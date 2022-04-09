Турция: Суперлига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
0:1
26' ГолБютюки Зюмер
35' Желтая карточкаАмилтон Минервино
39' Желтая карточкаХольмен Себастьян
1:1
43' ГолБоласье Янник
45' Желтая карточкаСабо Эрик
69' Вторая желтая карточкаАмилтон Минервино
2:1
77' ГолПохьянпало Йоэль
86' Желтая карточкаФернандеш Жедсон
90' Красная карточкаРахманович Амер
Ход матча
26'
0:1
43'
1:1
45'
77'
2:1
86'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 18
-
48 Владение мячом, % 52
23
Аккан
Гёкхан
77
Генюл
Гёкхан
16
Понк
Карлуш
52
Сабо
Эрик
89
Скубич
Нейц
23
Цекици
Эндри
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
-
16 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
5 Ай СелимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Умар АминуПолузащитник
-
19 Хуммет ДенисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Цекици ЭндриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Чагиран МусаЗащитник
-
70 Коч АлберкЗащитник
- Полузащитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilhan Palut
История личных встреч
Ризеспор
Коньяспор
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
24 матча
33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
20.8%
37.5%
10 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|13 (5)
|0.41
|Ай Селим
|4
|0.13
|Джокович Дамьян
|4 (3)
|0.13
|Боласье Янник
|2
|0.06
|Болдрин Фернандо
|1
|0.03
|Бойд Тайлер
|1
|0.03
|Фернандеш Жедсон
|1
|0.03
|Сиссе Паписс
|1
|0.03
|Сабо Эрик
|1
|0.03
|Сертель Джемали
|1
|0.03
|Генюл Гёкхан
|1
|0.03
|Хуммет Денис
|1
|0.03
|Сари Юсуф
|1
|0.03
|Дабо Брайан
|0
|0
|Фири Лебоганг
|0
|0
|Умар Амину
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|10 (1)
|0.31
|Бютюки Зюмер
|6
|0.19
|Хассан Ахмед
|5 (1)
|0.16
|Рахманович Амер
|5
|0.16
|Гюрлер Сердар
|4
|0.13
|Бардакчи Абдулкерим
|4
|0.13
|Цекици Эндри
|4
|0.13
|Хауберт Гильерме
|3 (2)
|0.09
|Дикмен Сонер
|3
|0.09
|Мпоку Поль-Жозе
|3
|0.09
|Хаджиахметович Амир
|1
|0.03
|Михаляк Конрад
|1
|0.03
|Ogulcan Ulgun
|1
|0.03
|Амилтон Минервино
|1
|0.03
|Скубич Нейц
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантос Фабрисио
|8
|3
|Хольмен Себастьян
|7
|0
|Боласье Янник
|6
|0
|Ай Селим
|6
|0
|Сабо Эрик
|5
|0
|Генюл Гёкхан
|3
|1
|Болдрин Фернандо
|4
|0
|Потук Алпер
|2
|1
|Бойд Тайлер
|2
|1
|Дабо Брайан
|3
|0
|Фири Лебоганг
|3
|0
|Умар Амину
|3
|0
|Понк Карлуш
|3
|0
|Фернандеш Жедсон
|2
|0
|Сертель Джемали
|2
|0
|Пехливан Ясин
|1
|0
|Сиссе Паписс
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Топчу Эмир Хан
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Четин Тарык
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бардакчи Абдулкерим
|9
|0
|Чалык Ахмет
|5
|1
|Скубич Нейц
|6
|0
|Рахманович Амер
|4
|1
|Шехич Ибрагим
|5
|0
|Хаджиахметович Амир
|5
|0
|Гюрлер Сердар
|4
|0
|Бютюки Зюмер
|4
|0
|Дикмен Сонер
|4
|0
|Чикалеши Сокол
|3
|0
|Демирбаг Адиль
|3
|0
|Цекици Эндри
|3
|0
|Мпоку Поль-Жозе
|2
|0
|Ogulcan Ulgun
|2
|0
|Хауберт Гильерме
|2
|0
|Бирничан Эрай
|0
|1
|Хассан Ахмед
|1
|0
|Чагиран Муса
|1
|0
|Аничич Марин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
25
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
3
13%
2
8%
1-15
2
9%
6
24%
16-30
3
13%
3
12%
31-45
4
17%
3
12%
46-60
3
13%
5
20%
61-75
8
35%
6
24%
76-90
Пропущено
23
23
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
1
4%
6
26%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
6
26%
4
17%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
6
26%
3
13%
61-75
3
13%
4
17%
76-90
Забито
10
28
2 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 10
24 Не забивали 19
1
10%
7
25%
1-15
1
10%
5
18%
16-30
0
0%
2
7%
31-45
2
20%
4
14%
46-60
5
50%
3
11%
61-75
1
10%
7
25%
76-90
Пропущено
34
11
12 В 1-м тайме 3
22 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
4
12%
2
18%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
5
15%
1
9%
31-45
4
12%
3
27%
46-60
10
29%
29%
1
9%
61-75
8
24%
4
36%
76-90
Забито
33
53
10 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 19
11 Не забивали 5
4
12%
9
17%
1-15
3
9%
11
21%
16-30
3
9%
5
9%
31-45
6
18%
7
13%
46-60
8
24%
8
15%
61-75
9
27%
13
25%
76-90
Пропущено
57
34
22 В 1-м тайме 16
35 Во 2-м тайме 18
20 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 19
5
9%
8
24%
1-15
6
11%
3
9%
16-30
11
19%
5
15%
31-45
8
14%
6
18%
46-60
16
28%
4
12%
61-75
11
19%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Трабзонспор 3:2 Касымпаша - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Гиресунспор 1:2
Галатасарай - Ризеспор 4:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Алтай - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Адана Демирспор 1:3 Хатайспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Бешикташ 2:2 Ризеспор - Газиантеп 0:1 Сивасспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Ризеспор - Гёзтепе 3:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Османлыспор 0:1 Ризеспор - Кайсериспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 3:0
Коньяспор
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Коньяспор - Гёзтепе 3:0 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Галатасарай 2:0
Аланьяспор - Коньяспор 5:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Касымпаша 4:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 5:4 Коньяспор - Гиресунспор 1:0 Алтай - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Адана Демирспор 1:0 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Умраньеспор 2:0 Коньяспор - Бешикташ 1:0 Хатайспор - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:4 Коньяспор - Малатьяспор 0:0 Коньяспор - Бююкшехир 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|31
|21
|8
|2
|59 - 27
|71
|2.
|Коньяспор
|32
|17
|7
|8
|52 - 35
|58
|3.
|Фенербахче
|31
|16
|8
|7
|54 - 35
|56
|4.
|Аланьяспор
|31
|15
|7
|9
|57 - 48
|52
|5.
|Истанбул Башакшехир
|31
|15
|5
|11
|43 - 31
|50
|6.
|Адана Демирспор
|31
|13
|10
|8
|46 - 32
|49
|7.
|Хатайспор
|31
|14
|6
|11
|48 - 46
|48
|8.
|Бешикташ
|31
|12
|11
|8
|45 - 40
|47
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|32
|13
|7
|12
|39 - 47
|46
|10.
|Антальяспор
|31
|12
|8
|11
|36 - 37
|44
|11.
|Кайсериспор
|32
|11
|8
|13
|45 - 53
|41
|12.
|Сивасспор
|31
|10
|11
|10
|42 - 40
|41
|13.
|Касымпаша
|32
|11
|8
|13
|49 - 47
|41
|14.
|Галатасарай
|31
|11
|8
|12
|42 - 45
|41
|15.
|Газиантеп
|0:0
|32
|11
|8
|13
|41 - 44
|41
|16.
|Гиресунспор
|31
|10
|6
|15
|34 - 39
|36
|17.
|Алтай
|31
|8
|5
|18
|32 - 45
|29
|18.
|Ризеспор
|32
|8
|5
|19
|32 - 58
|29
|19.
|Гёзтепе
|32
|7
|6
|19
|37 - 55
|27
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|32
|5
|6
|21
|23 - 52
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|16
|11
|5
|0
|30 - 13
|38
|2.
|Коньяспор
|16
|11
|4
|1
|28 - 11
|37
|3.
|Газиантеп
|0:0
|16
|10
|5
|1
|31 - 15
|35
|4.
|Истанбул Башакшехир
|16
|10
|1
|5
|24 - 14
|31
|5.
|Бешикташ
|15
|9
|4
|2
|26 - 17
|31
|6.
|Хатайспор
|15
|9
|3
|3
|30 - 17
|30
|7.
|Кайсериспор
|16
|9
|3
|4
|26 - 18
|30
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|16
|8
|5
|3
|24 - 15
|29
|9.
|Фенербахче
|15
|8
|4
|3
|26 - 15
|28
|10.
|Антальяспор
|15
|8
|4
|3
|25 - 14
|28
|11.
|Галатасарай
|16
|8
|3
|5
|24 - 18
|27
|12.
|Адана Демирспор
|15
|7
|5
|3
|23 - 11
|26
|13.
|Ризеспор
|17
|8
|2
|7
|23 - 23
|26
|14.
|Аланьяспор
|16
|7
|4
|5
|33 - 27
|25
|15.
|Касымпаша
|16
|7
|4
|5
|28 - 22
|25
|16.
|Сивасспор
|15
|5
|8
|2
|24 - 15
|23
|17.
|Гиресунспор
|16
|6
|3
|7
|20 - 20
|21
|18.
|Алтай
|15
|5
|2
|8
|16 - 20
|17
|19.
|Гёзтепе
|17
|4
|2
|11
|17 - 25
|14
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|15
|3
|3
|9
|17 - 31
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|2.
|Фенербахче
|16
|8
|4
|4
|28 - 20
|28
|3.
|Аланьяспор
|15
|8
|3
|4
|24 - 21
|27
|4.
|Адана Демирспор
|16
|6
|5
|5
|23 - 21
|23
|5.
|Коньяспор
|16
|6
|3
|7
|24 - 24
|21
|6.
|Истанбул Башакшехир
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|7.
|Сивасспор
|16
|5
|3
|8
|18 - 25
|18
|8.
|Хатайспор
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|16
|5
|2
|9
|15 - 32
|17
|10.
|Бешикташ
|16
|3
|7
|6
|19 - 23
|16
|11.
|Касымпаша
|16
|4
|4
|8
|21 - 25
|16
|12.
|Антальяспор
|16
|4
|4
|8
|11 - 23
|16
|13.
|Гиресунспор
|15
|4
|3
|8
|14 - 19
|15
|14.
|Галатасарай
|15
|3
|5
|7
|18 - 27
|14
|15.
|Гёзтепе
|15
|3
|4
|8
|20 - 30
|13
|16.
|Алтай
|16
|3
|3
|10
|16 - 25
|12
|17.
|Кайсериспор
|16
|2
|5
|9
|19 - 35
|11
|18.
|Малатьяспор
|0:0
|17
|2
|3
|12
|6 - 21
|9
|19.
|Газиантеп
|0:0
|16
|1
|3
|12
|10 - 29
|6
|20.
|Ризеспор
|15
|0
|3
|12
|9 - 35
|3