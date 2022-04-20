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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Велес Сарсфилд
1:2
Конец матча
Сентраль Кордоба Росарио
0'
1:0
14' Гол
Luca Orellano
1:1
62' Гол
Renzo Lopez
65' Желтая карточка
Касерес Сантьяго
74' Желтая карточка
Damian Fernandez
1:2
80' Гол
Jonathan Bay
88' Желтая карточка
Francisco Gonzalez Metilli
90'+8
30
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
34
Damian
Fernandez
31
Valentin
Gomez
3
Инсуа
Эмануэль
7
Jose
Florentin
15
Agustin
Mulet
10
Luca
Orellano
16
Maximo
Perrone
23
Agustin
Bouzat
12
Пратто
Лукас
1
Тоселли
Кристофер
36
Jose
Amado
29
Jose
Ramon
Leguizamon
20
Matias
Di
Benedetto
12
Jonathan
Bay
7
Мартинес
Алекс
8
Jesus
Soraire
15
Лаба
Матиас
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
16
Капроф
Хуан
31
Renzo
Lopez
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Сентраль Кордоба Росарио

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛП
1:2
КДМЭП
0:2
С
0:0
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 4 0.36
Luca Orellano 2 0.18
Пратто Лукас 1 0.09
Инсуа Эмануэль 0 0
Jose Florentin 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Lopez 5 0.45
Риано Клаудио 3 0.27
Francisco Gonzalez Metilli 2 0.18
Pablo Arganaraz 1 0.09
Мартинес Алекс 1 0.09
Jonathan Bay 1 0.09
Рамирес Иван 0 0
Капроф Хуан 0 0
Matias Ruiz Diaz 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хианетти Лаутаро 1 1
Касерес Сантьяго 2 0
Nicolas Garayalde 2 0
Agustin Mulet 2 0
Valentin Gomez 2 0
Matias De los Santos II 0 1
Julian Fernandez 1 0
Damian Fernandez 1 0
Инсуа Эмануэль 1 0
Lucas Hoyos 1 0
Agustin Bouzat 1 0
Tomas Ezequiel Guidara 1 0
Ортега Франсиско 1 0
Miguel Brizuela 1 0
Franco Diaz 1 0
Santiago Castro 1 0
Maximo Perrone 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesus Soraire 3 0
Renzo Lopez 3 0
Лаба Матиас 2 0
Рамос Гонсало 2 0
Franco Sbutoni 2 0
Риано Клаудио 1 0
Francisco Grahl 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Francisco Gonzalez Metilli 1 0
Nicolas Linares 1 0
Pablo Arganaraz 1 0
Fabio Pereyra 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Deian Veron 1 0
Монтес Родриго 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
2
29%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
1
14%
4
31%
76-90

Пропущено

8
17
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
13%
1
6%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
2
25%
6
35%
61-75
2
25%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Брагантино 2:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 4:1
Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Чиполлетти 5:0 Уракан - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 5:0
Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Хухуй 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Пуэрто-Нуэво 6:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2 Лаферрере - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Лухан 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Викториано Аренас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Claypole 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:0 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 11 8 3 0 23 - 8 27
2. Ривер Плейт 0:0 11 7 2 2 21 - 9 23
3. Ньюэллс Олд Бойз 11 7 1 3 15 - 10 22
4. Дефенса и Хустисия 10 5 3 2 21 - 15 18
5. Аргентинос Хуниорс 10 5 2 3 14 - 12 17
6. Сармиенто 10 5 2 3 15 - 15 17
7. Унион Санта-Фе 11 5 2 4 9 - 8 17
8. Химнасия Ла-Плата 11 4 3 4 14 - 19 15
9. Банфилд 11 4 2 5 13 - 12 14
10. Сан-Лоренсо 11 2 5 4 11 - 13 11
11. Атлетико Платенсе 11 2 2 7 9 - 19 8
12. Патронато Парана 11 2 1 8 8 - 17 7
13. Атлетико Тукуман 10 1 3 6 6 - 17 6
14. Тальерес Кордоба 0:0 11 1 3 7 6 - 15 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 11 7 3 1 28 - 14 24
2. Альдосиви 11 6 2 3 15 - 10 20
3. Тигре 11 5 4 2 15 - 7 19
4. Бока Хуниорс 10 4 5 1 12 - 9 17
5. Колон 11 3 6 2 15 - 13 15
6. Барракас Централь 11 5 0 6 13 - 20 15
7. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 5 3 13 - 17 14
8. Индепендьенте Авельянеда 11 2 7 2 14 - 14 13
9. Уракан 11 3 3 5 13 - 15 12
10. Годой Крус 3:3 10 2 5 3 17 - 19 11
11. Велес Сарсфилд 11 2 5 4 7 - 8 11
12. Арсенал Саранди 3:3 11 1 7 3 16 - 18 10
13. Росарио Сентраль 0:0 11 2 3 6 8 - 14 9
14. Ланус 0:0 11 1 5 5 9 - 13 8

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 6 5 0 1 7 - 3 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 6 5 0 1 10 - 3 15
3. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 9 - 1 13
4. Сармиенто 5 3 2 0 9 - 6 11
5. Ривер Плейт 0:0 5 3 1 1 14 - 6 10
6. Аргентинос Хуниорс 5 3 1 1 7 - 3 10
7. Химнасия Ла-Плата 5 2 2 1 7 - 7 8
8. Дефенса и Хустисия 5 1 3 1 8 - 8 6
9. Атлетико Платенсе 6 2 0 4 4 - 7 6
10. Тальерес Кордоба 0:0 6 1 2 3 4 - 9 5
11. Банфилд 5 1 1 3 7 - 7 4
12. Атлетико Тукуман 5 1 1 3 4 - 9 4
13. Патронато Парана 6 1 1 4 4 - 7 4
14. Сан-Лоренсо 5 0 3 2 6 - 8 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Тигре 5 4 1 0 10 - 2 13
3. Альдосиви 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Велес Сарсфилд 6 2 3 1 7 - 4 9
5. Колон 5 2 2 1 8 - 7 8
6. Уракан 6 2 1 3 8 - 9 7
7. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 7 - 7 7
8. Арсенал Саранди 3:3 6 1 4 1 8 - 8 7
9. Ланус 0:0 6 1 3 2 4 - 4 6
10. Барракас Централь 5 2 0 3 5 - 11 6
11. Бока Хуниорс 5 1 3 1 6 - 6 6
12. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 9 5
13. Годой Крус 3:3 5 0 4 1 7 - 9 4
14. Росарио Сентраль 0:0 5 1 1 3 5 - 8 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 7 14
2. Ривер Плейт 0:0 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Дефенса и Хустисия 5 4 0 1 13 - 7 12
4. Банфилд 6 3 1 2 6 - 5 10
5. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 5 - 5 8
6. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 7 - 9 7
7. Ньюэллс Олд Бойз 5 2 1 2 5 - 7 7
8. Химнасия Ла-Плата 6 2 1 3 7 - 12 7
9. Сармиенто 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Патронато Парана 5 1 0 4 4 - 10 3
11. Унион Санта-Фе 5 0 2 3 2 - 5 2
12. Атлетико Платенсе 5 0 2 3 5 - 12 2
13. Атлетико Тукуман 5 0 2 3 2 - 8 2
14. Тальерес Кордоба 0:0 5 0 1 4 2 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 5 3 2 0 6 - 3 11
2. Альдосиви 6 3 1 2 9 - 7 10
3. Эстудиантес Ла Плата 5 2 3 0 14 - 8 9
4. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 3 1 5 - 8 9
5. Барракас Централь 6 3 0 3 8 - 9 9
6. Колон 6 1 4 1 7 - 6 7
7. Годой Крус 3:3 5 2 1 2 10 - 10 7
8. Тигре 6 1 3 2 5 - 5 6
9. Индепендьенте Авельянеда 5 1 3 1 7 - 7 6
10. Уракан 5 1 2 2 5 - 6 5
11. Росарио Сентраль 0:0 6 1 2 3 3 - 6 5
12. Арсенал Саранди 3:3 5 0 3 2 8 - 10 3
13. Велес Сарсфилд 5 0 2 3 0 - 4 2
14. Ланус 0:0 5 0 2 3 5 - 9 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Лука Орельяно бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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