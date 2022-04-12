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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
Брайтон

История личных встреч

Манчестер Сити
Брайтон

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:5
ПЛ
4:0
ПЛ
1:4
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
КC
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Брёйне Кевин 11 0.35
Марез Рияд 10 (4) 0.32
Стерлинг Рахим 10 (2) 0.32
Силва Бернарду 7 0.23
Фоден Фил 7 0.23
Гюндоган Илкай 6 0.19
Жезус Габриэль 3 0.1
Родри Эрнандес 3 0.1
Лапорт Эмерик 3 0.1
Диаш Рубен 2 0.06
Грилиш Джек 2 0.06
Торрес Ферран 2 0.06
Канселу Жоау 1 0.03
Фернандиньо Фернандо 1 0.03
Стоунс Джон 1 0.03
Аке Натан 1 0.03
Уокер Кайл 0 0
Зинченко Александр 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 8 (1) 0.25
Троссар Леандро 6 (1) 0.19
Макаллистер Алексис 4 (1) 0.13
Уэлбек Данни 3 0.09
Мвепу Энок 2 0.06
Уэбстер Адам 2 0.06
Даффи Шейн 1 0.03
Бёрн Дэн 1 0.03
Данк Льюис 1 0.03
Гросс Паскаль 0 0
Модер Якуб 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Биссума Ив 0 0
Кайседо Мойсес 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 5 1
Силва Бернарду 6 0
Родри Эрнандес 5 0
Канселу Жоау 5 0
Диаш Рубен 5 0
Эдерсон Мораес 3 0
Грилиш Джек 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Фоден Фил 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 10 0
Даффи Шейн 7 0
Вельтман Йоел 6 0
Мопе Нил 6 0
Санчес Роберт 3 1
Лаллана Адам 4 0
Уэбстер Адам 4 0
Бёрн Дэн 4 0
Кукурелья Марк 4 0
Данк Льюис 2 1
Макаллистер Алексис 3 0
Лемпти Тарик 3 0
Троссар Леандро 2 0
Мвепу Энок 2 0
Гросс Паскаль 1 0
Марч Соломон 1 0
Модер Якуб 1 0
Кайседо Мойсес 1 0

Голы по времени матча

Забито

41
19
20 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
9
22%
1
5%
1-15
4
10%
2
11%
16-30
7
17%
2
11%
31-45
3
7%
1
5%
46-60
10
24%
4
21%
61-75
8
20%
9
47%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
4
31%
5
29%
29%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
4
31%
3
18%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
5
29%
29%
76-90

Забито

29
9
14 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 4
17 Не забивали 26
4
14%
1
11%
1-15
5
17%
1
11%
16-30
5
17%
4
44%
31-45
3
10%
2
22%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
6
21%
1
11%
76-90

Пропущено

9
21
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
22%
1
5%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
1
11%
5
24%
31-45
3
33%
2
10%
46-60
1
11%
6
29%
61-75
2
22%
2
10%
76-90

Забито

70
28
34 В 1-м тайме 11
36 Во 2-м тайме 17
21 Забивали первыми 9
4 Не забивали 13
13
19%
2
7%
1-15
9
13%
3
11%
16-30
12
17%
6
21%
31-45
6
9%
3
11%
46-60
16
23%
4
14%
61-75
14
20%
10
36%
76-90

Пропущено

22
38
8 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 19
15 Не пропускали 23
6
27%
6
16%
1-15
1
5%
8
21%
16-30
1
5%
6
16%
31-45
7
32%
5
13%
46-60
2
9%
6
16%
61-75
5
23%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0
Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2
Брайтон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Арсенал - Брайтон 1:2 Брайтон - Норвич 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:2
Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Брайтон - Бёрнли 0:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Уотфорд - Брайтон 0:2 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 31 23 5 3 72 - 20 74
2. Ливерпуль Заявка 31 22 7 2 79 - 22 73
3. Челси Заявка 30 18 8 4 64 - 23 62
4. Тоттенхэм Заявка 32 18 3 11 56 - 38 57
5. Манчестер Юнайтед Заявка 32 15 9 8 52 - 44 54
6. Арсенал Заявка 31 17 3 11 45 - 37 54
7. Вест Хэм Заявка 33 15 7 11 52 - 43 52
8. Вулверхэмптон Заявка 32 15 4 13 33 - 28 49
9. Брайтон Заявка 32 9 13 10 29 - 37 40
10. Лестер Заявка 30 11 7 12 46 - 50 40
11. Саутгемптон Заявка 32 9 12 11 38 - 52 39
12. Брентфорд Заявка 33 11 6 16 41 - 49 39
13. Ньюкасл Заявка 32 9 10 13 36 - 55 37
14. Кристал Пэлас Заявка 31 8 13 10 43 - 40 37
15. Астон Вилла Заявка 31 11 3 17 42 - 46 36
16. Лидс Заявка 32 8 9 15 38 - 68 33
17. Эвертон Заявка 30 8 4 18 33 - 52 28
18. Бёрнли Заявка 31 4 13 14 26 - 45 25
19. Уотфорд Заявка 32 6 4 22 30 - 62 22
20. Норвич Заявка 32 5 6 21 22 - 66 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 12 3 0 39 - 7 39
2. Манчестер Сити Заявка 15 11 2 2 42 - 12 35
3. Арсенал Заявка 16 10 2 4 25 - 14 32
4. Манчестер Юнайтед Заявка 17 9 4 4 28 - 21 31
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Лестер Заявка 15 8 3 4 26 - 20 27
8. Челси Заявка 14 7 5 2 29 - 14 26
9. Саутгемптон Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
10. Ньюкасл Заявка 16 6 6 4 23 - 26 24
11. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
12. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
13. Эвертон Заявка 15 7 1 7 20 - 19 22
14. Брентфорд Заявка 16 6 2 8 18 - 19 20
15. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Бёрнли Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 16 3 3 10 12 - 31 12
20. Уотфорд Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Вулверхэмптон Заявка 16 8 2 6 15 - 12 26
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 2 6 25 - 20 26
6. Брайтон Заявка 16 6 7 3 19 - 17 25
7. Манчестер Юнайтед Заявка 15 6 5 4 24 - 23 23
8. Арсенал Заявка 15 7 1 7 20 - 23 22
9. Вест Хэм Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
12. Лидс Заявка 16 4 4 8 20 - 38 16
13. Кристал Пэлас Заявка 15 3 6 6 18 - 23 15
14. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
15. Саутгемптон Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
16. Лестер Заявка 15 3 4 8 20 - 30 13
17. Ньюкасл Заявка 16 3 4 9 13 - 29 13
18. Бёрнли Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2022, осталось 1 день 9 часов 49 минут.

    Главный судья: Дин Майк

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Манчестер Сити 100% (59)
    X 0% (0)
    Брайтон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Брайтон
    1.23
    7.07
    18.92
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Брайтон онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Брайтон

    Исход игры
    Манчестер Сити
    100% (59)
    Ничья
    0% (0)
    Брайтон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.12% (28)
    Меньше
    50.88% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    24.56% (14)
    Нет
    75.44% (43)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    47.5% (28)
    3:0 Манчестер Сити
    18.6% (11)
    3:1 Манчестер Сити
    15.3% (9)
    2:1 Манчестер Сити
    8.5% (5)
    4:0 Манчестер Сити
    5.1% (3)
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