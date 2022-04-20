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  3. Швеция: Аллсвенскан
Гётеборг
1:1
Конец матча

Стадион:
Юргорден
0'
19' Желтая карточка
Яллоу Александр
22' Желтая карточка
Норлин Густаф
1:0
24' Гол
Норлин Густаф
52' Желтая карточка
Вендт Оскар
1:1
57' Гол
Асоро Йоэль
64' Желтая карточка
Экдаль Хьяльмар
71' Желтая карточка
Юханссон Карл
83' Желтая карточка
Финнделл Хампус
85' Желтая карточка
Викхейм Густав
90' Желтая карточка
Аль-Аммари Амир
90'+6
1
Хан
Уорнер
5
Яллоу
Александр
30
Бьярсмюр
Маттиас
4
Юханссон
Карл
II
17
Вендт
Оскар
8
Айеш
Хосам
13
Свенссон
Густаф
21
Терн
Симон
22
Сана
Тобиас
9
Берг
Маркус
14
Норлин
Густаф
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
3
Экдаль
Хьяльмар
9
Радетинац
Харис
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
10
Асоро
Йоэль
16
Эдвардсен
Виктор
99
Хакшабанович
Сеад
Гётеборг
4-4-2
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Гётеборг
Юргорден

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

32 матча

31.3%
28.1%
40.6%
10 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

25%
46.9%
28.1%
8 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.1%
37.5%
34.4%
9 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

А
3:0
А
0:0
А
2:2
А
1:2
А
0:1
А
2:1
А
2:0
ТМК
1:2
А
1:3
А
1:3
А
1:0
А
3:1
А
2:1
ТМК
1:1
А
2:2
А
0:0
А
2:1
А
0:0
А
2:1
А
0:0
КШ
1:1
А
1:0
А
2:3
А
1:2
А
0:4
ШК
1:0
А
2:0
А
1:1
А
0:0
А
6:0
А
3:1
А
1:2

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хеккен - Гётеборг 0:2 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Вернаму 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:0
Гётеборг - Норрбю 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Норрбю - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Сириус - Гётеборг 3:3 Гётеборг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Юргорден 3:0 Мьельбю - Гётеборг 1:3
Юргорден
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Юргорден - Хонка 0:2
Юргорден - Мальмё 0:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Юргорден - Хальмстад 1:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Юргорден - Браге 1:0 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Русенборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Метта 3:1 Юргорден - Вестерос 3:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 Эребру - Юргорден 0:1 Гётеборг - Юргорден 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Gustaf Norlin бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Gustaf Norlin получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Яллоу Александр получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Шуллер Расмус уходит с поля. Банда Эммануэль выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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