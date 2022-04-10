1:0
Конец матча
Стадион: Паркен Зрители: 28321
18' Желтая карточкаВавро Денис
46' Желтая карточкаРафаэль Онедика
1:0
63' ГолЛерагер Лукас
71' Желтая карточкаОустед Давид
83' Желтая карточкаФальк Расмус
85' Желтая карточкаПаулиньо VI
Ход матча
18'
46'
58'
63'
1:0
71'
83'
85'
Статистика матча
-
1 Голы
-
7 Удары по воротам
-
4 Удары в створ
-
4 Угловые
-
2 Офсайды
-
10 Нарушения правил
-
2 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
3 Замены
-
57 Владение мячом, %
Владение мячом
33
Фальк
Расмус
16
Биэл
Пеп
31
Оустед
Давид
17
Тюкосен
Мадс
44
Дюр
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Биэл ПепНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Оустед ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Паулиньо VIПолузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Нападающий
-
19 Вагнер ЛавНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Копенгаген
Митьюлланд
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64%
40%
16 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
76%
32%
19 побед 8 ничьих 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
12%
88%
0 побед 3 ничьи 20 побед
50 матчей
44%
12%
44%
22 победы 6 ничьих 22 победы
Первый тайм
32%
36%
32%
16 побед 18 ничьих 16 побед
Второй тайм
38%
22%
40%
19 побед 11 ничьих 20 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ольборг - Копенгаген 0:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Митьюлланд - Копенгаген 0:1
ПСВ - Копенгаген 4:4 Копенгаген - Раннерс 3:0 Виборг - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Линкольн - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2
Митьюлланд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:1
Митьюлланд - Виборг 3:1 Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Лудогорец - Митьюлланд 0:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Вайле - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Митьюлланд - Брондбю 1:2