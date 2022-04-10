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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Копенгаген
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 28321
Митьюлланд
0'
18' Желтая карточка
Вавро Денис
46' Желтая карточка
Рафаэль Онедика
1:0
63' Гол
Лерагер Лукас
71' Желтая карточка
Оустед Давид
83' Желтая карточка
Фальк Расмус
85' Желтая карточка
Паулиньо VI
90'+10

Ход матча

18'
Вавро Денис
 
46'
 
Рафаэль Онедика
58'
 
Шарлес
Чилуфя Эдвард
58'
 
Брумадо Жуниор
Феррейра Эвандер
58'
Мукайру Пол
Roony Bardghji
 
63'
Лерагер Лукас
(Дикс Кевин)
1:0
71'
 
Оустед Давид
76'
 
Систо Пионе
Дюр Николас
76'
 
Паулиньо VI
Исаксен Густав
77'
Бабакар Хоума
Биэл Пеп
 
83'
Фальк Расмус
 
85'
 
Паулиньо VI
86'
 
Вагнер Лав
Тюкосен Мадс
87'
Кристансен Виктор
Анкерсен Петер
 

Статистика матча

  • 1 Голы
  • 7 Удары по воротам
  • 4 Удары в створ
  • 4 Угловые
  • 2 Офсайды
  • 10 Нарушения правил
  • 2 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 3 Замены
  • 57 Владение мячом, %

Владение мячом

1
Грабара
Камил
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
5
Хочолава
Давид
2
Дикс
Кевин
33
Фальк
Расмус
12
Лерагер
Лукас
6
Стаге
Йенс
40
Roony
Bardghji
16
Биэл
Пеп
15
Классон
Виктор
31
Оустед
Давид
14
Далсгор
Хенрик
5
Хег
Даниэль
17
Тюкосен
Мадс
6
Андерссон
Йоэль
37
Рафаэль
Онедика
10
Феррейра
Эвандер
44
Дюр
Николас
45
Исаксен
Густав
36
Дрейер
Андерс
18
Чилуфя
Эдвард
Копенгаген
4-1-2-3
Митьюлланд
3-4-3

История личных встреч

Копенгаген
Митьюлланд

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64%
40%
16 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

76%
32%
19 побед 8 ничьих 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

12%
88%
0 побед 3 ничьи 20 побед

50 матчей

44%
12%
44%
22 победы 6 ничьих 22 победы

Первый тайм

32%
36%
32%
16 побед 18 ничьих 16 побед

Второй тайм

38%
22%
40%
19 побед 11 ничьих 20 побед

История матчей

СД
0:1
СД
0:1
СДЧГ
4:2
СДЧГ
4:1
СД
0:0
К
1:1
СД
4:0
СД
3:1
СД
1:2
СД
4:1
СД
0:0
СДЧГ
4:0
СДЧГ
3:0
СД
2:1
К
2:0
СД
3:1
СД
0:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
4:3
СД
3:2
СД
3:1
СД
1:3
СД
3:1
СД
5:3
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:0
СД
3:0
СД
1:2
СД
2:3
СД
1:5
СД
1:0
СД
2:2
СД
2:1
СД
4:2
СД
1:0
СЛ
0:0
СЛ
2:0
СЛ
5:2
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
3:2
СЛ
2:0
СЛ
1:4
СЛ
2:1
СЛ
0:3
СЛ
3:1
СЛ
0:2
СЛ
2:2

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ольборг - Копенгаген 0:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Митьюлланд - Копенгаген 0:1
ПСВ - Копенгаген 4:4 Копенгаген - Раннерс 3:0 Виборг - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Линкольн - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2
Митьюлланд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:1
Митьюлланд - Виборг 3:1 Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Лудогорец - Митьюлланд 0:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Вайле - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Митьюлланд - Брондбю 1:2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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