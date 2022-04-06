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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ростов
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Крылья Советов
0' 3'
Прогнозы 133
Ростов 51.9% (69)
X 30.8% (41)
Крылья Советов 17.3% (23)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
«Ростов» оказался на самом краю пропасти и риск провалиться туда, как никогда, сейчас велик – наверняка... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Крылья Советов
2.80
3.26
2.90
Все Коэффициенты
Новости
30
Песьяков
Сергей
87
Лангович
Андрей
92
Мелёхин
Виктор
55
Осипенко
Максим
45
Сильянов
Александр
88
Щетинин
Кирилл
15
Глебов
Данил
19
Байрамян
Хорен
23
Тугарев
Роман
27
Комличенко
Николай
7
Полоз
Дмитрий
1
Ломаев
Иван
19
Цыпченко
Дмитрий
47
Божин
Сергей
4
Солдатенков
Александр
5
Горшков
Юрий
11
Ежов
Роман
22
Костанза
Фернандо
6
Якуба
Денис
17
Зиньковский
Антон
85
Игнатьев
Иван
10
Сарвели
Владислав
Ростов
4-3-3
Крылья Советов
4-4-2

История личных встреч

Ростов
Крылья Советов

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

21 матч

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
3 победы 12 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 10 (4) 0.45
Глебов Данил 4 0.18
Комличенко Николай 4 (1) 0.18
Соу Али 3 0.14
Хасимото Кэнто 2 0.09
Алмквист Понтус 2 0.09
Терентьев Денис 1 0.05
Байрамян Хорен 1 0.05
Баштуш Бартоломеу 1 0.05
Осипенко Максим 1 0.05
Щетинин Кирилл 1 0.05
Тугарев Роман 0 0
Фольмер Кирилл 0 0
Сильянов Александр 0 0
Гигович Армин 0 0
Сухомлинов Данила 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарвели Владислав 7 0.32
Сергеев Иван 6 (2) 0.27
Глушенков Максим 3 0.14
Зиньковский Антон 2 0.09
Ежов Роман 2 0.09
Горшков Юрий 1 (1) 0.05
Пиняев Сергей 1 0.05
Чернов Никита 1 0.05
Игнатьев Иван 1 0.05
Бегич Сильвие 1 0.05
Барач Матео 1 0.05
Костанза Фернандо 1 0.05
Бейл Гленн 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 4 0
Баштуш Бартоломеу 4 0
Сухомлинов Данила 4 0
Мелёхин Виктор 4 0
Терентьев Денис 3 0
Осипенко Максим 3 0
Калинин Игорь 3 0
Хаджикадунич Деннис 3 0
Поярков Николай 3 0
Песьяков Сергей 2 0
Комличенко Николай 2 0
Алмквист Понтус 2 0
Глебов Данил 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Сильянов Александр 2 0
Лангович Андрей 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Хасимото Кэнто 1 0
Соу Али 1 0
Голенков Егор 1 0
Тугарев Роман 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гигович Армин 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 5 1
Бейл Гленн 4 0
Горшков Юрий 4 0
Пруцев Данил 4 0
Якуба Денис 3 0
Чернов Никита 3 0
Зиньковский Антон 3 0
Бегич Сильвие 3 0
Ежов Роман 1 1
Зеффан Мехди 2 0
Сергеев Иван 2 0
Солдатенков Александр 2 0
Глушенков Максим 2 0
Ломаев Иван 2 0
Витюгов Максим 2 0
Костанза Фернандо 2 0
Божин Сергей 1 0
Барач Матео 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
11
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
0
0%
2
18%
1-15
5
29%
29%
3
27%
16-30
2
12%
2
18%
31-45
4
24%
2
18%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
2
18%
76-90

Пропущено

23
13
16 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
5
22%
1
8%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
8
35%
2
15%
31-45
2
9%
2
15%
46-60
2
9%
2
15%
61-75
3
13%
6
46%
76-90

Забито

15
16
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
2
13%
5
31%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
4
27%
4
25%
76-90

Пропущено

19
14
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 8
2
11%
3
21%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
3
16%
1
7%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
16%
4
29%
61-75
7
37%
3
21%
76-90

Забито

32
27
15 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
4
13%
2
7%
1-15
7
22%
4
15%
16-30
4
13%
5
19%
31-45
6
19%
7
26%
46-60
4
13%
3
11%
61-75
7
22%
6
22%
76-90

Пропущено

42
27
23 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 15
7
17%
4
15%
1-15
5
12%
2
7%
16-30
11
26%
3
11%
31-45
4
10%
3
11%
46-60
5
12%
6
22%
61-75
10
24%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ростов - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1
Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1 Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Сочи - Ростов 3:2
Крылья Советов
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1
Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0 Крылья Советов - Целе 1:1 Крылья Советов - Щегед 2:0 Крылья Советов - Рубин 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 14 7 2 53 - 23 49
2. Динамо Москва Заявка 23 14 4 5 42 - 24 46
3. ЦСКА Москва Заявка 23 13 4 6 34 - 20 43
4. Сочи Заявка 23 12 3 8 35 - 24 39
5. Локомотив Москва Заявка 22 10 7 5 32 - 25 37
6. Краснодар Заявка 22 10 6 6 34 - 22 36
7. Крылья Советов 0:0 Заявка 23 9 6 8 29 - 25 33
8. Ахмат Заявка 23 10 2 11 29 - 30 32
9. Нижний Новгород Заявка 23 7 6 10 22 - 33 27
10. Спартак Москва Заявка 23 7 6 10 24 - 32 27
11. Рубин Заявка 23 7 4 12 31 - 42 25
12. Ростов 0:0 Заявка 23 5 8 10 34 - 40 23
13. Химки Заявка 23 4 9 10 22 - 39 21
14. Урал Заявка 23 4 9 10 15 - 24 21
15. Арсенал Тула Заявка 23 5 6 12 24 - 46 21
16. Уфа Заявка 23 4 9 10 21 - 32 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
3. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
4. Сочи Заявка 12 7 1 4 24 - 12 22
5. Ахмат Заявка 12 7 0 5 20 - 15 21
6. Динамо Москва Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
7. Крылья Советов 0:0 Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
8. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 11 4 2 5 17 - 16 14
11. Арсенал Тула Заявка 11 3 5 3 12 - 15 14
12. Уфа Заявка 11 2 6 3 12 - 13 12
13. Нижний Новгород Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
14. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
15. Урал Заявка 11 1 6 4 5 - 9 9
16. Ростов 0:0 Заявка 12 2 3 7 18 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 22 - 13 25
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар Заявка 12 5 4 3 21 - 14 19
4. Зенит Заявка 11 4 6 1 17 - 10 18
5. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
6. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
7. Локомотив Москва Заявка 10 3 6 1 13 - 12 15
8. Крылья Советов 0:0 Заявка 11 4 3 4 11 - 13 15
9. Ростов 0:0 Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
11. Урал Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
12. Химки Заявка 12 3 2 7 12 - 25 11
13. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
14. Ахмат Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 12 2 1 9 12 - 31 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 4'
    Полоз со стандарта выполнил далеко не самый лучший заброс к радиусу штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Цыпченко на своей половине поля нарушил правила против Полоза. Игроки "Ростова" тщательно готовятся к стандарту. 
  • 2'
    "Ростов" сразу же перевёл игру на половину поля самарского клуба, но "Крылья Советов" грамотно действуют от обороны. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересный матч, где "Ростову" нужно на своём поле постараться добыть победу, чтобы оторваться от зоны переходных матчей. При этом и "Крылья Советов" конечно же готовы дать бой, чтобы подтянуться к топ-5. 
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогнозы на матч Ростов 0:0 Крылья Советов

Исход игры
Ростов
51.8% (71)
Ничья
30.7% (42)
Крылья Советов
17.5% (24)
Тотал 2.5
Больше
41.51% (44)
Меньше
58.49% (62)
Обе команды забьют
Да
75.47% (80)
Нет
24.53% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.3% (36)
2:1 Ростов
24.8% (34)
1:0 Ростов
14.6% (20)
1:2 Крылья Советов
5.1% (7)
0:1 Крылья Советов
2.2% (3)
2:0 Ростов
1.5% (2)
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Ростов
Крылья Советов

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