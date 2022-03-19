Германия: Кубок 2021-2022
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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
История личных встреч
РБ Лейпциг
Унион Берлин
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|3
|0.75
|Собослаи Доминик
|2
|0.5
|Поульсен Юссуф
|1
|0.25
|Андре Силва
|1
|0.25
|Ольмо Дани
|1
|0.25
|Орбан Вилли
|1
|0.25
|Лаймер Конрад
|1
|0.25
|Айдара Амаду
|1
|0.25
|Клостерманн Лукас
|0
|0
|Гвардиол Йошко
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0.5
|Бехренс Кевин
|2
|0.5
|Крузе Макс
|1
|0.25
|Кнохе Робин
|1
|0.25
|Авонийи Тайво
|1
|0.25
|Бекер Шеральдо
|1
|0.25
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|Прёмель Гриша
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симакан Мохамед
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекер Шеральдо
|2
|0
|Хедира Рани
|1
|0
|Гисельман Нико
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Еккель Пауль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
2
29%
91-120
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
9%
1
11%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
0
0%
2
22%
91-120
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1
Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Герта - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Кёльн 1:0 Бавария - Унион Берлин 4:0
Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Арминия - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Унион Берлин
Исход игры
РБ Лейпциг
100% (60)
Ничья
0% (0)
Унион Берлин
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.63% (34)
Меньше
42.37% (25)
Обе команды забьют
Да
55.93% (33)
Нет
44.07% (26)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
36.7% (22)
2:0 РБ Лейпциг
31.7% (19)
3:1 РБ Лейпциг
15% (9)
1:0 РБ Лейпциг
10% (6)
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