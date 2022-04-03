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  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание
Орхус
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 8552
Вайле
0'
44' Желтая карточка
Тингагер Фредерик
47' Желтая карточка
Уилшер Джек
60' Желтая карточка
Биссек Янн-Аурель
75' Желтая карточка
Adam Daghim
88' Желтая карточка
Альборнос Миико
90'+6

Ход матча

44'
Тингагер Фредерик
 
47'
Уилшер Джек
 
60'
Биссек Янн-Аурель
 
63'
 
Хетеми Лундрим
Офори Эбенезер
72'
 
Понсе Андрес
Джорджевич Лука
72'
Adam Daghim
Лунд Оливер
 
75'
Adam Daghim
 
88'
 
Альборнос Миико
89'
Frederik Ihler
Frederik Brandhof
 
89'
Asker Beck
Уилшер Джек
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

1
Хансен
Йеспер
13
Мунксгор
Александер
23
Кристенсен
Томас
5
Тингагер
Фредерик
19
Каль
Эрик
4
Биссек
Янн-Аурель
7
Бунду
Мустафа
10
Уилшер
Джек
29
Frederik
Brandhof
15
Лунд
Оливер
9
Мортенсен
Патрик
1
Брунст
Александер
20
Колингер
Денис
6
Альбентоса
Рауль
4
Опоку
Джером
44
Хенриксен
Тобиас
7
Драмме
Муамаду
15
Офори
Эбенезер
3
Альборнос
Миико
11
Муколли
Арбнор
10
Соуза
Аллан
II
19
Джорджевич
Лука
Орхус
4-1-4-1
Вайле
3-4-1-2

История личных встреч

Орхус
Вайле

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

18 матчей

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
3 победы 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

СД
3:2
СД
1:0
СД
0:0
СД
4:2
СДП
2:4
СДП
2:2
СД
2:1
СД
1:1
ТМК
1:1
ПД
1:3
ПД
4:0
ПД
0:1
К
0:0
ПД
1:1
ПД
0:0
СЛ
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2
Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0 Орхус - Сённерйюск 0:2 Раннерс - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 1:0 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3
Вайле
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вайле - Оденсе 2:0 Виборг - Вайле 2:0 Ольборг - Вайле 0:0 Вайле - Орхус 3:2
Силькеборг - Вайле 3:0 Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1 Вайле - Колдинг 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:1 Раннерс - Вайле 4:1 Вайле - Сённерйюск 3:1 Копенгаген - Вайле 3:0 Хорсенс - Вайле 1:3 Вайле - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Оденсе - Вайле 6:0 Вайле - Силькеборг 2:4
  • Первый тайм
  • 48'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Орхус: 64%, Вайле: 36%.
  • 48'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Тингагер Фредерик из команды Орхус делает неудачный навес.
  • 47'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Опасность предотвращена - Томас Кристенсен из команды Орхус вступил в отбор удачно
  • 47'
    Джером Опоку делает длинную передачу вперед
  • 46'
    Орхус выполняет удар от ворот.
  • 46'
    Соуза Аллан II из команды Вайле делает неудачный навес.
  • 46'
    Контроль мяча: Орхус: 67%, Вайле: 33%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Соуза Аллан II из команды Вайле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 45'
    Альборнос Миико из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    44'
    Тингагер Фредерик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Тингагер Фредерик из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Драмме Муамаду
  • 44'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    42'
    Мортенсен Патрик из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Альбентоса Рауль заработал фол
  • Травма, повреждение
    42'
    Муколли Арбнор возвращается на поле.
  • 42'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Контроль мяча: Орхус: 67%, Вайле: 33%.
  • 41'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    41'
    Ох, нехорошо это выглядит. Муколли Арбнор получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    41'
    Муколли Арбнор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 41'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 41'
    Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
  • 41'
    Опасность предотвращена - Тингагер Фредерик из команды Орхус вступил в отбор удачно
  • 40'
    Соуза Аллан II нанес удар издали, а Йеспер Хансен отбил его обратно в игру!
  • 40'
    Муколли Арбнор нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 40'
    Хенриксен Тобиас из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Альбентоса Рауль делает длинную передачу вперед
  • 39'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Матч возобновлен
  • 37'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Соуза Аллан II из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Биссек Янн-Аурель
  • 37'
    Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Соуза Аллан II из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Опасность предотвращена - Каль Эрик из команды Орхус вступил в отбор удачно
  • 37'
    Колингер Денис делает длинную передачу вперед
  • 37'
    Контроль мяча: Орхус: 70%, Вайле: 30%.
  • 36'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Бунду Мустафа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Колингер Денис из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Уилшер Джек
  • 35'
    Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Мунксгор Александер делает длинную передачу вперед
  • 34'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 33'
    Лунд Оливер из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 33'
    Уилшер Джек из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Контроль мяча: Орхус: 80%, Вайле: 20%.
  • 32'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Джорджевич Лука из команды Вайле делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.
  • 32'
    Альбентоса Рауль из команды Вайле нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 32'
    Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 31'
    Матч возобновлен
  • 31'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Мунксгор Александер из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Муколли Арбнор
  • 31'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Матч возобновлен
  • 31'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 30'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Орхус выполняет удар от ворот.
  • 29'
    Джорджевич Лука из команды Вайле наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 28'
    Муколли Арбнор из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Контроль мяча: Орхус: 80%, Вайле: 20%.
  • 28'
    Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Альборнос Миико из команды Вайле забрасывает мяч в штрафную.
  • 28'
    Муколли Арбнор из команды Вайле делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Колингер Денис из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Мортенсен Патрик
  • 27'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Муколли Арбнор из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 25'
    Каль Эрик из команды Орхус навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 25'
    Джером Опоку выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    25'
    Бунду Мустафа из команды Орхус подал угловой слева.
  • 25'
    Должен был быть гол! Уилшер Джек имел отличный шанс, но Александр Брюнст-Зеллнер не дал голу состоятся!
  • 24'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 23'
    Каль Эрик из команды Орхус навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 23'
    Контроль мяча: Орхус: 79%, Вайле: 21%.
  • 23'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Томас Кристенсен из команды Орхус.
  • 22'
    Опасность предотвращена - Томас Кристенсен из команды Орхус вступил в отбор удачно
  • 22'
    Вайле начинает контратаку
  • 22'
    Мортенсен Патрик из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 22'
    Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Бунду Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Фредерик Брандоф из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    20'
    Колингер Денис наказан за толчок Лунд Оливер
  • 20'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 20'
    Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Каль Эрик из команды Орхус навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 19'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Контроль мяча: Орхус: 77%, Вайле: 23%.
  • Фол, нарушение
    18'
    Тингагер Фредерик наказан за толчок Брунст Александер
  • Угловой
    17'
    Уилшер Джек из команды Орхус подал угловой справа.
  • 17'
    Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 17'
    Мунксгор Александер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Бунду Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.
  • 17'
    Отличные скиллы показывает Бунду Мустафа, обводя своих соперников
  • 16'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 15'
    Бунду Мустафа пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    14'
    Колингер Денис наказан за толчок Мортенсен Патрик
  • 13'
    Каль Эрик из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 13'
    Лунд Оливер из команды Орхус делает пас партнеру.
  • 13'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Бунду Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Контроль мяча: Орхус: 73%, Вайле: 27%.
  • 11'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 10'
    Бунду Мустафа из команды Орхус навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 10'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Орхус выполняет удар от ворот.
  • 8'
    Хенриксен Тобиас из команды Вайле делает неудачный навес.
  • 8'
    Офори Эбенезер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Соуза Аллан II из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 6'
    Лунд Оливер из команды Орхус наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 5'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Орхус: 88%, Вайле: 12%.
  • 5'
    Орхус выполняет удар от ворот.
  • 5'
    Соуза Аллан II из команды Вайле пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Уилшер Джек из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Альборнос Миико
  • 3'
    Вайле выполняет удар от ворот.
  • 3'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 1'
    Орхус контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Орхус начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Орхус 0:0 Вайле онлайн

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