  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Ольборг
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 10216
Копенгаген
0'
26' Желтая карточка
Паллесен Кристоффер
31' Желтая карточка
Roony Bardghji
48' Желтая карточка
Дикс Кевин
59' Желтая карточка
Хочолава Давид
77' Желтая карточка
Фоссум Ивер
0:1
81' Гол
Классон Виктор
88' Желтая карточка
Oliver Ross
90' Желтая карточка
Росс Матиас
90'+5

Ход матча

26'
Паллесен Кристоффер
 
31'
 
Roony Bardghji
48'
 
Дикс Кевин
59'
 
Хочолава Давид
61'
 
Классон Виктор
Бовинг Виллиам
66'
 
Мукайру Пол
Бабакар Хоума
66'
 
Харальдссон Хакон-Арнар
Roony Bardghji
71'
Kasper Waarst Hoegh
Макарич Милан
 
77'
Фоссум Ивер
 
77'
Oliver Ross
Куск Каспер
 
77'
Росс Матиас
Альманн Якоб
 
81'
0:1
Классон Виктор
84'
Anosike Ementa
Хёйхольт Мальте
 
85'
 
Йоргенсен Николай
Биэл Пеп
88'
Oliver Ross
 
90'
Росс Матиас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

1
Ринне
Якоб
5
Гранли
Даниэль
26
Теландер
Расмус
15
Хагельскьер
Андерс
2
Паллесен
Кристоффер
14
Хёйхольт
Мальте
8
Фоссум
Ивер
3
Альманн
Якоб
17
Куск
Каспер
18
Андреасен
Лука
9
Макарич
Милан
1
Грабара
Камил
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
5
Хочолава
Давид
2
Дикс
Кевин
33
Фальк
Расмус
40
Roony
Bardghji
12
Лерагер
Лукас
16
Биэл
Пеп
24
Бовинг
Виллиам
11
Бабакар
Хоума
Ольборг
3-4-2-1
Копенгаген
4-1-4-1

История личных встреч

Ольборг
Копенгаген

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
56.3%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
8 побед 10 ничьих 0 побед

30 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 4 ничьи 26 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 20 побед

46 матчей

23.9%
19.6%
56.5%
11 побед 9 ничьих 26 побед

Первый тайм

26.1%
37%
36.9%
12 побед 17 ничьих 17 побед

Второй тайм

17.4%
39.1%
43.5%
8 побед 18 ничьих 20 побед

История матчей

СД
1:3
СД
2:2
СД
2:3
СД
1:2
СДЧГ
0:1
СД
2:0
К
2:0
СД
3:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
4:0
СД
1:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
1:1
СД
0:2
СД
6:2
СД
4:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
1:0
К
4:2
СД
2:1
СД
3:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
3:0
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
2:0
СЛ
0:1
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:2
К
1:0
СЛ
3:0
СЛ
3:1
СЛ
3:0
СЛ
4:0
ТМС
0:1
СЛ
0:0

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ольборг - Венсюссель 1:2 Ольборг - Брондбю 3:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Ольборг - Вайле 0:0
Ольборг - Силькеборг 1:4 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Ольборг - Сигма Оломоуц 0:3 Ольборг - Копенгаген 1:3 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Ольборг - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Ольборг - Виборг 2:5 Орхус - Ольборг 1:0 Ольборг - Сённерйюск 4:0
Копенгаген
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4
Копенгаген - Раннерс 3:0 Виборг - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Линкольн - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Вайле 3:0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ольборг 0:1 Копенгаген онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 