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  3. Швеция: Аллсвенскан
Норрчёпинг
1:1
Конец матча

Стадион:
Хеккен
0'
0:1
23' Гол
Ховланд Эвен
1:1
35' Гол
Ортмарк Якоб
63' Желтая карточка
Берггрен Густав
79' Желтая карточка
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
79' Желтая карточка
Салес Жеан Карлос
90'+3
1
Янссон
Оскар
2
Экполо
Годсвилл
6
Вальквист
Линус
25
Дагерстол
Филип
20
Daniel
Eid
7
Ортмарк
Якоб
8
Абдулразак
Исхак
36
Салес
Жеан
Карлос
10
Леви
Йонатан
5
Нюман
Кристоффер
9
Марковик
Эман
26
Абрахамссон
Петер
21
Тотлэнд
Томас
3
Хаммар
Юхан
5
Ховланд
Эвен
25
Kristoffer
Lund
Hansen
27
Amane
Romeo
17
Берггрен
Густав
24
Ларсен
Ларс
Олден
19
Удденес
Оскар
9
Еремеефф
Александер
7
Бенгтссон
Лео
Норрчёпинг
3-4-3
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Норрчёпинг
Хеккен

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

25 матчей

44%
8%
48%
11 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

20%
56%
24%
5 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

А
5:0
А
0:1
К
2:3
А
0:1
А
2:1
А
0:1
А
2:1
А
0:1
А
2:1
А
4:1
А
1:2
А
3:1
А
1:2
А
3:1
А
0:2
К
3:1
КШ
3:1
А
0:0
А
2:0
А
1:0
А
4:2
А
1:2
А
6:0
А
0:1
А
2:2

Результаты последних матчей

Норрчёпинг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Юргорден - Норрчёпинг 2:1 АИК - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0
Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Соллентуна - Норрчёпинг 0:4 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Норрчёпинг - Броммапойкарна 3:1 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Норрчёпинг 5:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1
Хеккен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хеккен - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Хеккен - АИК 4:2 Волеренга - Хеккен 3:3
Хеккен - Одд 1:2 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Хеккен - Фалькенберг 5:0 Иттерхугдаль - Хеккен 0:13 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Хеккен - Ростов 0:0 Хеккен - Фредрикстад 2:3 Хеккен - Норрбю 2:1 Хеккен - Юргорден 0:1 Сириус - Хеккен 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хеккен - Дегерфорс 2:0 Хеккен - Кальмар 1:4 Эстерсунд - Хеккен 1:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Ортмарк Якоб бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Ховланд Эвен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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