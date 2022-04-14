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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Козенца
1:0
Конец матча

Стадион:
Беневенто
0'
30' Желтая карточка
Элия Сальваторе
34' Желтая карточка
Ларривей Хоакин
1:0
87' Гол
Кампорезе Микеле
90'+5
31
Матосевич
Кристьян
23
Кампорезе
Микеле
5
Риджионе
Микеле
15
Вяйсянен
Саули
99
Ди
Пардо
Алессандро
25
Джербо
Альберто
4
Карраро
Марко
34
Флоренци
Альдо
92
Шитум
Марио
32
Ларривей
Хоакин
10
Касо
Джузеппе
29
Палеари
Альберто
7
Элия
Сальваторе
14
Фольякко
Алессандро
93
Барба
Федерико
3
Летиция
Гаэтано
23
Ионице
Артур
24
Вивиани
Маттиа
4
Акампора
Дженнаро
16
Импрота
Риккардо
88
Форте
Франческо
11
Фариас
Диего
Козенца
3-5-2
Беневенто
4-3-3

История личных встреч

Козенца
Беневенто

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

СB
3:0
СB
0:1
СB
1:0
СB
4:2
СB
0:0
ЛП
1:1
ЛП
0:0
ЛП
0:1
ЛП
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касо Джузеппе 5 0.15
Гори Габриэле 5 (1) 0.15
Кампорезе Микеле 4 0.12
Миллико Винченцо 3 0.09
Ларривей Хоакин 3 (2) 0.09
Шитум Марио 2 0.06
Карраро Марко 2 0.06
Льотти Даниэле 1 0.03
Лора Гаэтан 1 0.03
Риджионе Микеле 1 0.03
Тиритиельо Андреа 1 0.03
Пальмьеро Лука 0 0
Флоренци Альдо 0 0
Корси Анджело 0 0
Христов Андреа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Вока Идриз 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 10 (2) 0.29
Инсинье Роберто 7 (2) 0.21
Тельо Андрес 7 0.21
Форте Франческо 7 (3) 0.21
Импрота Риккардо 4 0.12
Мончини Габриэле 4 0.12
Акампора Дженнаро 2 0.06
Ионице Артур 2 0.06
Вивиани Маттиа 2 0.06
Барба Федерико 2 0.06
Ди Серио Джузеппе 2 0.06
Летиция Гаэтано 1 0.03
Фулон Дам 1 0.03
Сау Марко 1 0.03
Элия Сальваторе 1 0.03
Кало Джакомо 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларривей Хоакин 5 1
Пальмьеро Лука 5 1
Касо Джузеппе 6 0
Риджионе Микеле 5 0
Карраро Марко 5 0
Миллико Винченцо 5 0
Си Санаси 5 0
Кампорезе Микеле 3 1
Вяйсянен Саули 4 0
Тиритиельо Андреа 4 0
Бултам Реда 3 0
Пандольфи Лука 3 0
Вентури Майкл 3 0
Флоренци Альдо 3 0
Биттанте Лука 1 1
Ндой Эмануэле 1 1
Вока Идриз 1 1
Шитум Марио 2 0
Джербо Альберто 2 0
Матосевич Кристьян 2 0
Валлоккия Андреа 2 0
Ди Пардо Алессандро 2 0
Минелли Алессандро 2 0
Андерсон Джаван 1 0
Корси Анджело 1 0
Христов Андреа 1 0
Гори Габриэле 1 0
Лора Гаэтан 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тельо Андрес 8 1
Акампора Дженнаро 7 0
Глик Камил 3 2
Кало Джакомо 5 0
Вивиани Маттиа 5 0
Ионице Артур 4 0
Импрота Риккардо 4 0
Летиция Гаэтано 4 0
Барба Федерико 4 0
Элия Сальваторе 3 0
Фариас Диего 1 1
Лападула Джанлука 2 0
Инсинье Роберто 2 0
Форте Франческо 2 0
Фольякко Алессандро 2 0
Петриччоне Якопо 2 0
Палеари Альберто 2 0
Фулон Дам 2 0
Мончини Габриэле 1 0
Вокич Деян 1 0
Гьямфи Брайт 1 0
Талия Анджело 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
20
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
24 Не забивали 22
3
20%
1
5%
1-15
1
7%
7
35%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
4
27%
2
10%
61-75
4
27%
3
15%
76-90

Пропущено

24
15
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
5
21%
4
27%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
8%
4
27%
31-45
7
29%
29%
2
13%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
5
33%
76-90

Забито

13
35
4 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 9
24 Не забивали 22
0
0%
5
14%
1-15
2
15%
5
14%
16-30
2
15%
5
14%
31-45
1
8%
6
17%
46-60
6
46%
8
23%
61-75
2
15%
6
17%
76-90

Пропущено

32
17
15 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 9
5
16%
2
12%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
6
19%
6
35%
31-45
7
22%
3
18%
46-60
2
6%
2
12%
61-75
8
25%
4
24%
76-90

Забито

28
55
9 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 18
14 Не забивали 10
3
11%
6
11%
1-15
3
11%
12
22%
16-30
3
11%
9
16%
31-45
3
11%
9
16%
46-60
10
36%
10
18%
61-75
6
21%
9
16%
76-90

Пропущено

56
32
25 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 16
24 Пропускали первыми 13
29 Не пропускали 20
10
18%
6
19%
1-15
7
13%
0
0%
16-30
8
14%
10
31%
31-45
14
25%
5
16%
46-60
5
9%
2
6%
61-75
12
21%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Козенца - Монца 0:2 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Козенца - Парма 1:3 Реджина - Козенца 1:0
Козенца - Лечче 2:2 Тернана - Козенца 2:0 Фрозиноне - Козенца 1:0 Козенца - Алессандрия 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Комо - Козенца 2:1 Козенца - Перуджа 1:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Козенца - Брешия 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Порденоне - Козенца 1:1 Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1
Беневенто
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Реджина - Беневенто 0:3 Беневенто - Пиза 5:1 Фрозиноне - Беневенто 2:0
Брешия - Беневенто 2:2 Беневенто - Кротоне 3:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Беневенто - Комо 5:0 Читтаделла - Беневенто 0:1 Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 34 17 14 3 55 - 28 65
2. Монца Заявка 34 18 9 7 55 - 32 63
3. Кремонезе Заявка 34 18 9 7 51 - 33 63
4. Брешия Заявка 34 16 13 5 50 - 32 61
5. Беневенто Заявка 34 17 9 8 56 - 31 60
6. Пиза Заявка 34 16 12 6 42 - 30 60
7. Асколи Заявка 34 16 7 11 46 - 41 55
8. Фрозиноне Заявка 34 14 12 8 49 - 35 54
9. Перуджа Заявка 34 11 16 7 35 - 29 49
10. Читтаделла Заявка 34 12 12 10 36 - 33 48
11. Тернана Заявка 34 13 8 13 50 - 52 47
12. Парма Заявка 34 10 15 9 44 - 38 45
13. Реджина Заявка 34 12 8 14 29 - 42 44
14. Комо Заявка 34 10 14 10 43 - 46 44
15. СПАЛ 2013 Заявка 34 7 13 14 39 - 51 34
16. Алессандрия Заявка 34 7 8 19 33 - 55 29
17. Козенца Заявка 34 6 10 18 30 - 54 28
18. Виченца Виртус Заявка 34 6 7 21 32 - 56 25
19. Кротоне Заявка 34 3 12 19 34 - 55 21
20. Порденоне Заявка 34 3 8 23 24 - 60 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 17 12 3 2 33 - 13 39
2. Лечче Заявка 17 11 5 1 34 - 14 38
3. Кремонезе Заявка 17 10 6 1 29 - 16 36
4. Беневенто Заявка 17 10 4 3 36 - 16 34
5. Пиза Заявка 17 9 7 1 22 - 11 34
6. Фрозиноне Заявка 17 9 6 2 29 - 13 33
7. Брешия Заявка 17 7 7 3 26 - 19 28
8. Асколи Заявка 17 7 5 5 20 - 17 26
9. Реджина Заявка 17 8 2 7 17 - 20 26
10. Тернана Заявка 17 8 1 8 25 - 23 25
11. Парма Заявка 17 5 8 4 23 - 17 23
12. Читтаделла Заявка 17 6 5 6 20 - 16 23
13. Комо Заявка 17 5 7 5 19 - 17 22
14. Козенца Заявка 17 6 3 8 17 - 22 21
15. Перуджа Заявка 17 4 8 5 16 - 15 20
16. Алессандрия Заявка 17 5 5 7 16 - 22 20
17. Виченца Виртус Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
18. Кротоне Заявка 17 3 8 6 20 - 23 17
19. СПАЛ 2013 Заявка 17 3 7 7 26 - 27 16
20. Порденоне Заявка 17 2 6 9 15 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 17 9 6 2 24 - 13 33
2. Асколи Заявка 17 9 2 6 26 - 24 29
3. Перуджа Заявка 17 7 8 2 19 - 14 29
4. Кремонезе Заявка 17 8 3 6 22 - 17 27
5. Лечче Заявка 17 6 9 2 21 - 14 27
6. Беневенто Заявка 17 7 5 5 20 - 15 26
7. Пиза Заявка 17 7 5 5 20 - 19 26
8. Читтаделла Заявка 17 6 7 4 16 - 17 25
9. Монца Заявка 17 6 6 5 22 - 19 24
10. Комо Заявка 17 5 7 5 24 - 29 22
11. Тернана Заявка 17 5 7 5 25 - 29 22
12. Парма Заявка 17 5 7 5 21 - 21 22
13. Фрозиноне Заявка 17 5 6 6 20 - 22 21
14. Реджина Заявка 17 4 6 7 12 - 22 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 17 4 6 7 13 - 24 18
16. Алессандрия Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
17. Виченца Виртус Заявка 17 2 2 13 13 - 33 8
18. Козенца Заявка 17 0 7 10 13 - 32 7
19. Порденоне Заявка 17 1 2 14 9 - 33 5
20. Кротоне Заявка 17 0 4 13 14 - 32 4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Ларривей Хоакин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Элия Сальваторе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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