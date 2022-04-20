1:0
Конец матча
Стадион: NP3 Arena
58' Желтая карточкаДамус Роналдо
64' Желтая карточкаШёстедт Расмус
79' Желтая карточкаНетабай Нахом Гирмай
1:0
90' ГолЭнгблум Понтус
Ход матча
58'
64'
82'
90'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 0
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 4
-
38 Владение мячом, % 62
11
Юлятупа
Саку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Юлятупа СакуНападающий
- Запасные игроки
-
34 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Берг ОливерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Шамун НоаНападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Сундсвалль
Кальмар
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1
Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сундсвалль - Скильебо 4:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 АИК - Сундсвалль 3:0 ГАИС - Сундсвалль 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Норрбю - Сундсвалль 1:4 Сундсвалль - Фалькенберг 1:1 Браге - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Акрополис 3:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0
Кальмар
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0
Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Кальмар - Сириус 2:0 Сильвия - Кальмар 0:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Эстер - Кальмар 0:0 Нествед - Кальмар 3:1 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Эребру - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Кальмар 1:4 Кальмар - Варберг БоИС 2:2 Юргорден - Кальмар 3:2 Мьельбю - Кальмар 4:0 Кальмар - Сириус 3:1