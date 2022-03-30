РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Ростов Арена
История личных встреч
Ростов
Крылья Советов
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
21 матч
38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
3 победы 12 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полоз Дмитрий
|10 (4)
|0.45
|Глебов Данил
|4
|0.18
|Комличенко Николай
|4 (1)
|0.18
|Соу Али
|3
|0.14
|Хасимото Кэнто
|2
|0.09
|Алмквист Понтус
|2
|0.09
|Терентьев Денис
|1
|0.05
|Байрамян Хорен
|1
|0.05
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.05
|Осипенко Максим
|1
|0.05
|Щетинин Кирилл
|1
|0.05
|Тугарев Роман
|0
|0
|Фольмер Кирилл
|0
|0
|Сильянов Александр
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Сухомлинов Данила
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарвели Владислав
|7
|0.32
|Сергеев Иван
|6 (2)
|0.27
|Глушенков Максим
|3
|0.14
|Зиньковский Антон
|2
|0.09
|Ежов Роман
|2
|0.09
|Горшков Юрий
|1 (1)
|0.05
|Пиняев Сергей
|1
|0.05
|Чернов Никита
|1
|0.05
|Игнатьев Иван
|1
|0.05
|Бегич Сильвие
|1
|0.05
|Барач Матео
|1
|0.05
|Костанза Фернандо
|1
|0.05
|Бейл Гленн
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрамян Хорен
|4
|0
|Баштуш Бартоломеу
|4
|0
|Сухомлинов Данила
|4
|0
|Мелёхин Виктор
|4
|0
|Терентьев Денис
|3
|0
|Осипенко Максим
|3
|0
|Калинин Игорь
|3
|0
|Хаджикадунич Деннис
|3
|0
|Поярков Николай
|3
|0
|Песьяков Сергей
|2
|0
|Комличенко Николай
|2
|0
|Алмквист Понтус
|2
|0
|Глебов Данил
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Сильянов Александр
|2
|0
|Лангович Андрей
|2
|0
|Мамаев Павел
|1
|0
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|Хасимото Кэнто
|1
|0
|Соу Али
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Тугарев Роман
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванисеня Дмитрий
|5
|1
|Бейл Гленн
|4
|0
|Горшков Юрий
|4
|0
|Пруцев Данил
|4
|0
|Якуба Денис
|3
|0
|Чернов Никита
|3
|0
|Зиньковский Антон
|3
|0
|Бегич Сильвие
|3
|0
|Ежов Роман
|1
|1
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Солдатенков Александр
|2
|0
|Глушенков Максим
|2
|0
|Ломаев Иван
|2
|0
|Витюгов Максим
|2
|0
|Костанза Фернандо
|2
|0
|Божин Сергей
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
11
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
0
0%
2
18%
1-15
5
29%
29%
3
27%
16-30
2
12%
2
18%
31-45
4
24%
2
18%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
2
18%
76-90
Пропущено
23
13
16 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
5
22%
1
8%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
8
35%
2
15%
31-45
2
9%
2
15%
46-60
2
9%
2
15%
61-75
3
13%
6
46%
76-90
Забито
15
16
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
2
13%
5
31%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
4
27%
4
25%
76-90
Пропущено
19
14
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 8
2
11%
3
21%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
3
16%
1
7%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
16%
4
29%
61-75
7
37%
3
21%
76-90
Забито
32
27
15 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
4
13%
2
7%
1-15
7
22%
4
15%
16-30
4
13%
5
19%
31-45
6
19%
7
26%
46-60
4
13%
3
11%
61-75
7
22%
6
22%
76-90
Пропущено
42
27
23 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 15
7
17%
4
15%
1-15
5
12%
2
7%
16-30
11
26%
3
11%
31-45
4
10%
3
11%
46-60
5
12%
6
22%
61-75
10
24%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ростов - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1
Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1 Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Сочи - Ростов 3:2
Крылья Советов
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1
Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0 Крылья Советов - Целе 1:1 Крылья Советов - Щегед 2:0 Крылья Советов - Рубин 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|14
|7
|2
|53 - 23
|49
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|42 - 24
|46
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|34 - 20
|43
|4.
|Сочи
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|35 - 24
|39
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|32 - 25
|37
|6.
|Краснодар
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|34 - 22
|36
|7.
|Ахмат
|Заявка
|23
|10
|2
|11
|29 - 30
|32
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|29 - 25
|32
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|22 - 33
|27
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|24 - 32
|27
|11.
|Рубин
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|31 - 42
|25
|12.
|Ростов
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|34 - 40
|22
|13.
|Химки
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|22 - 39
|21
|14.
|Урал
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|15 - 24
|21
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|24 - 46
|21
|16.
|Уфа
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|21 - 32
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 13
|31
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 13
|22
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 12
|22
|5.
|Ахмат
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 15
|21
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 11
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|8.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 16
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|12.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|10 - 14
|10
|15.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|5 - 9
|9
|16.
|Ростов
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|18 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|22 - 13
|25
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|3.
|Краснодар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 14
|19
|4.
|Зенит
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 10
|18
|5.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 12
|15
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|9.
|Ростов
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|11.
|Урал
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 25
|11
|13.
|Рубин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 26
|11
|14.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 31
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ростов - Крылья Советов
Исход игры
Ростов
60% (27)
Ничья
24.4% (11)
Крылья Советов
15.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
41.86% (18)
Меньше
58.14% (25)
Обе команды забьют
Да
65.12% (28)
Нет
34.88% (15)
Популярный счёт
2:1 Ростов
28.9% (13)
1:0 Ростов
26.7% (12)
1:1 Ничья
22.2% (10)
1:2 Крылья Советов
6.7% (3)
0:1 Крылья Советов
4.4% (2)
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