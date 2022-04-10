Второй тайм начался

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

44' Удар от ворот произведет Оденсе

44' Трандарсон Арон-Элис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

42' Г О О О О Л - Фенгер Макс первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

42' Тчамба Дуплекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Санне Бубакарр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Сённерйюск

36' Мадс Фрокьяер-Йенсен не смог попасть в створ ударом издали

34' Томсен Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Jakob Breum из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

32' Трандарсон Арон-Элис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Удар от ворот произведет Оденсе

28' Матч возобновлен

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

24' Микельсон Николас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

24' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Удар от ворот произведет Оденсе

22' Эмиль Хольм оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Томсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Мадс Фрокьяер-Йенсен пробил чуть мимо штанги!

19' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

17' ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Хассан Рилван пробил чуть мимо штанги!

15' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Тчамба Дуплекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Хорошую попытку сделал Jakob Breum . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Хенде Марк-Даль из команды Сённерйюск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

7' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Удар от ворот произведет Оденсе

5' Виндерслев Расмус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Трандарсон Арон-Элис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

4' Тчамба Дуплекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Томасен Йенс нанес удар и траектории мяча помог рикошет...

4' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Оденсе

2' Эмиль Хольм оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Сённерйюск начинает с центра поля