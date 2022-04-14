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  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание
Оденсе
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 6195
Вайле
0'
38' Желтая карточка
Клеве Троэльс
41' Желтая карточка
Сабби Эммануэль
1:0
49' Гол
Свеннсен Сандер
59' Желтая карточка
Драмме Муамаду
1:1
70' Гол
Хенриксен Тобиас
2:1
90' Гол
Свеннсен Сандер
90'+15

Ход матча

38'
Клеве Троэльс
 
41'
Сабби Эммануэль
 
46'
Свеннсен Сандер
Мадс Фрокьяер-Йенсен
 
49'
Свеннсен Сандер
(Клеве Троэльс)
1:0
59'
 
Драмме Муамаду
62'
 
Джорджевич Лука
Офори Эбенезер
66'
Трандарсон Арон-Элис
Клеве Троэльс
 
70'
1:1
Хенриксен Тобиас
(Муколли Арбнор)
77'
 
Бабаян Эдгар
Муколли Арбнор
80'
Jakob Martinsen
Фенгер Макс
 
85'
 
Эммануилидис Димитриос
Понсе Андрес
85'
 
Гуннелунн Томас
Альборнос Миико
90'
Свеннсен Сандер
(Трандарсон Арон-Элис)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы
  • 1 Удары по воротам
  • 7 Удары в створ
  • 6 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 17 Нарушения правил
  • 2 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 3 Замены
  • 56 Владение мячом, %

Владение мячом

13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
5
Ларсен
Каспер
6
Тверсков
Йеппе
16
Шельвик
Йорген
20
Окосун
Айо
23
Клеве
Троэльс
11
Сабби
Эммануэль
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
7
Джейбали
Иссам
15
Фенгер
Макс
1
Брунст
Александер
20
Колингер
Денис
38
Oliver
Provstgaard
2
Heron
44
Хенриксен
Тобиас
34
Хетеми
Лундрим
15
Офори
Эбенезер
7
Драмме
Муамаду
3
Альборнос
Миико
9
Понсе
Андрес
11
Муколли
Арбнор
Оденсе
4-2-3-1
Вайле
3-5-2

История личных встреч

Оденсе
Вайле

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

16 матчей

56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

СД
2:0
ТМК
0:0
СД
6:0
СБЗВ
2:2
СБЗВ
0:1
СД
2:0
СД
0:1
СД
1:0
СД
0:2
ТМК
4:0
К
0:4
ТМС
1:1
СЛ
0:5
СЛ
2:0
СЛ
1:3
ТМС
5:3

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3
Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Митьюлланд 2:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 0:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Оденсе - Виборг 2:3 Брондбю - Оденсе 2:1 Оденсе - Орхус 0:0 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Силькеборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Раннерс 1:2
Вайле
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вайле - Виборг 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Вайле - Оденсе 2:0 Виборг - Вайле 2:0
Ольборг - Вайле 0:0 Вайле - Орхус 3:2 Силькеборг - Вайле 3:0 Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1 Вайле - Колдинг 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:1 Раннерс - Вайле 4:1 Вайле - Сённерйюск 3:1 Копенгаген - Вайле 3:0 Хорсенс - Вайле 1:3 Вайле - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Вайле 3:2
  • До матча
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