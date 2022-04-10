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  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание
Нордшелланн
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 2114
Орхус
0'
0:1
39' Гол
Грёнбек Альберт
55' Желтая карточка
Фресе Мартин
1:1
82' Гол
Хансен Мадс
2:1
85' Гол
Ernest Nuamah
2:2
90' Гол
Frederik Ihler
90' Желтая карточка
Leo Walta
90' Желтая карточка
Кристенсен Томас
90'+8

Ход матча

39'
0:1
Грёнбек Альберт
(Мортенсен Патрик)
46'
Leo Walta
Диоманде Мохаммед
 
49'
 
Adam Daghim
Бунду Мустафа
55'
Фресе Мартин
 
67'
Ernest Nuamah
Андерсен Магнус
 
73'
 
Frederik Ihler
Уилшер Джек
81'
Беньямин Нюгрен
Антман Оливер
 
81'
Свенссон Даниэль
Фресе Мартин
 
82'
Хансен Мадс
(Adamo Nagalo)
1:1
85'
Ernest Nuamah
(Вилладсен Оливер)
2:1
85'
Фрэнсис Абу
Хансен Мадс
 
87'
 
Далль Эскилль
Frederik Brandhof
87'
 
Лунд Оливер
Каль Эрик
90'
2:2
Frederik Ihler
(Adam Daghim)
90'
Leo Walta
 
90'
 
Кристенсен Томас

Статистика матча

  • 2 Голы
  • 8 Удары по воротам
  • 5 Удары в створ
  • 5 Угловые
  • 2 Офсайды
  • 12 Нарушения правил
  • 2 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 5 Замены
  • 57 Владение мячом, %

Владение мячом

13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
6
Кристенсен
Якоб
8
Андерсен
Магнус
II
22
Антман
Оливер
10
Диоманде
Мохаммед
17
Саймон
Адингра
48
Хансен
Мадс
1
Хансен
Йеспер
13
Мунксгор
Александер
23
Кристенсен
Томас
5
Тингагер
Фредерик
19
Каль
Эрик
10
Уилшер
Джек
6
Поульсен
Николай
29
Frederik
Brandhof
7
Бунду
Мустафа
9
Мортенсен
Патрик
27
Грёнбек
Альберт
Нордшелланн
4-2-3-1
Орхус
4-3-3

История личных встреч

Нордшелланн
Орхус

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.2%
47.8%
15 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.9%
30.4%
17 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

44 матча

43.2%
18.2%
38.6%
19 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

34.1%
47.7%
18.2%
15 побед 21 ничья 8 побед

Второй тайм

38.6%
27.3%
34.1%
17 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

СД
2:3
СД
0:0
ТМК
0:1
СДЧГ
3:1
СДЧГ
2:0
СД
0:1
СД
3:1
ТМС
2:4
ТМС
2:0
СДЧГ
1:1
СД
2:1
ТМК
4:5
СД
0:1
СД
3:1
ТМК
2:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:4
СД
1:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
3:3
СД
3:0
СД
2:0
ТМК
2:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
2:1
СД
4:2
СД
0:2
СД
0:1
СД
5:3
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1
СЛ
0:2
СЛ
0:2
ТМС
3:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
0:3
ТМС
2:0
СЛ
3:2
СЛ
3:3

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Оденсе - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3
Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Вайле - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Силькеборг - Нордшелланн 4:1
Орхус
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3
Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0 Орхус - Сённерйюск 0:2 Раннерс - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 1:0 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0
  • Второй тайм
  • 98'
    Команда Норшеланн играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 2114 болельщиков
  • 98'
    Контроль мяча: Норшеланн: 57%, Орхус: 43%.
  • Желтая карточка
    98'
    Томас Кристенсен из команды Орхус получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    98'
    Томас Кристенсен из команды Орхус опасно и грубо сыграл. Беньямин Нюгрен пострадал.
  • 97'
    Тингагер Фредерик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 97'
    Frederik Ihler из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
  • 97'
    Тингагер Фредерик из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
  • Желтая карточка
    97'
    Рефери не любит споров - именно за это Лео Вальта сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    97'
    Адамо Нагало наказан за толчок Мортенсен Патрик
  • 96'
    Какой промах! Ernest Nuamah имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 96'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 96'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 96'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 94'
    СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!
  • 94'
    Adam Daghim сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    94'
    ГОООООЛ - Frederik Ihler Орхус забивает ударом головой
  • 94'
    Adam Daghim из команды Орхус делает отличный кросс...
  • 94'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 94'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 94'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Поульсен Николай из команды Орхус.
  • 94'
    Поульсен Николай из команды Орхус хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 94'
    Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 93'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 93'
    Мунксгор Александер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
  • 92'
    Ernest Nuamah выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    92'
    Альберт Гроенбек из команды Орхус подал угловой справа.
  • 92'
    Матч возобновлен
  • 90'
    Контроль мяча: Норшеланн: 57%, Орхус: 43%.
  • 90'
    Матч остановлен
  • 89'
    Даниэль Свенссон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 89'
    Adam Daghim из команды Орхус делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.
  • 89'
    Альберт Гроенбек из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 89'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 88'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 88'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Поульсен Николай из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 87'
    Тактическая замена. Каль Эрик уходит с поля и его заменяет Лунд Оливер
  • 87'
    Тактическая замена. Фредерик Брандоф уходит с поля и его заменяет Далль Эскилль
  • Фол, нарушение
    87'
    Поульсен Николай из команды Орхус заходит слишком далеко, он валит Лео Вальта.
  • 87'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 87'
    Каль Эрик из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 86'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 85'
    Тактическая замена. Хансен Мадс уходит с поля и его заменяет Фрэнсис Абу
  • 85'
    Контроль мяча: Норшеланн: 57%, Орхус: 43%.
  • 85'
    Вилладсен Оливер сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    85'
    Г О О О О Л - Ernest Nuamah забивает с правой ноги!
  • 84'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 84'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн делает отличный кросс...
  • 84'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 84'
    Вилладсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 84'
    Мунксгор Александер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 83'
    Отличный пас сделал Саймон Адингра из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 83'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 83'
    Команда Норшеланн сравняла счет! Игра продолжается!
  • 82'
    Адамо Нагало сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    82'
    Г О О О О Л - Хансен Мадс забивает с правой ноги!
  • 82'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 82'
    Хансен Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 82'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 81'
    Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 81'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 81'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 81'
    Тактическая замена. Фресе Мартин уходит с поля и его заменяет Даниэль Свенссон
  • 81'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 81'
    Тактическая замена. Антман Оливер уходит с поля и его заменяет Беньямин Нюгрен
  • 80'
    Как он промахнулся? Саймон Адингра имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 80'
    Ernest Nuamah из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 80'
    Ernest Nuamah из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 79'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 79'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 78'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 78'
    Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 78'
    Хансен Киан из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 78'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 78'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 78'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 77'
    Адамо Нагало нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 77'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 77'
    Хансен Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 77'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 77'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 77'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 77'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 76'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 76'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 75'
    Саймон Адингра не смог попасть в створ ударом издали
  • 75'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 75'
    Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом
  • 75'
    Контроль мяча: Норшеланн: 55%, Орхус: 45%.
  • 75'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 75'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 75'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 75'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 74'
    Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
  • 74'
    Ernest Nuamah из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 74'
    Ernest Nuamah из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 74'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 74'
    Орхус контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    74'
    Судья сигнализирует, что Саймон Адингра из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Фредерик Брандоф
  • 73'
    Орхус контролирует мяч.
  • 73'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 73'
    Тактическая замена. Уилшер Джек уходит с поля и его заменяет Frederik Ihler
  • 72'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн делает неудачный навес.
  • 72'
    Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 72'
    Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 72'
    Плохо сыграл Мунксгор Александер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 72'
    Антман Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    72'
    Судья сигнализирует, что Каль Эрик из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Ernest Nuamah
  • 71'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 71'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн пасует в штрафную, но Хансен Йеспер выходит и ловит мяч.
  • 71'
    Адамо Нагало из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 70'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 70'
    Мортенсен Патрик пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
  • 70'
    Контроль мяча: Норшеланн: 55%, Орхус: 45%.
  • 70'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 69'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 69'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 69'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 69'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 68'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 68'
    Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
  • 68'
    Плохо сыграл Томас Кристенсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 68'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 68'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 68'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 68'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    Тактическая замена. Андерсен Магнус II уходит с поля и его заменяет Ernest Nuamah
  • 67'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мунксгор Александер из команды Орхус.
  • 67'
    Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 67'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 67'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 66'
    Поульсен Николай из команды Орхус хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 66'
    Игрок Саймон Адингра из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 66'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 66'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 66'
    Мортенсен Патрик из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 66'
    Adam Daghim из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 66'
    Adam Daghim из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
  • 66'
    Орхус начинает контратаку
  • 66'
    Орхус контролирует мяч.
  • 66'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 66'
    Кристенсен Якоб делает длинную передачу вперед
  • 65'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: Норшеланн: 55%, Орхус: 45%.
  • 65'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Орхус контролирует мяч.
  • 64'
    Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 64'
    Плохо сыграл Томас Кристенсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 64'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 64'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    63'
    Альберт Гроенбек наказан за толчок Фресе Мартин
  • 63'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 63'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 63'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 62'
    Адамо Нагало из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    62'
    Лео Вальта из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 61'
    Каль Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 61'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    61'
    Тингагер Фредерик из команды Орхус заходит слишком далеко, он валит Хансен Мадс.
  • 61'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Орхус: 47%.
  • Фол, нарушение
    60'
    Судья свистит. Лео Вальта атаковал сзади соперника. Это Каль Эрик заработал своей команде штрафной
  • 60'
    Игрок Лео Вальта из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 60'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 59'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 59'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 59'
    Adam Daghim из команды Орхус навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 59'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 59'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 58'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 58'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 57'
    Мунксгор Александер из команды Орхус четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 57'
    Хансен Киан делает длинную передачу вперед
  • 57'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 57'
    Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
  • 56'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 56'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 56'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 56'
    Уилшер Джек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    55'
    Фресе Мартин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • Фол, нарушение
    55'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Каль Эрик.
  • 55'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 55'
    Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 55'
    Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Орхус: 48%.
  • Фол, нарушение
    55'
    Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Уилшер Джек
  • 54'
    Орхус контролирует мяч.
  • 54'
    Голкипер мог бы сыграть и получше
  • 54'
    Антман Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 54'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 54'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 53'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 53'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 53'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 53'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • Офсайд
    52'
    Adam Daghim из команды Орхус в офсайде
  • 52'
    Каль Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 52'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья сигнализирует, что Мунксгор Александер из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Фресе Мартин
  • Фол, нарушение
    51'
    Андерсен Магнус II наказан за толчок Альберт Гроенбек
  • 50'
    Орхус контролирует мяч.
  • 50'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 49'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Лео Вальта из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 49'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 49'
    Бунду Мустафа получил травму и заменен. Adam Daghim выходит на поле.
  • 48'
    Кристенсен Якоб нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 48'
    Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 47'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 47'
    Орхус контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    46'
    Вилладсен Оливер наказан за толчок Альберт Гроенбек
  • 46'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 46'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 46'
    Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Лео Вальта
  • 46'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Норшеланн играла лучше в этом тайме.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Орхус: 48%.
  • 48'
    Вилладсен Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 48'
    Антман Оливер из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 48'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 47'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 47'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 47'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Угловой
    47'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
  • 46'
    Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Игрок Хансен Мадс из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 46'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Хансен Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 46'
    Плохо сыграл Каль Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 46'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн делает заброс на партнера по команде.
  • 46'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 46'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 45'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 45'
    Хорошую попытку сделал Саймон Адингра. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 45'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 45'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 45'
    Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Орхус: 50%.
  • 45'
    Орхус контролирует мяч.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 44'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает неудачный навес.
  • 44'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 44'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 44'
    Орхус контролирует мяч.
  • 43'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 43'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 41'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    41'
    Мортенсен Патрик наказан за толчок Кристенсен Якоб
  • Фол, нарушение
    41'
    Андерсен Магнус II наказан за толчок Поульсен Николай
  • 40'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 40'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Контроль мяча: Норшеланн: 51%, Орхус: 49%.
  • 40'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 40'
    Команда Орхус забила мяч, хотя лучше играли соперники
  • 39'
    Мортенсен Патрик сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Альберт Гроенбек забивает с правой ноги!
  • 39'
    Мортенсен Патрик из команды Орхус делает пас партнеру.
  • 39'
    Бунду Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.
  • 39'
    Бунду Мустафа из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
  • 39'
    Бунду Мустафа из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 39'
    Бунду Мустафа из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
  • 38'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 38'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    38'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн в офсайде
  • 37'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 37'
    Альберт Гроенбек из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 37'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Орхус пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    36'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Уилшер Джек.
  • 36'
    Орхус пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    35'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Фредерик Брандоф пострадал.
  • 35'
    Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Орхус: 46%.
  • Офсайд
    34'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн в офсайде
  • 34'
    Адамо Нагало делает длинную передачу вперед
  • 34'
    Орхус контролирует мяч.
  • 34'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 33'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 33'
    Отличный пас сделал Саймон Адингра из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 33'
    Саймон Адингра нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 33'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 33'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    32'
    Каль Эрик наказан за толчок Мохаммед Диоманд
  • 32'
    Фредерик Брандоф из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 32'
    Фредерик Брандоф из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
  • 32'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 32'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 32'
    Фредерик Брандоф из команды Орхус делает неудачный навес.
  • 31'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 31'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 31'
    Выглядело как неплохой момент. Саймон Адингра из команды Норшеланн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 31'
    Андерсен Магнус II разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 31'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 31'
    Орхус контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Норшеланн: 51%, Орхус: 49%.
  • 30'
    Орхус контролирует мяч.
  • 30'
    Альберт Гроенбек из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 30'
    Бунду Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 29'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 28'
    Орхус выполняет удар от ворот.
  • Угловой
    28'
    Фресе Мартин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 27'
    Должен был быть гол! Саймон Адингра имел отличный шанс, но Йеспер Хансен не дал голу состоятся!
  • 27'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 27'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Фредерик Брандоф из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Кристенсен Якоб
  • 25'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Орхус: 47%.
  • 25'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн пасует в штрафную, но Хансен Йеспер выходит и ловит мяч.
  • 25'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 25'
    Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 24'
    Фресе Мартин бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
  • 24'
    Плохо сыграл Томас Кристенсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 24'
    Антман Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 24'
    Антман Оливер из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 24'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья свистит. Андерсен Магнус II атаковал сзади соперника. Это Мортенсен Патрик заработал своей команде штрафной
  • 23'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • Травма, повреждение
    23'
    Бунду Мустафа возвращается на поле.
  • 22'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    22'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бунду Мустафа получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    21'
    Бунду Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 21'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 20'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 20'
    Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Альберт Гроенбек из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 20'
    Орхус контролирует мяч.
  • 20'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн делает неудачный навес.
  • 20'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Орхус: 46%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Мортенсен Патрик наказан за толчок Хансен Киан
  • 19'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 19'
    Мортенсен Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 19'
    Фредерик Брандоф из команды Орхус делает пас партнеру.
  • 19'
    Плохо сыграл Адамо Нагало - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 19'
    Бунду Мустафа из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 19'
    Орхус начинает контратаку
  • 19'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 18'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 17'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Тингагер Фредерик из команды Орхус хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 17'
    Антман Оливер из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 17'
    Антман Оливер из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 17'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 17'
    Альберт Гроенбек из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 16'
    Орхус контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    16'
    Хансен Киан наказан за толчок Уилшер Джек
  • 15'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 15'
    Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
  • 15'
    Игрок Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 15'
    Хансен Мадс разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 15'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: Норшеланн: 56%, Орхус: 44%.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 14'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 14'
    Орхус контролирует мяч.
  • 14'
    Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
  • 13'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 13'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 13'
    Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    13'
    Уилшер Джек из команды Орхус подал угловой справа.
  • 13'
    Бунду Мустафа из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 13'
    Уилшер Джек из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 13'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 13'
    Адамо Нагало из команды Норшеланн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 12'
    Бунду Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 12'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 12'
    ШАНС! Саймон Адингра нанес удар с лета, но не попал по воротам!
  • 11'
    Плохо сыграл Томас Кристенсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    11'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 11'
    Антман Оливер из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 11'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 11'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 10'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Хансен Андреас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Уилшер Джек из команды Орхус подал угловой справа.
  • 10'
    Контроль мяча: Норшеланн: 58%, Орхус: 42%.
  • 10'
    Адамо Нагало предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 9'
    Фредерик Брандоф из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
  • 9'
    Орхус начинает контратаку
  • 9'
    Плохо сыграл Тингагер Фредерик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 9'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 9'
    Антман Оливер из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 9'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 8'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 8'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн пасует в штрафную, но Хансен Йеспер выходит и ловит мяч.
  • 8'
    Вилладсен Оливер делает длинную передачу вперед
  • 8'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 8'
    Альберт Гроенбек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 7'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 7'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 7'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Саймон Адингра и Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн.
  • 7'
    Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 7'
    Поульсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн забрасывает мяч в штрафную.
  • 7'
    Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Антман Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 6'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 6'
    Бунду Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 5'
    Орхус контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Норшеланн: 71%, Орхус: 29%.
  • 5'
    Орхус контролирует мяч.
  • 5'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 4'
    Орхус контролирует мяч.
  • 4'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 3'
    Какой промах! Саймон Адингра имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 3'
    Антман Оливер из команды Норшеланн делает заброс на партнера по команде.
  • 3'
    Андерсен Магнус II разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 3'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 2'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 2'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 1'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
  • 1'
    Норшеланн начинает с центра поля
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Нордшелланн 2:2 Орхус онлайн

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