Аргентина: Лига професиональ 2022
1:2
Конец матча
1:0
14' ГолLuca Orellano
1:1
62' ГолRenzo Lopez
65' Желтая карточкаКасерес Сантьяго
74' Желтая карточкаDamian Fernandez
1:2
80' ГолJonathan Bay
88' Желтая карточкаFrancisco Gonzalez Metilli
Ход матча
14'
1:0
62'
1:1
65'
74'
80'
1:2
30
Lucas
Hoyos
12
Пратто
Лукас
- Основной состав
-
30 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пратто ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Joel SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
14 Lenny Lobato
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
-
36 Jose AmadoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Лаба МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Капроф ХуанНападающий
-
31 Renzo LopezНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
14 Abel Bustos
-
11 Deian Veron
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Сентраль Кордоба Росарио
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|4
|0.36
|Luca Orellano
|2
|0.18
|Пратто Лукас
|1
|0.09
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Jose Florentin
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Renzo Lopez
|5
|0.45
|Риано Клаудио
|3
|0.27
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0.18
|Pablo Arganaraz
|1
|0.09
|Мартинес Алекс
|1
|0.09
|Jonathan Bay
|1
|0.09
|Рамирес Иван
|0
|0
|Капроф Хуан
|0
|0
|Matias Ruiz Diaz
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хианетти Лаутаро
|1
|1
|Касерес Сантьяго
|2
|0
|Nicolas Garayalde
|2
|0
|Agustin Mulet
|2
|0
|Valentin Gomez
|2
|0
|Matias De los Santos II
|0
|1
|Julian Fernandez
|1
|0
|Damian Fernandez
|1
|0
|Инсуа Эмануэль
|1
|0
|Lucas Hoyos
|1
|0
|Agustin Bouzat
|1
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|1
|0
|Ортега Франсиско
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
|Franco Diaz
|1
|0
|Santiago Castro
|1
|0
|Maximo Perrone
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesus Soraire
|3
|0
|Renzo Lopez
|3
|0
|Лаба Матиас
|2
|0
|Рамос Гонсало
|2
|0
|Franco Sbutoni
|2
|0
|Риано Клаудио
|1
|0
|Francisco Grahl
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|1
|0
|Nicolas Linares
|1
|0
|Pablo Arganaraz
|1
|0
|Fabio Pereyra
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Deian Veron
|1
|0
|Монтес Родриго
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
2
50%
1
13%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
2
29%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
1
14%
4
31%
76-90
Пропущено
8
17
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
13%
1
6%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
2
25%
6
35%
61-75
2
25%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Брагантино 2:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 4:1
Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Чиполлетти 5:0 Уракан - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 5:0
Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Хухуй 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Пуэрто-Нуэво 6:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2 Лаферрере - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Лухан 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Викториано Аренас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Claypole 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:0 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|11
|8
|3
|0
|23 - 8
|27
|2.
|Ривер Плейт
|0:0
|11
|7
|2
|2
|21 - 9
|23
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|7
|1
|3
|15 - 10
|22
|4.
|Дефенса и Хустисия
|10
|5
|3
|2
|21 - 15
|18
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|6.
|Сармиенто
|10
|5
|2
|3
|15 - 15
|17
|7.
|Унион Санта-Фе
|11
|5
|2
|4
|9 - 8
|17
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|9.
|Банфилд
|11
|4
|2
|5
|13 - 12
|14
|10.
|Сан-Лоренсо
|11
|2
|5
|4
|11 - 13
|11
|11.
|Атлетико Платенсе
|11
|2
|2
|7
|9 - 19
|8
|12.
|Патронато Парана
|11
|2
|1
|8
|8 - 17
|7
|13.
|Атлетико Тукуман
|10
|1
|3
|6
|6 - 17
|6
|14.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|11
|1
|3
|7
|6 - 15
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|7
|3
|1
|28 - 14
|24
|2.
|Альдосиви
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|3.
|Тигре
|11
|5
|4
|2
|15 - 7
|19
|4.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|5
|1
|12 - 9
|17
|5.
|Колон
|11
|3
|6
|2
|15 - 13
|15
|6.
|Барракас Централь
|11
|5
|0
|6
|13 - 20
|15
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|5
|3
|13 - 17
|14
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|2
|7
|2
|14 - 14
|13
|9.
|Уракан
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|10.
|Годой Крус
|3:3
|10
|2
|5
|3
|17 - 19
|11
|11.
|Велес Сарсфилд
|11
|2
|5
|4
|7 - 8
|11
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|11
|1
|7
|3
|16 - 18
|10
|13.
|Росарио Сентраль
|0:0
|11
|2
|3
|6
|8 - 14
|9
|14.
|Ланус
|0:0
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|6
|5
|0
|1
|7 - 3
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|4.
|Сармиенто
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|5.
|Ривер Плейт
|0:0
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|9.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|10.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|11.
|Банфилд
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|12.
|Атлетико Тукуман
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Патронато Парана
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Тигре
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Альдосиви
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Велес Сарсфилд
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|Уракан
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|8.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|9.
|Ланус
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|10.
|Барракас Централь
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|11.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|13.
|Годой Крус
|3:3
|5
|0
|4
|1
|7 - 9
|4
|14.
|Росарио Сентраль
|0:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Ривер Плейт
|0:0
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Дефенса и Хустисия
|5
|4
|0
|1
|13 - 7
|12
|4.
|Банфилд
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|5.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|9.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Патронато Парана
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|11.
|Унион Санта-Фе
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|12.
|Атлетико Платенсе
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|13.
|Атлетико Тукуман
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|2.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|2
|3
|0
|14 - 8
|9
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|3
|1
|5 - 8
|9
|5.
|Барракас Централь
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|Колон
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Годой Крус
|3:3
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|8.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|10.
|Уракан
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Росарио Сентраль
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|13.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|2
|3
|0 - 4
|2
|14.
|Ланус
|0:0
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2