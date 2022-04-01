Тобиас Бех упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Хорошую попытку сделал Тобиас Бех. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Jose Gallegos имел все шансы забить, но Лукас Лунд Педерсен сделал отличный сейв!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Команда Виборг играла лучше в этом тайме.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

44' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Схаутен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Виборг выполняет удар от ворот.

41' Как он промахнулся? Фредериксен Эмиль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

40' Фредериксен Эмиль видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

39' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

39' Тобиас Бех из команды Виборг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

39' Лоуренс Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Максим Сулас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Корнвиг Эмиль из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

36' Матч возобновлен

36' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

34' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

34' Тобиас Бех оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Г О О О О Л - Тобиас Бех забивает ударом с левой ноги!

32' Плохо сыграл Берггрен Эмиль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

31' Игрок Лоуренс Томас из команды Сённерйюск неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

31' Леманс Клинт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Кристиан Соренсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.

27' Виборг выполняет удар от ворот.

27' Тчамба Дуплекс из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

27' Томсен Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Джатта Алассана из команды Виборг делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

26' Тобиас Бех из команды Виборг делает пас партнеру.

25' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

23' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

21' Гартенманн Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Виборг выполняет удар от ворот.

20' Фредериксен Эмиль не смог попасть в створ ударом издали

20' Максим Сулас из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

20' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' Аниембе Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Фредериксен Эмиль из команды Сённерйюск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

18' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Г О О О О Л - Джатта Алассана забивает с правой ноги!

16' Тчамба Дуплекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Почти гол! Крамер Ларс II пробил головой по воротам, но Лоуренс Томас спас!

15' Тчамба Дуплекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

13' Виборг выполняет удар от ворот.

13' Гартенманн Стефан из команды Сённерйюск наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

13' Йеппе Гроннинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Аниембе Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

10' Кристиан Соренсен из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

9' Лоуренс Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Матч возобновлен

9' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

9' Схаутен Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Педерсен Лукас Лунд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Джатта Алассана предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Кристиан Соренсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Фредериксен Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Отличные скиллы показывает Фредериксен Эмиль , обводя своих соперников

3' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Тчамба Дуплекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Тобиас Бех из команды Виборг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

1' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сённерйюск начинает с центра поля