0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Nature Energy Park
Статистика матча
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0 Голы
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0 Удары по воротам
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1 Удары в створ
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2 Угловые
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0 Офсайды
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4 Нарушения правил
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0 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
0 Замены
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58 Владение мячом, %
Владение мячом
20
Окосун
Айо
15
Фенгер
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Фенгер МаксНападающий
- Запасные игроки
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30 Манде СаюбаВратарь
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24 Эстрём РобинЗащитник
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25 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 HeronЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
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30 Бабаян ЭдгарПолузащитник
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10 Соуза АлланНападающий
- Нападающий
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Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Оденсе
Вайле
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
16 матчей
56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3
Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Митьюлланд 2:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 0:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Оденсе - Виборг 2:3 Брондбю - Оденсе 2:1 Оденсе - Орхус 0:0 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Силькеборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Раннерс 1:2
Вайле
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вайле - Виборг 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Вайле - Оденсе 2:0 Виборг - Вайле 2:0
Ольборг - Вайле 0:0 Вайле - Орхус 3:2 Силькеборг - Вайле 3:0 Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1 Вайле - Колдинг 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:1 Раннерс - Вайле 4:1 Вайле - Сённерйюск 3:1 Копенгаген - Вайле 3:0 Хорсенс - Вайле 1:3 Вайле - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Вайле 3:2