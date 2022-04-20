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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Патронато Парана
2:3
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
0:1
8' Гол
Javier Correa
1:1
13' Гол
Nicolas Castro1
1:2
40' Пенальти
Matias Rojas II
44' Желтая карточка
Carlos Quintana
55' Желтая карточка
Lucas Kruspzky
1:3
56' Гол
Javier Correa
58' Желтая карточка
Franco Leys
2:3
90' Гол
Axel Rodriguez
90' Красная карточка
Орбан Лукас
90' Желтая карточка
Matias Mansilla
90' Желтая карточка
Gaston Gomez
90'+9
34
Matias
Mansilla
22
Raul
Lozano
3
Oliver
Paz
Benitez
2
Carlos
Quintana
30
Lucas
Kruspzky
8
Gabriel
Gudino
32
Franco
Leys
7
Nicolas
Castro1
21
Sebastian
Medina
9
Jonathan
Herrera1
18
Барриос
Лукас
1
Gaston
Gomez
4
Пильюд
Иван
23
Nery
Dominguez
6
Орбан
Лукас
5
Мена
Эухенио
22
Carlos
Alcaraz
29
Морено
Анибал
10
Matias
Rojas
II
7
Ауче
Габриэль
27
Javier
Correa
11
Jonathan
David
Gomez
Патронато Парана
4-4-2
Расинг Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Патронато Парана
Расинг Авельянеда

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
1:2
С
1:1
С
0:3
С
5:0
П
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Патронато Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барриос Лукас 3 (2) 0.27
Nicolas Castro1 2 0.18
Axel Rodriguez 1 0.09
Мосевич Леонель 1 0.09
Gabriel Gudino 0 0
Jonathan Herrera1 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 6 0.55
Javier Correa 4 0.36
Ауче Габриэль 3 0.27
Leonel Ariel Miranda 2 0.18
Кардона Эдвин 2 (2) 0.18
Carlos Alcaraz 2 0.18
Мура Факундо 1 0.09
Чанкалай Томас 1 (1) 0.09
Мартинес Маурисио 1 0.09
Matias Rojas II 1 (1) 0.09
Nery Dominguez 0 0
Fabricio Dominguez 0 0

Карточки

Патронато Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мосевич Леонель 4 0
Juan Guasone 2 1
Gabriel Gudino 3 0
Nicolas Castro1 3 0
Sebastian Medina 3 0
Барриос Лукас 2 0
Carlos Quintana 2 0
Facundo Cobos 2 0
Matias Mansilla 2 0
Lucas Kruspzky 1 0
Fabio Vazquez 1 0
Franco Leys 1 0
Lautaro Geminiani 1 0
Raul Lozano 1 0
Tiago Banega 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Alcaraz 4 0
Gonzalo Piovi 3 0
Enzo Copetti 3 0
Инсуа Эмилиано 2 0
Jonathan David Gomez 2 0
Кардона Эдвин 2 0
Javier Correa 2 0
Matias Rojas II 2 0
Чанкалай Томас 2 0
Орбан Лукас 0 1
Сигали Леонардо 1 0
Leonel Ariel Miranda 1 0
Gaston Gomez 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Морено Анибал 1 0
Мура Факундо 1 0
Juan Caceres 1 0
Fernando Prado 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
14
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 5
2
50%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
50%
4
29%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

11
1
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
100%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

7
23
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 8
7 Не забивали 1
2
29%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
29%
2
9%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
1
14%
4
17%
61-75
2
29%
7
30%
76-90

Пропущено

18
8
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
4
22%
1
13%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
2
11%
3
38%
31-45
5
28%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
28%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Патронато Парана
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Альдосиви - Патронато Парана 3:1
Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Уракан - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Ланус 3:2 Ривер Плейт - Патронато Парана 5:0 Патронато Парана - Колон 2:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1
Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 11 8 3 0 23 - 8 27
2. Ривер Плейт 0:0 11 7 2 2 21 - 9 23
3. Ньюэллс Олд Бойз 11 7 1 3 15 - 10 22
4. Дефенса и Хустисия 10 5 3 2 21 - 15 18
5. Аргентинос Хуниорс 10 5 2 3 14 - 12 17
6. Сармиенто 10 5 2 3 15 - 15 17
7. Унион Санта-Фе 11 5 2 4 9 - 8 17
8. Химнасия Ла-Плата 11 4 3 4 14 - 19 15
9. Банфилд 11 4 2 5 13 - 12 14
10. Сан-Лоренсо 11 2 5 4 11 - 13 11
11. Атлетико Платенсе 11 2 2 7 9 - 19 8
12. Патронато Парана 11 2 1 8 8 - 17 7
13. Атлетико Тукуман 10 1 3 6 6 - 17 6
14. Тальерес Кордоба 0:0 11 1 3 7 6 - 15 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 11 7 3 1 28 - 14 24
2. Альдосиви 11 6 2 3 15 - 10 20
3. Тигре 11 5 4 2 15 - 7 19
4. Бока Хуниорс 10 4 5 1 12 - 9 17
5. Колон 11 3 6 2 15 - 13 15
6. Барракас Централь 11 5 0 6 13 - 20 15
7. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 5 3 13 - 17 14
8. Индепендьенте Авельянеда 11 2 7 2 14 - 14 13
9. Уракан 11 3 3 5 13 - 15 12
10. Годой Крус 3:3 10 2 5 3 17 - 19 11
11. Велес Сарсфилд 11 2 5 4 7 - 8 11
12. Арсенал Саранди 3:3 11 1 7 3 16 - 18 10
13. Росарио Сентраль 0:0 11 2 3 6 8 - 14 9
14. Ланус 0:0 11 1 5 5 9 - 13 8

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 6 5 0 1 7 - 3 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 6 5 0 1 10 - 3 15
3. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 9 - 1 13
4. Сармиенто 5 3 2 0 9 - 6 11
5. Ривер Плейт 0:0 5 3 1 1 14 - 6 10
6. Аргентинос Хуниорс 5 3 1 1 7 - 3 10
7. Химнасия Ла-Плата 5 2 2 1 7 - 7 8
8. Дефенса и Хустисия 5 1 3 1 8 - 8 6
9. Атлетико Платенсе 6 2 0 4 4 - 7 6
10. Тальерес Кордоба 0:0 6 1 2 3 4 - 9 5
11. Банфилд 5 1 1 3 7 - 7 4
12. Атлетико Тукуман 5 1 1 3 4 - 9 4
13. Патронато Парана 6 1 1 4 4 - 7 4
14. Сан-Лоренсо 5 0 3 2 6 - 8 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Тигре 5 4 1 0 10 - 2 13
3. Альдосиви 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Велес Сарсфилд 6 2 3 1 7 - 4 9
5. Колон 5 2 2 1 8 - 7 8
6. Уракан 6 2 1 3 8 - 9 7
7. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 7 - 7 7
8. Арсенал Саранди 3:3 6 1 4 1 8 - 8 7
9. Ланус 0:0 6 1 3 2 4 - 4 6
10. Барракас Централь 5 2 0 3 5 - 11 6
11. Бока Хуниорс 5 1 3 1 6 - 6 6
12. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 9 5
13. Годой Крус 3:3 5 0 4 1 7 - 9 4
14. Росарио Сентраль 0:0 5 1 1 3 5 - 8 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 7 14
2. Ривер Плейт 0:0 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Дефенса и Хустисия 5 4 0 1 13 - 7 12
4. Банфилд 6 3 1 2 6 - 5 10
5. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 5 - 5 8
6. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 7 - 9 7
7. Ньюэллс Олд Бойз 5 2 1 2 5 - 7 7
8. Химнасия Ла-Плата 6 2 1 3 7 - 12 7
9. Сармиенто 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Патронато Парана 5 1 0 4 4 - 10 3
11. Унион Санта-Фе 5 0 2 3 2 - 5 2
12. Атлетико Платенсе 5 0 2 3 5 - 12 2
13. Атлетико Тукуман 5 0 2 3 2 - 8 2
14. Тальерес Кордоба 0:0 5 0 1 4 2 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 5 3 2 0 6 - 3 11
2. Альдосиви 6 3 1 2 9 - 7 10
3. Эстудиантес Ла Плата 5 2 3 0 14 - 8 9
4. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 3 1 5 - 8 9
5. Барракас Централь 6 3 0 3 8 - 9 9
6. Колон 6 1 4 1 7 - 6 7
7. Годой Крус 3:3 5 2 1 2 10 - 10 7
8. Тигре 6 1 3 2 5 - 5 6
9. Индепендьенте Авельянеда 5 1 3 1 7 - 7 6
10. Уракан 5 1 2 2 5 - 6 5
11. Росарио Сентраль 0:0 6 1 2 3 3 - 6 5
12. Арсенал Саранди 3:3 5 0 3 2 8 - 10 3
13. Велес Сарсфилд 5 0 2 3 0 - 4 2
14. Ланус 0:0 5 0 2 3 5 - 9 2
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