Англия: Премьер-лига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Сент-Джеймс Парк Зрители: 52104
1:0
32' ГолАльмирон Мигель
33' Желтая карточкаАльмирон Мигель
45' Желтая карточкаГаллахер Конор
Ход матча
32'
33'
45'
Статистика матча
-
1 Голы
-
2 Удары по воротам
-
4 Удары в створ
-
2 Угловые
-
2 Офсайды
-
12 Нарушения правил
-
1 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
3 Замены
-
36 Владение мячом, %
Владение мячом
17
Крафт
Эмиль
33
Бёрн
Дэн
13
Таргетт
Мэтт
20
Вуд
Крис
11
Заха
Уилфрид
22
Эдуар
Одсонн
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
13 Таргетт МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
-
11 Ритчи МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Гейл ДуайтНападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Заха УилфридПолузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ньюкасл
Кристал Пэлас
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
18 матчей
50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|6 (1)
|0.18
|Сен-Максимен Аллан
|5
|0.15
|Гимараэс Бруно
|3
|0.09
|Фрейзер Райан
|2
|0.06
|Шёр Фабиан
|2
|0.06
|Шелви Джонджо
|2
|0.06
|Жоэлинтон
|2
|0.06
|Триппьер Киран
|2
|0.06
|Уиллок Джо
|2
|0.06
|Манкильо Хави
|1
|0.03
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.03
|Лонгстафф Шон
|1
|0.03
|Хендрик Джефф
|1
|0.03
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.03
|Альмирон Мигель
|1
|0.03
|Хэйден Айзак
|1
|0.03
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Кларк Киран
|0
|0
|Бёрн Дэн
|0
|0
|Крафт Эмиль
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заха Уилфрид
|11 (4)
|0.34
|Галлахер Конор
|8
|0.25
|Эдуар Одсонн
|6 (1)
|0.19
|Бентеке Кристиан
|4
|0.13
|Матета Жан-Филипп
|4
|0.13
|Шлупп Джеффри
|3
|0.09
|Олисе Майкл
|2
|0.06
|Айю Джордан
|2
|0.06
|Гехи Марк
|2
|0.06
|Томкинс Джеймс
|1
|0.03
|Андерсен Йоаким
|0
|0
|Макартур Джеймс
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
|Куйяте Шейку
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шелви Джонджо
|6
|1
|Жоэлинтон
|7
|0
|Ритчи Мэтт
|5
|0
|Крафт Эмиль
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|5
|0
|Манкильо Хави
|5
|0
|Хэйден Айзак
|5
|0
|Уилсон Каллум
|4
|0
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Сен-Максимен Аллан
|4
|0
|Мёрфи Джейкоб
|4
|0
|Кларк Киран
|2
|1
|Бёрн Дэн
|3
|0
|Фрейзер Райан
|3
|0
|Дамметт Пол
|2
|0
|Альмирон Мигель
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Гейл Дуайт
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Льюис Джамал
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галлахер Конор
|9
|0
|Уорд Джоэл
|6
|0
|Заха Уилфрид
|4
|1
|Гехи Марк
|4
|0
|Бентеке Кристиан
|3
|0
|Хьюз Уилл
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|3
|0
|Олисе Майкл
|3
|0
|Томкинс Джеймс
|2
|0
|Макартур Джеймс
|2
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Куйяте Шейку
|2
|0
|Эдуар Одсонн
|2
|0
|Миливоевич Лука
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Матета Жан-Филипп
|1
|0
|Эзе Эберечи
|1
|0
|Митчелл Тайрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
19
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 5
18 Не забивали 23
6
25%
3
16%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
7
29%
29%
4
21%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
4
17%
4
21%
61-75
3
13%
4
21%
76-90
Пропущено
26
23
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
3
12%
2
9%
1-15
5
19%
4
17%
16-30
3
12%
8
35%
31-45
2
8%
2
9%
46-60
6
23%
2
9%
61-75
7
27%
5
22%
76-90
Забито
13
26
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
22 Не забивали 19
1
8%
3
12%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
6
46%
4
15%
31-45
2
15%
3
12%
46-60
3
23%
6
23%
61-75
0
0%
8
31%
76-90
Пропущено
29
16
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
5
17%
2
13%
16-30
5
17%
6
38%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
5
17%
2
13%
61-75
8
28%
4
25%
76-90
Забито
37
45
22 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 14
7 Не забивали 10
7
19%
6
13%
1-15
2
5%
3
7%
16-30
13
35%
8
18%
31-45
5
14%
6
13%
46-60
7
19%
10
22%
61-75
3
8%
12
27%
76-90
Пропущено
55
39
21 В 1-м тайме 24
34 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 21
3
5%
4
10%
1-15
10
18%
6
15%
16-30
8
15%
14
36%
31-45
8
15%
2
5%
46-60
11
20%
4
10%
61-75
15
27%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ньюкасл - Лестер 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Эвертон - Ньюкасл 1:0
Челси - Ньюкасл 1:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Челси - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0
Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|24
|5
|3
|75 - 20
|77
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|23
|7
|2
|83 - 22
|76
|3.
|Челси
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|66 - 27
|62
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|18
|3
|11
|56 - 38
|57
|5.
|Арсенал
|Заявка
|32
|18
|3
|11
|49 - 39
|57
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|52 - 48
|54
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|52 - 43
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|33 - 28
|49
|9.
|Лестер
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|47 - 51
|41
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|37 - 55
|40
|11.
|Брайтон
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|29 - 40
|40
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|38 - 52
|39
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|41 - 49
|39
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|32
|8
|13
|11
|43 - 41
|37
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|31
|11
|3
|17
|42 - 46
|36
|16.
|Лидс
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|38 - 68
|33
|17.
|Эвертон
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|34 - 53
|29
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|31
|4
|13
|14
|26 - 45
|25
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|6
|4
|22
|30 - 62
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|32
|5
|6
|21
|22 - 66
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|43 - 7
|42
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|45 - 12
|38
|3.
|Арсенал
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|25 - 14
|32
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 21
|31
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|31 - 18
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Лестер
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 20
|27
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|24 - 26
|27
|9.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|31 - 18
|26
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|12.
|Эвертон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 20
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 17
|22
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|18 - 19
|20
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|16.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 31
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 39
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 9
|36
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|40 - 15
|34
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|15 - 12
|26
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 20
|26
|6.
|Брайтон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|19 - 20
|25
|7.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 25
|25
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 27
|23
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 30
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|18 - 21
|18
|12.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 38
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 24
|15
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 23
|15
|15.
|Лестер
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 32
|14
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 29
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|13 - 25
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 35
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 33
|6
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