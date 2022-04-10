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  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание
Сённерйюск
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 2462
Оденсе
0'
5' Желтая карточка
Трандарсон Арон-Элис
24' Желтая карточка
Микельсон Николас
1:0
35' Гол
Берггрен Эмиль
1:1
42' Гол
Фенгер Макс
2:1
53' Гол
Берггрен Эмиль
77' Желтая карточка
Кристиансен Петер
79' Желтая карточка
Тчамба Дуплекс
2:2
80' Гол
Шельвик Йорген
90'+5

Ход матча

5'
 
Трандарсон Арон-Элис
24'
 
Микельсон Николас
35'
Берггрен Эмиль
(Хассан Рилван)
1:0
42'
1:1
Фенгер Макс
53'
Берггрен Эмиль
(Хенде Марк-Даль)
2:1
65'
 
Свеннсен Сандер
Мадс Фрокьяер-Йенсен
65'
 
Сабби Эммануэль
Jakob Martinsen
65'
Альбек Мадс
Хассан Рилван
 
76'
 
Шельвик Йорген
Кинг Джоэл
77'
Кристиансен Петер
 
78'
Фредериксен Эмиль
Берггрен Эмиль
 
79'
Тчамба Дуплекс
 
80'
2:2
Шельвик Йорген
(Сабби Эммануэль)
89'
Jose Gallegos
Томсен Николай
 
89'
Йенсен Исак
Кристиансен Петер
 

Статистика матча

  • 2 Голы
  • 7 Удары по воротам
  • 3 Удары в створ
  • 3 Угловые
  • 1 Офсайды
  • 14 Нарушения правил
  • 2 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 4 Замены
  • 48 Владение мячом, %

Владение мячом

1
Лоуренс
Томас
13
Санне
Бубакарр
2
Гартенманн
Стефан
4
Тчамба
Дуплекс
3
Emil
Holm
24
Виндерслев
Расмус
10
Томсен
Николай
5
Хенде
Марк-Даль
77
Хассан
Рилван
11
Берггрен
Эмиль
20
Кристиансен
Петер
13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
6
Тверсков
Йеппе
5
Ларсен
Каспер
25
Кинг
Джоэл
14
Томасен
Йенс
19
Трандарсон
Арон-Элис
8
Jakob
Martinsen
7
Джейбали
Иссам
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
15
Фенгер
Макс
Сённерйюск
3-4-3
Оденсе
4-2-3-1

История личных встреч

Сённерйюск
Оденсе

22 матча

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
36.4%
18 побед 8 ничьих 0 побед

23 матча

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 21 победа

Второй тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед

45 матчей

31.1%
40%
28.9%
14 побед 18 ничьих 13 побед

Первый тайм

22.2%
31.1%
46.7%
10 побед 14 ничьих 21 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
18 побед 18 ничьих 9 побед

История матчей

СД
2:2
СД
2:1
СБЗВ
2:0
СБЗВ
1:1
СД
1:1
ТМК
1:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
0:0
ТМК
0:1
СД
0:0
СД
2:2
СДП
2:0
СД
2:1
СД
0:3
СД
2:2
СД
0:1
СД
1:0
СД
3:1
СД
1:2
СД
4:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:2
СД
1:5
СД
1:1
СД
4:1
ТМС
1:0
СД
5:0
СД
1:2
С
1:1
СЛ
0:4
СЛ
2:4
СЛ
0:2
СЛ
1:2
СЛ
1:3
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
2:0

Результаты последних матчей

Сённерйюск
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Виборг - Сённерйюск 2:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2
Брондбю - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:3 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2 Видовре - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Видовре 1:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Вайле - Сённерйюск 3:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Орхус - Сённерйюск 0:2 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Ольборг - Сённерйюск 4:0
Оденсе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Оденсе - Нордшелланн 2:1 Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Сённерйюск - Оденсе 2:2
Оденсе - Митьюлланд 2:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 0:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Оденсе - Виборг 2:3 Брондбю - Оденсе 2:1 Оденсе - Орхус 0:0 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Силькеборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Оденсе - Вайле 6:0
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