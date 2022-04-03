Первый тайм

34' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Головой пробил Jakob Breum , но голкипер отбил его в поле!

32' Плохо сыграл Хансен Андреас III - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

29' Саймон Адингра нанес удар, мяч был парирован, но Ханс Кристиан Бернат не удержал его в руках.

28' Игрок Jakob Breum из команды Оденсе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

26' Удар от ворот произведет Оденсе

26' Отличный пас сделал Вилладсен Оливер из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

25' Хорошую попытку сделал Вилладсен Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает пас партнеру.

25' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Норшеланн

24' Джейбали Иссам из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

23' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн навешивает в штрафную с рикошетом.

23' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Фресе Мартин из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

22' Удар от ворот произведет Оденсе

22' Саймон Адингра оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Удар от ворот произведет Оденсе

21' Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

21' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

21' Удар от ворот произведет Оденсе

20' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

20' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

20' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

19' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Норшеланн

17' Фенгер Макс нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.

15' Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн получает желтую после опасной игры.

15' Удар от ворот произведет Норшеланн

14' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Фресе Мартин из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

8' Удар от ворот произведет Оденсе

7' Хансен Киан из команды Норшеланн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

7' Норшеланн пытается что-то создать.

7' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Фресе Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Норшеланн выполняет удар от ворот.

4' Окосун Айо не смог попасть в створ ударом издали

3' Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Норшеланн начинает с центра поля