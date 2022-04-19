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Италия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ювентус
 
Позже
Фиорентина
Прогнозы 61
Ювентус 93.4% (57)
X 6.6% (4)
Фиорентина 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Фиорентина
1.92
3.78
4.36
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ювентус
Фиорентина

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

33 матча

57.6%
27.3%
15.1%
19 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.4%
45.5%
12.1%
14 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.4%
39.4%
18.2%
14 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

К
0:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:3
СA
3:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:3
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
3:2
К
0:3
К
1:2
СA
0:0
ЛЕ
0:1
ЛЕ
1:1
СA
1:0
СA
4:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:5
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 2 0.67
Куадрадо Хуан 1 0.33
Ругани Даниэле 1 0.33
Мората Альваро 1 (1) 0.33
Локателли Мануэль 0 0
Мело Артур 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 3 0.6
Пёнтек Кшиштоф 3 (1) 0.6
Венути Лоренцо 2 0.4
Миленкович Никола 2 0.4
Мале Юссеф 1 0.2
Соттил Рикардо 1 0.2
Бираги Кристиано 1 0.2
Гонсалес Николас 1 0.2
Бонавентура Джакомо 0 0
Роша Игор II 0 0
Сапонара Риккардо 0 0
Иконе Жонатан 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алекс Сандро 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Пеллегрини Лука 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Лукас II 1 1
Дронговски Бартломей 0 1
Бонавентура Джакомо 1 0
Роша Игор II 1 0
Песселья Херман 1 0
Дункан Альфред 1 0
Торрейра Лукас 1 0
Кастровилли Гаэтано 1 0
Миленкович Никола 1 0
Бьянко Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
0
0%
3
38%
91-120

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
15
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
20%
2
13%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
1
20%
2
13%
76-90
0
0%
3
20%
91-120

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0
Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1
Фиорентина
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фиорентина - Венеция 1:0 Наполи - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Эмполи 1:0 Интер Милан - Фиорентина 1:1
Фиорентина - Болонья 1:0 Фиорентина - Верона 1:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0
1/8 финала
3 Милан
1 Дженоа
1 Лацио
0 Удинезе
3 Интер Милан
2 Эмполи
3 Рома
1 Лечче
2 Аталанта
0 Венеция
2 Наполи
5 Фиорентина
4 Ювентус
1 Сампдория
1 Сассуоло
0 Кальяри
1/4 финала
4 Милан
0 Лацио
2 Интер Милан
0 Рома
2 Аталанта
3 Фиорентина
2 Ювентус
1 Сассуоло
1/2 финала
0 Милан
0 Интер Милан
0 Фиорентина
1 Ювентус
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2022, осталось 1 день 9 часов 50 минут.



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    • Прогнозы 61
    Ювентус 93.4% (57)
    X 6.6% (4)
    Фиорентина 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Фиорентина
    1.92
    3.78
    4.36
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ювентус - Фиорентина онлайн

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    Прогнозы на матч Ювентус - Фиорентина

    Исход игры
    Ювентус
    93.4% (57)
    Ничья
    6.6% (4)
    Фиорентина
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.32% (35)
    Меньше
    40.68% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    64.41% (38)
    Нет
    35.59% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    54.1% (33)
    2:0 Ювентус
    19.7% (12)
    1:0 Ювентус
    13.1% (8)
    1:1 Ничья
    4.9% (3)
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