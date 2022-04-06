«Ростов» оказался на самом краю пропасти и риск провалиться туда, как никогда, сейчас велик – наверняка... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полоз Дмитрий
|10 (4)
|0.45
|Глебов Данил
|4
|0.18
|Комличенко Николай
|4 (1)
|0.18
|Соу Али
|3
|0.14
|Хасимото Кэнто
|2
|0.09
|Алмквист Понтус
|2
|0.09
|Терентьев Денис
|1
|0.05
|Байрамян Хорен
|1
|0.05
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.05
|Осипенко Максим
|1
|0.05
|Щетинин Кирилл
|1
|0.05
|Тугарев Роман
|0
|0
|Фольмер Кирилл
|0
|0
|Сильянов Александр
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Сухомлинов Данила
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарвели Владислав
|7
|0.32
|Сергеев Иван
|6 (2)
|0.27
|Глушенков Максим
|3
|0.14
|Зиньковский Антон
|2
|0.09
|Ежов Роман
|2
|0.09
|Горшков Юрий
|1 (1)
|0.05
|Пиняев Сергей
|1
|0.05
|Чернов Никита
|1
|0.05
|Игнатьев Иван
|1
|0.05
|Бегич Сильвие
|1
|0.05
|Барач Матео
|1
|0.05
|Костанза Фернандо
|1
|0.05
|Бейл Гленн
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрамян Хорен
|4
|0
|Баштуш Бартоломеу
|4
|0
|Сухомлинов Данила
|4
|0
|Мелёхин Виктор
|4
|0
|Терентьев Денис
|3
|0
|Осипенко Максим
|3
|0
|Калинин Игорь
|3
|0
|Хаджикадунич Деннис
|3
|0
|Поярков Николай
|3
|0
|Песьяков Сергей
|2
|0
|Комличенко Николай
|2
|0
|Алмквист Понтус
|2
|0
|Глебов Данил
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Сильянов Александр
|2
|0
|Лангович Андрей
|2
|0
|Мамаев Павел
|1
|0
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|Хасимото Кэнто
|1
|0
|Соу Али
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Тугарев Роман
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванисеня Дмитрий
|5
|1
|Бейл Гленн
|4
|0
|Горшков Юрий
|4
|0
|Пруцев Данил
|4
|0
|Якуба Денис
|3
|0
|Чернов Никита
|3
|0
|Зиньковский Антон
|3
|0
|Бегич Сильвие
|3
|0
|Ежов Роман
|1
|1
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Солдатенков Александр
|2
|0
|Глушенков Максим
|2
|0
|Ломаев Иван
|2
|0
|Витюгов Максим
|2
|0
|Костанза Фернандо
|2
|0
|Божин Сергей
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|14
|7
|2
|53 - 23
|49
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|42 - 24
|46
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|34 - 20
|43
|4.
|Сочи
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|35 - 24
|39
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|32 - 25
|37
|6.
|Краснодар
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|34 - 22
|36
|7.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|23
|9
|6
|8
|29 - 25
|33
|8.
|Ахмат
|Заявка
|23
|10
|2
|11
|29 - 30
|32
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|22 - 33
|27
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|24 - 32
|27
|11.
|Рубин
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|31 - 42
|25
|12.
|Ростов
|0:0 Заявка
|23
|5
|8
|10
|34 - 40
|23
|13.
|Химки
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|22 - 39
|21
|14.
|Урал
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|15 - 24
|21
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|24 - 46
|21
|16.
|Уфа
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|21 - 32
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 13
|31
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 13
|22
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 12
|22
|5.
|Ахмат
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 15
|21
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 11
|21
|7.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|8.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 16
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|12.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|10 - 14
|10
|15.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|5 - 9
|9
|16.
|Ростов
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|18 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|22 - 13
|25
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|3.
|Краснодар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 14
|19
|4.
|Зенит
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 10
|18
|5.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 12
|15
|8.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|9.
|Ростов
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|11.
|Урал
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 25
|11
|13.
|Рубин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 26
|11
|14.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 31
|7