Второй тайм

100' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

100' Херон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

100' Эммануилидис Димитриос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

100' Кристиан Соренсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

98' Г О О О О О О Л - Лонвейк Джастин из команды Виборг головой вбивает мяч в сетку.

98' ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ - Бонде Якуб пробил пенальти, но мяч шарахнул каркас ворот!

97' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

97' После проверки VAR судья не изменил решения - Виборг пробьет пенальти!

97' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

95' Кристиан Соренсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Хенриксен Тобиас получил желтую карточку от судьи

94' Путрос Франс Диа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Хенриксен Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Матч возобновлен

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Лауритсен Мадс нанес удар головой, но Александр Брюнст-Зеллнер спокойно отбил мяч.

92' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Матч возобновлен

92' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Альборнос Миико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Эммануилидис Димитриос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Эммануилидис Димитриос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Грот Джей-Рой получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Ох, нехорошо это выглядит. Лауритсен Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Лауритсен Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Грот Джей-Рой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

84' Джером Опоку получает желтую карточку за неспортивное поведение

83' Ох, нехорошо это выглядит. Колингер Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Удар от ворот произведет Вайле

82' Как он промахнулся? Кристиан Соренсен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

81' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Брунст Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Матч возобновлен

73' Сегодняшная посещаемость составляет 4188 болельщиков

73' Ох, нехорошо это выглядит. Муколли Арбнор получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Муколли Арбнор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Гости сейчас реально начинают давить соперника

70' Вайле выполняет удар от ворот.

70' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Альборнос Миико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Кристиан Соренсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Отличные скиллы показывает Бакиз Юнес , обводя своих соперников

65' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

63' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Соуза Аллан II из команды Вайле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

62' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

60' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

59' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Педерсен Лукас Лунд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Вайле выполняет удар от ворот.

56' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

55' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

54' Кристиан Соренсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Драмме Муамаду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Драмме Муамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

49' Г О О О О Л - Муколли Арбнор забивает с левой ноги!

49' Отличные скиллы показывает Муколли Арбнор , обводя своих соперников

49' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Бонде Якуб из команды Виборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля