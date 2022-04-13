1:3
Конец матча
Стадион: Cepheus Park Randers Зрители: 6334
0:1
17' ГолШарлес
0:2
45' ГолДалсгор Хенрик
77' Желтая карточкаКопплин Бьорн
0:3
82' ГолДрейер Андерс
1:3
90' ГолКехинде Тосин
Ход матча
17'
0:1
45'
0:2
77'
82'
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы
-
9 Удары по воротам
-
8 Удары в створ
-
5 Угловые
-
2 Офсайды
-
7 Нарушения правил
-
1 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
5 Замены
-
49 Владение мячом, %
Владение мячом
90
Одей
Стивен
31
Оустед
Давид
17
Тюкосен
Мадс
35
Шарлес
29
Паулиньо
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
-
25 Дакир ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Оустед ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Паулиньо VIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Нападающий
-
19 Вагнер ЛавНападающий
-
38 МаррониНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Раннерс
Митьюлланд
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
112.5%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
100%
4 победы 8 ничьих 0 побед
34 матча
17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 28 побед
Первый тайм
26.5%
73.5%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Второй тайм
20.6%
79.4%
0 побед 7 ничьих 23 победы
42 матча
9.5%
23.8%
66.7%
4 победы 10 ничьих 28 побед
Первый тайм
19%
42.9%
38.1%
8 побед 18 ничьих 16 побед
Второй тайм
9.5%
35.7%
54.8%
4 победы 15 ничьих 23 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ольборг - Раннерс 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Раннерс - Силькеборг 2:1
Копенгаген - Раннерс 3:0 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Раннерс - Лестер 1:3 Раннерс - Виборг 0:1 Лестер - Раннерс 4:1 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5 Хорсенс - Раннерс 2:1 Хобро - Раннерс 0:3 Оденсе - Раннерс 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 Раннерс - Оденсе 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0
Митьюлланд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1
Митьюлланд - Копенгаген 0:1 Митьюлланд - Виборг 3:1 Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Лудогорец - Митьюлланд 0:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Вайле - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Брага 3:2