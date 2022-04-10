2:2
Конец матча
Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 2462
5' Желтая карточкаТрандарсон Арон-Элис
24' Желтая карточкаМикельсон Николас
1:0
35' ГолБерггрен Эмиль
1:1
42' ГолФенгер Макс
2:1
53' ГолБерггрен Эмиль
77' Желтая карточкаКристиансен Петер
79' Желтая карточкаТчамба Дуплекс
2:2
80' ГолШельвик Йорген
Ход матча
35'
1:0
42'
1:1
53'
79'
80'
Статистика матча
-
2 Голы
-
7 Удары по воротам
-
3 Удары в створ
-
3 Угловые
-
1 Офсайды
-
14 Нарушения правил
-
2 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
4 Замены
-
48 Владение мячом, %
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Нападающий
-
30 Йенсен ИсакНападающий
-
-
-
Главный тренер: Henrik Hansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кинг ДжоэлЗащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Фенгер МаксНападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Защитник
-
24 Эстрём РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сённерйюск
Оденсе
22 матча
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
36.4%
18 побед 8 ничьих 0 побед
23 матча
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 21 победа
Второй тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед
45 матчей
31.1%
40%
28.9%
14 побед 18 ничьих 13 побед
Первый тайм
22.2%
31.1%
46.7%
10 побед 14 ничьих 21 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
18 побед 18 ничьих 9 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Сённерйюск
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Виборг - Сённерйюск 2:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2
Брондбю - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:3 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2 Видовре - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Видовре 1:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Вайле - Сённерйюск 3:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Орхус - Сённерйюск 0:2 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Ольборг - Сённерйюск 4:0
Оденсе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Оденсе - Нордшелланн 2:1 Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Сённерйюск - Оденсе 2:2
Оденсе - Митьюлланд 2:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 0:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Оденсе - Виборг 2:3 Брондбю - Оденсе 2:1 Оденсе - Орхус 0:0 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Силькеборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Оденсе - Вайле 6:0