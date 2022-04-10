Второй тайм

98' Команда Норшеланн играла лучше, но игра закончилась вничью.

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Сегодняшная посещаемость составляет 2114 болельщиков

98' Томас Кристенсен из команды Орхус получает желтую после опасной игры.

97' Тингагер Фредерик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

97' Рефери не любит споров - именно за это Лео Вальта сейчас получил желтую

96' Какой промах! Ernest Nuamah имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

96' Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

96' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

96' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Норшеланн начинает контратаку

94' СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

94' Норшеланн контролирует мяч.

94' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Поульсен Николай из команды Орхус

94' Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...

93' Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

92' Ernest Nuamah выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Альберт Гроенбек из команды Орхус подал угловой справа.

92' Матч возобновлен

90' Матч остановлен

89' Даниэль Свенссон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

89' Adam Daghim из команды Орхус делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

89' Альберт Гроенбек из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

88' Удар от ворот произведет Орхус

88' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Поульсен Николай из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

86' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Г О О О О Л - Ernest Nuamah забивает с правой ноги!

84' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает пас партнеру.

84' Хансен Мадс из команды Норшеланн делает отличный кросс...

84' Норшеланн пытается что-то создать.

84' Вилладсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Отличный пас сделал Саймон Адингра из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

83' Норшеланн пытается что-то создать.

83' Команда Норшеланн сравняла счет! Игра продолжается!

82' Г О О О О Л - Хансен Мадс забивает с правой ноги!

82' Норшеланн пытается что-то создать.

82' Норшеланн пытается что-то создать.

81' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

81' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Тактическая замена. Фресе Мартин уходит с поля и его заменяет Даниэль Свенссон

81' Удар от ворот произведет Орхус

80' Как он промахнулся? Саймон Адингра имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

80' Ernest Nuamah из команды Норшеланн делает пас партнеру.

80' Ernest Nuamah из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...

79' Норшеланн пытается что-то создать.

78' Норшеланн пытается что-то создать.

78' Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Хансен Киан из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

78' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Норшеланн пытается что-то создать.

78' Норшеланн контролирует мяч.

77' Норшеланн пытается что-то создать.

77' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает пас партнеру.

77' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...

77' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Норшеланн пытается что-то создать.

76' Норшеланн контролирует мяч.

76' Удар от ворот произведет Орхус

75' Саймон Адингра не смог попасть в створ ударом издали

75' Норшеланн пытается что-то создать.

75' Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом

75' Норшеланн пытается что-то создать.

75' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

75' Саймон Адингра из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...

75' Норшеланн пытается что-то создать.

74' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

74' Ernest Nuamah из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

74' Ernest Nuamah из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...

74' Норшеланн начинает контратаку

73' Удар от ворот произведет Орхус

72' Фресе Мартин из команды Норшеланн делает неудачный навес.

72' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Плохо сыграл Мунксгор Александер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

72' Антман Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

71' Норшеланн пытается что-то создать.

71' Адамо Нагало из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

70' Норшеланн контролирует мяч.

70' Мортенсен Патрик пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

70' Удар от ворот произведет Орхус

69' Фресе Мартин из команды Норшеланн отдал передачу, которая была заблокирована.

69' Норшеланн пытается что-то создать.

69' Норшеланн контролирует мяч.

69' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

68' Плохо сыграл Томас Кристенсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

68' Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

68' Норшеланн пытается что-то создать.

68' Фресе Мартин из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

68' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мунксгор Александер из команды Орхус

67' Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

67' Норшеланн пытается что-то создать.

66' Игрок Саймон Адингра из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

66' Саймон Адингра из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...

66' Норшеланн пытается что-то создать.

66' Хансен Мадс из команды Норшеланн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

65' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Плохо сыграл Томас Кристенсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

64' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

64' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Норшеланн контролирует мяч.

63' Альберт Гроенбек наказан за толчок Фресе Мартин

63' Удар от ворот произведет Орхус

63' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

63' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Орхус

62' Адамо Нагало из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

62' Лео Вальта из команды Норшеланн подал угловой справа.

61' Каль Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

61' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Игрок Лео Вальта из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

60' Фресе Мартин из команды Норшеланн делает пас партнеру.

59' Норшеланн контролирует мяч.

59' Норшеланн пытается что-то создать.

58' Норшеланн контролирует мяч.

58' Норшеланн пытается что-то создать.

57' Норшеланн контролирует мяч.

57' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

56' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

56' Норшеланн пытается что-то создать.

56' Уилшер Джек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Фресе Мартин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

55' Норшеланн контролирует мяч.

55' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Голкипер мог бы сыграть и получше

54' Антман Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

54' Норшеланн пытается что-то создать.

54' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Фресе Мартин из команды Норшеланн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

53' Норшеланн пытается что-то создать.

52' Каль Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

50' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Норшеланн пытается что-то создать.

49' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Лео Вальта из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за боковую линию.

49' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Орхус

48' Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

47' Норшеланн пытается что-то создать.

47' Норшеланн контролирует мяч.

46' Вилладсен Оливер наказан за толчок Альберт Гроенбек

46' Хансен Мадс из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

46' Хансен Мадс из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...

46' Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Лео Вальта

46' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля