Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Гудисон Парк
История личных встреч
Эвертон
Лестер
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
62.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
17 матчей
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ришарлисон
|6 (2)
|0.2
|Грэй Демарай
|5
|0.17
|Гордон Энтони
|4
|0.13
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.1
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.1
|Дукуре Абдулай
|2
|0.07
|Кин Майкл
|2
|0.07
|Айуоби Алекс
|2
|0.07
|Коулмэн Шеймус
|1
|0.03
|Рондон Саломон
|1
|0.03
|Дэвис Том
|1
|0.03
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.03
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.03
|Аллан Маркес
|0
|0
|Гомеш Андре
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|10
|0.33
|Мэддисон Джеймс
|8
|0.27
|Тилеманс Юри
|6 (2)
|0.2
|Лукман Адемола
|6
|0.2
|Дака Пэтсон
|4
|0.13
|Барнс Харви
|3
|0.1
|Ихеаначо Келечи
|3
|0.1
|Рикарду Перейра II
|1
|0.03
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0.03
|Эванс Джонни
|1
|0.03
|Олбрайтон Марк
|1
|0.03
|Кастань Тимоти
|1
|0.03
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.03
|Перес Айосе
|0
|0
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|Томас Люк
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Маркес
|6
|1
|Холгейт Мэйсон
|5
|1
|Ришарлисон
|6
|0
|Годфри Бен
|6
|0
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Кин Майкл
|2
|1
|Кенни Джонджо
|2
|1
|Таунсенд Андрос
|3
|0
|Гомеш Андре
|3
|0
|Грэй Демарай
|3
|0
|Гордон Энтони
|3
|0
|Коулмэн Шеймус
|2
|0
|Рондон Саломон
|2
|0
|Пикфорд Джордан
|2
|0
|Мина Йерри
|2
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0
|Делф Фабиан
|1
|0
|Айуоби Алекс
|1
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёюнджю Чаглар
|5
|0
|Ндиди Уилфред
|4
|0
|Рикарду Перейра II
|3
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|Вестергор Янник
|2
|0
|Варди Джейми
|2
|0
|Амарти Даниэль
|2
|0
|Тилеманс Юри
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Менди Нампалис
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Ихеаначо Келечи
|1
|0
|Томас Люк
|1
|0
|Чодури Хамза
|1
|0
|Дака Пэтсон
|1
|0
|Фофана Уэсли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
20
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
2
10%
3
15%
1-15
3
15%
3
15%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
3
15%
3
15%
46-60
3
15%
5
25%
61-75
8
40%
3
15%
76-90
Пропущено
19
30
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
3
16%
5
17%
1-15
3
16%
6
20%
16-30
2
11%
4
13%
31-45
2
11%
5
17%
46-60
3
16%
5
17%
61-75
6
32%
5
17%
76-90
Забито
16
27
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
18 Не забивали 18
1
6%
1
4%
1-15
3
19%
3
11%
16-30
3
19%
10
37%
31-45
4
25%
4
15%
46-60
5
31%
2
7%
61-75
0
0%
7
26%
76-90
Пропущено
30
19
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
1
3%
3
16%
1-15
4
13%
4
21%
16-30
8
27%
2
11%
31-45
7
23%
0
0%
46-60
5
17%
4
21%
61-75
5
17%
6
32%
76-90
Забито
36
47
13 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 17
8 Не забивали 5
3
8%
4
9%
1-15
6
17%
6
13%
16-30
4
11%
13
28%
31-45
7
19%
7
15%
46-60
8
22%
7
15%
61-75
8
22%
10
21%
76-90
Пропущено
49
49
21 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 25
20 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 25
4
8%
8
16%
1-15
7
14%
10
20%
16-30
10
20%
6
12%
31-45
9
18%
5
10%
46-60
8
16%
9
18%
61-75
11
22%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0
Эвертон - Ньюкасл 1:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Эвертон - Борэм Вуд 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1
Лестер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ньюкасл - Лестер 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - ПСВ 0:0
Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Лестер - Брентфорд 2:1 Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|23
|5
|3
|72 - 20
|74
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|22
|7
|2
|79 - 22
|73
|3.
|Челси
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|64 - 23
|62
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|18
|3
|11
|56 - 38
|57
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|52 - 44
|54
|6.
|Арсенал
|Заявка
|31
|17
|3
|11
|45 - 37
|54
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|52 - 43
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|33 - 28
|49
|9.
|Брайтон
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|29 - 37
|40
|10.
|Лестер
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|46 - 50
|40
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|38 - 52
|39
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|41 - 49
|39
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|36 - 55
|37
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|8
|13
|10
|43 - 40
|37
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|31
|11
|3
|17
|42 - 46
|36
|16.
|Лидс
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|38 - 68
|33
|17.
|Эвертон
|Заявка
|30
|8
|4
|18
|33 - 52
|28
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|31
|4
|13
|14
|26 - 45
|25
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|6
|4
|22
|30 - 62
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|32
|5
|6
|21
|22 - 66
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|39 - 7
|39
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|42 - 12
|35
|3.
|Арсенал
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|25 - 14
|32
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 21
|31
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|31 - 18
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Лестер
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 20
|27
|8.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 14
|26
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 26
|24
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 17
|22
|13.
|Эвертон
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|20 - 19
|22
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|18 - 19
|20
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|16.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 31
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 39
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 9
|36
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|40 - 15
|34
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|15 - 12
|26
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 20
|26
|6.
|Брайтон
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|19 - 17
|25
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 23
|23
|8.
|Арсенал
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|20 - 23
|22
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 30
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|18 - 21
|18
|12.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 38
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 23
|15
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 23
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 32
|14
|16.
|Лестер
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 30
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 29
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|13 - 25
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 35
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 33
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Эвертон - Лестер
Исход игры
Эвертон
16.9% (10)
Ничья
49.2% (29)
Лестер
33.9% (20)
Тотал 2.5
Больше
39.66% (23)
Меньше
60.34% (35)
Обе команды забьют
Да
82.76% (48)
Нет
17.24% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.4% (25)
1:2 Лестер
23.7% (14)
2:1 Эвертон
10.2% (6)
0:1 Лестер
8.5% (5)
1:0 Эвертон
5.1% (3)
2:2 Ничья
3.4% (2)
0:0 Ничья
3.4% (2)
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