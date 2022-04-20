Аргентина: Лига професиональ 2022
2:3
Конец матча
0:1
8' ГолJavier Correa
1:1
13' ГолNicolas Castro1
1:2
40' ПенальтиMatias Rojas II
44' Желтая карточкаCarlos Quintana
55' Желтая карточкаLucas Kruspzky
1:3
56' ГолJavier Correa
58' Желтая карточкаFranco Leys
2:3
90' ГолAxel Rodriguez
90' Красная карточкаОрбан Лукас
90' Желтая карточкаMatias Mansilla
90' Желтая карточкаGaston Gomez
Ход матча
8'
0:1
13'
40'
1:2
44'
55'
56'
1:3
58'
90'
2:3
90'
90'
90'
22
Raul
Lozano
32
Franco
Leys
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Raul LozanoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Franco LeysПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
66 Охеда СерхиоЗащитник
-
19 Mauro OrtizПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
14 Maico Quiroz
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Патронато Парана
Расинг Авельянеда
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Патронато Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Лукас
|3 (2)
|0.27
|Nicolas Castro1
|2
|0.18
|Axel Rodriguez
|1
|0.09
|Мосевич Леонель
|1
|0.09
|Gabriel Gudino
|0
|0
|Jonathan Herrera1
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|6
|0.55
|Javier Correa
|4
|0.36
|Ауче Габриэль
|3
|0.27
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0.18
|Кардона Эдвин
|2 (2)
|0.18
|Carlos Alcaraz
|2
|0.18
|Мура Факундо
|1
|0.09
|Чанкалай Томас
|1 (1)
|0.09
|Мартинес Маурисио
|1
|0.09
|Matias Rojas II
|1 (1)
|0.09
|Nery Dominguez
|0
|0
|Fabricio Dominguez
|0
|0
Карточки
Патронато Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мосевич Леонель
|4
|0
|Juan Guasone
|2
|1
|Gabriel Gudino
|3
|0
|Nicolas Castro1
|3
|0
|Sebastian Medina
|3
|0
|Барриос Лукас
|2
|0
|Carlos Quintana
|2
|0
|Facundo Cobos
|2
|0
|Matias Mansilla
|2
|0
|Lucas Kruspzky
|1
|0
|Fabio Vazquez
|1
|0
|Franco Leys
|1
|0
|Lautaro Geminiani
|1
|0
|Raul Lozano
|1
|0
|Tiago Banega
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Alcaraz
|4
|0
|Gonzalo Piovi
|3
|0
|Enzo Copetti
|3
|0
|Инсуа Эмилиано
|2
|0
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|Кардона Эдвин
|2
|0
|Javier Correa
|2
|0
|Matias Rojas II
|2
|0
|Чанкалай Томас
|2
|0
|Орбан Лукас
|0
|1
|Сигали Леонардо
|1
|0
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|Gaston Gomez
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Морено Анибал
|1
|0
|Мура Факундо
|1
|0
|Juan Caceres
|1
|0
|Fernando Prado
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
14
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 5
2
50%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
50%
4
29%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
11
1
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
100%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
7
23
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 8
7 Не забивали 1
2
29%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
29%
2
9%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
1
14%
4
17%
61-75
2
29%
7
30%
76-90
Пропущено
18
8
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
4
22%
1
13%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
2
11%
3
38%
31-45
5
28%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
28%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Патронато Парана
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Альдосиви - Патронато Парана 3:1
Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Уракан - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Ланус 3:2 Ривер Плейт - Патронато Парана 5:0 Патронато Парана - Колон 2:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1
Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|11
|8
|3
|0
|23 - 8
|27
|2.
|Ривер Плейт
|0:0
|11
|7
|2
|2
|21 - 9
|23
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|7
|1
|3
|15 - 10
|22
|4.
|Дефенса и Хустисия
|10
|5
|3
|2
|21 - 15
|18
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|6.
|Сармиенто
|10
|5
|2
|3
|15 - 15
|17
|7.
|Унион Санта-Фе
|11
|5
|2
|4
|9 - 8
|17
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|9.
|Банфилд
|11
|4
|2
|5
|13 - 12
|14
|10.
|Сан-Лоренсо
|11
|2
|5
|4
|11 - 13
|11
|11.
|Атлетико Платенсе
|11
|2
|2
|7
|9 - 19
|8
|12.
|Патронато Парана
|11
|2
|1
|8
|8 - 17
|7
|13.
|Атлетико Тукуман
|10
|1
|3
|6
|6 - 17
|6
|14.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|11
|1
|3
|7
|6 - 15
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|7
|3
|1
|28 - 14
|24
|2.
|Альдосиви
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|3.
|Тигре
|11
|5
|4
|2
|15 - 7
|19
|4.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|5
|1
|12 - 9
|17
|5.
|Колон
|11
|3
|6
|2
|15 - 13
|15
|6.
|Барракас Централь
|11
|5
|0
|6
|13 - 20
|15
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|5
|3
|13 - 17
|14
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|2
|7
|2
|14 - 14
|13
|9.
|Уракан
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|10.
|Годой Крус
|3:3
|10
|2
|5
|3
|17 - 19
|11
|11.
|Велес Сарсфилд
|11
|2
|5
|4
|7 - 8
|11
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|11
|1
|7
|3
|16 - 18
|10
|13.
|Росарио Сентраль
|0:0
|11
|2
|3
|6
|8 - 14
|9
|14.
|Ланус
|0:0
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|6
|5
|0
|1
|7 - 3
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|4.
|Сармиенто
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|5.
|Ривер Плейт
|0:0
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|9.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|10.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|11.
|Банфилд
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|12.
|Атлетико Тукуман
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Патронато Парана
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Тигре
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Альдосиви
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Велес Сарсфилд
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|Уракан
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|8.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|9.
|Ланус
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|10.
|Барракас Централь
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|11.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|13.
|Годой Крус
|3:3
|5
|0
|4
|1
|7 - 9
|4
|14.
|Росарио Сентраль
|0:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Ривер Плейт
|0:0
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Дефенса и Хустисия
|5
|4
|0
|1
|13 - 7
|12
|4.
|Банфилд
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|5.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|9.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Патронато Парана
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|11.
|Унион Санта-Фе
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|12.
|Атлетико Платенсе
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|13.
|Атлетико Тукуман
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|2.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|2
|3
|0
|14 - 8
|9
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|3
|1
|5 - 8
|9
|5.
|Барракас Централь
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|Колон
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Годой Крус
|3:3
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|8.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|10.
|Уракан
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Росарио Сентраль
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|13.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|2
|3
|0 - 4
|2
|14.
|Ланус
|0:0
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2