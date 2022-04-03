Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Копенгаген вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Рефери не любит споров - именно за это Росс Матиас сейчас получил желтую

94' Oliver Ross наказан за толчок Анкерсен Петер

93' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Анкерсен Петер пробует нанести удар издали, но Джейкоб Ринн держит все под контролем

92' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Ринне Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Харальдссон Хакон-Арнар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Oliver Ross - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

87' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Хочолава Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Хочолава Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Фоссум Ивер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Фальк Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

84' Хочолава Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

83' Сегодняшная посещаемость составляет 10216 болельщиков

82' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Плохо сыграл Ринне Якоб - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

80' Фоссум Ивер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

79' Удар от ворот произведет Ольборг

79' Анкерсен Петер из команды Копенгаген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

77' Тактическая замена. Куск Каспер уходит с поля и его заменяет Oliver Ross

77' Фоссум Ивер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

77' Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Хорошую попытку сделал Лерагер Лукас . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Удар от ворот произведет Ольборг

74' Биэл Пеп оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Гранли Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Удар от ворот произведет Ольборг

68' Гранли Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

67' Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Удар от ворот произведет Ольборг

65' Фальк Расмус из команды Копенгаген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

64' Удар от ворот произведет Копенгаген

64' Теландер Расмус из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

64' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

64' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Тактическая замена. Уильям Бовинг уходит с поля и его заменяет Классон Виктор

60' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

59' Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Хочолава Давид совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

58' Удар от ворот произведет Ольборг

57' Roony Bardghji нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

56' Фальк Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

55' Хочолава Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Удар от ворот произведет Ольборг

53' Как он промахнулся? Roony Bardghji имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

52' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Куск Каспер из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

50' Хорошую попытку сделал Биэл Пеп . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Дикс Кевин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

47' Уильям Бовинг нанес удар, но тот был заблокирован.

47' Ольборг выполняет удар от ворот.