3:0
Конец матча
Стадион: Aalborg Portland Park Зрители: 6521
1:0
5' ГолАндреасен Лука
2:0
7' ГолАндреасен Лука
23' Желтая карточкаРосс Матиас
3:0
53' ГолМакарич Милан
90' Желтая карточкаПисингер Симон
Ход матча
5'
1:0
7'
2:0
23'
53'
3:0
90'
Статистика матча
-
3 Голы
-
3 Удары по воротам
-
7 Удары в створ
-
6 Угловые
-
3 Офсайды
-
8 Нарушения правил
-
1 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
5 Замены
-
49 Владение мячом, %
Владение мячом
17
Куск
Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
38 Oliver Ross
-
-
Главный тренер: Lars Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
-
25 Дакир ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ольборг
Раннерс
25 матчей
80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
72%
24%
4%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
52%
20%
28%
13 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
76.2%
23.8%
0 побед 16 ничьих 12 побед
46 матчей
43.5%
28.3%
28.2%
20 побед 13 ничьих 13 побед
Первый тайм
39.1%
32.6%
28.3%
18 побед 15 ничьих 13 побед
Второй тайм
28.3%
45.7%
26%
13 побед 21 ничья 12 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ольборг - Копенгаген 0:1 Ольборг - Венсюссель 1:2 Ольборг - Брондбю 3:0 Оденсе - Ольборг 2:3
Ольборг - Вайле 0:0 Ольборг - Силькеборг 1:4 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Ольборг - Сигма Оломоуц 0:3 Ольборг - Копенгаген 1:3 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Ольборг - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Ольборг - Виборг 2:5 Орхус - Ольборг 1:0
Раннерс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брондбю - Раннерс 0:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 3:0
Нордшелланн - Раннерс 0:0 Раннерс - Лестер 1:3 Раннерс - Виборг 0:1 Лестер - Раннерс 4:1 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5 Хорсенс - Раннерс 2:1 Хобро - Раннерс 0:3 Оденсе - Раннерс 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 Раннерс - Оденсе 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1