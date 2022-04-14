Италия: Серия B 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
30' Желтая карточкаЭлия Сальваторе
34' Желтая карточкаЛарривей Хоакин
1:0
87' ГолКампорезе Микеле
Ход матча
30'
34'
87'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 11
-
37 Владение мячом, % 63
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Фариас ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
История личных встреч
Козенца
Беневенто
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касо Джузеппе
|5
|0.15
|Гори Габриэле
|5 (1)
|0.15
|Кампорезе Микеле
|4
|0.12
|Миллико Винченцо
|3
|0.09
|Ларривей Хоакин
|3 (2)
|0.09
|Шитум Марио
|2
|0.06
|Карраро Марко
|2
|0.06
|Льотти Даниэле
|1
|0.03
|Лора Гаэтан
|1
|0.03
|Риджионе Микеле
|1
|0.03
|Тиритиельо Андреа
|1
|0.03
|Пальмьеро Лука
|0
|0
|Флоренци Альдо
|0
|0
|Корси Анджело
|0
|0
|Христов Андреа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
|Вока Идриз
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|10 (2)
|0.29
|Инсинье Роберто
|7 (2)
|0.21
|Тельо Андрес
|7
|0.21
|Форте Франческо
|7 (3)
|0.21
|Импрота Риккардо
|4
|0.12
|Мончини Габриэле
|4
|0.12
|Акампора Дженнаро
|2
|0.06
|Ионице Артур
|2
|0.06
|Вивиани Маттиа
|2
|0.06
|Барба Федерико
|2
|0.06
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.06
|Летиция Гаэтано
|1
|0.03
|Фулон Дам
|1
|0.03
|Сау Марко
|1
|0.03
|Элия Сальваторе
|1
|0.03
|Кало Джакомо
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларривей Хоакин
|5
|1
|Пальмьеро Лука
|5
|1
|Касо Джузеппе
|6
|0
|Риджионе Микеле
|5
|0
|Карраро Марко
|5
|0
|Миллико Винченцо
|5
|0
|Си Санаси
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|3
|1
|Вяйсянен Саули
|4
|0
|Тиритиельо Андреа
|4
|0
|Бултам Реда
|3
|0
|Пандольфи Лука
|3
|0
|Вентури Майкл
|3
|0
|Флоренци Альдо
|3
|0
|Биттанте Лука
|1
|1
|Ндой Эмануэле
|1
|1
|Вока Идриз
|1
|1
|Шитум Марио
|2
|0
|Джербо Альберто
|2
|0
|Матосевич Кристьян
|2
|0
|Валлоккия Андреа
|2
|0
|Ди Пардо Алессандро
|2
|0
|Минелли Алессандро
|2
|0
|Андерсон Джаван
|1
|0
|Корси Анджело
|1
|0
|Христов Андреа
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
|Лора Гаэтан
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тельо Андрес
|8
|1
|Акампора Дженнаро
|7
|0
|Глик Камил
|3
|2
|Кало Джакомо
|5
|0
|Вивиани Маттиа
|5
|0
|Ионице Артур
|4
|0
|Импрота Риккардо
|4
|0
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|Барба Федерико
|4
|0
|Элия Сальваторе
|3
|0
|Фариас Диего
|1
|1
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Инсинье Роберто
|2
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Фольякко Алессандро
|2
|0
|Петриччоне Якопо
|2
|0
|Палеари Альберто
|2
|0
|Фулон Дам
|2
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Гьямфи Брайт
|1
|0
|Талия Анджело
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
20
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
24 Не забивали 22
3
20%
1
5%
1-15
1
7%
7
35%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
4
27%
2
10%
61-75
4
27%
3
15%
76-90
Пропущено
24
15
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
5
21%
4
27%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
8%
4
27%
31-45
7
29%
29%
2
13%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
5
33%
76-90
Забито
13
35
4 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 9
24 Не забивали 22
0
0%
5
14%
1-15
2
15%
5
14%
16-30
2
15%
5
14%
31-45
1
8%
6
17%
46-60
6
46%
8
23%
61-75
2
15%
6
17%
76-90
Пропущено
32
17
15 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 9
5
16%
2
12%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
6
19%
6
35%
31-45
7
22%
3
18%
46-60
2
6%
2
12%
61-75
8
25%
4
24%
76-90
Забито
28
55
9 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 18
14 Не забивали 10
3
11%
6
11%
1-15
3
11%
12
22%
16-30
3
11%
9
16%
31-45
3
11%
9
16%
46-60
10
36%
10
18%
61-75
6
21%
9
16%
76-90
Пропущено
56
32
25 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 16
24 Пропускали первыми 13
29 Не пропускали 20
10
18%
6
19%
1-15
7
13%
0
0%
16-30
8
14%
10
31%
31-45
14
25%
5
16%
46-60
5
9%
2
6%
61-75
12
21%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Козенца - Монца 0:2 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Козенца - Парма 1:3 Реджина - Козенца 1:0
Козенца - Лечче 2:2 Тернана - Козенца 2:0 Фрозиноне - Козенца 1:0 Козенца - Алессандрия 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Комо - Козенца 2:1 Козенца - Перуджа 1:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Козенца - Брешия 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Порденоне - Козенца 1:1 Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1
Беневенто
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Реджина - Беневенто 0:3 Беневенто - Пиза 5:1 Фрозиноне - Беневенто 2:0
Брешия - Беневенто 2:2 Беневенто - Кротоне 3:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Беневенто - Комо 5:0 Читтаделла - Беневенто 0:1 Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|34
|17
|14
|3
|55 - 28
|65
|2.
|Монца
|Заявка
|34
|18
|9
|7
|55 - 32
|63
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|34
|18
|9
|7
|51 - 33
|63
|4.
|Брешия
|Заявка
|34
|16
|13
|5
|50 - 32
|61
|5.
|Беневенто
|Заявка
|34
|17
|9
|8
|56 - 31
|60
|6.
|Пиза
|Заявка
|34
|16
|12
|6
|42 - 30
|60
|7.
|Асколи
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|46 - 41
|55
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|49 - 35
|54
|9.
|Перуджа
|Заявка
|34
|11
|16
|7
|35 - 29
|49
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|36 - 33
|48
|11.
|Тернана
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|50 - 52
|47
|12.
|Парма
|Заявка
|34
|10
|15
|9
|44 - 38
|45
|13.
|Реджина
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|29 - 42
|44
|14.
|Комо
|Заявка
|34
|10
|14
|10
|43 - 46
|44
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|39 - 51
|34
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|33 - 55
|29
|17.
|Козенца
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|30 - 54
|28
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|34
|6
|7
|21
|32 - 56
|25
|19.
|Кротоне
|Заявка
|34
|3
|12
|19
|34 - 55
|21
|20.
|Порденоне
|Заявка
|34
|3
|8
|23
|24 - 60
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|33 - 13
|39
|2.
|Лечче
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|34 - 14
|38
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 16
|36
|4.
|Беневенто
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|36 - 16
|34
|5.
|Пиза
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|22 - 11
|34
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|29 - 13
|33
|7.
|Брешия
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|26 - 19
|28
|8.
|Асколи
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|20 - 17
|26
|9.
|Реджина
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 20
|26
|10.
|Тернана
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 23
|25
|11.
|Парма
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|23 - 17
|23
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 16
|23
|13.
|Комо
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|19 - 17
|22
|14.
|Козенца
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 22
|21
|15.
|Перуджа
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 15
|20
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 22
|20
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|20 - 23
|17
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|26 - 27
|16
|20.
|Порденоне
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|24 - 13
|33
|2.
|Асколи
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 24
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 14
|29
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 17
|27
|5.
|Лечче
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|21 - 14
|27
|6.
|Беневенто
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|20 - 15
|26
|7.
|Пиза
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|20 - 19
|26
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|16 - 17
|25
|9.
|Монца
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 19
|24
|10.
|Комо
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|24 - 29
|22
|11.
|Тернана
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 29
|22
|12.
|Парма
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|21 - 21
|22
|13.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 22
|21
|14.
|Реджина
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|12 - 22
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|13 - 24
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|13 - 33
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|17
|0
|7
|10
|13 - 32
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|9 - 33
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|0
|4
|13
|14 - 32
|4