  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание
Орхус
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 6783
Виборг
0'
54' Желтая карточка
Поульсен Николай
58' Желтая карточка
Каль Эрик
0:1
61' Гол
Грот Джей-Рой
64' Желтая карточка
Путрос Франс Диа
85' Желтая карточка
Бех Тобиас
0:2
87' Гол
Джатта Алассана
90'+7

Ход матча

54'
Поульсен Николай
 
58'
Каль Эрик
 
61'
0:1
Грот Джей-Рой
(Бакиз Юнес)
64'
 
Путрос Франс Диа
69'
Frederik Ihler
Поульсен Николай
 
69'
 
Джатта Алассана
Грот Джей-Рой
75'
Тингагер Фредерик
Биссек Янн-Аурель
 
75'
Хауснер Себастиан
Д'Альберто Антони
 
78'
 
Леманс Клинт
Лонвейк Джастин
78'
 
Аниембе Даниэль
Путрос Франс Диа
78'
 
Ibrahim Said
Бакиз Юнес
82'
Линкс Гифт
Каль Эрик
 
83'
 
Жамбурек Ян
Бонде Якуб
85'
 
Бех Тобиас
87'
0:2
Джатта Алассана
(Christian Soerensen II)

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 3 Удары по воротам
  • 1 Удары в створ
  • 5 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 9 Нарушения правил
  • 2 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 4 Замены
  • 52 Владение мячом, %

Владение мячом

1
Хансен
Йеспер
26
Д'Альберто
Антони
23
Кристенсен
Томас
4
Биссек
Янн-Аурель
19
Каль
Эрик
29
Frederik
Brandhof
6
Поульсен
Николай
10
Уилшер
Джек
27
Грёнбек
Альберт
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
1
Педерсен
Лукас
Лунд
5
Путрос
Франс
Диа
26
Бюрги
Николас
3
Лауритсен
Мадс
7
Christian
Soerensen
II
17
Бонде
Якуб
13
Jeppe
Groenning
8
Лонвейк
Джастин
31
Бех
Тобиас
11
Грот
Джей-Рой
23
Бакиз
Юнес
Орхус
4-4-1-1
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Орхус
Виборг

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

32 матча

37.5%
28.1%
34.4%
12 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
10 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

СД
1:1
ТМК
1:2
СД
2:0
ТМК
2:2
ТМК
2:1
СДП
1:0
СДП
2:2
СД
1:0
СД
2:4
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:2
ТМК
2:0
СД
1:0
СД
0:0
ПД
1:1
ТМС
1:1
ПД
3:0
К
0:2
ПД
0:2
СД
3:0
СД
2:1
СД
0:1
ТМС
2:2
ТМС
2:0
ТМС
4:2
ПД
2:3
ПД
1:0
К
1:0
ТМС
1:2
СЛ
0:0
СЛ
0:2

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Нордшелланн - Орхус 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1
Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0 Орхус - Сённерйюск 0:2 Раннерс - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 1:0 Митьюлланд - Орхус 4:0
Виборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вайле - Виборг 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1
Виборг - Вайле 2:0 Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1 Орхус - Виборг 1:2 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Яммербугт 5:0 Виборг - Хобро 2:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 2:3 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Виборг - Нордшелланн 2:2 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Виборг 2:5
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Виборг контролирует мяч.
  • 46'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
  • 45'
    Каль Эрик из команды Орхус делает неудачный навес.
  • 45'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Лонвейк Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    45'
    Уилшер Джек из команды Орхус подал угловой слева.
  • 44'
    Орхус контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    43'
    Андерсон Микаэль наказан за толчок Лонвейк Джастин
  • 42'
    Контроль мяча: Орхус: 50%, Виборг: 50%.
  • 42'
    Орхус выполняет удар от ворот.
  • 42'
    Грот Джей-Рой из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 41'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Матч возобновлен
  • 40'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 39'
    Виборг контролирует мяч.
  • 38'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Контроль мяча: Орхус: 54%, Виборг: 46%.
  • 37'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Орхус контролирует мяч.
  • 36'
    Бакиз Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 36'
    Виборг пытается что-то создать.
  • 35'
    Виборг контролирует мяч.
  • 34'
    Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 33'
    Д'Альберто Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    33'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг подал угловой слева.
  • 33'
    Контроль мяча: Орхус: 54%, Виборг: 46%.
  • 33'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 32'
    Мортенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 31'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 31'
    Матч возобновлен
  • 31'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 31'
    Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    31'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг подал угловой справа.
  • 30'
    Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    30'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг подал угловой справа.
  • 30'
    Бонде Якуб из команды Виборг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    30'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг подал угловой справа.
  • 30'
    Каль Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    29'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг подал угловой справа.
  • 29'
    Бакиз Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 29'
    Тобиас Бех из команды Виборг делает пас партнеру.
  • 29'
    Уилшер Джек из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 28'
    Орхус контролирует мяч.
  • 28'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    27'
    Андерсон Микаэль из команды Орхус опасно и грубо сыграл. Бакиз Юнес пострадал.
  • 26'
    Лауритсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    26'
    Уилшер Джек из команды Орхус подал угловой слева.
  • 26'
    Бюрги Николас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 26'
    Д'Альберто Антони из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Контроль мяча: Орхус: 51%, Виборг: 49%.
  • 25'
    Орхус контролирует мяч.
  • 25'
    Орхус пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Бакиз Юнес из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Андерсон Микаэль
  • 24'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 23'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 22'
    Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Орхус контролирует мяч.
  • 21'
    Томас Кристенсен из команды Орхус делает неудачный навес.
  • 21'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Орхус контролирует мяч.
  • 20'
    Орхус выполняет удар от ворот.
  • 19'
    Лонвейк Джастин нанес удар издали, а Йеспер Хансен отбил его обратно в игру!
  • 19'
    Контроль мяча: Орхус: 43%, Виборг: 57%.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 19'
    Бакиз Юнес нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 18'
    Виборг начинает контратаку
  • 18'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Путрос Франс Диа из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Уилшер Джек
  • 17'
    Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Йеппе Гроннинг из команды Виборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 17'
    Лонвейк Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    17'
    Уилшер Джек из команды Орхус подал угловой слева.
  • 16'
    Андерсон Микаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 16'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Орхус контролирует мяч.
  • 16'
    Каль Эрик из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 15'
    Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Фредерик Брандоф из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Лауритсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Фредерик Брандоф из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • Травма, повреждение
    15'
    Поульсен Николай возвращается на поле.
  • 14'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    14'
    Ох, нехорошо это выглядит. Поульсен Николай получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    14'
    Поульсен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 14'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 14'
    Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
  • 13'
    Лонвейк Джастин из команды Виборг навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 13'
    Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Контроль мяча: Орхус: 34%, Виборг: 66%.
  • 12'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 12'
    Матч возобновлен
  • 12'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 12'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 11'
    Шанс! Лауритсен Мадс из команды Виборг пробил головой, но мимо
  • Угловой
    11'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг подал угловой справа.
  • 11'
    Путрос Франс Диа из команды Виборг навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 10'
    Виборг контролирует мяч.
  • 10'
    Альберт Гроенбек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Фредерик Брандоф из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Кристиан Соренсен
  • 8'
    Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Виборг начинает контратаку
  • 7'
    Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Контроль мяча: Орхус: 47%, Виборг: 53%.
  • 6'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Виборг контролирует мяч.
  • 5'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 4'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 3'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Виборг контролирует мяч.
  • 1'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Орхус начинает с центра поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Орхус 0:2 Виборг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 