1:1
Конец матча
Стадион: Platinumcars Arena
0:1
23' ГолХовланд Эвен
1:1
35' ГолОртмарк Якоб
63' Желтая карточкаБерггрен Густав
79' Желтая карточкаФридрикссон Вальгейр-Люнддаль
79' Желтая карточкаСалес Жеан Карлос
Ход матча
23'
35'
1:1
63'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 3
-
9 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 19
-
57 Владение мячом, % 43
20
Daniel
Eid
10
Леви
Йонатан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Daniel EidПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Леви ЙонатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Лима ЛукасЗащитник
-
14 Бинаку ЭгзонЗащитник
- Защитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
-
18 Скуласон АриНападающий
-
-
30 Otto Lindell
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Amane RomeoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
История личных встреч
Норрчёпинг
Хеккен
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
25 матчей
44%
8%
48%
11 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
20%
56%
24%
5 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Норрчёпинг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Юргорден - Норрчёпинг 2:1 АИК - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0
Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Соллентуна - Норрчёпинг 0:4 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Норрчёпинг - Броммапойкарна 3:1 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Норрчёпинг 5:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1
Хеккен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хеккен - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Хеккен - АИК 4:2 Волеренга - Хеккен 3:3
Хеккен - Одд 1:2 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Хеккен - Фалькенберг 5:0 Иттерхугдаль - Хеккен 0:13 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Хеккен - Ростов 0:0 Хеккен - Фредрикстад 2:3 Хеккен - Норрбю 2:1 Хеккен - Юргорден 0:1 Сириус - Хеккен 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хеккен - Дегерфорс 2:0 Хеккен - Кальмар 1:4 Эстерсунд - Хеккен 1:1