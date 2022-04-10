Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Копенгаген

46' Исаксен Густав оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Стаге Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' О, нет. Из многообещающей позиции Классон Виктор из команды Копенгаген наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Удар от ворот произведет Копенгаген

42' Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

42' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Дикс Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Оустед Давид взял и забрал мяч на выходе

40' Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Стаге Йенс из команды Копенгаген делает отличный пас, но голкипер здорово все прочитал и был на мяче первым.

38' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Оустед Давид взял и забрал мяч на выходе

35' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

35' Хочолава Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

34' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Митьюлланд

30' Как он промахнулся? Классон Виктор имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

29' Рафаэль Онедика выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Удар от ворот произведет Митьюлланд

27' Классон Виктор имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

27' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Исаксен Густав из команды Митьюлланд делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

22' Оустед Давид взял и забрал мяч на выходе

21' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Отличные скиллы показывает Биэл Пеп , обводя своих соперников

20' Копенгаген выполняет удар от ворот.

20' Феррейра Эвандер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

19' Матч возобновлен

19' Исаксен Густав на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Вавро Денис получил желтую карточку от судьи

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

17' Далсгор Хенрик из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

17' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

16' Хочолава Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Вавро Денис из команды Копенгаген

15' Хочолава Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

12' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

11' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Матч возобновлен

9' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

9' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

8' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

8' Какой промах! Хочолава Давид имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

7' Тюкосен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Митьюлланд

4' Как он промахнулся? Стаге Йенс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

3' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Хорошую попытку сделал Тюкосен Мадс . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Оустед Давид взял и забрал мяч на выходе

1' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Оустед Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Митьюлланд начинает с центра поля