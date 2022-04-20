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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Ланус
0:0
Первый тайм: 9'
Росарио Сентраль
0' 9'
Лучшие коэффициенты
Ланус
Ничья
Росарио Сентраль
2.17
3.62
3.40
Все Коэффициенты
1
Fernando
Monetti
26
Ди
Пласидо
Леонель
22
Весприни
Матиас
6
Брагьери
Диего
21
Паскини
Николас
35
Braian
Aguirre
8
Валери
Диего
19
Maximiliano
Gonzalez
7
Акоста
Лаутаро
9
Жозе
Густаво
Санд
42
Лопес
Хосе
Мануэль
23
Gaspar
Servio
4
Damian
Alberto
Martinez
6
Комар
Хуан
32
Facundo
Almada
3
Lautaro
Blanco
5
Pedro
Ojeda
8
Монтойя
Вальтер
11
Luciano
Ferreyra
7
Marcelo
Benitez
II
24
Alejo
Veliz
9
Рубен
Марко
Ланус
4-4-2
Росарио Сентраль
4-4-2

История личных встреч

Ланус
Росарио Сентраль

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

17 матчей

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
2:2
КДМЭП
2:0
С
1:1
С
2:0
С
1:1
ТМК
1:1
П
1:2
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
2:1
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
1:2
ПА
0:0
ПА
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Хосе Мануэль 2 0.18
Жозе Густаво Санд 2 0.18
Весприни Матиас 2 0.18
Braian Aguirre 1 0.09
Акоста Лаутаро 1 0.09
Паскини Николас 1 0.09
Victor Malcorra 0 0
Alexandro Bernabei 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубен Марко 2 (1) 0.18
Facundo Almada 2 0.18
Christian Baez 1 0.09
Pedro Ojeda 1 0.09
Luciano Ferreyra 1 0.09
Luca Martinez Dupuy 1 0.09
Emiliano Vecchio 0 0
Fernando Torrent 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tomas Belmonte 5 0
Весприни Матиас 3 0
Alexandro Bernabei 3 0
Лопес Хосе Мануэль 2 0
Паскини Николас 2 0
Lautaro Morales 2 0
Facundo Perez 2 0
Kevin Lomonaco 0 1
Акоста Лаутаро 1 0
Брагьери Диего 1 0
Ди Пласидо Леонель 1 0
Victor Malcorra 1 0
Жозе Густаво Санд 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Спинелли Клаудио 1 0
Braian Aguirre 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монтойя Вальтер 4 0
Mateo Tanlongo 3 0
Christian Baez 2 0
Рубен Марко 2 0
Gaspar Servio 2 0
Damian Alberto Martinez 2 0
Lautaro Blanco 2 0
Emiliano Vecchio 1 0
Marcelo Benitez II 1 0
Pedro Ojeda 1 0
Luciano Ferreyra 1 0
Gino Infantino 1 0
Alejo Veliz 1 0
Facundo Buonanotte 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
50%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
22%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
3
38%
76-90

Забито

9
8
8 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
3
33%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
4
31%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
5
36%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
1
8%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1 Ланус - Альдосиви 1:2 Метрополитанос - Ланус 0:0
Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Ланус - Банфилд 0:1 Ланус - Колон 1:1 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Ланус - Тигре 0:0 Ланус - Дефенсорес де Камбасерес 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 2:1 Ланус - Барракас Централь 2:0 Уракан - Ланус 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Патронато Парана - Ланус 3:2 Ланус - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 11 8 3 0 23 - 8 27
2. Ривер Плейт 0:0 11 7 2 2 21 - 9 23
3. Ньюэллс Олд Бойз 11 7 1 3 15 - 10 22
4. Дефенса и Хустисия 10 5 3 2 21 - 15 18
5. Аргентинос Хуниорс 10 5 2 3 14 - 12 17
6. Сармиенто 10 5 2 3 15 - 15 17
7. Унион Санта-Фе 11 5 2 4 9 - 8 17
8. Химнасия Ла-Плата 11 4 3 4 14 - 19 15
9. Банфилд 11 4 2 5 13 - 12 14
10. Сан-Лоренсо 11 2 5 4 11 - 13 11
11. Атлетико Платенсе 11 2 2 7 9 - 19 8
12. Патронато Парана 11 2 1 8 8 - 17 7
13. Атлетико Тукуман 10 1 3 6 6 - 17 6
14. Тальерес Кордоба 0:0 11 1 3 7 6 - 15 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 11 7 3 1 28 - 14 24
2. Альдосиви 11 6 2 3 15 - 10 20
3. Тигре 11 5 4 2 15 - 7 19
4. Бока Хуниорс 10 4 5 1 12 - 9 17
5. Колон 11 3 6 2 15 - 13 15
6. Барракас Централь 11 5 0 6 13 - 20 15
7. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 5 3 13 - 17 14
8. Индепендьенте Авельянеда 11 2 7 2 14 - 14 13
9. Уракан 11 3 3 5 13 - 15 12
10. Годой Крус 3:3 10 2 5 3 17 - 19 11
11. Велес Сарсфилд 11 2 5 4 7 - 8 11
12. Арсенал Саранди 3:3 11 1 7 3 16 - 18 10
13. Росарио Сентраль 0:0 11 2 3 6 8 - 14 9
14. Ланус 0:0 11 1 5 5 9 - 13 8

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 6 5 0 1 7 - 3 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 6 5 0 1 10 - 3 15
3. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 9 - 1 13
4. Сармиенто 5 3 2 0 9 - 6 11
5. Ривер Плейт 0:0 5 3 1 1 14 - 6 10
6. Аргентинос Хуниорс 5 3 1 1 7 - 3 10
7. Химнасия Ла-Плата 5 2 2 1 7 - 7 8
8. Дефенса и Хустисия 5 1 3 1 8 - 8 6
9. Атлетико Платенсе 6 2 0 4 4 - 7 6
10. Тальерес Кордоба 0:0 6 1 2 3 4 - 9 5
11. Банфилд 5 1 1 3 7 - 7 4
12. Атлетико Тукуман 5 1 1 3 4 - 9 4
13. Патронато Парана 6 1 1 4 4 - 7 4
14. Сан-Лоренсо 5 0 3 2 6 - 8 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Тигре 5 4 1 0 10 - 2 13
3. Альдосиви 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Велес Сарсфилд 6 2 3 1 7 - 4 9
5. Колон 5 2 2 1 8 - 7 8
6. Уракан 6 2 1 3 8 - 9 7
7. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 7 - 7 7
8. Арсенал Саранди 3:3 6 1 4 1 8 - 8 7
9. Ланус 0:0 6 1 3 2 4 - 4 6
10. Барракас Централь 5 2 0 3 5 - 11 6
11. Бока Хуниорс 5 1 3 1 6 - 6 6
12. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 9 5
13. Годой Крус 3:3 5 0 4 1 7 - 9 4
14. Росарио Сентраль 0:0 5 1 1 3 5 - 8 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 7 14
2. Ривер Плейт 0:0 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Дефенса и Хустисия 5 4 0 1 13 - 7 12
4. Банфилд 6 3 1 2 6 - 5 10
5. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 5 - 5 8
6. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 7 - 9 7
7. Ньюэллс Олд Бойз 5 2 1 2 5 - 7 7
8. Химнасия Ла-Плата 6 2 1 3 7 - 12 7
9. Сармиенто 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Патронато Парана 5 1 0 4 4 - 10 3
11. Унион Санта-Фе 5 0 2 3 2 - 5 2
12. Атлетико Платенсе 5 0 2 3 5 - 12 2
13. Атлетико Тукуман 5 0 2 3 2 - 8 2
14. Тальерес Кордоба 0:0 5 0 1 4 2 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 5 3 2 0 6 - 3 11
2. Альдосиви 6 3 1 2 9 - 7 10
3. Эстудиантес Ла Плата 5 2 3 0 14 - 8 9
4. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 3 1 5 - 8 9
5. Барракас Централь 6 3 0 3 8 - 9 9
6. Колон 6 1 4 1 7 - 6 7
7. Годой Крус 3:3 5 2 1 2 10 - 10 7
8. Тигре 6 1 3 2 5 - 5 6
9. Индепендьенте Авельянеда 5 1 3 1 7 - 7 6
10. Уракан 5 1 2 2 5 - 6 5
11. Росарио Сентраль 0:0 6 1 2 3 3 - 6 5
12. Арсенал Саранди 3:3 5 0 3 2 8 - 10 3
13. Велес Сарсфилд 5 0 2 3 0 - 4 2
14. Ланус 0:0 5 0 2 3 5 - 9 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    10'
    Maximiliano Gonzalez получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ланус
Ничья
Росарио Сентраль
2.17
3.62
3.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ланус 0:0 Росарио Сентраль онлайн

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Росарио Сентраль

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