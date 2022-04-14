Второй тайм

100' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' [player1] из команды Оденсе пасует в штрафную, но [player2] выходит и ловит мяч.

93' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

92' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Г О О О О Л - Свеннсен Сандер из команды Оденсе правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

89' Так близко к голу! Трандарсон Арон-Элис имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Александр Брюнст-Зеллнер!

89' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Удар от ворот произведет Вайле

87' Оденсе выполняет удар от ворот.

87' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Окосун Айо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Отличные скиллы показывает Джорджевич Лука , обводя своих соперников

86' Херон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Альборнос Миико из команды Вайле делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

83' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Сегодняшная посещаемость составляет 6195 болельщиков

81' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Джейбали Иссам пробует нанести удар издали, но Александр Брюнст-Зеллнер держит все под контролем

75' Опасность предотвращена - Херон из команды Вайле вступил в отбор удачно

74' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Джейбали Иссам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Муколли Арбнор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

71' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Вайле будет все-таки засчитан.

70' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

70' Г О О О О Л - Хенриксен Тобиас забивает с левой ноги!

69' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

69' Отличные скиллы показывает Джейбали Иссам , обводя своих соперников

68' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Оденсе

67' Муколли Арбнор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Игрок команды Оденсе совершает фол

67' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Удар от ворот произведет Вайле

64' Джейбали Иссам не смог попасть в створ ударом издали

64' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Джорджевич Лука из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

63' Ларсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Шельвик Йорген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Драмме Муамаду получил желтую карточку от судьи

58' Муколли Арбнор нанес удар, мяч был парирован, но Ханс Кристиан Бернат не удержал его в руках.

58' Александр Брюнст-Зеллнер не дал случится голу! Шельвик Йорген должен был забивать, но Александр Брюнст-Зеллнер сделал отличный сейв

57' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Брунст Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Oliver Provstgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Брунст Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Херон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Муколли Арбнор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Г О О О О Л - Свеннсен Сандер забивает с правой ноги!

49' Отличные скиллы показывает Свеннсен Сандер , обводя своих соперников

48' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля