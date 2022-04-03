Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Оденсе вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Адамо Нагало из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

93' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает неудачный навес.

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

92' Удар от ворот произведет Оденсе

91' Адамо Нагало из команды Норшеланн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

91' Отличные скиллы показывает Свеннсен Сандер , обводя своих соперников

91' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Норшеланн контролирует мяч.

89' Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

89' Кинг Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.

88' Mihajlo Ivancevic предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.

88' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Антман Оливер из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.

88' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

87' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Судья подбегает и показывает Томасен Йенс из команды Оденсе отложенную желтую карточку за фол.

87' Трандарсон Арон-Элис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.

85' Лассо Кулибали из команды Норшеланн получает желтую после опасной игры.

85' Кинг Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

84' Тактическая замена. Фресе Мартин уходит с поля и его заменяет Даниэль Свенссон

83' Сегодняшная посещаемость составляет 4545 болельщиков

82' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Хансен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

82' Сабби Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.

82' Тактическая замена. Микельсон Николас уходит с поля и его заменяет Mihajlo Ivancevic

81' Лассо Кулибали нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

81' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.

80' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

80' Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

79' Адамо Нагало из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

79' Бернат Ханс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Лассо Кулибали из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

77' Норшеланн пытается что-то создать.

76' Удар от ворот произведет Оденсе

76' Фресе Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Окосун Айо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

72' Норшеланн контролирует мяч.

71' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Марксен Эрик из команды Норшеланн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

68' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норшеланн будет все-таки засчитан.

68' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

67' Г О О О О Л - Саймон Адингра забивает с правой ноги!

67' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.

66' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

65' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

64' Норшеланн пытается что-то создать.

63' Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Джейбали Иссам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Норшеланн

59' Jakob Breum из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

58' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Оденсе

58' Антман Оливер из команды Норшеланн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

57' Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Лассо Кулибали

56' Мохаммед Диоманд нанес удар, мяч был парирован, но Ханс Кристиан Бернат не удержал его в руках.

56' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает пас партнеру.

55' Удар от ворот произведет Оденсе

55' Фресе Мартин из команды Норшеланн делает неудачный навес.

55' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

53' Г О О О О Л - Jakob Breum забивает с правой ноги!

50' Норшеланн пытается что-то создать.

49' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

48' Норшеланн пытается что-то создать.

47' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля