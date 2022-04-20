Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Ньюкасл играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас получает желтую после опасной игры.

47' Жоэлинтон нанес удар, но тот был заблокирован.

46' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Бёрн Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.

41' Хорошую попытку сделал Эдуар Одсонн . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Гимараэс Бруно пробует нанести удар издали, но Висенте Гуаита держит все под контролем

38' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Альмирон Мигель пробует нанести удар издали, но Висенте Гуаита держит все под контролем

35' Жоэлинтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Олисе Майкл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Альмирон Мигель снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.

32' Г О О О О Л - Альмирон Мигель забивает с левой ноги!

32' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

30' Жоэлинтон наказан за толчок Конор Галлахер

30' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

28' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Жоэлинтон получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Жоэлинтон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Ньюкасл

17' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Жоэлинтон нанес удар, но тот был заблокирован.

13' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Хорошую попытку сделал Сен-Максимен Аллан . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Шлупп Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Гехи Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру