Второй тайм

96' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Сегодняшная посещаемость составляет 8552 болельщиков

96' Джером Опоку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

92' Удар от ворот произведет Вайле

92' Джером Опоку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Джером Опоку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Мунксгор Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Томас Кристенсен нанес удар, но тот был заблокирован.

83' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Альбентоса Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Понсе Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Альборнос Миико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Томас Кристенсен делает длинную передачу вперед

80' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Соуза Аллан II имел все шансы забить, но Йеспер Хансен сделал отличный сейв!

77' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

75' Альбентоса Рауль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Adam Daghim совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

74' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Понсе Андрес из команды Вайле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

72' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Удар от ворот произведет Орхус

70' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Как он промахнулся? Альборнос Миико имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

68' Удар от ворот произведет Орхус

68' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

66' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Драмме Муамаду из команды Вайле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

66' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Каль Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Так близко к голу! Биссек Янн-Аурель имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Александр Брюнст-Зеллнер!

64' Уилшер Джек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

62' Колингер Денис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Матч возобновлен

61' Драмме Муамаду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Орхус выполняет удар от ворот.

59' Как он промахнулся? Соуза Аллан II имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

59' Плохо сыграл Томас Кристенсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

58' Вайле выполняет удар от ворот.

57' Орхус выполняет удар от ворот.

57' Офори Эбенезер из команды Вайле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

56' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Орхус выполняет удар от ворот.

55' Соуза Аллан II из команды Вайле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

53' Орхус выполняет удар от ворот.

53' Джером Опоку делает длинную передачу вперед

53' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Альборнос Миико из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

52' Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Брунст Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Орхус выполняет удар от ворот.

50' Драмме Муамаду оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Мортенсен Патрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Мортенсен Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

47' Уилшер Джек получил желтую карточку от судьи

47' Судья свистит. Уилшер Джек атаковал сзади соперника. Это Джером Опоку заработал своей команде штрафной

46' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота