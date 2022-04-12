  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Челси
 
Позже

Стадион:
Арсенал

История личных встреч

Челси
Арсенал

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 14 ничьих 8 побед

41 матч

48.8%
17.1%
34.1%
20 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

41.5%
36.6%
21.9%
17 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.6%
43.9%
19.5%
15 побед 18 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ТМК
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
К
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ЛЕ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
МКЧ
1:1
КЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
С
1:1
ТМК
0:3
К
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
С
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
6:0
ПЛ
0:0
КЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:5
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:4
К
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 10 (1) 0.33
Хаверц Кай 7 0.23
Жоржиньо II 6 (6) 0.2
Джеймс Рис II 5 0.17
Лукаку Ромелу 5 0.17
Зиеш Хаким 4 0.13
Пулишич Кристиан 4 0.13
Вернер Тимо 3 0.1
Чалоба Трево 3 0.1
Чилуэлл Бен 3 0.1
Силва Тьяго 3 0.1
Рюдигер Антонио 3 0.1
Ковачич Матео 2 0.07
Канте Н'Голо 2 0.07
Алонсо Маркос 2 0.07
Хадсон-Одои Каллум 1 0.03
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 9 0.29
Смит-Роу Эмил 9 0.29
Эдегор Мартин 6 0.19
Мартинелли Габриэл 5 0.16
Ляказетт Александр 4 (2) 0.13
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.13
Габриэль дос Сантос 3 0.1
Парти Томас 2 0.06
Тирни Киран 1 0.03
Пепе Николя 1 0.03
Джака Гранит 0 0
Эльнени Мохамед 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Тавареш Нуну 0 0
Нкетиа Эдди 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алонсо Маркос 6 0
Рюдигер Антонио 6 0
Джеймс Рис II 4 1
Жоржиньо II 4 0
Ковачич Матео 4 0
Зиеш Хаким 3 0
Менди Эдуар 3 0
Силва Тьяго 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Чалоба Трево 2 0
Пулишич Кристиан 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Хаверц Кай 2 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Сарр Маланг 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 7 1
Габриэль дос Сантос 5 1
Парти Томас 6 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 5 0
Сака Букайо 5 0
Мартинелли Габриэл 2 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Седрик Соареш 3 0
Эдегор Мартин 3 0
Холдинг Роб 2 0
Уайт Бен 2 0
Мари Пабло 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Нкетиа Эдди 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
20
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 9
17 Не забивали 22
3
11%
4
20%
1-15
3
11%
7
35%
16-30
6
21%
3
15%
31-45
7
25%
2
10%
46-60
2
7%
1
5%
61-75
7
25%
3
15%
76-90

Пропущено

15
23
3 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
7%
3
13%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
5
33%
3
13%
46-60
3
20%
5
22%
61-75
4
27%
5
22%
76-90

Забито

36
24
18 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 11
16 Не забивали 18
5
14%
3
13%
1-15
8
22%
4
17%
16-30
5
14%
3
13%
31-45
8
22%
6
25%
46-60
4
11%
3
13%
61-75
6
17%
5
21%
76-90

Пропущено

8
15
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
38%
1
7%
31-45
2
25%
3
20%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
1
13%
5
33%
76-90

Забито

64
44
30 В 1-м тайме 24
34 Во 2-м тайме 20
24 Забивали первыми 20
3 Не забивали 9
8
13%
7
16%
1-15
11
17%
11
25%
16-30
11
17%
6
14%
31-45
15
23%
8
18%
46-60
6
9%
4
9%
61-75
13
20%
8
18%
76-90

Пропущено

23
38
6 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 18
1
4%
5
13%
1-15
2
9%
4
11%
16-30
3
13%
5
13%
31-45
7
30%
6
16%
46-60
5
22%
8
21%
61-75
5
22%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3
Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0
Арсенал
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Саутгемптон - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 1:2 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Астон Вилла - Арсенал 0:1
Арсенал - Ливерпуль 0:2 Арсенал - Лестер 2:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 31 23 5 3 72 - 20 74
2. Ливерпуль Заявка 31 22 7 2 79 - 22 73
3. Челси Заявка 30 18 8 4 64 - 23 62
4. Тоттенхэм Заявка 32 18 3 11 56 - 38 57
5. Манчестер Юнайтед Заявка 32 15 9 8 52 - 44 54
6. Арсенал Заявка 31 17 3 11 45 - 37 54
7. Вест Хэм Заявка 33 15 7 11 52 - 43 52
8. Вулверхэмптон Заявка 32 15 4 13 33 - 28 49
9. Брайтон Заявка 32 9 13 10 29 - 37 40
10. Лестер Заявка 30 11 7 12 46 - 50 40
11. Саутгемптон Заявка 32 9 12 11 38 - 52 39
12. Брентфорд Заявка 33 11 6 16 41 - 49 39
13. Ньюкасл Заявка 32 9 10 13 36 - 55 37
14. Кристал Пэлас Заявка 31 8 13 10 43 - 40 37
15. Астон Вилла Заявка 31 11 3 17 42 - 46 36
16. Лидс Заявка 32 8 9 15 38 - 68 33
17. Эвертон Заявка 30 8 4 18 33 - 52 28
18. Бёрнли Заявка 31 4 13 14 26 - 45 25
19. Уотфорд Заявка 32 6 4 22 30 - 62 22
20. Норвич Заявка 32 5 6 21 22 - 66 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 12 3 0 39 - 7 39
2. Манчестер Сити Заявка 15 11 2 2 42 - 12 35
3. Арсенал Заявка 16 10 2 4 25 - 14 32
4. Манчестер Юнайтед Заявка 17 9 4 4 28 - 21 31
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Лестер Заявка 15 8 3 4 26 - 20 27
8. Челси Заявка 14 7 5 2 29 - 14 26
9. Саутгемптон Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
10. Ньюкасл Заявка 16 6 6 4 23 - 26 24
11. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
12. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
13. Эвертон Заявка 15 7 1 7 20 - 19 22
14. Брентфорд Заявка 16 6 2 8 18 - 19 20
15. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Бёрнли Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 16 3 3 10 12 - 31 12
20. Уотфорд Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Вулверхэмптон Заявка 16 8 2 6 15 - 12 26
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 2 6 25 - 20 26
6. Брайтон Заявка 16 6 7 3 19 - 17 25
7. Манчестер Юнайтед Заявка 15 6 5 4 24 - 23 23
8. Арсенал Заявка 15 7 1 7 20 - 23 22
9. Вест Хэм Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
12. Лидс Заявка 16 4 4 8 20 - 38 16
13. Кристал Пэлас Заявка 15 3 6 6 18 - 23 15
14. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
15. Саутгемптон Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
16. Лестер Заявка 15 3 4 8 20 - 30 13
17. Ньюкасл Заявка 16 3 4 9 13 - 29 13
18. Бёрнли Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2022, осталось 1 день 9 часов 35 минут.

    Главный судья: Мосс Джонатан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 63
    Челси 93.7% (59)
    X 4.8% (3)
    Арсенал 1.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Арсенал
    1.92
    3.74
    4.65
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Челси - Арсенал онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Париматч



    Прогнозы на матч Челси - Арсенал

    Исход игры
    Челси
    93.7% (59)
    Ничья
    4.8% (3)
    Арсенал
    1.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.7% (46)
    Меньше
    19.3% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    84.21% (48)
    Нет
    15.79% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    61.9% (39)
    1:0 Челси
    11.1% (7)
    3:1 Челси
    6.3% (4)
    1:1 Ничья
    3.2% (2)
    2:0 Челси
    3.2% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     