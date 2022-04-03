Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

52' Команда Брондбю играла лучше в этом тайме.

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Удар от ворот произведет Раннерс

51' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Писингер Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Белл Джо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Хьюго Андерссон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

49' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Слимане Анис из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

46' Риверос Блас нанес удар, мяч был парирован, но Патрик Карлгрен не удержал его в руках.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

46' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Рустед Сигурд получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Рустед Сигурд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Хаммерсхёй-Мистрати Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Риверос Блас нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

43' Хьюго Андерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Писингер Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Раннерс

39' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Раннерс

37' Радошевич Йосип из команды Брондбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

36' Судья свистит. Мадс Энггаард атаковал сзади соперника. Это Белл Джо заработал своей команде штрафной

35' Удар от ворот произведет Раннерс

35' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Одей Стивен получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Одей Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Мадс Энггаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Одей Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Карлгрен Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Отличные скиллы показывает Риверос Блас , обводя своих соперников

30' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

28' Карлгрен Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Слимане Анис бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

24' Удар от ворот произведет Брондбю

24' Одей Стивен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Копплин Бьорн пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

22' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Г О О О О Л - Хаммерсхёй-Мистрати Вито забивает с левой ноги!

20' Удар от ворот произведет Раннерс

19' Матч возобновлен

19' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

18' Удар от ворот произведет Раннерс

18' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

17' После проверки VAR рефери поменял решение - Брондбю не будет бить пенальти!

17' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Брондбю пробьет пенальти!

15' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

15' Писингер Симон получает желтую карточку за игру рукой

14' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Удар от ворот произведет Брондбю

11' Слимане Анис наказан за толчок Оливер Бундгар Кристенсен

10' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Рустед Сигурд нанес удар головой, но Патрик Карлгрен спокойно отбил мяч.

9' Оливер Бундгар Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Хорошую попытку сделал Бьёрк Карл . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Удар от ворот произведет Раннерс

5' Белл Джо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Оливер Бундгар Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Хьюго Андерссон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

2' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Одей Стивен нанес удар, мяч был парирован, но Мэдс Хермансен не удержал его в руках.

1' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

1' Удар от ворот произведет Брондбю

1' Одей Стивен из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Раннерс начинает с центра поля