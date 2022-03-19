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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
РБ Лейпциг
 
Позже

Стадион:
Унион Берлин
Прогнозы 60
РБ Лейпциг 100% (60)
X 0% (0)
Унион Берлин 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Унион Берлин
1.48
4.85
8.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

РБ Лейпциг
Унион Берлин

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

Б
2:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
3:1
Б
0:4
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
3:2
Б2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 3 0.75
Собослаи Доминик 2 0.5
Поульсен Юссуф 1 0.25
Андре Силва 1 0.25
Ольмо Дани 1 0.25
Орбан Вилли 1 0.25
Лаймер Конрад 1 0.25
Айдара Амаду 1 0.25
Клостерманн Лукас 0 0
Гвардиол Йошко 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фогльзаммер Андреас 2 0.5
Бехренс Кевин 2 0.5
Крузе Макс 1 0.25
Кнохе Робин 1 0.25
Авонийи Тайво 1 0.25
Бекер Шеральдо 1 0.25
Ощипка Бастиан 0 0
Прёмель Гриша 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симакан Мохамед 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекер Шеральдо 2 0
Хедира Рани 1 0
Гисельман Нико 1 0
Озтунали Левин 1 0
Еккель Пауль 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
2
29%
91-120

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
9%
1
11%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
0
0%
2
22%
91-120

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1
Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Герта - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Кёльн 1:0 Бавария - Унион Берлин 4:0
Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Арминия - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Унион Берлин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2022, осталось 1 день 9 часов 34 минуты.



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    • Прогнозы 60
    РБ Лейпциг 100% (60)
    X 0% (0)
    Унион Берлин 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Унион Берлин
    1.48
    4.85
    8.30
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Унион Берлин

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    100% (60)
    Ничья
    0% (0)
    Унион Берлин
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.63% (34)
    Меньше
    42.37% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    55.93% (33)
    Нет
    44.07% (26)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    36.7% (22)
    2:0 РБ Лейпциг
    31.7% (19)
    3:1 РБ Лейпциг
    15% (9)
    1:0 РБ Лейпциг
    10% (6)
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