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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Копенгаген
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Митьюлланд
0' 11'

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 2 Удары по воротам
  • 0 Удары в створ
  • 1 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 0 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 0 Замены
  • 62 Владение мячом, %

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Митьюлланд
2.30
3.50
3.86
Все Коэффициенты
1
Грабара
Камил
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
5
Хочолава
Давид
2
Дикс
Кевин
33
Фальк
Расмус
12
Лерагер
Лукас
6
Стаге
Йенс
40
Roony
Bardghji
16
Биэл
Пеп
15
Классон
Виктор
31
Оустед
Давид
14
Далсгор
Хенрик
5
Хег
Даниэль
17
Тюкосен
Мадс
6
Андерссон
Йоэль
37
Рафаэль
Онедика
10
Феррейра
Эвандер
44
Дюр
Николас
45
Исаксен
Густав
36
Дрейер
Андерс
18
Чилуфя
Эдвард
Копенгаген
4-1-2-3
Митьюлланд
3-4-3

История личных встреч

Копенгаген
Митьюлланд

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64%
40%
16 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

76%
32%
19 побед 8 ничьих 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

12%
88%
0 побед 3 ничьи 20 побед

50 матчей

44%
12%
44%
22 победы 6 ничьих 22 победы

Первый тайм

32%
36%
32%
16 побед 18 ничьих 16 побед

Второй тайм

38%
22%
40%
19 побед 11 ничьих 20 побед

История матчей

СД
0:1
СД
0:1
СДЧГ
4:2
СДЧГ
4:1
СД
0:0
К
1:1
СД
4:0
СД
3:1
СД
1:2
СД
4:1
СД
0:0
СДЧГ
4:0
СДЧГ
3:0
СД
2:1
К
2:0
СД
3:1
СД
0:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
4:3
СД
3:2
СД
3:1
СД
1:3
СД
3:1
СД
5:3
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:0
СД
3:0
СД
1:2
СД
2:3
СД
1:5
СД
1:0
СД
2:2
СД
2:1
СД
4:2
СД
1:0
СЛ
0:0
СЛ
2:0
СЛ
5:2
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
3:2
СЛ
2:0
СЛ
1:4
СЛ
2:1
СЛ
0:3
СЛ
3:1
СЛ
0:2
СЛ
2:2

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ольборг - Копенгаген 0:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Митьюлланд - Копенгаген 0:1
ПСВ - Копенгаген 4:4 Копенгаген - Раннерс 3:0 Виборг - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Линкольн - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2
Митьюлланд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:1
Митьюлланд - Виборг 3:1 Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Лудогорец - Митьюлланд 0:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Вайле - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Митьюлланд - Брондбю 1:2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Митьюлланд
2.30
3.50
3.86
Все Коэффициенты
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