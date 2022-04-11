1:0
4' ПенальтиСоуза Аллан
1:1
17' ПенальтиБонде Якуб
45' Желтая карточкаАльбентоса Рауль
2:1
49' ГолМуколли Арбнор
68' Желтая карточкаСоуза Аллан
84' Вторая желтая карточкаАльбентоса Рауль
84' Желтая карточкаОпоку Джером
90' Желтая карточкаХенриксен Тобиас
2:1
90' Не забитый пенальтиБонде Якуб
2:2
90' ГолЛонвейк Джастин
Ход матча
4'
1:0
17'
1:1
45'
49'
2:1
68'
84'
84'
85'
90'
90'
2:1
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы
-
2 Удары по воротам
-
4 Удары в створ
-
0 Угловые
-
3 Офсайды
-
17 Нарушения правил
-
3 Жёлтые карточки
-
1 Красные карточки
-
5 Замены
-
46 Владение мячом, %
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Соуза АлланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Бабаян ЭдгарНападающий
-
2 Heron
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Жамбурек ЯнНападающий
- Нападающий
-
23 Бакиз ЮнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вайле
Виборг
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
20 матчей
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Вайле
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Орхус - Вайле 0:0 Вайле - Оденсе 2:0 Виборг - Вайле 2:0 Ольборг - Вайле 0:0
Вайле - Орхус 3:2 Силькеборг - Вайле 3:0 Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1 Вайле - Колдинг 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:1 Раннерс - Вайле 4:1 Вайле - Сённерйюск 3:1 Копенгаген - Вайле 3:0 Хорсенс - Вайле 1:3 Вайле - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Оденсе - Вайле 6:0
Виборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Виборг - Сённерйюск 2:1 Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:0
Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1 Орхус - Виборг 1:2 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Яммербугт 5:0 Виборг - Хобро 2:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 2:3 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Виборг - Нордшелланн 2:2 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Виборг 2:5 Виборг - Силькеборг 1:1