Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Этихад Стэдиум
История личных встреч
Манчестер Сити
Брайтон
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Брёйне Кевин
|11
|0.35
|Марез Рияд
|10 (4)
|0.32
|Стерлинг Рахим
|10 (2)
|0.32
|Силва Бернарду
|7
|0.23
|Фоден Фил
|7
|0.23
|Гюндоган Илкай
|6
|0.19
|Жезус Габриэль
|3
|0.1
|Родри Эрнандес
|3
|0.1
|Лапорт Эмерик
|3
|0.1
|Диаш Рубен
|2
|0.06
|Грилиш Джек
|2
|0.06
|Торрес Ферран
|2
|0.06
|Канселу Жоау
|1
|0.03
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0.03
|Стоунс Джон
|1
|0.03
|Аке Натан
|1
|0.03
|Уокер Кайл
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мопе Нил
|8 (1)
|0.25
|Троссар Леандро
|6 (1)
|0.19
|Макаллистер Алексис
|4 (1)
|0.13
|Уэлбек Данни
|3
|0.09
|Мвепу Энок
|2
|0.06
|Уэбстер Адам
|2
|0.06
|Даффи Шейн
|1
|0.03
|Бёрн Дэн
|1
|0.03
|Данк Льюис
|1
|0.03
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Модер Якуб
|0
|0
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Биссума Ив
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лапорт Эмерик
|5
|1
|Силва Бернарду
|6
|0
|Родри Эрнандес
|5
|0
|Канселу Жоау
|5
|0
|Диаш Рубен
|5
|0
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|Грилиш Джек
|2
|0
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|10
|0
|Даффи Шейн
|7
|0
|Вельтман Йоел
|6
|0
|Мопе Нил
|6
|0
|Санчес Роберт
|3
|1
|Лаллана Адам
|4
|0
|Уэбстер Адам
|4
|0
|Бёрн Дэн
|4
|0
|Кукурелья Марк
|4
|0
|Данк Льюис
|2
|1
|Макаллистер Алексис
|3
|0
|Лемпти Тарик
|3
|0
|Троссар Леандро
|2
|0
|Мвепу Энок
|2
|0
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
|Кайседо Мойсес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
41
19
20 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
9
22%
1
5%
1-15
4
10%
2
11%
16-30
7
17%
2
11%
31-45
3
7%
1
5%
46-60
10
24%
4
21%
61-75
8
20%
9
47%
76-90
Пропущено
13
17
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
4
31%
5
29%
29%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
4
31%
3
18%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
5
29%
29%
76-90
Забито
29
9
14 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 4
17 Не забивали 26
4
14%
1
11%
1-15
5
17%
1
11%
16-30
5
17%
4
44%
31-45
3
10%
2
22%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
6
21%
1
11%
76-90
Пропущено
9
21
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
22%
1
5%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
1
11%
5
24%
31-45
3
33%
2
10%
46-60
1
11%
6
29%
61-75
2
22%
2
10%
76-90
Забито
70
28
34 В 1-м тайме 11
36 Во 2-м тайме 17
21 Забивали первыми 9
4 Не забивали 13
13
19%
2
7%
1-15
9
13%
3
11%
16-30
12
17%
6
21%
31-45
6
9%
3
11%
46-60
16
23%
4
14%
61-75
14
20%
10
36%
76-90
Пропущено
22
38
8 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 19
15 Не пропускали 23
6
27%
6
16%
1-15
1
5%
8
21%
16-30
1
5%
6
16%
31-45
7
32%
5
13%
46-60
2
9%
6
16%
61-75
5
23%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0
Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2
Брайтон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Арсенал - Брайтон 1:2 Брайтон - Норвич 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:2
Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Брайтон - Бёрнли 0:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Уотфорд - Брайтон 0:2 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|23
|5
|3
|72 - 20
|74
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|22
|7
|2
|79 - 22
|73
|3.
|Челси
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|64 - 23
|62
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|18
|3
|11
|56 - 38
|57
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|52 - 44
|54
|6.
|Арсенал
|Заявка
|31
|17
|3
|11
|45 - 37
|54
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|52 - 43
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|33 - 28
|49
|9.
|Брайтон
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|29 - 37
|40
|10.
|Лестер
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|46 - 50
|40
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|38 - 52
|39
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|41 - 49
|39
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|36 - 55
|37
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|8
|13
|10
|43 - 40
|37
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|31
|11
|3
|17
|42 - 46
|36
|16.
|Лидс
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|38 - 68
|33
|17.
|Эвертон
|Заявка
|30
|8
|4
|18
|33 - 52
|28
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|31
|4
|13
|14
|26 - 45
|25
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|6
|4
|22
|30 - 62
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|32
|5
|6
|21
|22 - 66
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|39 - 7
|39
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|42 - 12
|35
|3.
|Арсенал
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|25 - 14
|32
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 21
|31
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|31 - 18
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Лестер
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 20
|27
|8.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 14
|26
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 26
|24
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 17
|22
|13.
|Эвертон
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|20 - 19
|22
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|18 - 19
|20
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|16.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 31
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 39
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 9
|36
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|40 - 15
|34
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|15 - 12
|26
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 20
|26
|6.
|Брайтон
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|19 - 17
|25
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 23
|23
|8.
|Арсенал
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|20 - 23
|22
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 30
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|18 - 21
|18
|12.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 38
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 23
|15
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 23
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 32
|14
|16.
|Лестер
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 30
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 29
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|13 - 25
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 35
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 33
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Брайтон
Исход игры
Манчестер Сити
100% (59)
Ничья
0% (0)
Брайтон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.12% (28)
Меньше
50.88% (29)
Обе команды забьют
Да
24.56% (14)
Нет
75.44% (43)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
47.5% (28)
3:0 Манчестер Сити
18.6% (11)
3:1 Манчестер Сити
15.3% (9)
2:1 Манчестер Сити
8.5% (5)
4:0 Манчестер Сити
5.1% (3)
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