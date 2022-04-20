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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 52104
Кристал Пэлас
0'
1:0
32' Гол
Альмирон Мигель
33' Желтая карточка
Альмирон Мигель
45' Желтая карточка
Галлахер Конор
90'+5
1
Дубравка
Мартин
17
Крафт
Эмиль
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
13
Таргетт
Мэтт
39
Гимараэс
Бруно
8
Шелви
Джонджо
7
Жоэлинтон
24
Альмирон
Мигель
20
Вуд
Крис
10
Сен-Максимен
Аллан
13
Гуаита
Висенте
17
Клайн
Натаниэль
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
8
Куйяте
Шейку
15
Шлупп
Джеффри
7
Олисе
Майкл
23
Галлахер
Конор
11
Заха
Уилфрид
22
Эдуар
Одсонн
Ньюкасл
4-3-3
Кристал Пэлас
4-2-3-1

История личных встреч

Ньюкасл
Кристал Пэлас

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

18 матчей

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
КЛ
2:3
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
Ч
2:0
Ч
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.18
Сен-Максимен Аллан 5 0.15
Гимараэс Бруно 3 0.09
Фрейзер Райан 2 0.06
Шёр Фабиан 2 0.06
Шелви Джонджо 2 0.06
Жоэлинтон 2 0.06
Триппьер Киран 2 0.06
Уиллок Джо 2 0.06
Манкильо Хави 1 0.03
Мёрфи Джейкоб 1 0.03
Лонгстафф Шон 1 0.03
Хендрик Джефф 1 0.03
Ласcеллс Джамал 1 0.03
Альмирон Мигель 1 0.03
Хэйден Айзак 1 0.03
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Бёрн Дэн 0 0
Крафт Эмиль 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 11 (4) 0.34
Галлахер Конор 8 0.25
Эдуар Одсонн 6 (1) 0.19
Бентеке Кристиан 4 0.13
Матета Жан-Филипп 4 0.13
Шлупп Джеффри 3 0.09
Олисе Майкл 2 0.06
Айю Джордан 2 0.06
Гехи Марк 2 0.06
Томкинс Джеймс 1 0.03
Андерсен Йоаким 0 0
Макартур Джеймс 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Хьюз Уилл 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шелви Джонджо 6 1
Жоэлинтон 7 0
Ритчи Мэтт 5 0
Крафт Эмиль 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Манкильо Хави 5 0
Хэйден Айзак 5 0
Уилсон Каллум 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Сен-Максимен Аллан 4 0
Мёрфи Джейкоб 4 0
Кларк Киран 2 1
Бёрн Дэн 3 0
Фрейзер Райан 3 0
Дамметт Пол 2 0
Альмирон Мигель 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Дубравка Мартин 1 0
Дарлоу Карл 1 0
Гейл Дуайт 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галлахер Конор 9 0
Уорд Джоэл 6 0
Заха Уилфрид 4 1
Гехи Марк 4 0
Бентеке Кристиан 3 0
Хьюз Уилл 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Олисе Майкл 3 0
Томкинс Джеймс 2 0
Макартур Джеймс 2 0
Гуаита Висенте 2 0
Куйяте Шейку 2 0
Эдуар Одсонн 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Эзе Эберечи 1 0
Митчелл Тайрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
19
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 5
18 Не забивали 23
6
25%
3
16%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
7
29%
29%
4
21%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
4
17%
4
21%
61-75
3
13%
4
21%
76-90

Пропущено

26
23
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
3
12%
2
9%
1-15
5
19%
4
17%
16-30
3
12%
8
35%
31-45
2
8%
2
9%
46-60
6
23%
2
9%
61-75
7
27%
5
22%
76-90

Забито

13
26
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
22 Не забивали 19
1
8%
3
12%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
6
46%
4
15%
31-45
2
15%
3
12%
46-60
3
23%
6
23%
61-75
0
0%
8
31%
76-90

Пропущено

29
16
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
5
17%
2
13%
16-30
5
17%
6
38%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
5
17%
2
13%
61-75
8
28%
4
25%
76-90

Забито

37
45
22 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 14
7 Не забивали 10
7
19%
6
13%
1-15
2
5%
3
7%
16-30
13
35%
8
18%
31-45
5
14%
6
13%
46-60
7
19%
10
22%
61-75
3
8%
12
27%
76-90

Пропущено

55
39
21 В 1-м тайме 24
34 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 21
3
5%
4
10%
1-15
10
18%
6
15%
16-30
8
15%
14
36%
31-45
8
15%
2
5%
46-60
11
20%
4
10%
61-75
15
27%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ньюкасл - Лестер 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Эвертон - Ньюкасл 1:0
Челси - Ньюкасл 1:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Челси - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0
Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 32 24 5 3 75 - 20 77
2. Ливерпуль Заявка 32 23 7 2 83 - 22 76
3. Челси Заявка 31 18 8 5 66 - 27 62
4. Тоттенхэм Заявка 32 18 3 11 56 - 38 57
5. Арсенал Заявка 32 18 3 11 49 - 39 57
6. Манчестер Юнайтед Заявка 33 15 9 9 52 - 48 54
7. Вест Хэм Заявка 33 15 7 11 52 - 43 52
8. Вулверхэмптон Заявка 32 15 4 13 33 - 28 49
9. Лестер Заявка 31 11 8 12 47 - 51 41
10. Ньюкасл Заявка 33 10 10 13 37 - 55 40
11. Брайтон Заявка 33 9 13 11 29 - 40 40
12. Саутгемптон Заявка 32 9 12 11 38 - 52 39
13. Брентфорд Заявка 33 11 6 16 41 - 49 39
14. Кристал Пэлас Заявка 32 8 13 11 43 - 41 37
15. Астон Вилла Заявка 31 11 3 17 42 - 46 36
16. Лидс Заявка 32 8 9 15 38 - 68 33
17. Эвертон Заявка 31 8 5 18 34 - 53 29
18. Бёрнли Заявка 31 4 13 14 26 - 45 25
19. Уотфорд Заявка 32 6 4 22 30 - 62 22
20. Норвич Заявка 32 5 6 21 22 - 66 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 16 13 3 0 43 - 7 42
2. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 45 - 12 38
3. Арсенал Заявка 16 10 2 4 25 - 14 32
4. Манчестер Юнайтед Заявка 17 9 4 4 28 - 21 31
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Лестер Заявка 15 8 3 4 26 - 20 27
8. Ньюкасл Заявка 17 7 6 4 24 - 26 27
9. Челси Заявка 15 7 5 3 31 - 18 26
10. Саутгемптон Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
11. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
12. Эвертон Заявка 16 7 2 7 21 - 20 23
13. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
14. Брентфорд Заявка 16 6 2 8 18 - 19 20
15. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Бёрнли Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 16 3 3 10 12 - 31 12
20. Уотфорд Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Вулверхэмптон Заявка 16 8 2 6 15 - 12 26
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 2 6 25 - 20 26
6. Брайтон Заявка 17 6 7 4 19 - 20 25
7. Арсенал Заявка 16 8 1 7 24 - 25 25
8. Манчестер Юнайтед Заявка 16 6 5 5 24 - 27 23
9. Вест Хэм Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
12. Лидс Заявка 16 4 4 8 20 - 38 16
13. Кристал Пэлас Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
14. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
15. Лестер Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
16. Саутгемптон Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
17. Ньюкасл Заявка 16 3 4 9 13 - 29 13
18. Бёрнли Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
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Где смотреть матч Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас онлайн

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