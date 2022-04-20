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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Тальерес Кордоба
0:0
Первый тайм: 13'
Ривер Плейт
0' 13'
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Ривер Плейт
4.75
3.84
1.75
Все Коэффициенты
22
Эррера
Гидо
29
Gaston
Americo
Benavidez
4
Каталан
Матиас
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
7
Diego
Valoyes
8
Мендез
Начо
18
Rodrigo
Villagra
10
Hector
Fertoli
9
Майкл
Сантос
19
Джиротти
Федерико
1
Армани
Франко
23
Маммана
Эмануэль
4
Майдана
Джонатан
14
Пирес
Леандро
29
Гомес
Элиас
5
Сукулини
Бруно
31
Симон
Сантьяго
32
Почеттино
Томас
8
Палавесино
Агустин
26
Парадела
Хосе
19
Ромеро
Брайан
Тальерес Кордоба
4-4-2
Ривер Плейт
4-4-2

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Ривер Плейт

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛП
0:2
С
0:1
С
0:2
С
4:0
П
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джиротти Федерико 2 0.2
Мендез Начо 1 0.1
Майкл Сантос 1 0.1
Diego Valoyes 1 0.1
Matias Esquivel 1 0.1
Hector Fertoli 0 0
Олива Кристиан 0 0
Enzo Hernan Diaz 0 0
Gaston Americo Benavidez 0 0
Matias Godoy 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зидан Энцо 4 (2) 0.4
Альварес Хулиан 4 (1) 0.4
Кинтеро Хуан 4 (3) 0.4
Суарес Матиас 2 0.2
Симон Сантьяго 1 0.1
Барко Эсекьель 1 0.1
Эррера Марсело II 1 0.1
Ромеро Брайан 1 0.1
Диас Пауло 1 0.1
Де ла Крус Николас 1 0.1
Рохас Роберт 1 0.1
Гомес Элиас 0 0
Почеттино Томас 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Hernan Diaz 5 2
Джиротти Федерико 4 1
Ramiro Hernandez 2 2
Рафа II 3 0
Мендез Начо 2 0
Francisco Alvarez1 2 0
Майкл Сантос 1 0
Эррера Гидо 1 0
Angelo Martino 1 0
Олива Кристиан 1 0
Gaston Americo Benavidez 1 0
Rodrigo Villagra 1 0
Matias Godoy 1 0
Rodrigo Garro 1 0
Matias Esquivel 1 0
Emerson Batalla 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 2 0
Пирес Леандро 2 0
Гомес Элиас 2 0
Де ла Крус Николас 2 0
Парадела Хосе 2 0
Каско Милтон 1 0
Сукулини Бруно 1 0
Армани Франко 1 0
Диас Пауло 1 0
Зидан Энцо 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Мартинес Эктор II 1 0
Эррера Марсело II 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
75%
1
14%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
3
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
15
3 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
33%
3
20%
1-15
1
33%
3
20%
16-30
1
33%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

7
22
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
1
14%
3
14%
1-15
2
29%
3
14%
16-30
1
14%
5
23%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
3
43%
4
18%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
4
29%
3
38%
46-60
4
29%
2
25%
61-75
1
7%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Тальерес Кордоба - Универсидад Католика Чили 1:0
Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба - Атлетико Гуэмес 4:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Форталеза 2:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:0
Альянса Лима - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Дакота 1:4 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт - Эстрелла 1:4 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 5:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Ривер Плейт - Лаферрере 5:0 Ривер Плейт - Британния 1:0 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Каравел - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 11 8 3 0 23 - 8 27
2. Ривер Плейт 0:0 11 7 2 2 21 - 9 23
3. Ньюэллс Олд Бойз 11 7 1 3 15 - 10 22
4. Дефенса и Хустисия 10 5 3 2 21 - 15 18
5. Аргентинос Хуниорс 10 5 2 3 14 - 12 17
6. Сармиенто 10 5 2 3 15 - 15 17
7. Унион Санта-Фе 11 5 2 4 9 - 8 17
8. Химнасия Ла-Плата 11 4 3 4 14 - 19 15
9. Банфилд 11 4 2 5 13 - 12 14
10. Сан-Лоренсо 11 2 5 4 11 - 13 11
11. Атлетико Платенсе 11 2 2 7 9 - 19 8
12. Патронато Парана 11 2 1 8 8 - 17 7
13. Атлетико Тукуман 10 1 3 6 6 - 17 6
14. Тальерес Кордоба 0:0 11 1 3 7 6 - 15 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 11 7 3 1 28 - 14 24
2. Альдосиви 11 6 2 3 15 - 10 20
3. Тигре 11 5 4 2 15 - 7 19
4. Бока Хуниорс 10 4 5 1 12 - 9 17
5. Колон 11 3 6 2 15 - 13 15
6. Барракас Централь 11 5 0 6 13 - 20 15
7. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 5 3 13 - 17 14
8. Индепендьенте Авельянеда 11 2 7 2 14 - 14 13
9. Уракан 11 3 3 5 13 - 15 12
10. Годой Крус 3:3 10 2 5 3 17 - 19 11
11. Велес Сарсфилд 11 2 5 4 7 - 8 11
12. Арсенал Саранди 3:3 11 1 7 3 16 - 18 10
13. Росарио Сентраль 0:0 11 2 3 6 8 - 14 9
14. Ланус 0:0 11 1 5 5 9 - 13 8

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 6 5 0 1 7 - 3 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 6 5 0 1 10 - 3 15
3. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 9 - 1 13
4. Сармиенто 5 3 2 0 9 - 6 11
5. Ривер Плейт 0:0 5 3 1 1 14 - 6 10
6. Аргентинос Хуниорс 5 3 1 1 7 - 3 10
7. Химнасия Ла-Плата 5 2 2 1 7 - 7 8
8. Дефенса и Хустисия 5 1 3 1 8 - 8 6
9. Атлетико Платенсе 6 2 0 4 4 - 7 6
10. Тальерес Кордоба 0:0 6 1 2 3 4 - 9 5
11. Банфилд 5 1 1 3 7 - 7 4
12. Атлетико Тукуман 5 1 1 3 4 - 9 4
13. Патронато Парана 6 1 1 4 4 - 7 4
14. Сан-Лоренсо 5 0 3 2 6 - 8 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Тигре 5 4 1 0 10 - 2 13
3. Альдосиви 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Велес Сарсфилд 6 2 3 1 7 - 4 9
5. Колон 5 2 2 1 8 - 7 8
6. Уракан 6 2 1 3 8 - 9 7
7. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 7 - 7 7
8. Арсенал Саранди 3:3 6 1 4 1 8 - 8 7
9. Ланус 0:0 6 1 3 2 4 - 4 6
10. Барракас Централь 5 2 0 3 5 - 11 6
11. Бока Хуниорс 5 1 3 1 6 - 6 6
12. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 9 5
13. Годой Крус 3:3 5 0 4 1 7 - 9 4
14. Росарио Сентраль 0:0 5 1 1 3 5 - 8 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 7 14
2. Ривер Плейт 0:0 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Дефенса и Хустисия 5 4 0 1 13 - 7 12
4. Банфилд 6 3 1 2 6 - 5 10
5. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 5 - 5 8
6. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 7 - 9 7
7. Ньюэллс Олд Бойз 5 2 1 2 5 - 7 7
8. Химнасия Ла-Плата 6 2 1 3 7 - 12 7
9. Сармиенто 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Патронато Парана 5 1 0 4 4 - 10 3
11. Унион Санта-Фе 5 0 2 3 2 - 5 2
12. Атлетико Платенсе 5 0 2 3 5 - 12 2
13. Атлетико Тукуман 5 0 2 3 2 - 8 2
14. Тальерес Кордоба 0:0 5 0 1 4 2 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 5 3 2 0 6 - 3 11
2. Альдосиви 6 3 1 2 9 - 7 10
3. Эстудиантес Ла Плата 5 2 3 0 14 - 8 9
4. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 3 1 5 - 8 9
5. Барракас Централь 6 3 0 3 8 - 9 9
6. Колон 6 1 4 1 7 - 6 7
7. Годой Крус 3:3 5 2 1 2 10 - 10 7
8. Тигре 6 1 3 2 5 - 5 6
9. Индепендьенте Авельянеда 5 1 3 1 7 - 7 6
10. Уракан 5 1 2 2 5 - 6 5
11. Росарио Сентраль 0:0 6 1 2 3 3 - 6 5
12. Арсенал Саранди 3:3 5 0 3 2 8 - 10 3
13. Велес Сарсфилд 5 0 2 3 0 - 4 2
14. Ланус 0:0 5 0 2 3 5 - 9 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Ривер Плейт
4.75
3.84
1.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт онлайн

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Ривер Плейт

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