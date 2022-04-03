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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Брондбю
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 16767
Раннерс
0'
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Писингер Симон
0:1
21' Гол
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
45' Желтая карточка
Hugo Andersson2
48' Желтая карточка
Дивкович Марко
77' Желтая карточка
Писингер Симон
90'+6

Ход матча

15'
 
Писингер Симон
21'
0:1
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
(Одей Стивен)
45'
 
Hugo Andersson2
46'
Хедлунд Симон
Белл Джо
 
48'
Дивкович Марко
 
63'
Греве Матиас
Риверос Блас
 
63'
Квистгарден Матиас
Бьёрк Карл
 
68'
 
Бундгаард Филип
Энггаард Мэдс
77'
 
Писингер Симон
79'
Каппис Кристиан
Рустед Сигурд
 
79'
Павлович Андрия
Радошевич Йосип
 
85'
 
Анкерсен Якоб
Тибблинг Симон
85'
 
Лауридсен Йеспер
Кехинде Тосин
90'
 
Клюснер Тобиас
Одей Стивен

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 9
  • 11 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

30
Хермансен
Мадс
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
17
Бруус
Андреас
22
Радошевич
Йосип
6
Белл
Джо
25
Слимане
Анис
15
Риверос
Блас
12
Бьёрк
Карл
24
Дивкович
Марко
1
Карлгрен
Патрик
15
Копплин
Бьорн
8
Писингер
Симон
5
Hugo
Andersson2
19
Бундгаард
Оливер
10
Кехинде
Тосин
16
Энггаард
Мэдс
6
Йонсен
Лассер
Берг
12
Тибблинг
Симон
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
90
Одей
Стивен
Брондбю
3-5-2
Раннерс
4-4-1-1

История личных встреч

Брондбю
Раннерс

29 матчей

82.8%
17.2%
3.5527136788005E-15%
24 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.7%
24.1%
24.2%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75.9%
24.1%
22 победы 7 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

43 матча

55.8%
25.6%
18.6%
24 победы 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.9%
39.5%
25.6%
15 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

51.2%
32.6%
16.2%
22 победы 14 ничьих 7 побед

История матчей

СД
1:0
СД
1:1
СДЧГ
4:2
СДЧГ
2:0
СД
0:0
СД
1:2
СД
5:2
СД
2:2
СДЛЕ
4:2
СД
2:1
СД
0:2
СД
3:1
СД
0:0
К
2:4
СД
0:1
СД
2:2
СД
0:2
СД
1:0
СД
3:3
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
0:1
СД
0:2
СД
3:2
ТМС
3:1
ТМС
3:1
СЛ
0:4
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:3
СЛ
1:1
СЛ
1:3
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
0:3
ТМС
2:2
СЛ
2:1
СЛ
3:1
К
2:1

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ольборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Орхус 1:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Брондбю - Сённерйюск 1:0
Нордшелланн - Брондбю 0:2 Брондбю - Видовре 1:2 Брондбю - Зенит 1:2 Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Лион 1:3 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Виборг - Брондбю 0:1
Раннерс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сённерйюск - Раннерс 1:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 3:0 Нордшелланн - Раннерс 0:0
Раннерс - Лестер 1:3 Раннерс - Виборг 0:1 Лестер - Раннерс 4:1 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5 Хорсенс - Раннерс 2:1 Хобро - Раннерс 0:3 Оденсе - Раннерс 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 Раннерс - Оденсе 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Раннерс - Вайле 4:1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Брондбю 0:1 Раннерс онлайн

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