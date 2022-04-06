Первый тайм

4' Полоз со стандарта выполнил далеко не самый лучший заброс к радиусу штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

3' Цыпченко на своей половине поля нарушил правила против Полоза. Игроки "Ростова" тщательно готовятся к стандарту.

2' "Ростов" сразу же перевёл игру на половину поля самарского клуба, но "Крылья Советов" грамотно действуют от обороны.