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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Ольборг
0:0
Второй тайм: 69'

Стадион:
Копенгаген
0'
26' Желтая карточка
Паллесен Кристоффер
31' Желтая карточка
Roony Bardghji
48' Желтая карточка
Дикс Кевин
59' Желтая карточка
Хочолава Давид
69'

Ход матча

26'
Паллесен Кристоффер
 
31'
 
Roony Bardghji
48'
 
Дикс Кевин
59'
 
Хочолава Давид
61'
 
Классон Виктор
Бовинг Виллиам
66'
 
Мукайру Пол
Бабакар Хоума
67'
 
Харальдссон Хакон-Арнар
Roony Bardghji

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Копенгаген
3.12
3.64
2.46
Все Коэффициенты
1
Ринне
Якоб
5
Гранли
Даниэль
26
Теландер
Расмус
15
Хагельскьер
Андерс
2
Паллесен
Кристоффер
14
Хёйхольт
Мальте
8
Фоссум
Ивер
3
Альманн
Якоб
17
Куск
Каспер
18
Андреасен
Лука
9
Макарич
Милан
1
Грабара
Камил
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
5
Хочолава
Давид
2
Дикс
Кевин
33
Фальк
Расмус
40
Roony
Bardghji
12
Лерагер
Лукас
16
Биэл
Пеп
24
Бовинг
Виллиам
11
Бабакар
Хоума
Ольборг
3-4-2-1
Копенгаген
4-1-4-1

История личных встреч

Ольборг
Копенгаген

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
56.3%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
8 побед 10 ничьих 0 побед

30 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 4 ничьи 26 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 20 побед

46 матчей

23.9%
19.6%
56.5%
11 побед 9 ничьих 26 побед

Первый тайм

26.1%
37%
36.9%
12 побед 17 ничьих 17 побед

Второй тайм

17.4%
39.1%
43.5%
8 побед 18 ничьих 20 побед

История матчей

СД
1:3
СД
2:2
СД
2:3
СД
1:2
СДЧГ
0:1
СД
2:0
К
2:0
СД
3:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
4:0
СД
1:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
1:1
СД
0:2
СД
6:2
СД
4:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
1:0
К
4:2
СД
2:1
СД
3:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
3:0
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
2:0
СЛ
0:1
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:2
К
1:0
СЛ
3:0
СЛ
3:1
СЛ
3:0
СЛ
4:0
ТМС
0:1
СЛ
0:0

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ольборг - Венсюссель 1:2 Ольборг - Брондбю 3:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Ольборг - Вайле 0:0
Ольборг - Силькеборг 1:4 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Ольборг - Сигма Оломоуц 0:3 Ольборг - Копенгаген 1:3 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Ольборг - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Ольборг - Виборг 2:5 Орхус - Ольборг 1:0 Ольборг - Сённерйюск 4:0
Копенгаген
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4
Копенгаген - Раннерс 3:0 Виборг - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Линкольн - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Вайле 3:0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Копенгаген
3.12
3.64
2.46
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