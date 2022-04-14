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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Силькеборг
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 6151
Копенгаген
0'
1:0
59' Гол
Валлис Николай
2:0
74' Гол
Хелениус Никлас
84' Желтая карточка
Вавро Денис
2:1
89' Гол
Харальдссон Хакон-Арнар
3:1
90' Гол
Тенгстедт Сёрен
90'+5

Ход матча

56'
 
Roony Bardghji
Мукайру Пол
59'
Валлис Николай
(Anders Klynge)
1:0
67'
 
Кристансен Виктор
Дикс Кевин
67'
Гояни Роберт
Тордарсон Стефан-Тейтюр
 
74'
Хелениус Никлас
(Sebastian Joergensen)
2:0
79'
 
Бойлесен Николай
Хочолава Давид
79'
 
Йоханнессон Исак-Бергманн
Лерагер Лукас
79'
 
Бабакар Хоума
Классон Виктор
81'
Маттссон Пелле
Бринк Марк
 
81'
Тенгстедт Сёрен
Sebastian Joergensen
 
84'
 
Вавро Денис
89'
2:1
Харальдссон Хакон-Арнар
(Бабакар Хоума)
90'
Andreas Oggesen
Anders Klynge
 
90'
Тенгстедт Сёрен
(Гояни Роберт)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы
  • 4 Удары по воротам
  • 5 Удары в створ
  • 4 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 7 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 4 Замены
  • 45 Владение мячом, %

Владение мячом

1
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
20
Tobias
Sahlquist
4
Феликс
Йоэль
29
Lukas
Engel
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
21
Anders
Klynge
27
Sebastian
Joergensen
7
Валлис
Николай
11
Хелениус
Никлас
1
Грабара
Камил
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
5
Хочолава
Давид
2
Дикс
Кевин
33
Фальк
Расмус
12
Лерагер
Лукас
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
17
Мукайру
Пол
16
Биэл
Пеп
15
Классон
Виктор
Силькеборг
4-3-2-1
Копенгаген
4-1-2-3

История личных встреч

Силькеборг
Копенгаген

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

24 матча

12.5%
29.2%
58.3%
3 победы 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

20.8%
29.2%
50%
5 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

СД
0:0
СД
0:0
ТМС
1:3
СД
1:1
СД
4:2
СД
1:3
СД
4:0
СД
1:3
СД
2:0
СД
0:4
СД
1:0
СД
0:0
СД
1:0
СД
3:1
СД
5:0
СД
2:1
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
2:2
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:1

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Силькеборг - Брондбю 3:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Силькеборг 2:1
Силькеборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Силькеборг 1:4 Силькеборг - Вайле 3:0 Силькеборг - Фремад Амагер 3:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Раннерс 0:2 Силькеборг - Оденсе 2:0 Силькеборг - Мидделфарт 3:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Оденсе 1:1 Виборг - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Нордшелланн 4:1
Копенгаген
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - ПСВ 0:4
Митьюлланд - Копенгаген 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 Копенгаген - Раннерс 3:0 Виборг - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Линкольн - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0
  • До матча
  • Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
  • Силькеборг начинает с центра поля
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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