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  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание
Оденсе
1:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Нордшелланн
0'
15' Желтая карточка
Беньямин Нюгрен
1:0
32' Гол
Jakob Martinsen
33'

Ход матча

15'
 
Беньямин Нюгрен
32'
Jakob Martinsen
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Нордшелланн
2.19
3.35
3.36
Все Коэффициенты
13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
6
Тверсков
Йеппе
5
Ларсен
Каспер
25
Кинг
Джоэл
14
Томасен
Йенс
20
Окосун
Айо
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
7
Джейбали
Иссам
8
Jakob
Martinsen
15
Фенгер
Макс
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
15
Марксен
Эрик
5
Фресе
Мартин
8
Андерсен
Магнус
II
18
Бидструп
Мадс
48
Хансен
Мадс
10
Диоманде
Мохаммед
17
Саймон
Адингра
9
Беньямин
Нюгрен
Оденсе
4-2-3-1
Нордшелланн
4-2-3-1

История личных встреч

Оденсе
Нордшелланн

27 матчей

85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63%
33.3%
3.7%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.4%
37%
19 побед 10 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

41 матч

56.1%
17.1%
26.8%
23 победы 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

41.5%
29.3%
29.2%
17 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

46.3%
39%
14.7%
19 побед 16 ничьих 6 побед

История матчей

СД
2:0
К
1:4
СД
3:1
СД
0:2
СД
1:1
СД
3:1
СД
2:0
СДЧГ
2:2
СДЧГ
2:2
СД
1:3
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
3:1
СД
1:5
СД
1:2
СД
1:0
СД
2:1
СД
0:1
СД
2:0
СД
1:0
СД
4:1
СД
3:0
СД
1:1
СД
0:0
СЛ
2:0
СЛ
1:2
СЛ
1:4
К
2:3
СЛ
0:1
ТМС
1:0
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
1:4
СЛ
3:1
СЛ
1:1

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Митьюлланд 2:2
Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 0:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Оденсе - Виборг 2:3 Брондбю - Оденсе 2:1 Оденсе - Орхус 0:0 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Силькеборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Оденсе - Вайле 6:0 Виборг - Оденсе 1:1
Нордшелланн
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Нордшелланн - Раннерс 0:0
Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Вайле - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5
  • Первый тайм
  • 34'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
  • 33'
    Контроль мяча: Оденсе: 49%, Норшеланн: 51%.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Jakob Breum из команды Оденсе забивает головой!
  • 32'
    Головой пробил Jakob Breum, но голкипер отбил его в поле!
  • 32'
    Плохо сыграл Хансен Андреас III - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 31'
    Джейбали Иссам из команды Оденсе навешивает в штрафную с рикошетом.
  • Фол, нарушение
    31'
    Бидструп Мадс наказан за толчок Джейбали Иссам
  • 30'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 30'
    Микельсон Николас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья свистит. Хансен Мадс атаковал сзади соперника. Это Тверсков Йеппе заработал своей команде штрафной
  • 29'
    Саймон Адингра нанес удар, мяч был парирован, но Ханс Кристиан Бернат не удержал его в руках.
  • 28'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 28'
    Джейбали Иссам из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 28'
    Игрок Jakob Breum из команды Оденсе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 27'
    Кинг Джоэл из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Бидструп Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Томасен Йенс
  • 26'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 26'
    Отличный пас сделал Вилладсен Оливер из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 26'
    Контроль мяча: Оденсе: 48%, Норшеланн: 52%.
  • 25'
    Хорошую попытку сделал Вилладсен Оливер. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 25'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 25'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 24'
    Джейбали Иссам из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 24'
    Окосун Айо из команды Оденсе отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 23'
    Бернат Ханс Кристиан взял и забрал мяч на выходе
  • 23'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 23'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 22'
    Саймон Адингра оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 21'
    Контроль мяча: Оденсе: 47%, Норшеланн: 53%.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 21'
    Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 21'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 20'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 20'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 18'
    Бернат Ханс Кристиан взял и забрал мяч на выходе
  • 18'
    Марксен Эрик делает длинную передачу вперед
  • 17'
    Фенгер Макс нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
  • 17'
    Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Контроль мяча: Оденсе: 50%, Норшеланн: 50%.
  • Желтая карточка
    15'
    Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    15'
    Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Томасен Йенс пострадал.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 14'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 12'
    Кинг Джоэл из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Микельсон Николас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Контроль мяча: Оденсе: 40%, Норшеланн: 60%.
  • 10'
    Джейбали Иссам из команды Оденсе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 9'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Джейбали Иссам из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 7'
    Хансен Киан из команды Норшеланн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 7'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 7'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Контроль мяча: Оденсе: 34%, Норшеланн: 66%.
  • 6'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Андерсен Магнус II нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 5'
    Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Фресе Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    4'
    Кинг Джоэл наказан за толчок Вилладсен Оливер
  • 4'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 4'
    Окосун Айо не смог попасть в створ ударом издали
  • 3'
    Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Томасен Йенс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Окосун Айо из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
  • 2'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Норшеланн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Нордшелланн
2.19
3.35
3.36
Все Коэффициенты
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