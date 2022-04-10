Второй тайм

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Трандарсон Арон-Элис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Виндерслев Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Тчамба Дуплекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Гартенманн Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Томасен Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

91' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

90' Санне Бубакарр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Тактическая замена. Томсен Николай уходит с поля и его заменяет Jose Gallegos

88' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Шельвик Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Матч возобновлен

86' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

86' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Удар от ворот произведет Сённерйюск

84' Свеннсен Сандер из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

84' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Сегодняшная посещаемость составляет 2462 болельщиков

82' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Г О О О О Л - Шельвик Йорген забивает с левой ноги!

79' Тчамба Дуплекс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

77' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

73' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

68' Микельсон Николас из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

67' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Сённерйюск

64' ШАНС! Фенгер Макс нанес удар с лета, но не попал по воротам!

64' Трандарсон Арон-Элис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

63' Томасен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

63' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Оденсе

61' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Хассан Рилван из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

59' Удар от ворот произведет Оденсе

59' Хассан Рилван из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

58' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Хассан Рилван бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

56' Удар от ворот произведет Оденсе

55' Гартенманн Стефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

53' Г О О О О Л - Берггрен Эмиль забивает с правой ноги!

52' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Оденсе

50' Берггрен Эмиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Удар от ворот произведет Оденсе

49' Отличные скиллы показывает Кристиансен Петер , обводя своих соперников