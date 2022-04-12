Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
История личных встреч
Челси
Арсенал
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 14 ничьих 8 побед
41 матч
48.8%
17.1%
34.1%
20 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
41.5%
36.6%
21.9%
17 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.6%
43.9%
19.5%
15 побед 18 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маунт Мэйсон
|10 (1)
|0.33
|Хаверц Кай
|7
|0.23
|Жоржиньо II
|6 (6)
|0.2
|Джеймс Рис II
|5
|0.17
|Лукаку Ромелу
|5
|0.17
|Зиеш Хаким
|4
|0.13
|Пулишич Кристиан
|4
|0.13
|Вернер Тимо
|3
|0.1
|Чалоба Трево
|3
|0.1
|Чилуэлл Бен
|3
|0.1
|Силва Тьяго
|3
|0.1
|Рюдигер Антонио
|3
|0.1
|Ковачич Матео
|2
|0.07
|Канте Н'Голо
|2
|0.07
|Алонсо Маркос
|2
|0.07
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.03
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|9
|0.29
|Смит-Роу Эмил
|9
|0.29
|Эдегор Мартин
|6
|0.19
|Мартинелли Габриэл
|5
|0.16
|Ляказетт Александр
|4 (2)
|0.13
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0.13
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.1
|Парти Томас
|2
|0.06
|Тирни Киран
|1
|0.03
|Пепе Николя
|1
|0.03
|Джака Гранит
|0
|0
|Эльнени Мохамед
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|Тавареш Нуну
|0
|0
|Нкетиа Эдди
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алонсо Маркос
|6
|0
|Рюдигер Антонио
|6
|0
|Джеймс Рис II
|4
|1
|Жоржиньо II
|4
|0
|Ковачич Матео
|4
|0
|Зиеш Хаким
|3
|0
|Менди Эдуар
|3
|0
|Силва Тьяго
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Чалоба Трево
|2
|0
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Хаверц Кай
|2
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Сарр Маланг
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Гранит
|7
|1
|Габриэль дос Сантос
|5
|1
|Парти Томас
|6
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|5
|0
|Сака Букайо
|5
|0
|Мартинелли Габриэл
|2
|1
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|Седрик Соареш
|3
|0
|Эдегор Мартин
|3
|0
|Холдинг Роб
|2
|0
|Уайт Бен
|2
|0
|Мари Пабло
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
|Нкетиа Эдди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
20
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 9
17 Не забивали 22
3
11%
4
20%
1-15
3
11%
7
35%
16-30
6
21%
3
15%
31-45
7
25%
2
10%
46-60
2
7%
1
5%
61-75
7
25%
3
15%
76-90
Пропущено
15
23
3 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
7%
3
13%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
5
33%
3
13%
46-60
3
20%
5
22%
61-75
4
27%
5
22%
76-90
Забито
36
24
18 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 11
16 Не забивали 18
5
14%
3
13%
1-15
8
22%
4
17%
16-30
5
14%
3
13%
31-45
8
22%
6
25%
46-60
4
11%
3
13%
61-75
6
17%
5
21%
76-90
Пропущено
8
15
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
38%
1
7%
31-45
2
25%
3
20%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
1
13%
5
33%
76-90
Забито
64
44
30 В 1-м тайме 24
34 Во 2-м тайме 20
24 Забивали первыми 20
3 Не забивали 9
8
13%
7
16%
1-15
11
17%
11
25%
16-30
11
17%
6
14%
31-45
15
23%
8
18%
46-60
6
9%
4
9%
61-75
13
20%
8
18%
76-90
Пропущено
23
38
6 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 18
1
4%
5
13%
1-15
2
9%
4
11%
16-30
3
13%
5
13%
31-45
7
30%
6
16%
46-60
5
22%
8
21%
61-75
5
22%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3
Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0
Арсенал
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Саутгемптон - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 1:2 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Астон Вилла - Арсенал 0:1
Арсенал - Ливерпуль 0:2 Арсенал - Лестер 2:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|23
|5
|3
|72 - 20
|74
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|22
|7
|2
|79 - 22
|73
|3.
|Челси
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|64 - 23
|62
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|18
|3
|11
|56 - 38
|57
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|52 - 44
|54
|6.
|Арсенал
|Заявка
|31
|17
|3
|11
|45 - 37
|54
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|52 - 43
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|33 - 28
|49
|9.
|Брайтон
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|29 - 37
|40
|10.
|Лестер
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|46 - 50
|40
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|38 - 52
|39
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|41 - 49
|39
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|36 - 55
|37
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|8
|13
|10
|43 - 40
|37
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|31
|11
|3
|17
|42 - 46
|36
|16.
|Лидс
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|38 - 68
|33
|17.
|Эвертон
|Заявка
|30
|8
|4
|18
|33 - 52
|28
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|31
|4
|13
|14
|26 - 45
|25
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|6
|4
|22
|30 - 62
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|32
|5
|6
|21
|22 - 66
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|39 - 7
|39
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|42 - 12
|35
|3.
|Арсенал
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|25 - 14
|32
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 21
|31
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|31 - 18
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Лестер
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 20
|27
|8.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 14
|26
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 26
|24
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 17
|22
|13.
|Эвертон
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|20 - 19
|22
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|18 - 19
|20
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|16.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 31
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 39
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 9
|36
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|40 - 15
|34
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|15 - 12
|26
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 20
|26
|6.
|Брайтон
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|19 - 17
|25
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 23
|23
|8.
|Арсенал
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|20 - 23
|22
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 30
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|18 - 21
|18
|12.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 38
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 23
|15
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 23
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 32
|14
|16.
|Лестер
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 30
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 29
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|13 - 25
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 35
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 33
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Челси - Арсенал
Исход игры
Челси
93.7% (59)
Ничья
4.8% (3)
Арсенал
1.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
80.7% (46)
Меньше
19.3% (11)
Обе команды забьют
Да
84.21% (48)
Нет
15.79% (9)
Популярный счёт
2:1 Челси
61.9% (39)
1:0 Челси
11.1% (7)
3:1 Челси
6.3% (4)
1:1 Ничья
3.2% (2)
2:0 Челси
3.2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!