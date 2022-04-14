3:1
Конец матча
Стадион: JYSK Park Зрители: 6151
1:0
59' ГолВаллис Николай
2:0
74' ГолХелениус Никлас
84' Желтая карточкаВавро Денис
2:1
89' ГолХаральдссон Хакон-Арнар
3:1
90' ГолТенгстедт Сёрен
Ход матча
59'
1:0
74'
84'
89'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы
-
4 Удары по воротам
-
5 Удары в створ
-
4 Угловые
-
0 Офсайды
-
7 Нарушения правил
-
0 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
4 Замены
-
45 Владение мячом, %
Владение мячом
29
Lukas
Engel
14
Бринк
Марк
33
Фальк
Расмус
17
Мукайру
Пол
16
Биэл
Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Lukas EngelЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мукайру ПолНападающий
-
16 Биэл ПепНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Силькеборг
Копенгаген
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед
24 матча
12.5%
29.2%
58.3%
3 победы 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
20.8%
29.2%
50%
5 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Силькеборг - Брондбю 3:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Силькеборг 2:1
Силькеборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Силькеборг 1:4 Силькеборг - Вайле 3:0 Силькеборг - Фремад Амагер 3:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Раннерс 0:2 Силькеборг - Оденсе 2:0 Силькеборг - Мидделфарт 3:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Оденсе 1:1 Виборг - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Нордшелланн 4:1
Копенгаген
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - ПСВ 0:4
Митьюлланд - Копенгаген 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 Копенгаген - Раннерс 3:0 Виборг - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Линкольн - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0