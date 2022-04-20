1:1
Конец матча
Стадион: Гамла Уллеви
19' Желтая карточкаЯллоу Александр
22' Желтая карточкаНорлин Густаф
1:0
24' ГолНорлин Густаф
52' Желтая карточкаВендт Оскар
1:1
57' ГолАсоро Йоэль
64' Желтая карточкаЭкдаль Хьяльмар
71' Желтая карточкаЮханссон Карл
83' Желтая карточкаФиннделл Хампус
85' Желтая карточкаВикхейм Густав
90' Желтая карточкаАль-Аммари Амир
Ход матча
19'
22'
24'
1:0
52'
57'
1:1
64'
71'
83'
85'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 4
-
6 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 16
-
44 Владение мячом, % 56
17
Вендт
Оскар
21
Терн
Симон
22
Сана
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
-
22 Сана ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
23 Якоб КевинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Хиен ИсакЗащитник
-
22 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Гётеборг
Юргорден
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
32 матча
31.3%
28.1%
40.6%
10 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
25%
46.9%
28.1%
8 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.1%
37.5%
34.4%
9 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хеккен - Гётеборг 0:2 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Вернаму 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:0
Гётеборг - Норрбю 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Норрбю - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Сириус - Гётеборг 3:3 Гётеборг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Юргорден 3:0 Мьельбю - Гётеборг 1:3
Юргорден
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Юргорден - Хонка 0:2
Юргорден - Мальмё 0:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Юргорден - Хальмстад 1:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Юргорден - Браге 1:0 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Русенборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Метта 3:1 Юргорден - Вестерос 3:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 Эребру - Юргорден 0:1 Гётеборг - Юргорден 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2