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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ростов
 
Позже

Стадион:
Крылья Советов
Прогнозы 45
Ростов 60% (27)
X 24.4% (11)
Крылья Советов 15.6% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Крылья Советов
2.90
3.22
2.77
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ростов
Крылья Советов

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

21 матч

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
3 победы 12 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 10 (4) 0.45
Глебов Данил 4 0.18
Комличенко Николай 4 (1) 0.18
Соу Али 3 0.14
Хасимото Кэнто 2 0.09
Алмквист Понтус 2 0.09
Терентьев Денис 1 0.05
Байрамян Хорен 1 0.05
Баштуш Бартоломеу 1 0.05
Осипенко Максим 1 0.05
Щетинин Кирилл 1 0.05
Тугарев Роман 0 0
Фольмер Кирилл 0 0
Сильянов Александр 0 0
Гигович Армин 0 0
Сухомлинов Данила 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарвели Владислав 7 0.32
Сергеев Иван 6 (2) 0.27
Глушенков Максим 3 0.14
Зиньковский Антон 2 0.09
Ежов Роман 2 0.09
Горшков Юрий 1 (1) 0.05
Пиняев Сергей 1 0.05
Чернов Никита 1 0.05
Игнатьев Иван 1 0.05
Бегич Сильвие 1 0.05
Барач Матео 1 0.05
Костанза Фернандо 1 0.05
Бейл Гленн 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 4 0
Баштуш Бартоломеу 4 0
Сухомлинов Данила 4 0
Мелёхин Виктор 4 0
Терентьев Денис 3 0
Осипенко Максим 3 0
Калинин Игорь 3 0
Хаджикадунич Деннис 3 0
Поярков Николай 3 0
Песьяков Сергей 2 0
Комличенко Николай 2 0
Алмквист Понтус 2 0
Глебов Данил 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Сильянов Александр 2 0
Лангович Андрей 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Хасимото Кэнто 1 0
Соу Али 1 0
Голенков Егор 1 0
Тугарев Роман 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гигович Армин 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 5 1
Бейл Гленн 4 0
Горшков Юрий 4 0
Пруцев Данил 4 0
Якуба Денис 3 0
Чернов Никита 3 0
Зиньковский Антон 3 0
Бегич Сильвие 3 0
Ежов Роман 1 1
Зеффан Мехди 2 0
Сергеев Иван 2 0
Солдатенков Александр 2 0
Глушенков Максим 2 0
Ломаев Иван 2 0
Витюгов Максим 2 0
Костанза Фернандо 2 0
Божин Сергей 1 0
Барач Матео 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
11
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
0
0%
2
18%
1-15
5
29%
29%
3
27%
16-30
2
12%
2
18%
31-45
4
24%
2
18%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
2
18%
76-90

Пропущено

23
13
16 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
5
22%
1
8%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
8
35%
2
15%
31-45
2
9%
2
15%
46-60
2
9%
2
15%
61-75
3
13%
6
46%
76-90

Забито

15
16
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
2
13%
5
31%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
4
27%
4
25%
76-90

Пропущено

19
14
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 8
2
11%
3
21%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
3
16%
1
7%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
16%
4
29%
61-75
7
37%
3
21%
76-90

Забито

32
27
15 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
4
13%
2
7%
1-15
7
22%
4
15%
16-30
4
13%
5
19%
31-45
6
19%
7
26%
46-60
4
13%
3
11%
61-75
7
22%
6
22%
76-90

Пропущено

42
27
23 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 15
7
17%
4
15%
1-15
5
12%
2
7%
16-30
11
26%
3
11%
31-45
4
10%
3
11%
46-60
5
12%
6
22%
61-75
10
24%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ростов - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1
Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1 Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Сочи - Ростов 3:2
Крылья Советов
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1
Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0 Крылья Советов - Целе 1:1 Крылья Советов - Щегед 2:0 Крылья Советов - Рубин 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 14 7 2 53 - 23 49
2. Динамо Москва Заявка 23 14 4 5 42 - 24 46
3. ЦСКА Москва Заявка 23 13 4 6 34 - 20 43
4. Сочи Заявка 23 12 3 8 35 - 24 39
5. Локомотив Москва Заявка 22 10 7 5 32 - 25 37
6. Краснодар Заявка 22 10 6 6 34 - 22 36
7. Ахмат Заявка 23 10 2 11 29 - 30 32
8. Крылья Советов Заявка 22 9 5 8 29 - 25 32
9. Нижний Новгород Заявка 23 7 6 10 22 - 33 27
10. Спартак Москва Заявка 23 7 6 10 24 - 32 27
11. Рубин Заявка 23 7 4 12 31 - 42 25
12. Ростов Заявка 22 5 7 10 34 - 40 22
13. Химки Заявка 23 4 9 10 22 - 39 21
14. Урал Заявка 23 4 9 10 15 - 24 21
15. Арсенал Тула Заявка 23 5 6 12 24 - 46 21
16. Уфа Заявка 23 4 9 10 21 - 32 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
3. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
4. Сочи Заявка 12 7 1 4 24 - 12 22
5. Ахмат Заявка 12 7 0 5 20 - 15 21
6. Динамо Москва Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
7. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
8. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 11 4 2 5 17 - 16 14
11. Арсенал Тула Заявка 11 3 5 3 12 - 15 14
12. Уфа Заявка 11 2 6 3 12 - 13 12
13. Нижний Новгород Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
14. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
15. Урал Заявка 11 1 6 4 5 - 9 9
16. Ростов Заявка 11 2 2 7 18 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 22 - 13 25
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар Заявка 12 5 4 3 21 - 14 19
4. Зенит Заявка 11 4 6 1 17 - 10 18
5. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
6. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
7. Локомотив Москва Заявка 10 3 6 1 13 - 12 15
8. Крылья Советов Заявка 10 4 2 4 11 - 13 14
9. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
11. Урал Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
12. Химки Заявка 12 3 2 7 12 - 25 11
13. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
14. Ахмат Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 12 2 1 9 12 - 31 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 апреля 2022, осталось 2 дня 11 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Ростов 60% (27)
    X 24.4% (11)
    Крылья Советов 15.6% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Крылья Советов
    2.90
    3.22
    2.77
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Ростов - Крылья Советов

    Исход игры
    Ростов
    60% (27)
    Ничья
    24.4% (11)
    Крылья Советов
    15.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.86% (18)
    Меньше
    58.14% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    65.12% (28)
    Нет
    34.88% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    28.9% (13)
    1:0 Ростов
    26.7% (12)
    1:1 Ничья
    22.2% (10)
    1:2 Крылья Советов
    6.7% (3)
    0:1 Крылья Советов
    4.4% (2)
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    Ростов
    Крылья Советов

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