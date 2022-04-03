1:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Nature Energy Park
15' Желтая карточкаБеньямин Нюгрен
1:0
32' ГолJakob Martinsen
Ход матча
15'
32'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
25
Кинг
Джоэл
14
Томасен
Йенс
20
Окосун
Айо
15
Фенгер
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кинг ДжоэлЗащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Фенгер МаксНападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
39 Adamo Nagalo
-
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Оденсе
Нордшелланн
27 матчей
85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63%
33.3%
3.7%
17 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.4%
37%
19 побед 10 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
41 матч
56.1%
17.1%
26.8%
23 победы 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
41.5%
29.3%
29.2%
17 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
46.3%
39%
14.7%
19 побед 16 ничьих 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Митьюлланд 2:2
Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 0:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Оденсе - Виборг 2:3 Брондбю - Оденсе 2:1 Оденсе - Орхус 0:0 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Силькеборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Оденсе - Вайле 6:0 Виборг - Оденсе 1:1
Нордшелланн
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Нордшелланн - Раннерс 0:0
Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Вайле - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5