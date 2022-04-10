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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Силькеборг
1:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Брондбю
0'
1:0
33' Гол
Tobias Sahlquist
35' Красная карточка
Радошевич Йосип
44'

Ход матча

33'
Tobias Sahlquist
1:0
35'
 
Радошевич Йосип

Статистика матча

  • 1 Голы
  • 0 Удары по воротам
  • 1 Удары в створ
  • 3 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 6 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 0 Замены
  • 56 Владение мячом, %

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Брондбю
2.07
3.58
3.70
Все Коэффициенты
1
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
20
Tobias
Sahlquist
4
Феликс
Йоэль
29
Lukas
Engel
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
22
Гояни
Роберт
27
Sebastian
Joergensen
7
Валлис
Николай
11
Хелениус
Никлас
30
Хермансен
Мадс
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
17
Бруус
Андреас
6
Белл
Джо
22
Радошевич
Йосип
25
Слимане
Анис
15
Риверос
Блас
27
Хедлунд
Симон
24
Дивкович
Марко
Силькеборг
4-3-2-1
Брондбю
3-5-2

История личных встреч

Силькеборг
Брондбю

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
120%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 15 побед

25 матчей

16%
20%
64%
4 победы 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

20%
48%
32%
5 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
5 побед 5 ничьих 15 побед

История матчей

СД
0:1
СД
1:1
СД
0:1
СД
3:0
К
3:1
СД
1:3
СД
4:1
СД
3:1
СД
0:2
СД
0:2
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:2
СД
1:2
К
3:0
СД
2:1
СД
3:2
СЛ
2:1
СЛ
0:1
СЛ
2:2
СЛ
2:2
СЛ
0:2
СЛ
2:2
СЛ
3:0
СЛ
4:1

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Брондбю 0:1
Ольборг - Силькеборг 1:4 Силькеборг - Вайле 3:0 Силькеборг - Фремад Амагер 3:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Раннерс 0:2 Силькеборг - Оденсе 2:0 Силькеборг - Мидделфарт 3:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Оденсе 1:1 Виборг - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Вайле - Силькеборг 2:4
Брондбю
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Брондбю - Раннерс 0:1 Ольборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Орхус 1:1 Силькеборг - Брондбю 0:1
Брондбю - Сённерйюск 1:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Брондбю - Видовре 1:2 Брондбю - Зенит 1:2 Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Лион 1:3 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Брондбю
2.07
3.58
3.70
Все Коэффициенты
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