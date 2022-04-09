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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ризеспор
2:1
Конец матча

Стадион:
Коньяспор
0'
0:1
26' Гол
Бютюки Зюмер
35' Желтая карточка
Амилтон Минервино
39' Желтая карточка
Хольмен Себастьян
1:1
43' Гол
Боласье Янник
45' Желтая карточка
Сабо Эрик
69' Вторая желтая карточка
Амилтон Минервино
2:1
77' Гол
Похьянпало Йоэль
86' Желтая карточка
Фернандеш Жедсон
90' Красная карточка
Рахманович Амер
90'+8
23
Аккан
Гёкхан
77
Генюл
Гёкхан
16
Понк
Карлуш
3
Хольмен
Себастьян
15
Альбайрак
Эрен
27
Сантос
Фабрисио
83
Фернандеш
Жедсон
9
Бойд
Тайлер
52
Сабо
Эрик
53
Боласье
Янник
2
Сиссе
Паписс
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
4
Демирбаг
Адиль
42
Бардакчи
Абдулкерим
12
Хауберт
Гильерме
35
Ogulcan
Ulgun
18
Хаджиахметович
Амир
93
Амилтон
Минервино
23
Цекици
Эндри
7
Бютюки
Зюмер
17
Чикалеши
Сокол
Ризеспор
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Ризеспор
Коньяспор

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

24 матча

33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
20.8%
37.5%
10 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

С
3:0
С
5:3
С
1:1
С
1:0
С
3:1
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
2:1
ТПЛ
2:0
ТПЛ
1:3
АЛ
1:3
АЛ
2:2
АЛ
1:1
АЛ
2:1
ТМС
0:1
С
2:2
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 13 (5) 0.41
Ай Селим 4 0.13
Джокович Дамьян 4 (3) 0.13
Боласье Янник 2 0.06
Болдрин Фернандо 1 0.03
Бойд Тайлер 1 0.03
Фернандеш Жедсон 1 0.03
Сиссе Паписс 1 0.03
Сабо Эрик 1 0.03
Сертель Джемали 1 0.03
Генюл Гёкхан 1 0.03
Хуммет Денис 1 0.03
Сари Юсуф 1 0.03
Дабо Брайан 0 0
Фири Лебоганг 0 0
Умар Амину 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 10 (1) 0.31
Бютюки Зюмер 6 0.19
Хассан Ахмед 5 (1) 0.16
Рахманович Амер 5 0.16
Гюрлер Сердар 4 0.13
Бардакчи Абдулкерим 4 0.13
Цекици Эндри 4 0.13
Хауберт Гильерме 3 (2) 0.09
Дикмен Сонер 3 0.09
Мпоку Поль-Жозе 3 0.09
Хаджиахметович Амир 1 0.03
Михаляк Конрад 1 0.03
Ogulcan Ulgun 1 0.03
Амилтон Минервино 1 0.03
Скубич Нейц 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Фабрисио 8 3
Хольмен Себастьян 7 0
Боласье Янник 6 0
Ай Селим 6 0
Сабо Эрик 5 0
Генюл Гёкхан 3 1
Болдрин Фернандо 4 0
Потук Алпер 2 1
Бойд Тайлер 2 1
Дабо Брайан 3 0
Фири Лебоганг 3 0
Умар Амину 3 0
Понк Карлуш 3 0
Фернандеш Жедсон 2 0
Сертель Джемали 2 0
Пехливан Ясин 1 0
Сиссе Паписс 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Сари Юсуф 1 0
Четин Тарык 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бардакчи Абдулкерим 9 0
Чалык Ахмет 5 1
Скубич Нейц 6 0
Рахманович Амер 4 1
Шехич Ибрагим 5 0
Хаджиахметович Амир 5 0
Гюрлер Сердар 4 0
Бютюки Зюмер 4 0
Дикмен Сонер 4 0
Чикалеши Сокол 3 0
Демирбаг Адиль 3 0
Цекици Эндри 3 0
Мпоку Поль-Жозе 2 0
Ogulcan Ulgun 2 0
Хауберт Гильерме 2 0
Бирничан Эрай 0 1
Хассан Ахмед 1 0
Чагиран Муса 1 0
Аничич Марин 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
25
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
3
13%
2
8%
1-15
2
9%
6
24%
16-30
3
13%
3
12%
31-45
4
17%
3
12%
46-60
3
13%
5
20%
61-75
8
35%
6
24%
76-90

Пропущено

23
23
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
1
4%
6
26%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
6
26%
4
17%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
6
26%
3
13%
61-75
3
13%
4
17%
76-90

Забито

10
28
2 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 10
24 Не забивали 19
1
10%
7
25%
1-15
1
10%
5
18%
16-30
0
0%
2
7%
31-45
2
20%
4
14%
46-60
5
50%
3
11%
61-75
1
10%
7
25%
76-90

Пропущено

34
11
12 В 1-м тайме 3
22 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
4
12%
2
18%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
5
15%
1
9%
31-45
4
12%
3
27%
46-60
10
29%
29%
1
9%
61-75
8
24%
4
36%
76-90

Забито

33
53
10 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 19
11 Не забивали 5
4
12%
9
17%
1-15
3
9%
11
21%
16-30
3
9%
5
9%
31-45
6
18%
7
13%
46-60
8
24%
8
15%
61-75
9
27%
13
25%
76-90

Пропущено

57
34
22 В 1-м тайме 16
35 Во 2-м тайме 18
20 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 19
5
9%
8
24%
1-15
6
11%
3
9%
16-30
11
19%
5
15%
31-45
8
14%
6
18%
46-60
16
28%
4
12%
61-75
11
19%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Трабзонспор 3:2 Касымпаша - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Гиресунспор 1:2
Галатасарай - Ризеспор 4:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Алтай - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Адана Демирспор 1:3 Хатайспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Бешикташ 2:2 Ризеспор - Газиантеп 0:1 Сивасспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Ризеспор - Гёзтепе 3:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Османлыспор 0:1 Ризеспор - Кайсериспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 3:0
Коньяспор
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Коньяспор - Гёзтепе 3:0 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Галатасарай 2:0
Аланьяспор - Коньяспор 5:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Касымпаша 4:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 5:4 Коньяспор - Гиресунспор 1:0 Алтай - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Адана Демирспор 1:0 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Умраньеспор 2:0 Коньяспор - Бешикташ 1:0 Хатайспор - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:4 Коньяспор - Малатьяспор 0:0 Коньяспор - Бююкшехир 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 31 21 8 2 59 - 27 71
2. Коньяспор 32 17 7 8 52 - 35 58
3. Фенербахче 31 16 8 7 54 - 35 56
4. Аланьяспор 31 15 7 9 57 - 48 52
5. Истанбул Башакшехир 31 15 5 11 43 - 31 50
6. Адана Демирспор 31 13 10 8 46 - 32 49
7. Хатайспор 31 14 6 11 48 - 46 48
8. Бешикташ 31 12 11 8 45 - 40 47
9. Фатих Карагюмрюк 32 13 7 12 39 - 47 46
10. Антальяспор 31 12 8 11 36 - 37 44
11. Кайсериспор 32 11 8 13 45 - 53 41
12. Сивасспор 31 10 11 10 42 - 40 41
13. Касымпаша 32 11 8 13 49 - 47 41
14. Галатасарай 31 11 8 12 42 - 45 41
15. Газиантеп 0:0 32 11 8 13 41 - 44 41
16. Гиресунспор 31 10 6 15 34 - 39 36
17. Алтай 31 8 5 18 32 - 45 29
18. Ризеспор 32 8 5 19 32 - 58 29
19. Гёзтепе 32 7 6 19 37 - 55 27
20. Малатьяспор 0:0 32 5 6 21 23 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 16 11 5 0 30 - 13 38
2. Коньяспор 16 11 4 1 28 - 11 37
3. Газиантеп 0:0 16 10 5 1 31 - 15 35
4. Истанбул Башакшехир 16 10 1 5 24 - 14 31
5. Бешикташ 15 9 4 2 26 - 17 31
6. Хатайспор 15 9 3 3 30 - 17 30
7. Кайсериспор 16 9 3 4 26 - 18 30
8. Фатих Карагюмрюк 16 8 5 3 24 - 15 29
9. Фенербахче 15 8 4 3 26 - 15 28
10. Антальяспор 15 8 4 3 25 - 14 28
11. Галатасарай 16 8 3 5 24 - 18 27
12. Адана Демирспор 15 7 5 3 23 - 11 26
13. Ризеспор 17 8 2 7 23 - 23 26
14. Аланьяспор 16 7 4 5 33 - 27 25
15. Касымпаша 16 7 4 5 28 - 22 25
16. Сивасспор 15 5 8 2 24 - 15 23
17. Гиресунспор 16 6 3 7 20 - 20 21
18. Алтай 15 5 2 8 16 - 20 17
19. Гёзтепе 17 4 2 11 17 - 25 14
20. Малатьяспор 0:0 15 3 3 9 17 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 15 10 3 2 29 - 14 33
2. Фенербахче 16 8 4 4 28 - 20 28
3. Аланьяспор 15 8 3 4 24 - 21 27
4. Адана Демирспор 16 6 5 5 23 - 21 23
5. Коньяспор 16 6 3 7 24 - 24 21
6. Истанбул Башакшехир 15 5 4 6 19 - 17 19
7. Сивасспор 16 5 3 8 18 - 25 18
8. Хатайспор 16 5 3 8 18 - 29 18
9. Фатих Карагюмрюк 16 5 2 9 15 - 32 17
10. Бешикташ 16 3 7 6 19 - 23 16
11. Касымпаша 16 4 4 8 21 - 25 16
12. Антальяспор 16 4 4 8 11 - 23 16
13. Гиресунспор 15 4 3 8 14 - 19 15
14. Галатасарай 15 3 5 7 18 - 27 14
15. Гёзтепе 15 3 4 8 20 - 30 13
16. Алтай 16 3 3 10 16 - 25 12
17. Кайсериспор 16 2 5 9 19 - 35 11
18. Малатьяспор 0:0 17 2 3 12 6 - 21 9
19. Газиантеп 0:0 16 1 3 12 10 - 29 6
20. Ризеспор 15 0 3 12 9 - 35 3
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