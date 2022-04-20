Аргентина: Лига професиональ 2022
0:0
Первый тайм: 13'
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
29
Гомес
Элиас
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
38 Matias Godoy
-
-
-
-
36 Ignacio Lago
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Полузащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Ривер Плейт
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джиротти Федерико
|2
|0.2
|Мендез Начо
|1
|0.1
|Майкл Сантос
|1
|0.1
|Diego Valoyes
|1
|0.1
|Matias Esquivel
|1
|0.1
|Hector Fertoli
|0
|0
|Олива Кристиан
|0
|0
|Enzo Hernan Diaz
|0
|0
|Gaston Americo Benavidez
|0
|0
|Matias Godoy
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зидан Энцо
|4 (2)
|0.4
|Альварес Хулиан
|4 (1)
|0.4
|Кинтеро Хуан
|4 (3)
|0.4
|Суарес Матиас
|2
|0.2
|Симон Сантьяго
|1
|0.1
|Барко Эсекьель
|1
|0.1
|Эррера Марсело II
|1
|0.1
|Ромеро Брайан
|1
|0.1
|Диас Пауло
|1
|0.1
|Де ла Крус Николас
|1
|0.1
|Рохас Роберт
|1
|0.1
|Гомес Элиас
|0
|0
|Почеттино Томас
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Hernan Diaz
|5
|2
|Джиротти Федерико
|4
|1
|Ramiro Hernandez
|2
|2
|Рафа II
|3
|0
|Мендез Начо
|2
|0
|Francisco Alvarez1
|2
|0
|Майкл Сантос
|1
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Angelo Martino
|1
|0
|Олива Кристиан
|1
|0
|Gaston Americo Benavidez
|1
|0
|Rodrigo Villagra
|1
|0
|Matias Godoy
|1
|0
|Rodrigo Garro
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
|Emerson Batalla
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|2
|0
|Пирес Леандро
|2
|0
|Гомес Элиас
|2
|0
|Де ла Крус Николас
|2
|0
|Парадела Хосе
|2
|0
|Каско Милтон
|1
|0
|Сукулини Бруно
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
|Эррера Марсело II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
75%
1
14%
76-90
Пропущено
9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
3
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
15
3 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
33%
3
20%
1-15
1
33%
3
20%
16-30
1
33%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
7
22
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
1
14%
3
14%
1-15
2
29%
3
14%
16-30
1
14%
5
23%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
3
43%
4
18%
76-90
Пропущено
14
8
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
4
29%
3
38%
46-60
4
29%
2
25%
61-75
1
7%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Тальерес Кордоба - Универсидад Католика Чили 1:0
Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба - Атлетико Гуэмес 4:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Форталеза 2:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:0
Альянса Лима - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Дакота 1:4 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт - Эстрелла 1:4 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 5:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Ривер Плейт - Лаферрере 5:0 Ривер Плейт - Британния 1:0 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Каравел - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|11
|8
|3
|0
|23 - 8
|27
|2.
|Ривер Плейт
|0:0
|11
|7
|2
|2
|21 - 9
|23
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|7
|1
|3
|15 - 10
|22
|4.
|Дефенса и Хустисия
|10
|5
|3
|2
|21 - 15
|18
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|6.
|Сармиенто
|10
|5
|2
|3
|15 - 15
|17
|7.
|Унион Санта-Фе
|11
|5
|2
|4
|9 - 8
|17
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|9.
|Банфилд
|11
|4
|2
|5
|13 - 12
|14
|10.
|Сан-Лоренсо
|11
|2
|5
|4
|11 - 13
|11
|11.
|Атлетико Платенсе
|11
|2
|2
|7
|9 - 19
|8
|12.
|Патронато Парана
|11
|2
|1
|8
|8 - 17
|7
|13.
|Атлетико Тукуман
|10
|1
|3
|6
|6 - 17
|6
|14.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|11
|1
|3
|7
|6 - 15
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|7
|3
|1
|28 - 14
|24
|2.
|Альдосиви
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|3.
|Тигре
|11
|5
|4
|2
|15 - 7
|19
|4.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|5
|1
|12 - 9
|17
|5.
|Колон
|11
|3
|6
|2
|15 - 13
|15
|6.
|Барракас Централь
|11
|5
|0
|6
|13 - 20
|15
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|5
|3
|13 - 17
|14
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|2
|7
|2
|14 - 14
|13
|9.
|Уракан
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|10.
|Годой Крус
|3:3
|10
|2
|5
|3
|17 - 19
|11
|11.
|Велес Сарсфилд
|11
|2
|5
|4
|7 - 8
|11
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|11
|1
|7
|3
|16 - 18
|10
|13.
|Росарио Сентраль
|0:0
|11
|2
|3
|6
|8 - 14
|9
|14.
|Ланус
|0:0
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|6
|5
|0
|1
|7 - 3
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|4.
|Сармиенто
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|5.
|Ривер Плейт
|0:0
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|9.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|10.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|11.
|Банфилд
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|12.
|Атлетико Тукуман
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Патронато Парана
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Тигре
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Альдосиви
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Велес Сарсфилд
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|Уракан
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|8.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|9.
|Ланус
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|10.
|Барракас Централь
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|11.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|13.
|Годой Крус
|3:3
|5
|0
|4
|1
|7 - 9
|4
|14.
|Росарио Сентраль
|0:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Ривер Плейт
|0:0
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Дефенса и Хустисия
|5
|4
|0
|1
|13 - 7
|12
|4.
|Банфилд
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|5.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|9.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Патронато Парана
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|11.
|Унион Санта-Фе
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|12.
|Атлетико Платенсе
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|13.
|Атлетико Тукуман
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|2.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|2
|3
|0
|14 - 8
|9
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|3
|1
|5 - 8
|9
|5.
|Барракас Централь
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|Колон
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Годой Крус
|3:3
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|8.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|10.
|Уракан
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Росарио Сентраль
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|13.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|2
|3
|0 - 4
|2
|14.
|Ланус
|0:0
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2