0:0
Второй тайм: 69'
Стадион: Aalborg Portland Park
26' Желтая карточкаПаллесен Кристоффер
31' Желтая карточкаRoony Bardghji
48' Желтая карточкаДикс Кевин
59' Желтая карточкаХочолава Давид
Ход матча
31'
48'
59'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 3
-
9 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
17
Куск
Каспер
33
Фальк
Расмус
16
Биэл
Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
40 Theo Sander
-
-
-
38 Oliver Ross
-
-
Главный тренер: Lars Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ольборг
Копенгаген
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
56.3%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
8 побед 10 ничьих 0 побед
30 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 4 ничьи 26 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 17 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 20 побед
46 матчей
23.9%
19.6%
56.5%
11 побед 9 ничьих 26 побед
Первый тайм
26.1%
37%
36.9%
12 побед 17 ничьих 17 побед
Второй тайм
17.4%
39.1%
43.5%
8 побед 18 ничьих 20 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ольборг - Венсюссель 1:2 Ольборг - Брондбю 3:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Ольборг - Вайле 0:0
Ольборг - Силькеборг 1:4 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Ольборг - Сигма Оломоуц 0:3 Ольборг - Копенгаген 1:3 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Ольборг - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Ольборг - Виборг 2:5 Орхус - Ольборг 1:0 Ольборг - Сённерйюск 4:0
Копенгаген
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4
Копенгаген - Раннерс 3:0 Виборг - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Линкольн - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Вайле 3:0