4 70 - 29 71
2. Марсель Заявка 31 17 8 6 51 - 30 59
3. Ренн Заявка 31 17 5 9 67 - 31 56
4. Страсбург Заявка 31 14 10 7 52 - 33 52
5. Ницца Заявка 31 15 7 9 41 - 27 51
6. Монако Заявка 31 14 8 9 47 - 32 50
7. Лилль Заявка 31 12 12 7 39 - 36 48
8. Лион Заявка 31 12 11 8 44 - 40 47
9. Ланс Заявка 31 13 8 10 48 - 40 47
10. Нант Заявка 31 13 7 11 40 - 34 46
11. Монпелье Заявка 31 12 5 14 44 - 44 41
12. Брест Заявка 31 10 9 12 39 - 45 39
13. Реймс Заявка 31 8 12 11 34 - 35 36
14. Анже Заявка 31 8 9 14 35 - 45 33
15. Труа Заявка 31 8 8 15 29 - 44 32
16. Лорьян Заявка 31 7 10 14 31 - 50 31
17. Клермон Заявка 31 7 7 17 31 - 60 28
18. Сент-Этьен Заявка 31 6 9 16 33 - 61 27
19. Бордо Заявка 31 5 11 15 41 - 71 26
20. Метц Заявка 31 4 11 16 28 - 57 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 14 1 0 39 - 8 43
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Страсбург Заявка 16 9 4 3 30 - 14 31
4. Монако Заявка 16 9 4 3 31 - 14 31
5. Лион Заявка 16 8 5 3 28 - 20 29
6. Нант Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
7. Ланс Заявка 16 8 5 3 29 - 16 29
8. Марсель Заявка 16 7 5 4 26 - 17 26
9. Лилль Заявка 15 6 7 2 19 - 16 25
10. Монпелье Заявка 16 7 3 6 25 - 20 24
11. Ницца Заявка 15 7 4 4 20 - 15 24
12. Анже Заявка 16 6 2 8 17 - 19 20
13. Лорьян Заявка 15 5 5 5 17 - 16 20
14. Брест Заявка 15 5 4 6 22 - 23 19
15. Труа Заявка 15 4 6 5 14 - 14 18
16. Реймс Заявка 15 4 6 5 20 - 16 18
17. Сент-Этьен Заявка 16 3 6 7 20 - 31 15
18. Клермон Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
19. Бордо Заявка 16 3 5 8 23 - 30 14
20. Метц Заявка 15 1 6 8 16 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 15 10 3 2 25 - 13 33
2. ПСЖ Заявка 16 8 4 4 31 - 21 28
3. Ницца Заявка 16 8 3 5 21 - 12 27
4. Лилль Заявка 16 6 5 5 20 - 20 23
5. Ренн Заявка 16 6 4 6 28 - 21 22
6. Страсбург Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
7. Брест Заявка 16 5 5 6 17 - 22 20
8. Монако Заявка 15 5 4 6 16 - 18 19
9. Лион Заявка 15 4 6 5 16 - 20 18
10. Ланс Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
11. Реймс Заявка 16 4 6 6 14 - 19 18
12. Монпелье Заявка 15 5 2 8 19 - 24 17
13. Нант Заявка 16 4 5 7 16 - 20 17
14. Метц Заявка 16 3 5 8 12 - 30 14
15. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
16. Труа Заявка 16 4 2 10 15 - 30 14
17. Анже Заявка 15 2 7 6 18 - 26 13
18. Бордо Заявка 15 2 6 7 18 - 41 12
19. Сент-Этьен Заявка 15 3 3 9 13 - 30 12
20. Лорьян Заявка 16 2 5 9 14 - 34 11
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  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 апреля 2022, осталось 2 дня 8 часов 59 минут.

    Главный судья: Фраппарт Стефани

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Ренн 38.3% (18)
    X 34% (16)
    Монако 27.7% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Монако
    2.17
    3.85
    3.56
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ренн - Монако онлайн

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    Прогнозы на матч Ренн - Монако

    Исход игры
    Ренн
    38.3% (18)
    Ничья
    34% (16)
    Монако
    27.7% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (22)
    Меньше
    50% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (36)
    Нет
    18.18% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.8% (14)
    2:1 Ренн
    21.3% (10)
    1:2 Монако
    19.1% (9)
    1:0 Ренн
    8.5% (4)
    0:2 Монако
    4.3% (2)
    0:1 Монако
    4.3% (2)
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    Монако

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