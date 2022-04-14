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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Брондбю
0:1
Перерыв

Стадион:
Ольборг
0'
25' Желтая карточка
Хёйхольт Мальте
0:1
33' Пенальти
Андреасен Лука

Ход матча

25'
 
Хёйхольт Мальте
33'
0:1
Андреасен Лука
41'
 
Хагельскьер Андерс
Паллесен Кристоффер

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 4 Удары по воротам
  • 2 Удары в створ
  • 10 Угловые
  • 1 Офсайды
  • 4 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 0 Замены
  • 59 Владение мячом, %

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Ольборг
2.56
3.25
2.87
Все Коэффициенты
30
Хермансен
Мадс
17
Бруус
Андреас
5
Махсо
Андреас
4
Рустед
Сигурд
15
Риверос
Блас
6
Белл
Джо
25
Слимане
Анис
23
Каппис
Кристиан
27
Хедлунд
Симон
36
Квистгарден
Матиас
24
Дивкович
Марко
1
Ринне
Якоб
4
Росс
Матиас
26
Теландер
Расмус
5
Гранли
Даниэль
2
Паллесен
Кристоффер
14
Хёйхольт
Мальте
8
Фоссум
Ивер
3
Альманн
Якоб
17
Куск
Каспер
18
Андреасен
Лука
9
Макарич
Милан
Брондбю
4-1-2-1-2
Ольборг
3-4-2-1

История личных встреч

Брондбю
Ольборг

23 матча

60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.6%
13%
17.4%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

43.5%
43.5%
13%
10 побед 10 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 16 побед

45 матчей

31.1%
28.9%
40%
14 побед 13 ничьих 18 побед

Первый тайм

35.6%
31.1%
33.3%
16 побед 14 ничьих 15 побед

Второй тайм

22.2%
42.2%
35.6%
10 побед 19 ничьих 16 побед

История матчей

СД
3:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:1
СДЧГ
0:1
СД
2:0
СД
3:2
СД
2:1
К
1:0
СД
3:3
СД
1:3
СД
1:1
СД
0:3
СД
1:1
СД
0:0
СД
2:0
СД
0:1
СД
3:0
СД
0:2
СД
4:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
2:1
СД
1:0
СЛ
1:1
СЛ
2:2
СЛ
1:2
СЛ
1:2
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
1:2
СЛ
0:2
К
1:1
К
3:3
СЛ
2:0
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:1

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Силькеборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Ольборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Орхус 1:1
Силькеборг - Брондбю 0:1 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Брондбю - Видовре 1:2 Брондбю - Зенит 1:2 Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Лион 1:3 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Брондбю - Оденсе 2:1
Ольборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ольборг - Раннерс 3:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Ольборг - Венсюссель 1:2 Ольборг - Брондбю 3:0
Оденсе - Ольборг 2:3 Ольборг - Вайле 0:0 Ольборг - Силькеборг 1:4 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Ольборг - Сигма Оломоуц 0:3 Ольборг - Копенгаген 1:3 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Ольборг - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Ольборг - Виборг 2:5
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Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Ольборг
2.56
3.25
2.87
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Где смотреть матч Брондбю 0:1 Ольборг онлайн

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Брондбю
Ольборг

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