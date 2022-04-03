Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Хочолава Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

42' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Хагельскьер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

40' Roony Bardghji нанес удар, мяч был парирован, но Джейкоб Ринн не удержал его в руках.

38' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Хочолава Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Вавро Денис из команды Копенгаген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

35' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Макарич Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Анкерсен Петер из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

32' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Хочолава Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Фоссум Ивер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Roony Bardghji совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

30' Хочолава Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Макарич Милан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

29' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Паллесен Кристоффер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

25' Удар от ворот произведет Копенгаген

24' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Отличные скиллы показывает Уильям Бовинг, обводя своих соперников

21' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Копенгаген

19' Удар от ворот произведет Ольборг

19' Анкерсен Петер не смог попасть в створ ударом издали

18' Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Биэл Пеп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

10' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Копенгаген

6' Удар от ворот произведет Копенгаген

6' Альманн Якоб из команды Ольборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

5' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Лерагер Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Альманн Якоб из команды Ольборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

3' Паллесен Кристоффер из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

2' Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Удар от ворот произведет Ольборг

1' Бабакар Хоума оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Копенгаген начинает с центра поля