Аргентина: Лига професиональ 2022
0:0
Первый тайм: 9'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
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Главный тренер: Jorge Almiron
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Alejo VelizНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Якоб КлаудиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Franco Frias
-
-
-
-
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-
Главный тренер: Leandro Somoza
История личных встреч
Ланус
Росарио Сентраль
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
17 матчей
47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0.18
|Жозе Густаво Санд
|2
|0.18
|Весприни Матиас
|2
|0.18
|Braian Aguirre
|1
|0.09
|Акоста Лаутаро
|1
|0.09
|Паскини Николас
|1
|0.09
|Victor Malcorra
|0
|0
|Alexandro Bernabei
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубен Марко
|2 (1)
|0.18
|Facundo Almada
|2
|0.18
|Christian Baez
|1
|0.09
|Pedro Ojeda
|1
|0.09
|Luciano Ferreyra
|1
|0.09
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.09
|Emiliano Vecchio
|0
|0
|Fernando Torrent
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tomas Belmonte
|5
|0
|Весприни Матиас
|3
|0
|Alexandro Bernabei
|3
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0
|Паскини Николас
|2
|0
|Lautaro Morales
|2
|0
|Facundo Perez
|2
|0
|Kevin Lomonaco
|0
|1
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Брагьери Диего
|1
|0
|Ди Пласидо Леонель
|1
|0
|Victor Malcorra
|1
|0
|Жозе Густаво Санд
|1
|0
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|Спинелли Клаудио
|1
|0
|Braian Aguirre
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монтойя Вальтер
|4
|0
|Mateo Tanlongo
|3
|0
|Christian Baez
|2
|0
|Рубен Марко
|2
|0
|Gaspar Servio
|2
|0
|Damian Alberto Martinez
|2
|0
|Lautaro Blanco
|2
|0
|Emiliano Vecchio
|1
|0
|Marcelo Benitez II
|1
|0
|Pedro Ojeda
|1
|0
|Luciano Ferreyra
|1
|0
|Gino Infantino
|1
|0
|Alejo Veliz
|1
|0
|Facundo Buonanotte
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
50%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
22%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
3
38%
76-90
Забито
9
8
8 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
3
33%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
4
31%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
5
36%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
1
8%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1 Ланус - Альдосиви 1:2 Метрополитанос - Ланус 0:0
Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Ланус - Банфилд 0:1 Ланус - Колон 1:1 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Ланус - Тигре 0:0 Ланус - Дефенсорес де Камбасерес 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 2:1 Ланус - Барракас Централь 2:0 Уракан - Ланус 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Патронато Парана - Ланус 3:2 Ланус - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|11
|8
|3
|0
|23 - 8
|27
|2.
|Ривер Плейт
|0:0
|11
|7
|2
|2
|21 - 9
|23
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|7
|1
|3
|15 - 10
|22
|4.
|Дефенса и Хустисия
|10
|5
|3
|2
|21 - 15
|18
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|6.
|Сармиенто
|10
|5
|2
|3
|15 - 15
|17
|7.
|Унион Санта-Фе
|11
|5
|2
|4
|9 - 8
|17
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|9.
|Банфилд
|11
|4
|2
|5
|13 - 12
|14
|10.
|Сан-Лоренсо
|11
|2
|5
|4
|11 - 13
|11
|11.
|Атлетико Платенсе
|11
|2
|2
|7
|9 - 19
|8
|12.
|Патронато Парана
|11
|2
|1
|8
|8 - 17
|7
|13.
|Атлетико Тукуман
|10
|1
|3
|6
|6 - 17
|6
|14.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|11
|1
|3
|7
|6 - 15
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|7
|3
|1
|28 - 14
|24
|2.
|Альдосиви
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|3.
|Тигре
|11
|5
|4
|2
|15 - 7
|19
|4.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|5
|1
|12 - 9
|17
|5.
|Колон
|11
|3
|6
|2
|15 - 13
|15
|6.
|Барракас Централь
|11
|5
|0
|6
|13 - 20
|15
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|5
|3
|13 - 17
|14
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|2
|7
|2
|14 - 14
|13
|9.
|Уракан
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|10.
|Годой Крус
|3:3
|10
|2
|5
|3
|17 - 19
|11
|11.
|Велес Сарсфилд
|11
|2
|5
|4
|7 - 8
|11
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|11
|1
|7
|3
|16 - 18
|10
|13.
|Росарио Сентраль
|0:0
|11
|2
|3
|6
|8 - 14
|9
|14.
|Ланус
|0:0
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|6
|5
|0
|1
|7 - 3
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|4.
|Сармиенто
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|5.
|Ривер Плейт
|0:0
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|9.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|10.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|11.
|Банфилд
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|12.
|Атлетико Тукуман
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Патронато Парана
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Тигре
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Альдосиви
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Велес Сарсфилд
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|Уракан
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|8.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|9.
|Ланус
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|10.
|Барракас Централь
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|11.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|13.
|Годой Крус
|3:3
|5
|0
|4
|1
|7 - 9
|4
|14.
|Росарио Сентраль
|0:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Ривер Плейт
|0:0
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Дефенса и Хустисия
|5
|4
|0
|1
|13 - 7
|12
|4.
|Банфилд
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|5.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|9.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Патронато Парана
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|11.
|Унион Санта-Фе
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|12.
|Атлетико Платенсе
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|13.
|Атлетико Тукуман
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|2.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|2
|3
|0
|14 - 8
|9
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|3
|1
|5 - 8
|9
|5.
|Барракас Централь
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|Колон
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Годой Крус
|3:3
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|8.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|10.
|Уракан
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Росарио Сентраль
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|13.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|2
|3
|0 - 4
|2
|14.
|Ланус
|0:0
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2