25' Желтая карточкаХёйхольт Мальте
0:1
33' ПенальтиАндреасен Лука
Ход матча
25'
33'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы
-
4 Удары по воротам
-
2 Удары в створ
-
10 Угловые
-
1 Офсайды
-
4 Нарушения правил
-
0 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
0 Замены
-
59 Владение мячом, %
Владение мячом
15
Риверос
Блас
6
Белл
Джо
25
Слимане
Анис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Шиембе КевинПолузащитник
- Нападающий
-
12 Бьёрк КарлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Theo Sander
-
-
-
-
38 Oliver Ross
-
Главный тренер: Lars Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брондбю
Ольборг
23 матча
60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.6%
13%
17.4%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
43.5%
43.5%
13%
10 побед 10 ничьих 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 16 побед
45 матчей
31.1%
28.9%
40%
14 побед 13 ничьих 18 побед
Первый тайм
35.6%
31.1%
33.3%
16 побед 14 ничьих 15 побед
Второй тайм
22.2%
42.2%
35.6%
10 побед 19 ничьих 16 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Силькеборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Ольборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Орхус 1:1
Силькеборг - Брондбю 0:1 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Брондбю - Видовре 1:2 Брондбю - Зенит 1:2 Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Лион 1:3 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Брондбю - Оденсе 2:1
Ольборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ольборг - Раннерс 3:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Ольборг - Венсюссель 1:2 Ольборг - Брондбю 3:0
Оденсе - Ольборг 2:3 Ольборг - Вайле 0:0 Ольборг - Силькеборг 1:4 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Ольборг - Сигма Оломоуц 0:3 Ольборг - Копенгаген 1:3 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Ольборг - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Ольборг - Виборг 2:5