0:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Ceres Park
Статистика матча
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0 Голы 0
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1 Удары по воротам 1
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1 Удары в створ 0
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2 Угловые 0
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0 Офсайды 0
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3 Нарушения правил 3
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0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
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80 Владение мячом, % 20
Владение мячом
19
Каль
Эрик
10
Уилшер
Джек
15
Лунд
Оливер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уилшер ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Лунд ОливерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
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45 Adam Daghim
-
46 Asker Beck
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Соуза АлланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Бабаян ЭдгарНападающий
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2 Heron
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Главный тренер: Ivan Prelec
История личных встреч
Орхус
Вайле
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
18 матчей
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
3 победы 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Орхус
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2
Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0 Орхус - Сённерйюск 0:2 Раннерс - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 1:0 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3
Вайле
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вайле - Оденсе 2:0 Виборг - Вайле 2:0 Ольборг - Вайле 0:0 Вайле - Орхус 3:2
Силькеборг - Вайле 3:0 Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1 Вайле - Колдинг 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:1 Раннерс - Вайле 4:1 Вайле - Сённерйюск 3:1 Копенгаген - Вайле 3:0 Хорсенс - Вайле 1:3 Вайле - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Оденсе - Вайле 6:0 Вайле - Силькеборг 2:4