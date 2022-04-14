Второй тайм

95' Силькеборг заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сегодняшная посещаемость составляет 6151 болельщиков

95' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

95' Лукас Энгель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Феликс Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Г О О О О Л - Серен Тенгстедт забивает с левой ноги!

93' Серен Тенгстедт из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...

92' Хорошую попытку сделал Андреас Оггесен . Удар в створ, но вратарь начеку

92' Пелле Мэттсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Грабара Камил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Г О О О О Л - Харальдссон Хакон-Арнар забивает с правой ноги!

89' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Силькеборг выполняет удар от ворот.

89' Анкерсен Петер не смог попасть в створ ударом издали

88' Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

84' Вавро Денис получил желтую карточку от судьи

84' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Тактическая замена. Себастьян Йоргенсен уходит с поля и его заменяет Серен Тенгстедт

81' Тактическая замена. Бринк Марк уходит с поля и его заменяет Пелле Мэттсон

78' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

78' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Копенгаген пробьет пенальти!

78' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

74' Г О О О О Л - Хелениус Никлас забивает с правой ноги!

74' ШАНС! Себастьян Йоргенсен вышел один на один с голкипером...

74' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

72' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Отличные скиллы показывает Анкерсен Петер , обводя своих соперников

69' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Силькеборг выполняет удар от ворот.

69' ШАНС! Классон Виктор нанес удар с лета, но не попал по воротам!

68' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Удар от ворот произведет Силькеборг

66' Дикс Кевин пробует нанести удар издали, но Николай Ларсен держит все под контролем

66' Хорошую попытку сделал Тордарсон Стефан-Тейтюр . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Копенгаген выполняет удар от ворот.

64' Как он промахнулся? Валлис Николай имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

63' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

63' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

62' ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Классон Виктор рано отмечает, но гол будет отменен!

59' Г О О О О Л - Валлис Николай забивает с правой ноги!

59' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Силькеборг выполняет удар от ворот.

55' Как он промахнулся? Биэл Пеп имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

54' Силькеборг выполняет удар от ворот.

54' Дикс Кевин не смог попасть в створ ударом издали

49' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля