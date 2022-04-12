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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Эвертон
 
Позже

Стадион:
Лестер
Прогнозы 59
Эвертон 16.9% (10)
X 49.2% (29)
Лестер 33.9% (20)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Лестер
2.40
3.62
3.17
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Эвертон
Лестер

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
62.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

17 матчей

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
КЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
К
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ришарлисон 6 (2) 0.2
Грэй Демарай 5 0.17
Гордон Энтони 4 0.13
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.1
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.1
Дукуре Абдулай 2 0.07
Кин Майкл 2 0.07
Айуоби Алекс 2 0.07
Коулмэн Шеймус 1 0.03
Рондон Саломон 1 0.03
Дэвис Том 1 0.03
Холгейт Мэйсон 1 0.03
Брэнтуэйт Джерред 1 0.03
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0
Кенни Джонджо 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 10 0.33
Мэддисон Джеймс 8 0.27
Тилеманс Юри 6 (2) 0.2
Лукман Адемола 6 0.2
Дака Пэтсон 4 0.13
Барнс Харви 3 0.1
Ихеаначо Келечи 3 0.1
Рикарду Перейра II 1 0.03
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.03
Эванс Джонни 1 0.03
Олбрайтон Марк 1 0.03
Кастань Тимоти 1 0.03
Сёюнджю Чаглар 1 0.03
Перес Айосе 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Маркес 6 1
Холгейт Мэйсон 5 1
Ришарлисон 6 0
Годфри Бен 6 0
Дукуре Абдулай 4 0
Динь Люка 4 0
Кин Майкл 2 1
Кенни Джонджо 2 1
Таунсенд Андрос 3 0
Гомеш Андре 3 0
Грэй Демарай 3 0
Гордон Энтони 3 0
Коулмэн Шеймус 2 0
Рондон Саломон 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Мина Йерри 2 0
Калверт-Льюин Доминик 2 0
Делф Фабиан 1 0
Айуоби Алекс 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Алли Деле 1 0
Доббин Льюис 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 5 0
Ндиди Уилфред 4 0
Рикарду Перейра II 3 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 3 0
Эванс Джонни 2 0
Олбрайтон Марк 2 0
Вестергор Янник 2 0
Варди Джейми 2 0
Амарти Даниэль 2 0
Тилеманс Юри 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Лукман Адемола 2 0
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Бертранд Райан 1 0
Менди Нампалис 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Ихеаначо Келечи 1 0
Томас Люк 1 0
Чодури Хамза 1 0
Дака Пэтсон 1 0
Фофана Уэсли 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
20
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
2
10%
3
15%
1-15
3
15%
3
15%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
3
15%
3
15%
46-60
3
15%
5
25%
61-75
8
40%
3
15%
76-90

Пропущено

19
30
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
3
16%
5
17%
1-15
3
16%
6
20%
16-30
2
11%
4
13%
31-45
2
11%
5
17%
46-60
3
16%
5
17%
61-75
6
32%
5
17%
76-90

Забито

16
27
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
18 Не забивали 18
1
6%
1
4%
1-15
3
19%
3
11%
16-30
3
19%
10
37%
31-45
4
25%
4
15%
46-60
5
31%
2
7%
61-75
0
0%
7
26%
76-90

Пропущено

30
19
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
1
3%
3
16%
1-15
4
13%
4
21%
16-30
8
27%
2
11%
31-45
7
23%
0
0%
46-60
5
17%
4
21%
61-75
5
17%
6
32%
76-90

Забито

36
47
13 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 17
8 Не забивали 5
3
8%
4
9%
1-15
6
17%
6
13%
16-30
4
11%
13
28%
31-45
7
19%
7
15%
46-60
8
22%
7
15%
61-75
8
22%
10
21%
76-90

Пропущено

49
49
21 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 25
20 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 25
4
8%
8
16%
1-15
7
14%
10
20%
16-30
10
20%
6
12%
31-45
9
18%
5
10%
46-60
8
16%
9
18%
61-75
11
22%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0
Эвертон - Ньюкасл 1:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Эвертон - Борэм Вуд 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1
Лестер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ньюкасл - Лестер 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - ПСВ 0:0
Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Лестер - Брентфорд 2:1 Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 31 23 5 3 72 - 20 74
2. Ливерпуль Заявка 31 22 7 2 79 - 22 73
3. Челси Заявка 30 18 8 4 64 - 23 62
4. Тоттенхэм Заявка 32 18 3 11 56 - 38 57
5. Манчестер Юнайтед Заявка 32 15 9 8 52 - 44 54
6. Арсенал Заявка 31 17 3 11 45 - 37 54
7. Вест Хэм Заявка 33 15 7 11 52 - 43 52
8. Вулверхэмптон Заявка 32 15 4 13 33 - 28 49
9. Брайтон Заявка 32 9 13 10 29 - 37 40
10. Лестер Заявка 30 11 7 12 46 - 50 40
11. Саутгемптон Заявка 32 9 12 11 38 - 52 39
12. Брентфорд Заявка 33 11 6 16 41 - 49 39
13. Ньюкасл Заявка 32 9 10 13 36 - 55 37
14. Кристал Пэлас Заявка 31 8 13 10 43 - 40 37
15. Астон Вилла Заявка 31 11 3 17 42 - 46 36
16. Лидс Заявка 32 8 9 15 38 - 68 33
17. Эвертон Заявка 30 8 4 18 33 - 52 28
18. Бёрнли Заявка 31 4 13 14 26 - 45 25
19. Уотфорд Заявка 32 6 4 22 30 - 62 22
20. Норвич Заявка 32 5 6 21 22 - 66 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 12 3 0 39 - 7 39
2. Манчестер Сити Заявка 15 11 2 2 42 - 12 35
3. Арсенал Заявка 16 10 2 4 25 - 14 32
4. Манчестер Юнайтед Заявка 17 9 4 4 28 - 21 31
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Лестер Заявка 15 8 3 4 26 - 20 27
8. Челси Заявка 14 7 5 2 29 - 14 26
9. Саутгемптон Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
10. Ньюкасл Заявка 16 6 6 4 23 - 26 24
11. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
12. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
13. Эвертон Заявка 15 7 1 7 20 - 19 22
14. Брентфорд Заявка 16 6 2 8 18 - 19 20
15. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Бёрнли Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 16 3 3 10 12 - 31 12
20. Уотфорд Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Вулверхэмптон Заявка 16 8 2 6 15 - 12 26
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 2 6 25 - 20 26
6. Брайтон Заявка 16 6 7 3 19 - 17 25
7. Манчестер Юнайтед Заявка 15 6 5 4 24 - 23 23
8. Арсенал Заявка 15 7 1 7 20 - 23 22
9. Вест Хэм Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
12. Лидс Заявка 16 4 4 8 20 - 38 16
13. Кристал Пэлас Заявка 15 3 6 6 18 - 23 15
14. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
15. Саутгемптон Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
16. Лестер Заявка 15 3 4 8 20 - 30 13
17. Ньюкасл Заявка 16 3 4 9 13 - 29 13
18. Бёрнли Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2022, осталось 1 день 9 часов 34 минуты.

    Главный судья: Кут Дэвид

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Эвертон 16.9% (10)
    X 49.2% (29)
    Лестер 33.9% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Лестер
    2.40
    3.62
    3.17
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Эвертон - Лестер онлайн

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    Прогнозы на матч Эвертон - Лестер

    Исход игры
    Эвертон
    16.9% (10)
    Ничья
    49.2% (29)
    Лестер
    33.9% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.66% (23)
    Меньше
    60.34% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    82.76% (48)
    Нет
    17.24% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.4% (25)
    1:2 Лестер
    23.7% (14)
    2:1 Эвертон
    10.2% (6)
    0:1 Лестер
    8.5% (5)
    1:0 Эвертон
    5.1% (3)
    2:2 Ничья
    3.4% (2)
    0:0 Ничья
    3.4% (2)
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