Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Первый тайм

48' Команда Норшеланн играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Вилладсен Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Антман Оливер из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

48' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает пас партнеру.

47' Саймон Адингра из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...

47' Норшеланн пытается что-то создать.

47' Удар от ворот произведет Орхус

47' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

47' Фресе Мартин из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

46' Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок Хансен Мадс из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

46' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Хансен Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Плохо сыграл Каль Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

46' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает заброс на партнера по команде.

46' Андерсен Магнус II из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

46' Норшеланн пытается что-то создать.

45' Норшеланн пытается что-то создать.

45' Хорошую попытку сделал Саймон Адингра . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Саймон Адингра из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...

45' Норшеланн пытается что-то создать.

44' Удар от ворот произведет Орхус

44' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает неудачный навес.

44' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...

44' Норшеланн начинает контратаку

43' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Орхус

41' Норшеланн пытается что-то создать.

40' Норшеланн пытается что-то создать.

40' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

40' Норшеланн контролирует мяч.

40' Команда Орхус забила мяч, хотя лучше играли соперники

39' Г О О О О Л - Альберт Гроенбек забивает с правой ноги!

38' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Саймон Адингра из команды Норшеланн в офсайде

37' Норшеланн контролирует мяч.

37' Альберт Гроенбек из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

37' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Уилшер Джек

34' Хансен Мадс из команды Норшеланн в офсайде

34' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

33' Удар от ворот произведет Орхус

33' Отличный пас сделал Саймон Адингра из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

33' Саймон Адингра из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...

33' Норшеланн пытается что-то создать.

32' Каль Эрик наказан за толчок Мохаммед Диоманд

32' Фредерик Брандоф из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Норшеланн контролирует мяч.

31' Норшеланн контролирует мяч.

31' Удар от ворот произведет Орхус

31' Выглядело как неплохой момент. Саймон Адингра из команды Норшеланн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

31' Норшеланн начинает контратаку

30' Альберт Гроенбек из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

29' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Орхус выполняет удар от ворот.

28' Фресе Мартин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Должен был быть гол! Саймон Адингра имел отличный шанс, но Йеспер Хансен не дал голу состоятся!

27' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

27' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Фресе Мартин из команды Норшеланн отдал передачу, которая была заблокирована.

25' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Плохо сыграл Томас Кристенсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

24' Антман Оливер из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...

24' Норшеланн пытается что-то создать.

23' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Норшеланн пытается что-то создать.

22' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Бунду Мустафа получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Бунду Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Альберт Гроенбек из команды Орхус отправил кросс в штрафную...

20' Фресе Мартин из команды Норшеланн делает неудачный навес.

20' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Норшеланн выполняет удар от ворот.

19' Мортенсен Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Плохо сыграл Адамо Нагало - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

19' Норшеланн контролирует мяч.

18' Норшеланн контролирует мяч.

17' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Антман Оливер из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

17' Антман Оливер из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...

17' Норшеланн начинает контратаку

17' Альберт Гроенбек из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

15' Норшеланн контролирует мяч.

15' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

15' Игрок Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

15' Хансен Мадс разрезает оборону соперника отличным пасом

15' Норшеланн пытается что-то создать.

15' Удар от ворот произведет Орхус

14' Норшеланн пытается что-то создать.

14' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

13' Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

13' Саймон Адингра из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...

13' Норшеланн начинает контратаку

13' Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Адамо Нагало из команды Норшеланн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

12' Удар от ворот произведет Орхус

12' ШАНС! Саймон Адингра нанес удар с лета, но не попал по воротам!

11' Плохо сыграл Томас Кристенсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

11' Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.

11' Антман Оливер из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

11' Норшеланн пытается что-то создать.

11' Норшеланн пытается что-то создать.

10' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Хансен Андреас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Адамо Нагало предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Плохо сыграл Тингагер Фредерик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

9' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн делает пас партнеру.

9' Антман Оливер из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...

9' Норшеланн пытается что-то создать.

8' Норшеланн контролирует мяч.

8' Норшеланн пытается что-то создать.

8' Альберт Гроенбек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой слева.

7' Саймон Адингра из команды Норшеланн отдал передачу, которая была заблокирована.

7' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

7' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Саймон Адингра и Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн.

7' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Поульсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн забрасывает мяч в штрафную.

7' Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Антман Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

6' Норшеланн пытается что-то создать.

5' Матч возобновится спорным мячом

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Норшеланн контролирует мяч.

3' Удар от ворот произведет Орхус

3' Какой промах! Саймон Адингра имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

3' Антман Оливер из команды Норшеланн делает заброс на партнера по команде.

3' Норшеланн пытается что-то создать.

2' Норшеланн пытается что-то создать.

2' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

2' Норшеланн пытается что-то создать.

2' Удар от ворот произведет Орхус

1' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Норшеланн начинает с центра поля

1' Идеальный солнечный день для футбола