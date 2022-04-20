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  3. Швеция: Аллсвенскан
Мьельбю
3:0
Конец матча

Стадион:
Сириус
0'
15' Желтая карточка
Бьоркстрем Тим
1:0
45' Пенальти
Лёфквист Дэвид
46' Желтая карточка
Magnus Woerts
51' Желтая карточка
Кричак Иван
57' Желтая карточка
Густавссон Йеспер
2:0
62' Гол
Густавссон Йеспер
3:0
79' Гол
Silas Nwankwo
90'+6
35
Бролин
Самуэль
4
Эйле
Ноа
17
Грасия
Карлос
15
Кричак
Иван
11
Штоль
Адам
12
Лёфквист
Дэвид
22
Густавссон
Йеспер
25
Otto
Rosengren
26
Перссон
Ноа
10
Моро
Мамудо
18
Видесхейм-Пауль
Расмус
34
Вайо
Томми
8
Бьоркстрем
Тим
26
Ссеванкамбо
Исак
6
Матисен
Маркус
21
Райт
Кевин
5
Роше
Джейми
7
Рогич
Филип
27
Карлссон
Йохан
18
Шабани
Лаорент
14
Aron
Bjarnason
I
29
Силисуфай
Эди
Мьельбю
3-5-2
Сириус
3-5-2

История личных встреч

Мьельбю
Сириус

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

А
2:3
А
2:1
А
0:1
А
1:1
С
1:2
С
1:0
С
1:4
С
4:0
С
1:0
С
1:1

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1
Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Кёге 3:2 Мьельбю - Олимпик Линденген 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Сириус 2:3 Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Гётеборг 1:3 Мьельбю - Кальмар 4:0 Мальмё - Мьельбю 0:1
Сириус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сириус - Хельсинборг 1:0 Вернаму - Сириус 0:0 Сириус - Сундсвалль 2:1 Сириус - Браге 3:3
Сундсвалль - Сириус 1:4 Сириус - Мариехамн 3:0 Кальмар - Сириус 2:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Сильвия - Сириус 0:3 Сириус - Флора Таллин 4:1 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Сириус - Хаммарбю 1:3 Сириус - Эребру 2:1 АИК - Сириус 4:2 Сириус - Хеккен 3:0 Сириус - Гётеборг 3:3 Мьельбю - Сириус 2:3 Сириус - Мальмё 2:3 Сириус - Хаммарбю 0:1 Эльфсборг - Сириус 3:0
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Лёфквист Дэвид из команды Мьельбю забивает с точки!
  • 26'
    Видесхейм-Пауль Расмус уходит с поля. Silas Nwankwo выходит вместо него
  • Желтая карточка
    15'
    Бьоркстрем Тим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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