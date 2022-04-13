Второй тайм начался

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Митьюлланд играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

47' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Митьюлланд будет все-таки засчитан.

46' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

45' Г О О О О Л - Далсгор Хенрик забивает ударом с левой ноги!

45' Плохо сыграл Хьюго Андерссон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

45' Андерссон Йоэль делает скидку назад вдоль ворот

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хьюго Андерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Хег Даниэль из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

44' Писингер Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Шарлес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Матч возобновится спорным мячом

40' Матч возобновлен

40' Хьюго Андерссон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

39' Оустед Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Хег Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...

39' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Хорошую попытку сделал Одей Стивен . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Удар от ворот произведет Раннерс

35' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Йонсен Лассер Берг пробует нанести удар издали, но Давид Оустед держит все под контролем

35' Шарлес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Исаксен Густав из команды Митьюлланд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

33' Отличные скиллы показывает Дрейер Андерс , обводя своих соперников

32' Исаксен Густав имел все шансы забить, но Патрик Карлгрен сделал отличный сейв!

32' Хьюго Андерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Удар от ворот произведет Митьюлланд

30' Лауэнборг Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Хьюго Андерссон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Раннерс

27' Удар от ворот произведет Митьюлланд

27' Хаммерсхёй-Мистрати Вито не смог попасть в створ ударом издали

26' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

25' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

25' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Раннерс пробьет пенальти!

24' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

24' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Отличные скиллы показывает Хаммерсхёй-Мистрати Вито , обводя своих соперников

23' Оустед Давид взял и забрал мяч на выходе

23' Одей Стивен из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

23' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Хаммерсхёй-Мистрати Вито из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

21' Удар от ворот произведет Раннерс

21' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Раннерс

20' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Раннерс

19' Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

19' Копплин Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

18' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Митьюлланд будет все-таки засчитан.

18' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

17' Г О О О О Л - Шарлес забивает с правой ноги!

17' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

17' Патрик Карлгрен не дал случится голу! Исаксен Густав должен был забивать, но Патрик Карлгрен сделал отличный сейв

17' Оустед Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Лауэнборг Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

12' Какой промах! Оливер Бундгар Кристенсен имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

12' Хаммерсхёй-Мистрати Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Матч возобновлен

12' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

11' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Брумадо Жуниор пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

9' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

8' Одей Стивен из команды Раннерс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

8' Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Оустед Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

5' Лауэнборг Фредерик не смог попасть в створ ударом издали

5' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

5' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Раннерс пробьет пенальти!

5' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

5' Тюкосен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Йонсен Лассер Берг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Митьюлланд начинает с центра поля