Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Ольборг

46' Какой промах! Копплин Бьорн имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

45' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...

45' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Ольборг

38' Удар от ворот произведет Раннерс

37' Как он промахнулся? Андреасен Лука имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

37' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

36' Оливер Бундгар Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

35' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.

32' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

32' Фоссум Ивер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...

30' Хьюго Андерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Тибблинг Симон из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

27' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Хаммерсхёй-Мистрати Вито выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Удар от ворот произведет Ольборг

23' Росс Матиас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

23' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Ольборг выполняет удар от ворот.

20' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Джейкоб Ринн не дал случится голу! Одей Стивен должен был забивать, но Джейкоб Ринн сделал отличный сейв

19' ШАНС! Одей Стивен вышел один на один с голкипером...

19'

18'

18'

18'

18'

17' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Гранли Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Ольборг выполняет удар от ворот.

14' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Матч возобновлен

11' Росс Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Г О О О О Л - Андреасен Лука забивает с левой ноги!

7' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Г О О О О Л - Андреасен Лука забивает с левой ноги!

5' Хаммерсхёй-Мистрати Вито пробует нанести удар издали, но Джейкоб Ринн держит все под контролем

4' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Раннерс

3' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Мадс Энггаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Хьюго Андерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Удар от ворот произведет Раннерс

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Раннерс начинает с центра поля