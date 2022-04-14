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  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание
Орхус
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Виборг
0' 29'

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 0 Удары по воротам
  • 0 Удары в створ
  • 2 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 2 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 0 Замены
  • 51 Владение мячом, %

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Орхус
Ничья
Виборг
2.66
3.22
2.94
Все Коэффициенты
1
Хансен
Йеспер
26
Д'Альберто
Антони
23
Кристенсен
Томас
4
Биссек
Янн-Аурель
19
Каль
Эрик
29
Frederik
Brandhof
6
Поульсен
Николай
10
Уилшер
Джек
27
Грёнбек
Альберт
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
1
Педерсен
Лукас
Лунд
5
Путрос
Франс
Диа
26
Бюрги
Николас
3
Лауритсен
Мадс
7
Christian
Soerensen
II
17
Бонде
Якуб
13
Jeppe
Groenning
8
Лонвейк
Джастин
31
Бех
Тобиас
11
Грот
Джей-Рой
23
Бакиз
Юнес
Орхус
4-4-1-1
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Орхус
Виборг

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

32 матча

37.5%
28.1%
34.4%
12 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
10 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

СД
1:1
ТМК
1:2
СД
2:0
ТМК
2:2
ТМК
2:1
СДП
1:0
СДП
2:2
СД
1:0
СД
2:4
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:2
ТМК
2:0
СД
1:0
СД
0:0
ПД
1:1
ТМС
1:1
ПД
3:0
К
0:2
ПД
0:2
СД
3:0
СД
2:1
СД
0:1
ТМС
2:2
ТМС
2:0
ТМС
4:2
ПД
2:3
ПД
1:0
К
1:0
ТМС
1:2
СЛ
0:0
СЛ
0:2

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Нордшелланн - Орхус 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1
Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0 Орхус - Сённерйюск 0:2 Раннерс - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 1:0 Митьюлланд - Орхус 4:0
Виборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вайле - Виборг 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1
Виборг - Вайле 2:0 Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1 Орхус - Виборг 1:2 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Яммербугт 5:0 Виборг - Хобро 2:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 2:3 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Виборг - Нордшелланн 2:2 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Виборг 2:5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Орхус
Ничья
Виборг
2.66
3.22
2.94
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Орхус 0:0 Виборг онлайн

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