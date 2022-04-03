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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Брондбю
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Раннерс
0'
15' Желтая карточка
Писингер Симон
18'

Ход матча

15'
 
Писингер Симон

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Раннерс
2.21
3.34
3.50
Все Коэффициенты
30
Хермансен
Мадс
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
17
Бруус
Андреас
22
Радошевич
Йосип
6
Белл
Джо
25
Слимане
Анис
15
Риверос
Блас
12
Бьёрк
Карл
24
Дивкович
Марко
1
Карлгрен
Патрик
15
Копплин
Бьорн
8
Писингер
Симон
5
Hugo
Andersson2
19
Бундгаард
Оливер
10
Кехинде
Тосин
16
Энггаард
Мэдс
6
Йонсен
Лассер
Берг
12
Тибблинг
Симон
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
90
Одей
Стивен
Брондбю
3-5-2
Раннерс
4-4-1-1

История личных встреч

Брондбю
Раннерс

29 матчей

82.8%
17.2%
3.5527136788005E-15%
24 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.7%
24.1%
24.2%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75.9%
24.1%
22 победы 7 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

43 матча

55.8%
25.6%
18.6%
24 победы 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.9%
39.5%
25.6%
15 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

51.2%
32.6%
16.2%
22 победы 14 ничьих 7 побед

История матчей

СД
1:0
СД
1:1
СДЧГ
4:2
СДЧГ
2:0
СД
0:0
СД
1:2
СД
5:2
СД
2:2
СДЛЕ
4:2
СД
2:1
СД
0:2
СД
3:1
СД
0:0
К
2:4
СД
0:1
СД
2:2
СД
0:2
СД
1:0
СД
3:3
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
0:1
СД
0:2
СД
3:2
ТМС
3:1
ТМС
3:1
СЛ
0:4
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:3
СЛ
1:1
СЛ
1:3
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
0:3
ТМС
2:2
СЛ
2:1
СЛ
3:1
К
2:1

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ольборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Орхус 1:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Брондбю - Сённерйюск 1:0
Нордшелланн - Брондбю 0:2 Брондбю - Видовре 1:2 Брондбю - Зенит 1:2 Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Лион 1:3 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Виборг - Брондбю 0:1
Раннерс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сённерйюск - Раннерс 1:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 3:0 Нордшелланн - Раннерс 0:0
Раннерс - Лестер 1:3 Раннерс - Виборг 0:1 Лестер - Раннерс 4:1 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5 Хорсенс - Раннерс 2:1 Хобро - Раннерс 0:3 Оденсе - Раннерс 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 Раннерс - Оденсе 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Раннерс - Вайле 4:1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Раннерс
2.21
3.34
3.50
Все Коэффициенты
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