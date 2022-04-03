15' Undefined phrase: football_event_Писингер Симон
0:1
21' ГолХаммерсхёй-Мистрати Вито
45' Желтая карточкаHugo Andersson2
48' Желтая карточкаДивкович Марко
77' Желтая карточкаПисингер Симон
Ход матча
15'
21'
45'
48'
77'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 9
-
11 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
18
Шиембе
Кевин
6
Белл
Джо
25
Слимане
Анис
15
Риверос
Блас
12
Бьёрк
Карл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
15 Риверос БласПолузащитник
-
12 Бьёрк КарлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
-
25 Дакир ЙонасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Jeppe Kudsk
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брондбю
Раннерс
29 матчей
82.8%
17.2%
3.5527136788005E-15%
24 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
51.7%
24.1%
24.2%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75.9%
24.1%
22 победы 7 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
43 матча
55.8%
25.6%
18.6%
24 победы 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
34.9%
39.5%
25.6%
15 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
51.2%
32.6%
16.2%
22 победы 14 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ольборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Орхус 1:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Брондбю - Сённерйюск 1:0
Нордшелланн - Брондбю 0:2 Брондбю - Видовре 1:2 Брондбю - Зенит 1:2 Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Лион 1:3 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Виборг - Брондбю 0:1
Раннерс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сённерйюск - Раннерс 1:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 3:0 Нордшелланн - Раннерс 0:0
Раннерс - Лестер 1:3 Раннерс - Виборг 0:1 Лестер - Раннерс 4:1 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5 Хорсенс - Раннерс 2:1 Хобро - Раннерс 0:3 Оденсе - Раннерс 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 Раннерс - Оденсе 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Раннерс - Вайле 4:1