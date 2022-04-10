2:2
Конец матча
Стадион: Right To Dream Park Зрители: 2114
0:1
39' ГолГрёнбек Альберт
55' Желтая карточкаФресе Мартин
1:1
82' ГолХансен Мадс
2:1
85' ГолErnest Nuamah
2:2
90' ГолFrederik Ihler
90' Желтая карточкаLeo Walta
90' Желтая карточкаКристенсен Томас
Ход матча
39'
55'
82'
1:1
85'
87'
90'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы
-
8 Удары по воротам
-
5 Удары в створ
-
5 Угловые
-
2 Офсайды
-
12 Нарушения правил
-
2 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
5 Замены
-
57 Владение мячом, %
Владение мячом
39
Adamo
Nagalo
48
Хансен
Мадс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Хансен МадсНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
14 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
33 Leo Walta
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
-
10 Уилшер ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Лунд ОливерПолузащитник
- Нападающий
-
28 Adam Daghim
-
-
46 Asker Beck
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Нордшелланн
Орхус
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.2%
47.8%
15 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.9%
30.4%
17 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед
44 матча
43.2%
18.2%
38.6%
19 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
34.1%
47.7%
18.2%
15 побед 21 ничья 8 побед
Второй тайм
38.6%
27.3%
34.1%
17 побед 12 ничьих 15 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Оденсе - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3
Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Вайле - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Силькеборг - Нордшелланн 4:1
Орхус
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3
Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0 Орхус - Сённерйюск 0:2 Раннерс - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 1:0 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0