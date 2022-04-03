Первый тайм

32' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Джорджевич Лука из команды Вайле делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

32' Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Матч возобновлен

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Орхус выполняет удар от ворот.

28' Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Удар от ворот произведет Вайле

25' Джером Опоку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Должен был быть гол! Уилшер Джек имел отличный шанс, но Александр Брюнст-Зеллнер не дал голу состоятся!

24' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Вайле

23' Каль Эрик из команды Орхус навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

23' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Томас Кристенсен из команды Орхус

22' Опасность предотвращена - Томас Кристенсен из команды Орхус вступил в отбор удачно

22' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Удар от ворот произведет Вайле

20' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Отличные скиллы показывает Бунду Мустафа , обводя своих соперников

16' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

15' Бунду Мустафа пробил со штрафного прямо в стенку

13' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Вайле

10' Бунду Мустафа из команды Орхус навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

10' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Орхус выполняет удар от ворот.

7' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Удар от ворот произведет Вайле

6' Лунд Оливер из команды Орхус наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

5' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Орхус выполняет удар от ворот.

3' Вайле выполняет удар от ворот.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Орхус начинает с центра поля