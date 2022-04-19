Италия: Кубок 2021-2022
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История личных встреч
Ювентус
Фиорентина
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
33 матча
57.6%
27.3%
15.1%
19 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
42.4%
45.5%
12.1%
14 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.4%
39.4%
18.2%
14 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|2
|0.67
|Куадрадо Хуан
|1
|0.33
|Ругани Даниэле
|1
|0.33
|Мората Альваро
|1 (1)
|0.33
|Локателли Мануэль
|0
|0
|Мело Артур
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|3
|0.6
|Пёнтек Кшиштоф
|3 (1)
|0.6
|Венути Лоренцо
|2
|0.4
|Миленкович Никола
|2
|0.4
|Мале Юссеф
|1
|0.2
|Соттил Рикардо
|1
|0.2
|Бираги Кристиано
|1
|0.2
|Гонсалес Николас
|1
|0.2
|Бонавентура Джакомо
|0
|0
|Роша Игор II
|0
|0
|Сапонара Риккардо
|0
|0
|Иконе Жонатан
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алекс Сандро
|1
|0
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|Пеллегрини Лука
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Лукас II
|1
|1
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Песселья Херман
|1
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Торрейра Лукас
|1
|0
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0
|Миленкович Никола
|1
|0
|Бьянко Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
0
0%
3
38%
91-120
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
15
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
20%
2
13%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
1
20%
2
13%
76-90
0
0%
3
20%
91-120
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0
Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1
Фиорентина
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фиорентина - Венеция 1:0 Наполи - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Эмполи 1:0 Интер Милан - Фиорентина 1:1
Фиорентина - Болонья 1:0 Фиорентина - Верона 1:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Ювентус - Фиорентина
Исход игры
Ювентус
93.4% (57)
Ничья
6.6% (4)
Фиорентина
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
59.32% (35)
Меньше
40.68% (24)
Обе команды забьют
Да
64.41% (38)
Нет
35.59% (21)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
54.1% (33)
2:0 Ювентус
19.7% (12)
1:0 Ювентус
13.1% (8)
1:1 Ничья
4.9% (3)
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