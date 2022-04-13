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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Раннерс
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 6334
Митьюлланд
0'
0:1
17' Гол
Шарлес
0:2
45' Гол
Далсгор Хенрик
77' Желтая карточка
Копплин Бьорн
0:3
82' Гол
Дрейер Андерс
1:3
90' Гол
Кехинде Тосин
90'+4
1
Карлгрен
Патрик
15
Копплин
Бьорн
8
Писингер
Симон
5
Hugo
Andersson2
19
Бундгаард
Оливер
10
Кехинде
Тосин
14
Лауэнборг
Фредерик
6
Йонсен
Лассер
Берг
12
Тибблинг
Симон
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
90
Одей
Стивен
31
Оустед
Давид
14
Далсгор
Хенрик
5
Хег
Даниэль
17
Тюкосен
Мадс
6
Андерссон
Йоэль
35
Шарлес
10
Феррейра
Эвандер
29
Паулиньо
VI
36
Дрейер
Андерс
74
Брумадо
Жуниор
45
Исаксен
Густав
Раннерс
4-4-1-1
Митьюлланд
3-4-3

История личных встреч

Раннерс
Митьюлланд

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
112.5%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
100%
4 победы 8 ничьих 0 побед

34 матча

17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 28 побед

Первый тайм

26.5%
73.5%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Второй тайм

20.6%
79.4%
0 побед 7 ничьих 23 победы

42 матча

9.5%
23.8%
66.7%
4 победы 10 ничьих 28 побед

Первый тайм

19%
42.9%
38.1%
8 побед 18 ничьих 16 побед

Второй тайм

9.5%
35.7%
54.8%
4 победы 15 ничьих 23 победы

История матчей

СД
1:3
СД
1:0
СДЧГ
1:1
СДЧГ
0:0
СД
1:2
СД
1:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:2
СД
3:0
СД
0:4
СД
2:1
СДЛЕ
3:0
СД
0:2
СД
2:2
ТМК
1:0
СД
1:2
СД
2:1
СД
0:2
СД
5:2
СД
1:2
ТМК
2:0
СД
3:1
СД
0:3
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:0
К
2:1
СД
2:1
СД
2:1
СЛ
2:2
ТМС
3:3
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
2:0
ТМС
2:2
СЛ
2:1
СЛ
4:1
СЛ
0:2
СЛ
1:2
СЛ
0:0
СЛ
2:1

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ольборг - Раннерс 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Раннерс - Силькеборг 2:1
Копенгаген - Раннерс 3:0 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Раннерс - Лестер 1:3 Раннерс - Виборг 0:1 Лестер - Раннерс 4:1 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5 Хорсенс - Раннерс 2:1 Хобро - Раннерс 0:3 Оденсе - Раннерс 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 Раннерс - Оденсе 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0
Митьюлланд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1
Митьюлланд - Копенгаген 0:1 Митьюлланд - Виборг 3:1 Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Лудогорец - Митьюлланд 0:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Вайле - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Брага 3:2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Раннерс 1:3 Митьюлланд онлайн

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