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  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание
Нордшелланн
0:1
Второй тайм: 49'

Стадион:
Орхус
0'
0:1
39' Гол
Грёнбек Альберт
49'

Ход матча

39'
0:1
Грёнбек Альберт
(Мортенсен Патрик)
46'
Leo Walta
Диоманде Мохаммед
 
49'
 
Adam Daghim
Бунду Мустафа

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 4 Удары по воротам
  • 3 Удары в створ
  • 4 Угловые
  • 2 Офсайды
  • 6 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 1 Замены
  • 52 Владение мячом, %

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Нордшелланн
Ничья
Орхус
2.10
3.45
3.66
Все Коэффициенты
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
6
Кристенсен
Якоб
8
Андерсен
Магнус
II
22
Антман
Оливер
10
Диоманде
Мохаммед
17
Саймон
Адингра
48
Хансен
Мадс
1
Хансен
Йеспер
13
Мунксгор
Александер
23
Кристенсен
Томас
5
Тингагер
Фредерик
19
Каль
Эрик
10
Уилшер
Джек
6
Поульсен
Николай
29
Frederik
Brandhof
7
Бунду
Мустафа
9
Мортенсен
Патрик
27
Грёнбек
Альберт
Нордшелланн
4-2-3-1
Орхус
4-3-3

История личных встреч

Нордшелланн
Орхус

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.2%
47.8%
15 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.9%
30.4%
17 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

44 матча

43.2%
18.2%
38.6%
19 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

34.1%
47.7%
18.2%
15 побед 21 ничья 8 побед

Второй тайм

38.6%
27.3%
34.1%
17 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

СД
2:3
СД
0:0
ТМК
0:1
СДЧГ
3:1
СДЧГ
2:0
СД
0:1
СД
3:1
ТМС
2:4
ТМС
2:0
СДЧГ
1:1
СД
2:1
ТМК
4:5
СД
0:1
СД
3:1
ТМК
2:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:4
СД
1:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
3:3
СД
3:0
СД
2:0
ТМК
2:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
2:1
СД
4:2
СД
0:2
СД
0:1
СД
5:3
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1
СЛ
0:2
СЛ
0:2
ТМС
3:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
0:3
ТМС
2:0
СЛ
3:2
СЛ
3:3

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Оденсе - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3
Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Вайле - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Силькеборг - Нордшелланн 4:1
Орхус
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3
Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0 Орхус - Сённерйюск 0:2 Раннерс - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 1:0 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0
  • Второй тайм
  • 50'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 49'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Лео Вальта из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 49'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 49'
    Бунду Мустафа получил травму и заменен. Adam Daghim выходит на поле.
  • 48'
    Кристенсен Якоб нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 48'
    Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 47'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 47'
    Орхус контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    46'
    Вилладсен Оливер наказан за толчок Альберт Гроенбек
  • 46'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 46'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 46'
    Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Лео Вальта
  • 46'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Норшеланн играла лучше в этом тайме.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Орхус: 48%.
  • 48'
    Вилладсен Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 48'
    Антман Оливер из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 48'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 47'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 47'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 47'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Угловой
    47'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
  • 46'
    Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Игрок Хансен Мадс из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 46'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Хансен Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 46'
    Плохо сыграл Каль Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 46'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн делает заброс на партнера по команде.
  • 46'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 46'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 45'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 45'
    Хорошую попытку сделал Саймон Адингра. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 45'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 45'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 45'
    Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Орхус: 50%.
  • 45'
    Орхус контролирует мяч.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 44'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает неудачный навес.
  • 44'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 44'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 44'
    Орхус контролирует мяч.
  • 43'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 43'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 41'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    41'
    Мортенсен Патрик наказан за толчок Кристенсен Якоб
  • Фол, нарушение
    41'
    Андерсен Магнус II наказан за толчок Поульсен Николай
  • 40'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 40'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Контроль мяча: Норшеланн: 51%, Орхус: 49%.
  • 40'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 40'
    Команда Орхус забила мяч, хотя лучше играли соперники
  • 39'
    Мортенсен Патрик сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Альберт Гроенбек забивает с правой ноги!
  • 39'
    Мортенсен Патрик из команды Орхус делает пас партнеру.
  • 39'
    Бунду Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.
  • 39'
    Бунду Мустафа из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
  • 39'
    Бунду Мустафа из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 39'
    Бунду Мустафа из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
  • 38'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 38'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    38'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн в офсайде
  • 37'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 37'
    Альберт Гроенбек из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 37'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Орхус пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    36'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Уилшер Джек.
  • 36'
    Орхус пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    35'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Фредерик Брандоф пострадал.
  • 35'
    Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Орхус: 46%.
  • Офсайд
    34'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн в офсайде
  • 34'
    Адамо Нагало делает длинную передачу вперед
  • 34'
    Орхус контролирует мяч.
  • 34'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 33'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 33'
    Отличный пас сделал Саймон Адингра из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 33'
    Саймон Адингра нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 33'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 33'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    32'
    Каль Эрик наказан за толчок Мохаммед Диоманд
  • 32'
    Фредерик Брандоф из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 32'
    Фредерик Брандоф из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
  • 32'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 32'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 32'
    Фредерик Брандоф из команды Орхус делает неудачный навес.
  • 31'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 31'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 31'
    Выглядело как неплохой момент. Саймон Адингра из команды Норшеланн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 31'
    Андерсен Магнус II разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 31'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 31'
    Орхус контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Норшеланн: 51%, Орхус: 49%.
  • 30'
    Орхус контролирует мяч.
  • 30'
    Альберт Гроенбек из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 30'
    Бунду Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 29'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 28'
    Орхус выполняет удар от ворот.
  • Угловой
    28'
    Фресе Мартин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 27'
    Должен был быть гол! Саймон Адингра имел отличный шанс, но Йеспер Хансен не дал голу состоятся!
  • 27'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 27'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Фредерик Брандоф из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Кристенсен Якоб
  • 25'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Орхус: 47%.
  • 25'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн пасует в штрафную, но Хансен Йеспер выходит и ловит мяч.
  • 25'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 25'
    Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 24'
    Фресе Мартин бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
  • 24'
    Плохо сыграл Томас Кристенсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 24'
    Антман Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 24'
    Антман Оливер из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 24'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья свистит. Андерсен Магнус II атаковал сзади соперника. Это Мортенсен Патрик заработал своей команде штрафной
  • 23'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • Травма, повреждение
    23'
    Бунду Мустафа возвращается на поле.
  • 22'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    22'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бунду Мустафа получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    21'
    Бунду Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 21'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 20'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 20'
    Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Альберт Гроенбек из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 20'
    Орхус контролирует мяч.
  • 20'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн делает неудачный навес.
  • 20'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Орхус: 46%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Мортенсен Патрик наказан за толчок Хансен Киан
  • 19'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 19'
    Мортенсен Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 19'
    Фредерик Брандоф из команды Орхус делает пас партнеру.
  • 19'
    Плохо сыграл Адамо Нагало - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 19'
    Бунду Мустафа из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 19'
    Орхус начинает контратаку
  • 19'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 18'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 17'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Тингагер Фредерик из команды Орхус хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 17'
    Антман Оливер из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 17'
    Антман Оливер из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 17'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 17'
    Альберт Гроенбек из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 16'
    Орхус контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    16'
    Хансен Киан наказан за толчок Уилшер Джек
  • 15'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 15'
    Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
  • 15'
    Игрок Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 15'
    Хансен Мадс разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 15'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: Норшеланн: 56%, Орхус: 44%.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 14'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 14'
    Орхус контролирует мяч.
  • 14'
    Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
  • 13'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 13'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 13'
    Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    13'
    Уилшер Джек из команды Орхус подал угловой справа.
  • 13'
    Бунду Мустафа из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 13'
    Уилшер Джек из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 13'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 13'
    Адамо Нагало из команды Норшеланн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 12'
    Бунду Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 12'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 12'
    ШАНС! Саймон Адингра нанес удар с лета, но не попал по воротам!
  • 11'
    Плохо сыграл Томас Кристенсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    11'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 11'
    Антман Оливер из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 11'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 11'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 10'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Хансен Андреас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Уилшер Джек из команды Орхус подал угловой справа.
  • 10'
    Контроль мяча: Норшеланн: 58%, Орхус: 42%.
  • 10'
    Адамо Нагало предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 9'
    Фредерик Брандоф из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
  • 9'
    Орхус начинает контратаку
  • 9'
    Плохо сыграл Тингагер Фредерик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 9'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 9'
    Антман Оливер из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 9'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 8'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 8'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн пасует в штрафную, но Хансен Йеспер выходит и ловит мяч.
  • 8'
    Вилладсен Оливер делает длинную передачу вперед
  • 8'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 8'
    Альберт Гроенбек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 7'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 7'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 7'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Саймон Адингра и Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн.
  • 7'
    Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 7'
    Поульсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн забрасывает мяч в штрафную.
  • 7'
    Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Антман Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 6'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 6'
    Бунду Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 5'
    Орхус контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Норшеланн: 71%, Орхус: 29%.
  • 5'
    Орхус контролирует мяч.
  • 5'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 4'
    Орхус контролирует мяч.
  • 4'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 3'
    Какой промах! Саймон Адингра имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 3'
    Антман Оливер из команды Норшеланн делает заброс на партнера по команде.
  • 3'
    Андерсен Магнус II разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 3'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 2'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 2'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 1'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
  • 1'
    Норшеланн начинает с центра поля
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Нордшелланн
Ничья
Орхус
2.10
3.45
3.66
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Нордшелланн
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