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  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание
Орхус
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Вайле
0' 32'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 80 Владение мячом, % 20

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Орхус
Ничья
Вайле
2.25
3.30
3.50
Все Коэффициенты
1
Хансен
Йеспер
13
Мунксгор
Александер
23
Кристенсен
Томас
5
Тингагер
Фредерик
19
Каль
Эрик
4
Биссек
Янн-Аурель
7
Бунду
Мустафа
10
Уилшер
Джек
29
Frederik
Brandhof
15
Лунд
Оливер
9
Мортенсен
Патрик
1
Брунст
Александер
20
Колингер
Денис
6
Альбентоса
Рауль
4
Опоку
Джером
44
Хенриксен
Тобиас
7
Драмме
Муамаду
15
Офори
Эбенезер
3
Альборнос
Миико
11
Муколли
Арбнор
10
Соуза
Аллан
II
19
Джорджевич
Лука
Орхус
4-1-4-1
Вайле
3-4-1-2

История личных встреч

Орхус
Вайле

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

18 матчей

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
3 победы 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

СД
3:2
СД
1:0
СД
0:0
СД
4:2
СДП
2:4
СДП
2:2
СД
2:1
СД
1:1
ТМК
1:1
ПД
1:3
ПД
4:0
ПД
0:1
К
0:0
ПД
1:1
ПД
0:0
СЛ
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2
Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0 Орхус - Сённерйюск 0:2 Раннерс - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 1:0 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3
Вайле
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вайле - Оденсе 2:0 Виборг - Вайле 2:0 Ольборг - Вайле 0:0 Вайле - Орхус 3:2
Силькеборг - Вайле 3:0 Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1 Вайле - Колдинг 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:1 Раннерс - Вайле 4:1 Вайле - Сённерйюск 3:1 Копенгаген - Вайле 3:0 Хорсенс - Вайле 1:3 Вайле - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Оденсе - Вайле 6:0 Вайле - Силькеборг 2:4
  • Первый тайм
  • 33'
    Контроль мяча: Орхус: 80%, Вайле: 20%.
  • 32'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Джорджевич Лука из команды Вайле делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.
  • 32'
    Альбентоса Рауль из команды Вайле нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 32'
    Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 31'
    Матч возобновлен
  • 31'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Мунксгор Александер из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Муколли Арбнор
  • 31'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Матч возобновлен
  • 31'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 30'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Орхус выполняет удар от ворот.
  • 29'
    Джорджевич Лука из команды Вайле наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 28'
    Муколли Арбнор из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Контроль мяча: Орхус: 80%, Вайле: 20%.
  • 28'
    Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Альборнос Миико из команды Вайле забрасывает мяч в штрафную.
  • 28'
    Муколли Арбнор из команды Вайле делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Колингер Денис из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Мортенсен Патрик
  • 27'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Муколли Арбнор из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 25'
    Каль Эрик из команды Орхус навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 25'
    Джером Опоку выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    25'
    Бунду Мустафа из команды Орхус подал угловой слева.
  • 25'
    Должен был быть гол! Уилшер Джек имел отличный шанс, но Александр Брюнст-Зеллнер не дал голу состоятся!
  • 24'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 23'
    Каль Эрик из команды Орхус навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 23'
    Контроль мяча: Орхус: 79%, Вайле: 21%.
  • 23'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Томас Кристенсен из команды Орхус.
  • 22'
    Опасность предотвращена - Томас Кристенсен из команды Орхус вступил в отбор удачно
  • 22'
    Вайле начинает контратаку
  • 22'
    Мортенсен Патрик из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 22'
    Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Бунду Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Фредерик Брандоф из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    20'
    Колингер Денис наказан за толчок Лунд Оливер
  • 20'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 20'
    Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Каль Эрик из команды Орхус навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 19'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Контроль мяча: Орхус: 77%, Вайле: 23%.
  • Фол, нарушение
    18'
    Тингагер Фредерик наказан за толчок Брунст Александер
  • Угловой
    17'
    Уилшер Джек из команды Орхус подал угловой справа.
  • 17'
    Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 17'
    Мунксгор Александер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Бунду Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.
  • 17'
    Отличные скиллы показывает Бунду Мустафа, обводя своих соперников
  • 16'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 15'
    Бунду Мустафа пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    14'
    Колингер Денис наказан за толчок Мортенсен Патрик
  • 13'
    Каль Эрик из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 13'
    Лунд Оливер из команды Орхус делает пас партнеру.
  • 13'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Бунду Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Контроль мяча: Орхус: 73%, Вайле: 27%.
  • 11'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 10'
    Бунду Мустафа из команды Орхус навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 10'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Орхус выполняет удар от ворот.
  • 8'
    Хенриксен Тобиас из команды Вайле делает неудачный навес.
  • 8'
    Офори Эбенезер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Соуза Аллан II из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 6'
    Лунд Оливер из команды Орхус наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 5'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Орхус: 88%, Вайле: 12%.
  • 5'
    Орхус выполняет удар от ворот.
  • 5'
    Соуза Аллан II из команды Вайле пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Уилшер Джек из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Альборнос Миико
  • 3'
    Вайле выполняет удар от ворот.
  • 3'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 1'
    Орхус контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Орхус начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Орхус
Ничья
Вайле
2.25
3.30
3.50
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