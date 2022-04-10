3:0
Конец матча
Стадион: JYSK Park Зрители: 5158
1:0
33' ГолTobias Sahlquist
35' Красная карточкаРадошевич Йосип
2:0
51' ГолSebastian Joergensen
53' Желтая карточкаКарстенсен Расмус
3:0
56' ГолХелениус Никлас
Ход матча
33'
1:0
35'
51'
56'
64'
Статистика матча
-
3 Голы
-
3 Удары по воротам
-
5 Удары в створ
-
3 Угловые
-
2 Офсайды
-
11 Нарушения правил
-
1 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
5 Замены
-
67 Владение мячом, %
Владение мячом
29
Lukas
Engel
14
Бринк
Марк
22
Гояни
Роберт
18
Шиембе
Кевин
6
Белл
Джо
25
Слимане
Анис
15
Риверос
Блас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Lukas EngelЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
15 Риверос БласПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бьёрк КарлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Силькеборг
Брондбю
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
120%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 2 ничьи 15 побед
25 матчей
16%
20%
64%
4 победы 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
20%
48%
32%
5 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
5 побед 5 ничьих 15 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Брондбю 0:1
Ольборг - Силькеборг 1:4 Силькеборг - Вайле 3:0 Силькеборг - Фремад Амагер 3:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Раннерс 0:2 Силькеборг - Оденсе 2:0 Силькеборг - Мидделфарт 3:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Оденсе 1:1 Виборг - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Вайле - Силькеборг 2:4
Брондбю
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Брондбю - Раннерс 0:1 Ольборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Орхус 1:1 Силькеборг - Брондбю 0:1
Брондбю - Сённерйюск 1:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Брондбю - Видовре 1:2 Брондбю - Зенит 1:2 Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Лион 1:3 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1