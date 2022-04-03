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  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание
Оденсе
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 4545
Нордшелланн
0'
15' Желтая карточка
Беньямин Нюгрен
1:0
32' Гол
Jakob Martinsen
2:0
53' Гол
Jakob Martinsen
2:1
67' Гол
Саймон Адингра
74' Желтая карточка
Окосун Айо
85' Желтая карточка
Lasso Coulibaly
87' Желтая карточка
Томасен Йенс
90'+5

Ход матча

15'
 
Беньямин Нюгрен
32'
Jakob Martinsen
1:0
53'
Jakob Martinsen
(Джейбали Иссам)
2:0
57'
 
Антман Оливер
Беньямин Нюгрен
57'
 
Lasso Coulibaly
Диоманде Мохаммед
59'
Сабби Эммануэль
Мадс Фрокьяер-Йенсен
 
67'
2:1
Саймон Адингра
(Вилладсен Оливер)
74'
Окосун Айо
 
76'
 
Adamo Nagalo
Хансен Киан
81'
Трандарсон Арон-Элис
Jakob Martinsen
 
82'
Свеннсен Сандер
Фенгер Макс
 
82'
Mihajlo Ivancevic
Микельсон Николас
 
84'
 
Свенссон Даниэль
Фресе Мартин
84'
 
Yannick Agnero
Бидструп Мадс
85'
 
Lasso Coulibaly
87'
Томасен Йенс
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
6
Тверсков
Йеппе
5
Ларсен
Каспер
25
Кинг
Джоэл
14
Томасен
Йенс
20
Окосун
Айо
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
7
Джейбали
Иссам
8
Jakob
Martinsen
15
Фенгер
Макс
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
15
Марксен
Эрик
5
Фресе
Мартин
8
Андерсен
Магнус
II
18
Бидструп
Мадс
48
Хансен
Мадс
10
Диоманде
Мохаммед
17
Саймон
Адингра
9
Беньямин
Нюгрен
Оденсе
4-2-3-1
Нордшелланн
4-2-3-1

История личных встреч

Оденсе
Нордшелланн

27 матчей

85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63%
33.3%
3.7%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.4%
37%
19 побед 10 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

41 матч

56.1%
17.1%
26.8%
23 победы 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

41.5%
29.3%
29.2%
17 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

46.3%
39%
14.7%
19 побед 16 ничьих 6 побед

История матчей

СД
2:0
К
1:4
СД
3:1
СД
0:2
СД
1:1
СД
3:1
СД
2:0
СДЧГ
2:2
СДЧГ
2:2
СД
1:3
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
3:1
СД
1:5
СД
1:2
СД
1:0
СД
2:1
СД
0:1
СД
2:0
СД
1:0
СД
4:1
СД
3:0
СД
1:1
СД
0:0
СЛ
2:0
СЛ
1:2
СЛ
1:4
К
2:3
СЛ
0:1
ТМС
1:0
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
1:4
СЛ
3:1
СЛ
1:1

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Митьюлланд 2:2
Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 0:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Оденсе - Виборг 2:3 Брондбю - Оденсе 2:1 Оденсе - Орхус 0:0 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Силькеборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Оденсе - Вайле 6:0 Виборг - Оденсе 1:1
Нордшелланн
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Нордшелланн - Раннерс 0:0
Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Вайле - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5
  • Первый тайм
  • 46'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Контроль мяча: Оденсе: 50%, Норшеланн: 50%.
  • 46'
    Шанс! Саймон Адингра из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
  • 45'
    Бидструп Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    45'
    Джейбали Иссам наказан за толчок Хансен Киан
  • 44'
    Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 43'
    Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Контроль мяча: Оденсе: 49%, Норшеланн: 51%.
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Бидструп Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Фенгер Макс
  • 42'
    Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Игрок из команды Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 42'
    Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.
  • 42'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 41'
    Джейбали Иссам из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 40'
    Томасен Йенс нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 40'
    Оденсе пытается что-то создать.
  • 39'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Ларсен Каспер из команды Оденсе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 38'
    Отличные скиллы показывает Саймон Адингра, обводя своих соперников
  • 38'
    Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    38'
    Кинг Джоэл из команды Оденсе подал угловой справа.
  • 37'
    Окосун Айо мяч отрикошетил от ворот
  • 37'
    Джейбали Иссам из команды Оденсе делает пас партнеру.
  • 37'
    Контроль мяча: Оденсе: 49%, Норшеланн: 51%.
  • Фол, нарушение
    36'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Jakob Breum.
  • 35'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 34'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
  • 33'
    Контроль мяча: Оденсе: 49%, Норшеланн: 51%.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Jakob Breum из команды Оденсе забивает головой!
  • 32'
    Головой пробил Jakob Breum, но голкипер отбил его в поле!
  • 32'
    Плохо сыграл Хансен Андреас III - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 31'
    Джейбали Иссам из команды Оденсе навешивает в штрафную с рикошетом.
  • Фол, нарушение
    31'
    Бидструп Мадс наказан за толчок Джейбали Иссам
  • 30'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 30'
    Микельсон Николас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья свистит. Хансен Мадс атаковал сзади соперника. Это Тверсков Йеппе заработал своей команде штрафной
  • 29'
    Саймон Адингра нанес удар, мяч был парирован, но Ханс Кристиан Бернат не удержал его в руках.
  • 28'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 28'
    Джейбали Иссам из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 28'
    Игрок Jakob Breum из команды Оденсе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 27'
    Кинг Джоэл из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Бидструп Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Томасен Йенс
  • 26'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 26'
    Отличный пас сделал Вилладсен Оливер из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 26'
    Контроль мяча: Оденсе: 48%, Норшеланн: 52%.
  • 25'
    Хорошую попытку сделал Вилладсен Оливер. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 25'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 25'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 24'
    Джейбали Иссам из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 24'
    Окосун Айо из команды Оденсе отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 23'
    Бернат Ханс Кристиан взял и забрал мяч на выходе
  • 23'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 23'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 22'
    Саймон Адингра оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 21'
    Контроль мяча: Оденсе: 47%, Норшеланн: 53%.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 21'
    Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 21'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 20'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 20'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 18'
    Бернат Ханс Кристиан взял и забрал мяч на выходе
  • 18'
    Марксен Эрик делает длинную передачу вперед
  • 17'
    Фенгер Макс нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
  • 17'
    Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Контроль мяча: Оденсе: 50%, Норшеланн: 50%.
  • Желтая карточка
    15'
    Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    15'
    Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Томасен Йенс пострадал.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 14'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 12'
    Кинг Джоэл из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Микельсон Николас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Контроль мяча: Оденсе: 40%, Норшеланн: 60%.
  • 10'
    Джейбали Иссам из команды Оденсе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 9'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Джейбали Иссам из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 7'
    Хансен Киан из команды Норшеланн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 7'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 7'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Контроль мяча: Оденсе: 34%, Норшеланн: 66%.
  • 6'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Андерсен Магнус II нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 5'
    Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Фресе Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    4'
    Кинг Джоэл наказан за толчок Вилладсен Оливер
  • 4'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 4'
    Окосун Айо не смог попасть в створ ударом издали
  • 3'
    Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Томасен Йенс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Окосун Айо из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
  • 2'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Норшеланн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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