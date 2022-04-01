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  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание
Виборг
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 3093
Сённерйюск
0'
1:0
16' Гол
Джатта Алассана
2:0
32' Гол
Бех Тобиас
48' Желтая карточка
Бех Тобиас
82' Желтая карточка
Лонвейк Джастин
83' Желтая карточка
Jeppe Groenning
2:1
90' Гол
Хассан Рилван
90'+5

Ход матча

16'
Джатта Алассана
(Бакиз Юнес)
1:0
32'
Бех Тобиас
2:0
46'
 
Виндерслев Расмус
Схаутен Робин
46'
 
Кристиансен Петер
Maxime Soulas
48'
Бех Тобиас
 
62'
 
Jose Gallegos
Берггрен Эмиль
62'
 
Хассан Рилван
Фредериксен Эмиль
68'
Бонде Якуб
Леманс Клинт
 
80'
Martin Huldahl
Джатта Алассана
 
80'
Жамбурек Ян
Бех Тобиас
 
82'
Лонвейк Джастин
 
83'
Jeppe Groenning
 
84'
 
Санне Бубакарр
Корнвиг Эмиль
88'
Бергер Софус
Бакиз Юнес
 
88'
Гааей Антон
Лонвейк Джастин
 
90'
2:1
Хассан Рилван

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
26
Бюрги
Николас
6
Крамер
Ларс
II
7
Christian
Soerensen
II
8
Лонвейк
Джастин
13
Jeppe
Groenning
14
Леманс
Клинт
31
Бех
Тобиас
12
Джатта
Алассана
23
Бакиз
Юнес
1
Лоуренс
Томас
12
Maxime
Soulas
2
Гартенманн
Стефан
4
Тчамба
Дуплекс
27
Схаутен
Робин
90
Альбек
Мадс
10
Томсен
Николай
5
Хенде
Марк-Даль
22
Фредериксен
Эмиль
11
Берггрен
Эмиль
8
Корнвиг
Эмиль
Виборг
4-3-3
Сённерйюск
3-4-3

История личных встреч

Виборг
Сённерйюск

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

СД
1:1
СД
2:2
ТМК
1:4
ТМК
1:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
2:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:0
СД
2:2
СД
0:3
ТМС
1:0
ТМС
3:2

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:0 Митьюлланд - Виборг 3:1
Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1 Орхус - Виборг 1:2 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Яммербугт 5:0 Виборг - Хобро 2:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 2:3 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Виборг - Нордшелланн 2:2 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Виборг 2:5 Виборг - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1
Сённерйюск
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Сённерйюск - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Брондбю - Сённерйюск 1:0
Сённерйюск - Орхус 2:3 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2 Видовре - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Видовре 1:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Вайле - Сённерйюск 3:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Орхус - Сённерйюск 0:2 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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