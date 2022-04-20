  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция: Аллсвенскан
Сундсвалль
1:0
Конец матча

Стадион:
Кальмар
0'
58' Желтая карточка
Дамус Роналдо
64' Желтая карточка
Шёстедт Расмус
79' Желтая карточка
Нетабай Нахом Гирмай
1:0
90' Гол
Энгблум Понтус
90'+6
1
Андерссон
Андреас
2
Эрикссон
Антон
4
Блумквист
Александр
22
Линдквист
Расмус
15
Лундстрём
Роберт
7
Андерссон
Эрик
8
Силфвер
Понтус
6
Стенссон
Даниэль
16
Бурман
Маркус
21
Энгблум
Понтус
11
Юлятупа
Саку
1
Фридрих
Рикардо
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
10
Сахпекидис
Филип
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
17
Густафссон
Карл
7
Дженсен
Кевин
26
Бакман
Виктор
20
Берг
Оливер
9
Янссон
Исак
Сундсвалль
3-5-2
Кальмар
3-4-3

История личных встреч

Сундсвалль
Кальмар

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

А
0:2
А
1:2
ТМК
2:0
А
2:0
А
0:2
А
1:3
А
3:0
А
2:0
А
1:1
А
0:2
А
1:1
А
1:1
ШК
1:0
А
3:0
А
0:2

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1
Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сундсвалль - Скильебо 4:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 АИК - Сундсвалль 3:0 ГАИС - Сундсвалль 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Норрбю - Сундсвалль 1:4 Сундсвалль - Фалькенберг 1:1 Браге - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Акрополис 3:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0
Кальмар
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0
Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Кальмар - Сириус 2:0 Сильвия - Кальмар 0:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Эстер - Кальмар 0:0 Нествед - Кальмар 3:1 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Эребру - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Кальмар 1:4 Кальмар - Варберг БоИС 2:2 Юргорден - Кальмар 3:2 Мьельбю - Кальмар 4:0 Кальмар - Сириус 3:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 36'
    Дженсен Кевин уходит с поля. Скрабб Симон выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сундсвалль 1:0 Кальмар онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 