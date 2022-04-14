Первый тайм

29' Тобиас Бех из команды Виборг делает пас партнеру.

28' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Лауритсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Бюрги Николас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Кристиан Соренсен из команды Виборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

23' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Томас Кристенсен из команды Орхус делает неудачный навес.

21' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Орхус выполняет удар от ворот.

19' Лонвейк Джастин нанес удар издали, а Йеспер Хансен отбил его обратно в игру!

19' Удар от ворот произведет Орхус

18' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Лонвейк Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Лауритсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Поульсен Николай получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Поульсен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

13' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Матч возобновится спорным мячом

12' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Удар от ворот произведет Орхус

10' Альберт Гроенбек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Кристиан Соренсен из команды Виборг навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

8' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Орхус

3' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Орхус начинает с центра поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.