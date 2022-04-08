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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Ольборг
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 6521
Раннерс
0'
1:0
5' Гол
Андреасен Лука
2:0
7' Гол
Андреасен Лука
23' Желтая карточка
Росс Матиас
3:0
53' Гол
Макарич Милан
90' Желтая карточка
Писингер Симон
90'+3
1
Ринне
Якоб
4
Росс
Матиас
26
Теландер
Расмус
15
Хагельскьер
Андерс
5
Гранли
Даниэль
14
Хёйхольт
Мальте
8
Фоссум
Ивер
3
Альманн
Якоб
17
Куск
Каспер
18
Андреасен
Лука
9
Макарич
Милан
1
Карлгрен
Патрик
15
Копплин
Бьорн
8
Писингер
Симон
5
Hugo
Andersson2
19
Бундгаард
Оливер
10
Кехинде
Тосин
16
Энггаард
Мэдс
6
Йонсен
Лассер
Берг
12
Тибблинг
Симон
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
90
Одей
Стивен
Ольборг
3-4-2-1
Раннерс
4-4-1-1

История личных встреч

Ольборг
Раннерс

25 матчей

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

72%
24%
4%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

52%
20%
28%
13 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

76.2%
23.8%
0 побед 16 ничьих 12 побед

46 матчей

43.5%
28.3%
28.2%
20 побед 13 ничьих 13 побед

Первый тайм

39.1%
32.6%
28.3%
18 побед 15 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.3%
45.7%
26%
13 побед 21 ничья 12 побед

История матчей

СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
ТМК
3:1
СД
1:2
ТМС
4:3
СД
3:3
СД
0:3
СДП
0:2
СДП
1:2
СД
0:3
СД
2:2
ТМК
2:1
СД
4:0
ТМК
0:1
СД
1:1
СДЛЕ
2:1
СДЛЕ
0:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
3:2
СД
0:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:4
СД
3:2
СД
2:2
СД
0:1
СД
4:0
СЛ
4:1
ТМС
2:3
СЛ
0:0
СЛ
2:3
СЛ
3:1
ТМС
0:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3
ТМС
2:0
СЛ
1:2
СЛ
1:2
СЛ
2:2
СЛ
3:0
СЛ
1:0

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ольборг - Копенгаген 0:1 Ольборг - Венсюссель 1:2 Ольборг - Брондбю 3:0 Оденсе - Ольборг 2:3
Ольборг - Вайле 0:0 Ольборг - Силькеборг 1:4 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Ольборг - Сигма Оломоуц 0:3 Ольборг - Копенгаген 1:3 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Ольборг - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Ольборг - Виборг 2:5 Орхус - Ольборг 1:0
Раннерс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брондбю - Раннерс 0:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 3:0
Нордшелланн - Раннерс 0:0 Раннерс - Лестер 1:3 Раннерс - Виборг 0:1 Лестер - Раннерс 4:1 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5 Хорсенс - Раннерс 2:1 Хобро - Раннерс 0:3 Оденсе - Раннерс 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 Раннерс - Оденсе 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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