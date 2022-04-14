Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Ольборг выполняет удар от ворот.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Бруус Андреас из команды Брондбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

45' О, нет. Из многообещающей позиции Хедлунд Симон из команды Брондбю наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

44' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Ольборг выполняет удар от ворот.

41' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Игрок Каппис Кристиан из команды Брондбю неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

39' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Квистгарден Матиас имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

37' Фоссум Ивер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Брондбю выполняет удар от ворот.

36' Как он промахнулся? Куск Каспер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

35' Слимане Анис из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

34' Команда Ольборг забила мяч, хотя лучше играли соперники

33' Г О О О О О Л - Андреасен Лука из команды Ольборг забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Мэдс Хермансен прыгнул не в ту сторону.

33' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

33' После проверки VAR судья не изменил решения - Ольборг пробьет пенальти!

33' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

32' Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Ольборг выполняет удар от ворот.

30' Хедлунд Симон из команды Брондбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

28' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Квистгарден Матиас из команды Брондбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

27' Удар от ворот произведет Ольборг

27' Хедлунд Симон не смог попасть в створ ударом издали

26' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Альманн Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Белл Джо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Хёйхольт Мальте получил желтую карточку от судьи

23' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Гранли Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Хёйхольт Мальте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Хедлунд Симон нанес удар, мяч был парирован, но Джейкоб Ринн не удержал его в руках.

20' Ольборг выполняет удар от ворот.

20' Какой промах! Дивкович Марко имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

19' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' О, нет. Из многообещающей позиции Дивкович Марко из команды Брондбю наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

17' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Брондбю выполняет удар от ворот.

15' Брондбю выполняет удар от ворот.

14' Игрок команды Брондбю бьет, но мяч проходит мимо ворот

14' Плохо сыграл Гранли Даниэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Росс Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Росс Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Рустед Сигурд из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

10' Удар от ворот произведет Ольборг

8' Джейкоб Ринн вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Дивкович Марко . Отличный был шанс, чтобы забить!

7' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Росс Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Игрок из команды Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

5' Андреасен Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

3' Теландер Расмус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Ольборг начинает с центра поля