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  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание
Вайле
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 4188
Виборг
0'
1:0
4' Пенальти
Соуза Аллан
1:1
17' Пенальти
Бонде Якуб
45' Желтая карточка
Альбентоса Рауль
2:1
49' Гол
Муколли Арбнор
68' Желтая карточка
Соуза Аллан
84' Вторая желтая карточка
Альбентоса Рауль
84' Желтая карточка
Опоку Джером
90' Желтая карточка
Хенриксен Тобиас
2:1
90' Не забитый пенальти
Бонде Якуб
2:2
90' Гол
Лонвейк Джастин
90'+10
1
Брунст
Александер
20
Колингер
Денис
6
Альбентоса
Рауль
4
Опоку
Джером
44
Хенриксен
Тобиас
15
Офори
Эбенезер
7
Драмме
Муамаду
3
Альборнос
Миико
10
Соуза
Аллан
II
19
Джорджевич
Лука
11
Муколли
Арбнор
1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
26
Бюрги
Николас
6
Крамер
Ларс
II
7
Christian
Soerensen
II
17
Бонде
Якуб
13
Jeppe
Groenning
8
Лонвейк
Джастин
19
Жамбурек
Ян
12
Джатта
Алассана
23
Бакиз
Юнес
Вайле
3-4-3
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Вайле
Виборг

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

20 матчей

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

СД
2:0
СД
1:1
ТМС
3:4
ПД
1:1
ПД
3:4
ПД
4:1
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
2:0
ТМК
3:0
ПД
3:3
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ТМС
2:3

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Орхус - Вайле 0:0 Вайле - Оденсе 2:0 Виборг - Вайле 2:0 Ольборг - Вайле 0:0
Вайле - Орхус 3:2 Силькеборг - Вайле 3:0 Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1 Вайле - Колдинг 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:1 Раннерс - Вайле 4:1 Вайле - Сённерйюск 3:1 Копенгаген - Вайле 3:0 Хорсенс - Вайле 1:3 Вайле - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Оденсе - Вайле 6:0
Виборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Виборг - Сённерйюск 2:1 Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:0
Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1 Орхус - Виборг 1:2 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Яммербугт 5:0 Виборг - Хобро 2:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 2:3 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Виборг - Нордшелланн 2:2 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Виборг 2:5 Виборг - Силькеборг 1:1
  • Первый тайм
  • 50'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Вайле: 50%, Виборг: 50%.
  • 49'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Альборнос Миико из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Удар от ворот произведет Виборг
  • 48'
    Офори Эбенезер из команды Вайле навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Фол, нарушение
    46'
    Бюрги Николас из команды Виборг опасно и грубо сыграл. Джером Опоку пострадал.
  • 46'
    Какой удар! Со штрафного Кристиан Соренсен сотряс перекладину!
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Вайле: 49%, Виборг: 51%.
  • Желтая карточка
    45'
    Альбентоса Рауль получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    45'
    Альбентоса Рауль задерживает мяч рукой
  • 45'
    Хорошую попытку сделал Бонде Якуб. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 45'
    Бакиз Юнес из команды Виборг делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
  • 44'
    Муколли Арбнор из команды Вайле попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Лукас Лунд Педерсен все равно смог отбить мяч.
  • 43'
    Вайле пытается что-то создать.
  • 43'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Аниембе Даниэль из команды Виборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 42'
    Альборнос Миико из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 41'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Контроль мяча: Вайле: 43%, Виборг: 57%.
  • 41'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Офори Эбенезер из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Лонвейк Джастин
  • 40'
    Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Джорджевич Лука нанес удар головой, но Лукас Лунд Педерсен спокойно отбил мяч.
  • 40'
    Альборнос Миико из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Альборнос Миико из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 40'
    Опасность предотвращена - Крамер Ларс II из команды Виборг вступил в отбор удачно
  • 40'
    Отличные скиллы показывает Муколли Арбнор, обводя своих соперников
  • 38'
    Удар от ворот произведет Виборг
  • 38'
    Офори Эбенезер из команды Вайле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 38'
    Контроль мяча: Вайле: 43%, Виборг: 57%.
  • 37'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 37'
    Бонде Якуб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 37'
    Кристиан Соренсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Хенриксен Тобиас из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Бакиз Юнес
  • Фол, нарушение
    36'
    Альборнос Миико из команды Вайле фолит на Жамбурек Ян, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
  • 35'
    Аниембе Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Колингер Денис из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Офори Эбенезер из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 34'
    Педерсен Лукас Лунд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Бюрги Николас из команды Виборг четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 34'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    33'
    Жамбурек Ян наказан за толчок Соуза Аллан II
  • 33'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    33'
    Джорджевич Лука наказан за толчок Бюрги Николас
  • 32'
    Альборнос Миико из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Контроль мяча: Вайле: 40%, Виборг: 60%.
  • 32'
    Удар от ворот произведет Виборг
  • 31'
    Драмме Муамаду из команды Вайле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 31'
    Аниембе Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Хенриксен Тобиас из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе
  • 31'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 31'
    О, нет. Из многообещающей позиции Бакиз Юнес из команды Виборг наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 31'
    Джером Опоку выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    30'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг подал угловой справа.
  • 30'
    Драмме Муамаду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 30'
    Аниембе Даниэль из команды Виборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Колингер Денис из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Бакиз Юнес
  • 29'
    Виборг выполняет удар от ворот.
  • 29'
    Драмме Муамаду не смог попасть в створ ударом издали
  • 29'
    Плохо сыграл Жамбурек Ян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 29'
    Хенриксен Тобиас из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    28'
    Бакиз Юнес возвращается на поле.
  • 28'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 28'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    27'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бакиз Юнес получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    26'
    Бакиз Юнес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 26'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 26'
    Опасность предотвращена - Хенриксен Тобиас из команды Вайле вступил в отбор удачно
  • Офсайд
    26'
    Соуза Аллан II из команды Вайле в офсайде
  • 25'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Контроль мяча: Вайле: 37%, Виборг: 63%.
  • 23'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Соуза Аллан II из команды Вайле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 23'
    Хенриксен Тобиас из команды Вайле делает пас партнеру.
  • 23'
    Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
  • 23'
    Йеппе Гроннинг из команды Виборг четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 23'
    Муколли Арбнор из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Альборнос Миико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Бакиз Юнес из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Лонвейк Джастин из команды Виборг четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 21'
    Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
  • 21'
    Игрок Соуза Аллан II из команды Вайле неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 21'
    Альбентоса Рауль делает длинную передачу вперед
  • 21'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Матч возобновлен
  • 21'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 21'
    Опасность предотвращена - Крамер Ларс II из команды Виборг вступил в отбор удачно
  • 20'
    Соуза Аллан II из команды Вайле идет с мячом вперед на обострение...
  • 20'
    Вайле начинает контратаку
  • 20'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Альборнос Миико из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Контроль мяча: Вайле: 35%, Виборг: 65%.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О О Л - Бонде Якуб из команды Виборг забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Александр Брюнст-Зеллнер прыгнул не в ту сторону.
  • Фол, нарушение
    17'
    ПЕНАЛЬТИ! - Колингер Денис играет рукой в штрафной! Колингер Денис вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 16'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 16'
    После проверки VAR судья изменил решение - Виборг пробьет пенальти!
  • 15'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 15'
    Бакиз Юнес из команды Виборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 15'
    Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Офори Эбенезер из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Бонде Якуб
  • 14'
    Жамбурек Ян из команды Виборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 14'
    Хорошие навыки показал Жамбурек Ян из команды Виборг, красиво сыграв в пас с одноклубником.
  • 13'
    Соуза Аллан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    13'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг подал угловой слева.
  • 12'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Контроль мяча: Вайле: 56%, Виборг: 44%.
  • 12'
    Виборг выполняет удар от ворот.
  • 12'
    Соуза Аллан II из команды Вайле навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Джатта Алассана из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Драмме Муамаду
  • 10'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Педерсен Лукас Лунд из команды Виборг плохо выбил мяч, аут достанется сопернику.
  • 10'
    Виборг выполняет удар от ворот.
  • 10'
    Драмме Муамаду оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 10'
    Муколли Арбнор из команды Вайле делает пас партнеру.
  • 10'
    Альбентоса Рауль делает длинную передачу вперед
  • 10'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 9'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    8'
    Джером Опоку на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    8'
    Колингер Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 8'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 7'
    Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
  • 7'
    Хенриксен Тобиас из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Джорджевич Лука из команды Вайле делает пас партнеру.
  • 7'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Йеппе Гроннинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Альборнос Миико из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Вайле начинает контратаку
  • 6'
    Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе
  • 6'
    Контроль мяча: Вайле: 38%, Виборг: 62%.
  • 6'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Команда Вайле забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • Описание гола
    4'
    'Г О О О О О Л - Соуза Аллан II из команды Вайле забивает с пенальти! Он пробил левой. Лукас Лунд Педерсен был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 4'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 4'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Вайле пробьет пенальти!
  • 4'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Фол, нарушение
    4'
    ПЕНАЛЬТИ - Йеппе Гроннинг из команды Виборг привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Джорджевич Лука.
  • 2'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Матч возобновлен
  • 1'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    1'
    Жамбурек Ян наказан за толчок Альборнос Миико
  • 1'
    Альборнос Миико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Виборг начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вайле 2:2 Виборг онлайн

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